Resultado Ceará x Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016 (0-1)

18:03 Ficamos por aqui em mais essa transmissão, onde o Santa Cruz bateu o Ceará no Castelão pra selar a classificação na próxima fase da Copa do Nordeste. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, um abraço e até a próxima!

18:01 O Ceará agora foca seus trabalhos no campeonato cearense, tentando salvar o primeiro semestre não muito bom que vem fazendo. O Santa Cruz, por sua vez, ainda tem a Copa do Nordeste pra disputar e enfrentará o Bahia no próximo dia 13, no Arruda para a partida de ida.

90+5' FIM DE PAPO NO CASTELÃO! O Santa Cruz vence o Ceará por 1 a 0 e conquista a vaga pras semifinais vencendo os dois jogos - havia vencido no Arruda por 2 a 1.

90+4' Assisinho cobra falta por cima da barreira, levando um susto ao gol de Tiago Cardoso, mas a bola passa por cima do gol também.

90' Leandrinho recebe e tenta cruzamento rasteiro, mas manda pra fora.

90' Mais cinco de acréscimo.

89' Roni recebe na entrada da pequena área, mas adianta demais, dando a Tiago Cardoso a chance de afastar.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SANTA CRUZ!!!!!!! WALLYSON É O JOGADOR QUE COLOCA O SANTA CRUZ NA SEMIFINAL DA COPA DO NORDESTE!!!!!! Wallyson recebe, aproveita zaga mal posta e chuta na saída de Éverson, abrindo o placar no Castelão.

84' Cruzamento para Charles que cabeceia para o gol, mas a bola bate na marcação.

83' Falta muito perigosa para o Ceará na lateral.

78' CARTÃO AMARELO PARA BILL! Por reclamação.

77' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Zezinho. Entra: Bill.

75' CARTÃO VERMELHO PARA RAFAEL COSTA!

72' CARTÃO AMARELO PARA ZEZINHO!

71' DEFENDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUU TIAGO CARDOSO!!!! Rafael Costa cobra mal e goleiro do Santa defende pênalti! Na sobra, Assisinho chuta pra fora.

70' CARTÃO AMARELO PARA ARTHUR! Por reclamação.

70' ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ PÊÊÊÊÊÊNALTI PARA O CEARÁ! Allan Vieira derruba Roni dentro da área quando o alvinegro ajeitava para chutar.

66' SUBSTUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Keno. Entra: Tiago Costa.

65' CARTÃO AMARELO PARA TIAGO CARDOSO! Por atraso de jogo.

60' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Cruzamento para área, a bola sobra para Rafael Costa que manda pra dentro da área e Roni chega pra mandar pro gol, mas Danny Morais consegue afastar providencialmente.

57' Cruzamento fechado em cobrança de falta, mas Tiago Cardoso mandou pra longe.

57' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai: Leandrinho. Entra: Daniel Costa.

55' CARTÃO AMARELO PARA CHARLES! Por falta em João Paulo.

50' Segundo tempo começou como terminou o primeiro: com Ceará mais em cima no ataque, mas sem criar muito, sendo refém dos cruzamentos que não dão certo.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

45' SUBSTUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Zé Mário. Entra: Roni.

45' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai: Bruno Moraes. Entra: Wallyson.

17:02 Com o placar de 0 a 0, o Ceará continua precisando de apenas um gol pra se classificar por ter feito um gol fora.

16:52 Keno, em sua entrevista, dissecou o que Milton Mendes pediu aos jogadores. "Temos que atacar e defender com sabedoria e tranquilidade, além de ter mais cuidado com essas bolas paradas", afirmou o atleta.

16:52 Serginho gostou do primeiro tempo do Ceará e disse que o alvinegro precisa aproveitar quando tiver chances no segundo tempo. "Esse era o nosso objetivo, pressionar eles um pouco. Mas vamos continuar tentando, tranquilidade e marcar um gol que nos dá a vaga", observou.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

44' Mais três minutos de acréscimo.

42' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ MÁRIO! Por falta em Leandrinho.

40' Cametá se apresenta na lateral, cruza, mas a bola sobe muito para Rafael conseguir cabecear.

39' Assisinho bota na frente, passa por Uillian Correia e cruza, mas a zaga tira. Na sobra, Richardson adianta demais e novamente a marcação afasta.

34' Zezinho cruzou para a área em cobrança de falta e o ataque consegue mandar pro gol, contudo a jogada estava paralisada por causa de impedimento.

31' CARTÃO AMARELO PARA DANNY MORAIS! Por falta em Cametá.

30' QUE PERIGO!!!!! Assisinho cruzou para a área e Zezinho cabeceia para o gol, mas a bola foi à direita de Tiago Cardoso.

29' Levantamento feito para a área em cobrança de falta, mas a bola passou por todo mundo.

27' A partida passa a ter um caráter mais físico do que tinha antes, mas com o Santa Cruz tendo a bola em maior escala de tempo.

23' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Fernandinho (machucado). Entra: Zé Mário.

21' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRINHO! Por falta em Assisinho.

17' João Paulo levanta a bola para a área, mas a marcação adversária afasta para escanteio.

16' CARTÃO AMARELO PARA RICHARDSON! Por falta em Keno.

12' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Cruzamento para a área do Ceará, Thiago Carvalho cortou pra trás e João Paulo aproveitou, chegando e arrematando com força, mas a bola passa à direita da meta.

9' Jogo que começou bem intenso com duas chances reais de gol para os dois times, agora dá uma esfriada, ficando mais equilibrado.

4' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH!!! TIRA EM CIMA DA LINHA!!!!!! Zezinho faz bela jogada individual e cruzou rasteiro para Assisinho que, em boa posição dentro da área, chutou, mas a Bruno Moraes tirou em cima da linha!!

1' ÉÉÉÉÉÉVERSON!!!! Goleiro alvinegro já tem que fazer a primeira defesa em investida de Arthur, que levou para o meio da direita e chutou, obrigando o arqueiro adversário a fazer a defesa em dois tempos.

0' BOLA ROLANDO NO CASTELÃO!

Equipes no gramado, tudo pronto!

Já o Santa Cruz vai a campo com: Tiago Cardoso; Vítor, Danny Morais, Neris, Allan Vieira; Uillian Correia, João Paulo, Leandrinho, Arthur, Keno; Bruno Moraes.

Os donos da casa, Ceará, apresenta o seguinte time: Éverson; Cametá, Thiago Carvalho, Charles, Fernandinho; Baraka, Zezinho, Richardson e Assisinho; Serginho e Rafael Costa.

Faltando poucos minutos para iniciar o embate, os dois times já anunciaram suas escalações,

IMPORTANTE: Vitória do Ceará por 2 a 1 leva a partida aos pênaltis.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Santa Cruz. Um empate é o suficiente ao time Coral, visto que venceu na primeira mão. Derrotas por um gol de diferença desde que marque dois ou mais gols também dão a classificação. E, claro, qualquer triunfo.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Ceará. Só a vitória interessa para o Vovô. Um triunfo pelo placar mínimo é o que basta aos donos da casa. Além dele, qualquer vitória por dois gols de diferença carimba o passaporte para a próxima fase.

Estádio Governador Plácido Castelo, conhecido como Arena Castelão, será o palco do confronto desta noite entre Ceará e Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste 2016.

José Reinaldo Figueiredo da Silva Filho (AL) será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Ceará x Santa Cruz. O mesmo será auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maxwell Rocha da Silva (AL).

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Ceará x Santa Cruz : João Paulo, meio campo do Santa Cruz. Elogiado em alguns jogos na temporada, o meia dos visitantes terá papel determinante em sua área de atuação: ajudar a marcação e, quando tiver a bola, ajudar na rotação dela em busca de gasta tempo. Quando no ataque, no apoio da armação das jogadas.

FIQUE DE OLHO Ceará x Santa Cruz: Assisinho, meia atacante do Ceará. O jogador do alvinegro cearense vem em uma boa fase nos últimos jogos, sempre participando de jogadas decisivas e inclusive de gols, com assistências ou tentos. Poderá ser importante para o seu time, que precisa do resultado.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ceará x Santa Cruz, partida de volta das quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.