Lateral Kevin ganha oportunidade de Deivid e é relacionado para enfrentar o Guarani-MG

Desde que Deivid chegou ao comando do Cruzeiro, no início da temporada, vários jovens integrantes do Sub-20 da Raposa foram promovidos aos profissionais: Lucão, Fabrício Bruno, Alex, e outros que já faziam parte da equipe, como Lucas França, Bruno Viana, Bruno Ramires e Allano. Agora, é a vez do lateral-direito Kevin, de apenas 18 anos, ter a oportunidade de atuar com os grandes nomes da Raposa.

Na manhã deste sábado (2), o Cruzeiro encerrou os preparativos para enfrentar o Guarani-MG, neste domingo (3), às 16h, no Mineirão. Logo após o treinamento, o técnico Deivid divulgou a lista de 22 inscritos para o duelo, incluindo o jovem lateral-direito, uma vez que Fabiano foi vetado pelo departamento médico, juntamente com o volante Henrique. No entanto, Kevin deverá começar a partida no banco de reservas, sendo Mayke o dono da titularidade no setor.

O jogador esteve recentemente na Seleção Brasileira Sub-20, chamando a atenção de Deivid. O treinador celeste explicou que o jovem lateral irá passar por um período de adaptação entre os profissionais, para aprimorar, sobretudo, o poder de marcação. O comandante garantiu que Kevin tem um futuro promissor, mas alertou o atleta da dificuldade de se manter na equipe principal.

"Ele vai passar um período com a gente, entre 10 e 12 dias. Vai começar a se adaptar no profissional, porque é diferente das categorias de base. Trouxemos o Kevin para ele ir se acostumando com o ambiente, é um jogador que tem um futuro promissor. Claro que ainda precisa ajustar algumas coisas, como a marcação, porque é um lateral muito ofensivo, para quando tiver a oportunidade, ter condições de agarrar. O difícil não é subir, é se manter, como eu também fui jovem como ele. A primeira oportunidade que tive, eu agarrei. Só vai depender dele. Ele mereceu, vinha jogando bem, foi convocado para a seleção, nada mais merecido", declarou Deivid.

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

Kevin chegou ao Cruzeiro em setembro do ano passado e foi titular na última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, o jogador tem chamado a atenção de Deivid, que anteriormente, já havia sinalizado a vontade de contar com o jogador entre os profissionais. Agora, o lateral comemora a chance recebida e espera retribuir da melhor maneira possível.

"Nada se conquista sem luta. Saí de casa para o mundo do futebol aos 16 anos, agora, graças a Deus, estou aqui no Cruzeiro e pretendo fazer uma história bonita nesse grande clube, que abriu as portas para mim e acreditou no meu futebol”, disse.

Assim, o Cruzeiro entrará em campo para enfrentar o Guarani, com a seguinte escalação: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Sánchez Miño; Romero, Cabral e Alisson; Élber, Arrascaeta e Rafael Silva.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Kevin e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Léo e Manoel

Lateral-esquerdo: Fabrício

Volantes: Ariel Cabral, Federico Gino, Lucas Romero, Sánchez Miño e Marciel.

Meias: Alex, Alisson, Allano, Arrascaeta e Élber

Atacantes: Douglas Coutinho e Rafael Silva