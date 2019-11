Resultado Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca 2016 (2-2)

Encerramos a transmissão da partida entre Botafogo e Flamengo. Obrigado, torcedor fiel, por estar conosco mais uma vez

"O jogo foi bom. Faltou um pouco de atenção nossa. Agora vamos descansar e pensar no Bangu", disse Lindoso na saída de campo

Partida bem disputada. Se faltou qualidade técnica, sobrou vontade dos jogadores. Com esse empate, o Botafogo fica em terceiro colocado, dois pontos atrás do Vasco e empatado com o Flumienense, O Flamengo fica em sexto com seis pontos ganhos, fora da zona de classificação.

49' Final de jogo aqui no Estádio Municipal de Juiz de Fora

48' Falta de Carli em cima de Rodinei. Pode ser o último lance da partida

45' Juiz deu mais quatro minutos

45' Sai: Ribamar; Entra: Luis Henrique

45' Sai: Guerrero; Entra: Felipe Vizeu

44' Escanteio pela esquerda, a bola é cabeceada, sobra no meio da área e Wallace tanta o chute de primeira, mas ela sobe passando perto do travessão

41' Cartão amarelo para Fernandes por falta em Sheik no meio-campo

40' Flamengo segue pressionando o Botafogo após ter feito o gol de empate

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO FLAMENGO! Marcelo Cirino recebe cruzamento e empata a partida em Juiz de Fora

34' Rodinei faz boa jogada na lateral, tenta o cruzmento, mas a zaga desvia. A bola ia cair no pé de Sheik

33' Sai: Salgueiro; Entra: Neilton

32' Salgueiro arrisca de muito longe, mas a bola sobe muito

31' Cartão amarelo para Juan por falta no meio-campo

29' Sai: Alan Patrick; Entra: Gabriel

28' Cartão amarelo para Gegê por atrasar a cobrança de escanteio

23' UUUUUUUUUUUHH! Alan Patrick lança a bola para Cirino. O atacante dá um toque encobrindo Jefferson, a bola ia quase entrando, mas a zaga afastou

21' Willian Arão arrisca de fora da área e assusta os botafoguenses

20' Volta a rolar a bola

20' Parada técnica

18' Ribamar tenta pedalar na frente de Juan, mas o zagueiro corta. Escanteio para o Botafogo

16' Jogo paralisado para atendimento em Carli

14' Falta a favor do Flamengo pelo lado esquerdo de ataque

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rodrigo Lindoso aproveita rebote e amplia para o Alvinegro

9' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Wallace derruba Ribamar dentro da área

8' Falta a favor do Botafogo

5' Alan Patrick cobra rasteira a falta, mas a bola nem assusta Jefferson

3' Emerson avança, mas a bola estava mais para a Jefferson. Contudo, Carli derruba o atacante rubronegro e recebe o cartão amarelo

0' Sai: Ederson; Entra: Emerson Sheik

0' Rola a bola para a etapa final

O Botafogo começou melhor a partida, conseguiu abrir o placar logo nos primeiros quinze minutos, mas relaxou um pouco. Flamengo começou atrás, contudo, foi se encontrando no jogo até sair um belo gol de Alan Patrick empatando o clássico.

46' Fim do primeiro tempo

45' Juiz só deu mais um minuto de acréscimo

41' Bruno Silva arrisca de fora da área, mas a bola explode na zaga

39' Flamengo tenta uma pressão. Depois do gol, o time melhorou em campo

35' Cartão amarelo para Bruno Silva por reclamação. O voltante estava pendurado

35' Cartão amarelo para Renan Fonseca por falta em Alan Patrick

33' Ribamar arrisca, mas pega muito embaixo da bola

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Alan Patrick empata em Juiz de Fora

30' Botafogo tenta pelo direito com Luis Ricardo, mas o lateral não consegue fazer o cruzmento. Tiro de meta para o Flamengo

24' Lesão do voltante Airton foi no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador já faz o tratamento

24' UUUUUUUUUUUUUUUH! JEFFERSON DE NOVO!!! Na falha da zaga do Botafogo, Guerrero fica sozinho com o goleirão e ele salva novamente

21' Willian Arão continua sendo muito perseguido pelos botafoguenses

20' Volta a rolar a bola

20' Parada técnica aqui em Juiz de Fora. Sol muito forte

19' Alan Patrick tenta lançamento para Guerrero, mas o peruano domina com o braço

16' UUUUUUUUUHH! Jerfferson novamente. Alan Patrick cobra bela falta e o goleiro Alvinegro voa para fazer a defesa

15' Torcida do Botafogo vibra muito em Juiz de Fora

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Carli abre o placar em juiz de fora

12' Salgueiro cobra falta, mas a bola é desviada pela barreira. Escanteio para o Bota

11' Falta em cima de Ribamar. O atacante ia invadindo a área do Flamengo e foi derrubado. Ótima oportunidade para o Botafogo

7' Sai: Airton; Entra: Fernandes

7' Airton fica caido no gramado e será substituído por Fernandes

4' UUUUHHH! Jefferson faz bela defesa depois de cabeça de Willian Arão

3' Cirino recebe e é derrubado na lateral do campo. Boa oportunidade para o Flamengo

2' Falta em cima de Wallace cobrada rapidamente

1' Logo no primeiro minuto, Flamengo já arriscou o primeiro chute a gol com Cirino

0' Rola a bola

Os times já estão em campo para cantar o hino

A bola vai rolar daqui a pouco

Escalação do Flamengo: Paulo Victor, Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Willian Arão, Cuéllar, Ederson e Alan Patrick; Marcelo Cirino e Guerrero

Escalação do Botafogo: Jefferson, Luis Ricardo, Joel Carli, Renan Fonseca e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Gegê; Ribamar e Salgueiro.

O estádio Municipal Juiz de Fora será o palco da partida entre Botafogo x Flamengo, válida pelo Cariocão 2016.

FIQUE DE OLHO: Ribamar. O garoto, cria da base Alvinegra, vem fazendo ótimos jogos e mostrando uma atitude de gente grande. Alto, rápido e forte, Ribamar é uma grande aposta do Botafogo para a temporada e está enchendo os olhos do torcedor.

FIQUE DE OLHO: Willian Arão. O jogador que veio do Corinthians e teve uma boa passagem pelo Botafogo, Willian Arão chegou ao Flamengo em meio a polemicas com sua tranferência. O voltante está em um ótimo momento, e é um dos principais motores do Rubronegro no meio de campo.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca 2016

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Botafogo 7 4 6º Flamengo 5 4

Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2016

Considerado por muitos como a competição mais charmosa do Brasil, o Campeonato Carioca chega a sua 115ª edição em 2016. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntamente com outras 12 equipes, medirão forças em busca de objetivos distintos.

Enquanto os quatro grandes brigarão para conquistar mais um título, as equipes de menor investimento lutarão para permanecer na elite da competição e, quem sabe, beliscar uma vaga nas semifinais.

O Botafogo, recém-promovido à elite do futebol brasileiro, perdeu boa parte dos atletas que disputaram a Série B. Em vista disso, resolveu apostar nos jogadores estrangeiros.

Dos sete reforços, quatro deles são gringos: os argentinos Joel Carli e Gervasio Núñez, o equatoriano Pedro Larrea e o boliviano Damián Lizio. Principal ídolo do clube, o goleiro Jefferson permanece mais um ano no alvinegro, assim como o técnico Ricardo Gomes.

Com maior detentor de títulos – 33 no total –, o Flamengo inicia o ano sob pressão devido à fase ruim vivida em 2015. Para não ter o mesmo destino nesta atual temporada, o Rubro-Negro foi em busca de reforços.

Fora das quatro linhas, trouxe o técnico multi-campeão Muricy Ramalho, que terá a responsabilidade de comandar e levar o Rubro-Negro de volta ao caminho das vitórias.

No Fluminense, a expectativa é de voos mais altos. Após um agitado 2015, o Tricolor resolveu deixar as apostas de lado e fez contratações pontuais. A principal delas foi a do Diego Souza, que retornou ao clube após dez anos.

Também, a diretoria anunciou as chegadas dos zagueiros Henrique e Renato Chaves. Oriundos do América-MG, o meia Felipe Amorim e o atacante Richarlison também foram contratados.

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai apostar na base de 2015 e nos seus jovens para realizar uma boa temporada.

Em vista da dificuldade financeira, o cruzmaltino anunciou apenas dois reforços: a do volante Marcelo Mattos, ex-Botafogo, e a do lateral-direito Yago Pikachu, que foi destaque no Paysandu. Principal estrela do Vasco em 2015, o meia Nenê permanece na equipe, assim como o técnico Jorginho.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Botafogo x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Carioca 2016! Fique conosco nesta grande partida!