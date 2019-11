Resultado Náutico x Central no Campeonato Pernambucano 2016 (3-0)

18:00 Muito obrigado para você que acompanhou a vitória do Náutico por 3 a 0 sobre o Central conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre as notícias!

17:54 O Náutico volta a campo na próxima quinta-feira (7), quando encara o Vitória da Conquista, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, às 19h30. Já o Central só retorna aos gramados diante do América, no próximo domingo (10), às 16h no Lacerdão. Pelo Estadual, no mesmo dia e hora, o alvirrubro encara o Salgueiro em confronto direto pela liderança

90' Final de jogo na Arena Pernambuco para Náutico 3x0 Central! Com dois gols de Daniel Morais e um de Ronaldo Alves, o Timbu reassume a liderança do Hexagonal. Patativa segue sem vencer

88' GOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! DANIEL MORAIS, DE NOVO! Thiago Santana cruza e, de carrinho, Daniel completa para o gol. Náutico 3x0 Central

87' Cartão amarelo para Daniel Morais! Atacante do Náutico é punido pela arbitragem

85' Substituição no Ceará! SAI Giso, ENTRA Átila

83' Cartão amarelo para Ronaldo Alves! Zagueiro é punido por tirar a camisa na comemoração do gol

82' GOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONALDO ALVES! Como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o Timbu conseguiu voltar a balançar as redes. Após cruzamento na pequena área, a bola sobra com o zagueiro artilheiro, que só completa para o gol. Náutico 2x0 Central

81' UHHHHHHHH! Thiago Santana também arremata de fora da área e acerta o travessão

80' UHHHHHHHH! Joazy arrisca de longe e a bola passa raspando a trave

78' Partida fica mais truncada na reta final, mas com o Náutico administrando bem a vantagem

76' INCRÍVEL! Márcio Paraíba corta mal e quase marca contra

73' Alteração no Central! SAI Luiz Matheus, ENTRA Jeffinho

72' Última mudança no Náutico! SAI Rafael Pereira, ENTRA Joazy

70' DEFENDEU JUNINHO! Goleiro do Central defende a cobrança de Ronaldo Alves

69' Expulsões no Central! Jonatas comete o pênalti e recebe o segundo amarelo. Índio ironiza marcação do tiro penal e recebe o vermelho direto, deixando a Patativa com um a menos

67' PÊNALTI PARA O NÁUTICO!

65' Cartão amarelo para Márcio Paraíba! Zagueiro do Central é punido pela arbitragem

64' Patativa aposta no chutão da defesa para tentar furar o bloqueio alvirrubro, porém não é eficaz

62' Substituição no Náutico! SAI Rafael Coelho, ENTRA Thiago Santana

60' Timbu busca espaço para ampliar o resultado em casa, mas sem objetividade

58' Jogo cai de ritmo após o Náutico balançar as redes, com o Central pouco agredindo

56' Alvirrubro agora sai com mais calma, valorizando a vantagem no placar

54' Vitória faz o Timbu retornar à liderança do hexagonal, ficando à frente do Salgueiro por conta do confronto direto

52' Rony faz boa jogada individual e chuta forte. A bola desvia no meio do caminho e quase mata o goleiro alvinegro no lance

50' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! DANIEL MORAIS! Rafael Coelho lança Daniel Morais em profundidade, que domina na entrada da área e chuta tirando de Juninho. Náutico 1x0 Central

48' UHHHHHHHH! Gustavo Henrique cruza e Lourival, sozinho, perde boa chance de abrir o placar

48' Partida volta no mesmo ritmo do primeiro tempo, com chances para os dois lados

46' Bola volta a rolar na Arena Pernambuco para Náutico 0x0 Central!

17:06 Alteração no Náutico! SAI Rodrigo Souza, ENTRA Ygor

17:04 Ygor vai estrear no Náutico!

17:01 Já já a bola volta a rolar na Arena, não saiam daqui!

16:59 Empate parcial sem gols deixa o Timbu na vice-liderança, com 18 pontos, dois a menos que o líder Salgueiro, adversário da última rodada. Já a Patativa segue isolada na lanterna, conquistando seu segundo ponto

16:57 Equipes já foram ao vestiário e em breve voltarão para a etapa final

16:54 Já Índio, atacante do Central, reconhece força a do Náutico, mas exalta a boa postura da Patativa: "Eles tem um grande time, mas conseguimos segurar o time deles. Eles pensavam que iriam dar uma goleada, mas futebol não é assim, tem que se respeitar"

16:50 Meia do Náutico, Renan Oliveira lamentou chance perdida e falou que o Timbu precisará ser mais efetivo na etapa final: "Belo cruzamento, cabeciei consciente ali e até pensei que a bola tinha entrado, mas o goleiro foi bem. Agora é envolver mais o time deles no segundo tempo e tentar fazer o gol"

45+2' Final do primeiro tempo na Arena Pernambuco para Náutico 0x0 Central! Timbu sai de campo vaiado pela má atuação

45+1' UHHHHHHHHH! Índio invade a grande área e bate forte, mas Rodolpho impede

45' UHHHHHHHHH! Luiz Matheus se livra da marcação e chuta cruzado com perigo

45' Dois minutos de acréscimo

44' Náutico tenta pressionar na reta final, mas não é efetivo

42' Patativa, mesmo com um homem a menos, mostra boa postura e segura o Timbu

40' Rafael Pereira levanta e Daniel Morais, sozinho, cabeceia para fora, perdendo boa chance

38' Renan Oliveira vai até a linha de fundo e cruza na pequena área, mas Ronaldo Alves fura na hora do chute

36' Cartão amarelo para Jonatas! Zagueiro do Central é punido por falta em cima de Rony

36' Jogo começa a ficar nervoso e a arbitragem parece perdida nas marcações

34' Cartão vermelho para Moisés! Volante do Central recebe o segundo amarelo após falta em Rony e vai ao chuveiro antes mesmo do intervalo

32' Cartão amarelo para Lourival! Atacante do Central comete falta dura em cima de Rafael Pereira

30' UHHHHHHHH! Lourival faz boa jogada individual, se livra da marcação e chuta forte, mas Rodolpho defende

28' Central demonstra postura mais cautelosa e segura o Náutico na sua defesa

26' Partida segue em ritmo baixo e com poucas chances claras de gol

24' Timbu segue mostrando bom momento em campo, ainda sem conseguir ser efetivo

22' UHHHHHHHH! Ronaldo Alves completa escanteio e cabeceia com precisão, mas Juninho bota para novo tiro esquinado

19' Rafael Coelho fica com o rebote após bate rebate originado de escanteio, mas isola

17' UHHHHHHHH! Renan Oliveira cabeceia na trave e Juninho corta em cima da linha, fazendo um milagre

15' Cartão amarelo para Rodrigo Souza! Volante do Náutico é advertido por falta em Giso

13' Cartão amarelo para Moisés! Volante do Central reclama da arbitragem e é punido, recebendo o terceiro amarelo, sendo desfalque diante do América, no próximo domingo (10), na última rodada

11' Central se defende como pode, mostrando toda sua limitação

9' Apesar de superior na partida, Timbu não é objetivo e desperdiça boas oportunidades

7' Renan Oliveira lança Roni, mas com muita força e Juninho defende seguro

6' UHHHHHHHH! Walasson faz bom lance, gira e serve Gustavo Henrique, que chuta de primeira na trave

5' Náutico continua pressionando, entretanto não é criativo em campo

4' Luiz Matheus sai de campo sangrando após dividida com Daniel Morais

3' Roni é lançado depois de boa jogada coletiva, porém Jonatas corta o perigo

2' Timbu aposta em jogadas laterais para furar o bloqueio da Patativa

1' Náutico começa em cima, mas Central se mostra bem postado na defesa

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Náutico x Central!

Vai rolar a bola na Arena!

Hino de Pernambuco sendo executado

Náutico e Central sobem ao gramado da Arena!

A arbitragem para o confronto é de Deborah Cecília, com Elan Vieira e Albert Júnior de auxiliares

Jogadores das duas equipes estavam em campo para realizar a última atividade, mas já retornaram aos vestiários e em breve a bola vai rolar

Faltam 20 minutos para a bola rolar na Arena Pernambuco em jogo atrasado da 9ª rodada do Pernambucano! Não saiam daqui, já já traremos mais detalhes

Jogadores do Timbu também aquecem no gramado

Enquanto isso, os goleiros do Náutico sobem para o aquecimento na Arena, cujo público é pequeno

Goleiros Rodolpho e Bruno nos trabalhos com preparador Edson Girardi (Foto: Divulgação/Náutico)

Ceará não perde como mandante, no Nordestão, desde a semifinal de 2013. Desde então, ostenta uma invencibilidade de 15 jogos, com 11 vitórias e quatro empates. Missão dura para o Tricolor do Arruda

Às 16h, o público pernambucano também estará focado na Copa do Nordeste. O Sport foi o primeiro time classificado às semifinais, mas o Santa Cruz briga contra o Ceará, na Arena Castelão, por uma vaga. Acompanhe todos os detalhes por aqui

Elenco alvirrubro bate bola dentro do vestiário, em preparação ao duelo de logo mais

Rodolpho vai para o segundo jogo na temporada, já que o primeiro foi diante do Santa Cruz, na abertura do Pernambucano, pois Júlio César estava cumprindo suspensão

No banco, Dal Pozzo tem à disposição: Bruno, Joazy, Rafael Ribeiro, Cal, Ygor, Jefferson Nem, Gil Mineiro, Thiago Santana e Esquerdinha

Náutico definido! Sem Júlio César, poupado por dores em dedos do pé esquerdo, o Timbu está confirmado com: Rodolpho; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Henrique; Rodrigo Souza, Eduardinho, Rony e Renan Oliveira; Daniel Moraes e Rafael Coelho

Já os caruaruenses buscam somar a primeira vitória na fase final, pois só possui um ponto ganho até então

Em caso de vitória, o Timbu chegará para a última rodada, contra o Salgueiro, para definir a liderança em duelo direto

Náutico acaba de chegar ao palco do confronto que inicia em pouco mais de 1h

Por estar em situação conturbada, o alvinegro terá poucas opções no banco: Murilo, Átila, Jeffinho e Daniel

O Central, inclusive, já está definido. A Patativa vai a campo para o jogo com: Juninho; Luiz Matheus, Jonatas, Márcio Paraíba e Vinícius Santos; Moisés, Gustavo Henrique, Giso e Walasson; Lourival e Índio

A delegação do Náutico já está a caminho da Arena para o duelo de logo mais

A Arena Pernambuco será o palco do confronto desta tarde entre Náutico e Central, válido pelo Campeonato Pernambucano

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, já o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado

FIQUE DE OLHO Náutico x Central: Juninho, goleiro do Central, é o principal destaque do escrete caruaruense. O alvinegro pernambucano não vive uma grande fase nesta competição, mas o arqueiro vem se destacando com boas defesas e evitando que o time saia de campo derrotado por goleada.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

FIQUE DE OLHO Náutico x Central: Renan Oliveira, meia-atacante do Náutico, é o principal responsável pela articulação das jogadas do alvirrubro de Rosa e Silva neste campeonato estadual. O atleta espera fazer uma grande exibição nesta tarde para deixar o Timbu na liderança da competição e ainda ajudar o setor ofensivo, que está devendo bastante.

Foto: Divulgação/Náutico

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com todos os Estaduais começando oficialmente em fevereiro

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando bateram o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficado com Sport ou Santa Cruz

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Central, partida pela nona rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata