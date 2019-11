Resultado Sport x CRB na Copa do Nordeste 2016 (1-0)

19:55 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado (2). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

19:54 Com o resultado desta noite, o Sport avança às semifinais da Copa do Nordeste 2016 pelo terceiro ano seguido. Leão vai enfrentar o vencedor do confronto entre Campinense e Salgueiro.

19:53 A Ilha do Retiro recebe um público de 20.446 torcedores, gerando uma renda de R$ 387.340,00.

19:52 O único gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Renê.

48’ Fim de jogo! O Sport vence o CRB pelo placar mínimo e garante a ida às semifinais da Copa do Nordeste 2016.

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ Uuuhhh! Diego Souza recebe de Rithely e manda para Ronaldo, que domina na entrada da área e chuta com perigo.

43’ Amarelo! Ronaldo faz falta dura em Diego e recebe cartão.

41’ Maicon da Silva recebe grande passe de Diego Souza, coloca velocidade e cruza rasteiro para Vinícius Araújo, que tenta da drible de corpo, mas é desarmado por Diego Jussani.

39’ Última alteração no Sport: Sai: Lenis. Entra: Maicon da Silva.

37’ Uuuhhh! Diego Souza arranca da direita para o meio, entra na área e toca para o gol, mas a bola desvia e vai em direção do goleiro, que salva com o pé.

35’ Última alteração no CRB: Sai: Somália. Entra: Neto Baiano.

34’ Amarelo! Érico Júnior coloca velocidade pela direita e é derrubado por Renê, que recebe cartão.

33’ Ronaldo aproveita rebote pelo meio-campo, avança e chuta fraco para defesa do goleiro regatiano.

31’ Modificação no Sport: Sai: Túlio de Melo. Entra: Ronaldo.

30’ Modificação no CRB: Sai: Bocão. Entra: Érico Júnior.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Renê recebe bom lançamento de Diego Souza, entra na área e chuta com qualidade para abrir o placar. Explode a torcida rubro-negra na Ilha do Retiro.

27’ Diego Souza cobra falta com qualidade e Henríquez cabeceia errado.

27’ Amarelo! Diego Jussani toca com a mão na bola e recebe cartão.

26’ Diego Souza chuta forte e a bola fica na barreira.

25’ Falta! Rithely recebe na entrada da área, limpa a marcação e é derrubado. Falta perigosa para o Leão.

22’ Danilo! Luidy recebe na esquerda, deixa a marcação para trás e chuta cruzado para boa defesa do goleiro rubro-negro.

21’ Falta! Lenis faz boa jogada individual pela direita e acaba sendo derrubado por Diego.

19’ Lúcio Maranhão tabela com Somália na entrada da área e chuta para fora.

17’ Danilo! Luidy recebe na esquerda, puxa para o meio e chuta colocado para boa defesa do arqueiro leonino.

15’ Alteração no Sport: Sai: Serginho. Entra: Luiz Antônio.

15’ Lúcio Maranhão aproveita erro de Durval, avança pela direita, puxa para o meio e chuta para fora.

13’ Vinícius Araújo recebe na entrada da área, gira bem e chuta para fora. Boa chance desperdiçada pelo Leão.

12’ Amarelo! Luidy segura o volante Rithely para matar o contra-ataque e é punido com cartão.

9’ Alteração no CRB: Sai: Luiz Fernando. Entra: Marcos Aurélio.

8’ Rithely recebe de Renê e chuta de longe para longe.

2’ Renê levanta a bola na área em cobrança de falta e Túlio de Melo não consegue cabecear.

0’ Começa o segundo tempo!

19:03 Sport também voltando neste momento, sem alterações.

19:02 CRB voltando para o gramado neste momento. Equipe não sofreu alterações.

18:51 Lúcio Maranhão, atacante do CRB: “Estamos jogando fora do nosso padrão. Estamos apostando muito na bola longa, precisamos melhorar isso para chegar. Nossa marcação está boa, estamos conseguindo segurar o Sport. Vamos manter essa pegada no segundo tempo, aproveitar a chance que tiver lá na frente para matar o jogo”.

18:50 Renê, lateral-esquerdo do Sport: “A pressão está boa. Nosso time está bem, porém, o professor precisa acertar algumas coisas que erramos no primeiro tempo para não acontecer isso na segunda etapa e sairmos com a vitória. Estamos com um pouco de pressa e isso não pode acontecer, é preciso manter a tranquilidade.”

18:49 Diego, lateral-esquerdo do CRB: “Sport começou pressionado, mas suportamos bem. É manter assim. Precisamos continuar marcando forte e ter um pouco mais da posse de bola para tentar fazer o gol. O jogo é duro, mas nosso time é qualificado e tem condições de sair de campo com a classificação”.

18:48 Túlio de Melo, atacante do Sport: “Estamos tentando, mas eles estão muito bem posicionado. Vamos buscar trabalhar mais, com tranquilidade, no segundo tempo para abrir o placar e ficar com a classificação”.

49’ Fim do primeiro tempo!

47’ Amarelo! Somália evita que Rithely construa a jogada tocando na bola com a mão e recebe cartão.

47’ Diego Souza recebe na entrada da área e chuta, mas finalização não sai com muita força e o goleiro regatiano defende com tranquilidade.

45’ Quatro minutos de acréscimo.

44’ Amarelo! Diego Souza simula falta no meio-campo e recebe cartão.

43’ Lenis recebe na esquerda, passa pela marcação e acaba sendo derrubado.

40’ Rithely acerta belo passe para Renê, que vai até a linha de fundo e cruza na área. Diego Jussani manda para escanteio.

38’ Rithely aciona Diego Souza pela direita, o meia-atacante avança com velocidade e cruza para área, mas a defesa manda para escanteio.

36’ Vinícius Araújo recebe na entrada da área, domina bem e toca para Túlio de Melo, que não consegue chegar na bola.

34’ Não valeu! Diego Souza levanta a bola na área, em cobrança de falta, e Durval cabeceia para o gol, mas o árbitro anula por conta de falta no goleiro Juliano.

31’ Na dividida entre Lenis e Marcos, o lateral regatiano cai e o árbitro, de maneira equivocada, marca falta. Torcida reclama bastante.

29’ Falta! Serginho avança pela direita e é parado por Diego Jussani, que chega de carrinho. Árbitro, entretanto, não mostra o cartão.

25’ Uuuhhh! Rithely rouba a bola com qualidade no meio-campo e toca para Durval, que acerta belo lançamento e encontra Vinícius Araújo. O atacante domina na área, gira e bate para fora.

18’ Luidy faz boa jogada pela esquerda e acaba sendo derrubado por Samuel Xavier.

17’ Diego Souza faz tabela com Rithely, entra na área, mas acaba caindo. Túlio de Melo pega o rebote e chuta em cima da marcação.

13’ Uuuhhh! Renê cobra falta pelo lado esquerdo e Diego Souza sobe para cabecear com perigo.

11’ Diego faz falta dura em Lenis e a torcida fica cobrando cartão, mas árbitro apenas conversa.

7’ Diego Souza tenta fazer jogada individual pela esquerda, mas acaba sendo parado pela marcação.

4’ CRB pressiona a marcação no campo de ataque e complica a saída de bola do Leão.

2’ Juliano! Durval cobra a falta com qualidade e o goleiro regatiano faz ótima defesa.

1’ Falta! Diego Souza arranca pela direita e acaba sendo derrubado na entrada da área.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport x CRB, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste.

17:53 Fim da execução do hino nacional! Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

17:49 Sport e CRB estão no gramado da Ilha do Retiro. Torcida rubro-negra faz a festa.

17:46 Torcida rubro-negra faz uma bela festa na Ilha do Retiro.

17:42 Novos contratados do Sport vão acompanhar o confronto desta noite na Ilha do Retiro. Vale ressaltar que apenas o meia-atacante Clayton poderá atuar pelo Leão na Copa do Nordeste, pois foi registrado pela CBF dentro do tempo limite.

17:40 Arquibancada frontal da Ilha do Retiro completamente lotada neste momento.

17:38 Muitos torcedores do CRB presentes no local destino para a torcida visitante. Torcida do Galo está confiante.

17:35 CRB está encerrando o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro. Jogadores estão indo para os vestiários.

17:30 Volante Rithely, nesta noite, vai completar 250 jogos com a camisa do Sport. Jogador é um dos pilares do time rubro-negros há várias temporadas.

17:24 Para o decorrer da partida, Mazola Júnior terá as seguintes opções: Bruno; Audálio, Gleidson, Rafael, Rivaldo, Bruno Barbosa, Érico Júnior, Neto Baiano e Marcos Aurélio.

17:22 O CRB vai entrar em campo da seguinte maneira: Juliano; Marcos, Diego Jussani, Gabriel e Diego; Olívio, Somália, Bocão e Luiz Fernando; Luidy e Lúcio Maranhão.

17:20 CRB escalado para a decisão com o Sport. Luiz Fernando vai atuar no lugar do suspenso Dakson.

17:16 Torcida rubro-negra, agora, grita o nome do atacante Neto Baiano, do CRB, que teve ótima passagem na Ilha do Retiro em 2013/2014.

17:14 Público na Ilha do Retiro é muito bom neste momento. CRB acaba de entrar em campo para fazer o aquecimento e a torcida rubro-negra vaia bastante.

17:10 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão no gramado da Ilha do Retiro fazendo o trabalho de aquecimento.

17:05 O técnico Paulo Roberto Falcão terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Magrão; Christiano, Matheus Ferraz, Luís Gustavo, Ronaldo, Luiz Antônio, Maicon da Silva, Neto Moura, Everton Felipe e Fábio.

17:02 O Leão vai para o jogo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Vinícius Araújo, Diego Souza e Lenis; Túlio de Melo.

17:00 Sport escalado para o confronto de logo mais. Túlio de Melo entra no lugar de Gabriel Xavier.

16:55 Expectativa para a divulgação da escalação do Sport, principalmente, para saber quem será o substituto de Gabriel Xavier.

16:45 Sport chegando na Ilha do Retiro neste momento. Rubro-negros estão indo para os vestiários.

16:40 Ilha do Retiro deve receber um ótimo público nesta noite. Vários setores tiveram os ingressos esgotados e um grande número de torcedores estão comprando para os locais que ainda restam. Diretoria rubro-negra fez promoção para lotar o estádio.

Por conta do rodízio implantado pela comissão técnica, Galdezani ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. No caso de Dakson, costumeiramente escalado como titular, Luiz Fernando deve ser o substituto.

O time está desfalcado, mas o técnico Mazola Júnior não deve mexer na base do time e manter a formação tática. Dois jogadores não poderão ser escalados e não viajaram ao Recife. O meia Dakson e o volante Matheus Galdezani receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

A vitória por 2 a 1 animou o elenco e a torcida do CRB. O time regatiano fez valer o mando de campo e pode voltar a disputar as semifinais da Copa do Nordeste depois de muito tempo. Animado com a possibilidade de desbancar um dos principais favoritos a conquistar o título da competição, o duelo, avaliado pelos alvirrubros como muito difícil, pode ser um divisor de águas para os outros torneios que o time disputa na temporada.

Com isso, abre a oportunidade para quatro jogadores brigarem por uma vaga, o que será decidido pelo técnico Paulo Roberto Falcão momentos antes de a bola rolar. Fábio, que entrou no lugar de Gabriel Xavier na quarta-feira; Everton Felipe, que retorna de lesão; Luiz Antônio, que mudaria o esquema tático do time; além de Clayton, contratado nesta semana e que pode entrar em campo.

Por outro lado, há um desfalque no meio de campo. O meia Gabriel Xavier se lesionou durante o jogo contra o CRB em Maceió ainda no primeiro tempo e foi substituído. Após exames feitos pelo departamento médico, ficou constatado que o jogador fica por três semanas longe dos gramados.

Para disputar mais uma semifinal no Nordestão, o Sport espera reunir vários fatores para vencer o jogo dentro de casa. A diretoria resolveu diminuir os preços dos ingressos para lotar a Ilha do Retiro e deixar a praça esportiva o conhecido caldeirão. Ainda mais, o zagueiro Durval retorna à equipe titular após dois jogos de ausência por lesão na região glútea. Com isso, a esperança é que o setor defensivo cometa menos erros e garanta a classificação.

Com a vitória adquirida no meio de semana, o Galo joga por qualquer empate para continuar na competição regional. Ao Leão da Ilha, resta a vitória. Triunfo simples ou por dois gols de diferença classifica os rubro-negros. Caso o Sport vença por 2 a 1, a disputa por uma vaga nas semifinais será disputada nas penalidades máximas.

Poucos dias após o primeiro confronto, Sport e CRB entram em campo para o decisivo confronto que irá garantir uma das vagas na semifinal na Copa do Nordeste. Na última quarta-feira (30), em Maceió/AL, o Galo levou a melhor, fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1. Neste sábado (02), os clubes voltam a medir forças. O segundo jogo entre os times será realizado às 18 horas, na Ilha do Retiro, em Recife/PE.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta noite entre Sport e CRB, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Luiz César de Oliveira Magalhães, do Ceará, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Sport x CRB. O mesmo será auxiliado pelos conterrâneos Nailton Junior de Sousa Oliveira e Arnaldo Rodrigues de Souza.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Sport x CRB: Lúcio Maranhão, atacante do CRB, é o principal jogador do escrete alvirrubro nesta noite. Depois de fazer uma grande partida no confronto de ida, o centroavante espera repetir o bom futebol novamente e complicar bastante a vida dos defensores rubro-negros para ficar com a vaga às semifinais.

FIQUE DE OLHO Sport x CRB: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite para que o Leão saia de campo a classificação às semifinais da Copa do Nordeste 2016. Um dos jogadores mais queridos do torcedor rubro-negro, o camisa 87 espera colocar toda sua qualidade em campo para complicar o sistema defensivo do adversário.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x CRB, partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 18h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.