Resultado Cruzeiro x Guarani-MG pelo Campeonato Mineiro 2016 (2-0)

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO. JOGO A SER REALIZADO DOMINGO (3), ÀS 16H, NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE/MG

Encerramos aqui esta transmissão! Continue na VAVEL Brasil, em instantes, o pós-jogo deste grande duelo. Um ótimo domingo para você, torcedor!

47' Termina a partida no Mineirão! O Cruzeiro resolve a partida em 45 minutos, faz 2 a 0 no Guarani e termina a primeira fase do Mineiro na liderança!

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

44' Torcida vaia o Cruzeiro pela falta de objetividade com a bola.

43' Sanchez Miño tenta o cruzamento pela esquerda, mas defesa afasta o perigo.

41' Cordeiro é flagrado em posição de impedimento.

39' Cruzeiro troca passes no campo de ataque.

37' NO TRAVESSÃO! Alisson tenta o cruzamento, mas a bola vai direto para o gol. Para a sorte de Jordan, a redonda bate no poste superior.

36' Sanchez Miño tenta o cruzamento pela esquerda, bola desvia em Cordeiro e vai parar nas mãos de Jordan.

35' Guarani troca passes no campo de defesa.

32' SUBSTITUIÇÃO NO GUARANI! Sai: Renan; Entra: Murilo

31' Mayke é derrubado na passagem pela direita. Falta para o Cruzeiro cobrar.

30' JORDAAAAAAAAAN! Alisson recebe livre na esquerda, passa para Pisano na área. Camisa 32 arremata de canhota e goleiro do Guarani manda para escanteio.

29' NA TRAAAAAVE! Pisano acha Elber na área, mas camisa 23 acerta o poste no arremate.

28' Cartão amarelo para Lucas Romero, volante do Cruzeiro.

27' Cartão amarelo para Sanchez Miño, lateral-esquerdo do Cruzeiro.

25' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Ariel Cabral; Entra: Federico Gino

24' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Arrascaeta; Entra: Pisano

24' Anderson Jesus se joga na bola para desviar, mas a bola acaba saindo. Tiro de meta para o Cruzeiro cobrar.

23' Cordeiro chega bem pela direita e cruza para Juninho, que bate, mas a bola desvia em Mayke. Escanteio para o Guarani.

22' Falta de Sanchez Miño em Deyvison!

21' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: Sai: Rafael Silva; Entra: Douglas Coutinho

20' UUUUUUUUUUUH! Júnior Barros arrisca da intermediária e a bola passa raspando a trave esquerda de Fábio.

20' Douglas Coutinho pronto para entrar no jogo.

19' Elber arrisca com o pé direito, mas erra o alvo por muito.

18' Juninho recebe na frente de Bruno Rodrigo e faz o arremate, mas a bola acaba saindo à esquerda do goleiro Fábio.

17' Genalvo tentava levar o Guarani para o ataque, mas Sanchez Miño aparece para afastar o perigo.

15' Juninho desvia de cabeça após cobrança de falta, mas Fábio pega sem problemas.

14' Falta cometida por Sanchez Miño fora da disputa de bola.

13' Cruzeiro tenta achar espaços na defesa adversária neste momento.

12' Sanchez Miño cruza da esquerda, mas defesa do Guarani afasta o perigo.

10' Juninho tenta o ataque, mas erra último passe, que para nos pés de Bruno Rodrigo.

09' Deyvison tenta o arremate de fora da área, mas erra o alvo por muito.

08' Guarani tenta achar espaço na defesa do Cruzeiro.

07' Cartão amarelo para Carlos Renato, lateral-esquerdo do Guarani.

05' UUUUUUUUUUH! Arrascaeta recebe na frente, entra marcado na área, bate de chapa buscando o canto esquerdo de Jordan, mas a bola passa tirando tinta da trave.

04' Rafael Silva recebe pela direita, mas acaba sendo desarmado na entrada da área.

03' Deyvison ganha de Bruno Rodrigo na intermediária, mas Fábio sai do gol e afasta o perigo.

02' Alisson acaba sendo desarmado por Deyvison na esquerda.

SUBSTITUIÇÕES NO GUARANI! Saem: Romário e Marcos Vinícius; Entram: Genalvo e Júnior Barros

00' Segundo tempo valendo para Cruzeiro e Guarani!

Equipes de volta para a disputa da segunda etapa!

Com o resultado, o Cruzeiro vai garantindo a liderança na primeira fase do Campeonato Mineiro.

48' Apita Felipe Fernandes de Lima! Cruzeiro vai vencendo por 2 a 0, com gols de Alisson e Sanchez Miño!

47' Falta de Romário em Arrascaeta no meio de campo.

46' Rafael Silva é flagrado em posição de impedimento.

46' FÁÁÁÁÁÁÁBIO! Juninho arrisca da intermediária, bola iria no ângulo do camisa 1 celeste, que espalma para escanteio.

45' Mayke coloca muita força no cruzamento e a bola sai pelo lado esquerdo do campo.

44' Teremos três minutos de acréscimo!

43' Cruzeiro administra a posse de bola neste momento.

41' UUUUUUUUUUH! Cruzeiro chega com perigo com Mayke cruzando na cabeça de Rafael Silva, no entanto, Jordan espalma e a bola sobra para Arrascaeta, que manda por cima do gol.

39' Jordan tenta a ligação direta com o ataque, mas defesa celeste estava atenta.

38' TRAVADO! Elber invade a área pela direita, tenta bater direto e Jordan bloqueia para a linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro.

37' Elber recebe lançamento e tenta o arremate de fora da área, mas erra o alvo por muito.

35' Cruzeiro troca passes no campo de defesa.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Sanchez Miño faz um golaço de falta da intermediária! Cobrança colocada do argentino vai parar no ângulo direito superior de Jordan.

33' Lula recebeu cartão amarelo após o lance.

32' Elber faz fila na marcação do Guarani e é derrubado pelo Lula na entrada da área!

31' Partida recomeça após parada!

Parada técnica do Mineirão.

28' Arbitragem flagra falta em cima de Ariel Cabral.

27' Carlos Renato tenta cruzar na área, mas é travado por Bruno Rodrigo.

25' Elber cruza da direita, Rafael Silva cai dentro da área, mas arbitragem manda seguir.

24' Deyvison recebe atendimento médico no gramado.

23' Alisson arrisca da intermediária, mas manda longe da meta de Jordan.

22' Falta de ataque do Cruzeiro!

20' Deyvison tenta o arremate da entrada da área, mas é travado pela defesa.

É o terceiro gol de Alisson no Campeonato Mineiro!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Elber cruza da direita, bola passa por toda área até chegar em Alisson, que finalizou de primeira!

17' Falta de Bruno Rodrigo em Marcos Vinícius na intermediária.

16' Tentativa de lançamento para Alisson, mas Lula afasta o perigo.

15' Arrascaeta tenta o cruzamento pela direita, mas defesa do Guarani afasta.

13' Cruzeiro troca passes no campo de ataque, mas não consegue espaço.

11' Guarani tentava o ataque, mas Bruno Rodrigo aparece para fazer o desarme.

10' Cruzeiro troca passes no campo de defesa.

09' NA TRAAAAAAAAAVE! Arrascaeta cobra a infração e manda no poste! Cruzeiro leva perigo ao gol de Jordan.

08' Ariel Cabral recebe falta na entrada da área. Bola perigosa para o Cruzeiro cobrar.

06' Romário cruza da esquerda, Marcos Vinícius desvia e erra o alvo.

05' Sanchez Miño cobra escanteio pela esquerda, mas defesa do Guarani leva a melhor.

05' Agora é a vez do Cruzeiro cobrar escanteio.

04' Fábio bobeia com a bola e defesa do Cruzeiro é obrigada a ceder escanteio. Na cobrança, zaga afasta o perigo.

03' Elber tenta jogada individual na entrada da área, mas é desarmado pela defesa adversária.

02' Ariel Cabral erra o passe na intermediária e a posse de bola fica com Guarani.

01' Equipes brigam pela posse de bola no meio-campo.

00' Bola rolando para Cruzeiro x Guarani-MG!

Tudo pronto para começar a partida!

Ramon Menezes, ex-jogador de Cruzeiro e Atlético-MG, é o treinador do Guarani.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mineirão! Jogadores perfilados no gramado.

Guarani confirmado: Jordan; Cordeiro, Lula, Anderson Jesus e Renan; Carlos Renato, Deyvison, Denilson, Marcus Vinícius, Romário e Wander

Sem surpresas, Deivid divulga escalação do Cruzeiro para o duelo de logo mais!

DESFALQUES DO CRUZEIRO: Fabiano, com desgaste muscular, e Henrique, que se recupera de uma pancada na panturrilha esquerda, estão no departamento médico celeste, juntamente com Dedé, Marcos Vinícius, Willian e Judivan.

DESFALQUES DO GUARANI: Jonathan cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarleo, enquanto Rafinha e Marcel seguem entregues ao departamento médico. Anderson Santos se recuperou de lesão, no entanto, não está treinando.

CONFIRA O PRÉ-JOGO DE CRUZEIRO X GUARANI-MG: Líder do Campeonato Mineiro, Cruzeiro encara Guarani em duelo de opostos

O Cruzeiro entra em campo em busca de um empate para consolidar a liderança na primeira fase do Estadual. Na rodada passada, a equipe do técnico Deivid venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, no Estádio Independência.

O Guarani-MG tentará buscar a segunda vitória consecutiva para sair da lanterna do Campeonato Mineiro. Na última rodada, a equipe de Divinópolis venceu a Caldense, por 1 a 0, no Farião.

# CLASSIFICAÇÃO PONTOS JOGOS 1º Cruzeiro 23 9 12º Guarani-MG 9 9

FIQUE DE OLHO: Rafael Silva, atacante do Cruzeiro. O camisa 30 da Raposa é o artilheiro do time na temporada, com seis gols marcados. Na semana passada, o jogador marcou o único gol do clássico diante do Atlético-MG, no Estádio Independência.

FIQUE DE OLHO: Carlos Renato, lateral-esquerdo do Guarani-MG. O camisa 11 do Bugre se destacou na vitória de seu time, diante do América-MG, por 3 a 0, no dia 04 de fevereiro, dando uma assistência e convertendo um pênalti. Agora, diante do Cruzeiro, o jogador espera repetir o feito.

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Guarani-MG, válida pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro 2016.

Cruzeiro x Guarani-MG no Mineiro 2016

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Campeonato Mineiro 2016

O Atlético-MG é o atual campeão Mineiro, após ter vencido a competição em 2015 em cima da Caldense.

As semifinais do Campeonato Mineiro serão disputadas em duas partidas. A vantagem do mando de campo é sempre do melhor colocado na fase classificatória, e em caso de resultados iguais, a equipe de melhor campanha passará.

Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro colocado da fase classificatória, enfrentará o quarto, enquanto o segundo, enfrentará o terceiro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Módulo II.

12 equipes brigarão pelo título Estadual neste ano: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani-MG, Tombense, Tricordiano, Tupi, URT, Uberlândia e Villa Nova-MG.

Atualmente, a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro é dividida por Módulo I, que reúne os principais times do Estado, e Módulo II, onde equipes brigam pelo acesso. Em 2015, Uberlândia e Tricordiano garantiram vaga na elite para a atual temporada.

Em 1958, a antiga CBD (atualmente Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF) legitimou o Campeonato Mineiro, fazendo com que equipes representassem Minas Gerais na Taça Brasil, que hoje, é o Campeonato Brasileiro.

Antigamente, a competição era conhecida como Campeonato da Cidade, e envolvia apenas clubes das regiões próximas da capital Belo Horizonte. Em 1933, o Campeonato Mineiro foi lançado, com a presença das demais equipes de Minas Gerais.

Organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Campeonato Mineiro entra em sua 102ª edição. O Atlético-MG é o maior campeão da competição, com 43 títulos, seguido pelo Cruzeiro, com 36.

Minuto a minuto da partida entre Cruzeiro x Guarani-MG em tempo real

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x Guarani-MG, válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro 2016! Fique conosco nesta grande partida, que terá início às 16h (Brasília).