Resultado Grêmio x Juventude no Campeonato Gaúcho 2016 (2-2)

Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas nas quartas.

Juventude enfrentará o Ypiranga de Erechim.

Grêmio marcou os gols com Douglas e Luan. Juventude marcou os gols com Bruno Ribeiro e Hugo.

"A gente aguentou a pressão. O Luan acertou um belo chute, mas eu e os companheiros demos o máximo em campo. Nossa equipe jogou bem o jogo todo", Douglas Silva, goleiro do Juventude.

Luan sobre o gol: "Treino bastante, eu e o Douglas. Hoje saiu e pude empatar o jogo. Fomos um pouco abaixo dos outros jogos, mas tem muita gente voltando e a equipe está de parabéns."

FIM DE JOGO NA ARENA: GRÊMIO 2-2 JUVENTUDE

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! LUAN DE FALTA!

49' Bola no braço do zagueiro Klaus e falta muito próxima da área para o Grêmio cobrar.

48' PRA FORAAAA! Luan aciona Fernandinho, Giuliano pega de primeira e a bola passa raspando a trave.

47' Vamos aos 50 minutos.

46' Douglas Silva soqueia a bola no escanteio de Lincoln.

45' DOUGLAS SILVA! Chute desviado de Luan e o arqueiro junto ao travessão manda para escanteio.

45' Agora sim, expulso Alan Rodrigues, conforme manda a regra =)

44' ALAN RODRIGUES EXPULSO! Chegada mais forte e o árbitro aplica o segundo cartão amarelo e não o tira de campo!

41' ESPALMA DOUGLAS SILVA! À queima-roupa defende cabeçada de Thyere.

40' Grêmio pressiona e dá espaço ao contra-golpe.

39' Fica no chão Giuliano na disputa com Alan Rodrigues e a bola segue até o goleiro Douglas Silva.

37' NÃO VALEU! Bobô completou de carrinho o chute de Fernandinho, mas estava adiantado. Impedimento sinalizado.

35' Klaus sente a perna e o Juventude não pode mais trocar.

35' Lincoln disputa na grande área e o árbitro marca a falta de ataque.

33' IMPEDIMENTO! Bressan marcado como irregular na grande área.

32' Sananduva arrisca o chute e manda mal demais. Tiro de meta.

32' Troca no Grêmio:

Fernandinho no lugar de Edinho.

32' Troca no Juventude:

Jeferson no lugar de Roberson.

31' NÃO VALE MAIS! Bobô pede pênalti em levantamento, mas estava mais uma flagrado em impedimento.

30' Luan cobra falta na barreira.

29' CARTÃO AMARELO! Alan Rodrigues por falta sobre Luan.

28' Zagueiro Klaus do Juventude sentindo cãibras.

Troca no Juventude:

Sai Hugo. Entra Dionas Bruno.

28' Lincoln cruza da esquerda e a bola viaja para linha lateral, longe do alcance.

26' BRUNO GRASSI! Chute cruzado do camisa 10 Hugo e o goleiro gremista cai no canto para defender firme.

25' Falta de Lincoln sobre Bruno Ribeiro.

24' Troca no Juventude:

Sai Felipe Lima. Entra Guilherme.

23' PRA FORAAA! Goleiro Douglas Silva sai mal no escanteio de Lincoln, a bola viaja Edinho escora de cabeça e Bressan chuta para fora na pequena área.

22' Fica no gramado agora Sananduva. Jogo parado na Arena.

22' ESPALMA DOUGLAS SILVA! Sensacional defesa na tabela de Maicon e Luan, o atacante finaliza e o goleiro salva.

19' Escanteio da esquerda de Lincoln, Thyere sobe, cabeceia e manda sobre a meta.

19' PRA FORA! Iago finaliza de longe, a bola desvia de leve e sai em escanteio.

16' Hugo fica no solo e recebe atendimento médico.

15' Luan finaliza pelo meio e a bola passa ao lado da trave.

14' Cruzamento de Bobô e defesa afasta.

Troca no Grêmio:

13' Sai Douglas. Entra: Lincoln.

11' TRAVA BRESSAN! Finalização de Roberson na área e o zagueiro gremista chega junto para evitar que a bola passe.

11' DOUGLAS SILVA! Espalma finalização gremista pelo meio.

10' Chegada do Juventude em velocidade, Sananduva tenta passe para Hugo, mas defesa corta.

10' Lincoln chamado por Roger. Deve sair Edinho.

8' Sentiu! Edinho caído no gramado na passagem de Bruno Ribeiro em jogada pelo lado de campo. Pisou em falso o volante gremista.

Cobrança firme do camisa 10 e Bruno Grassi, indo ao canto certo, não conseguiu a defesa. Bola morre nas redes do canto esquerdo da meta, direito do goleiro.

6' GOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDEEEEE! HUGO DE PERNA ESQUERDA PARA AS REDES!

5' PÊNALTI PARA O JUVENTUDE! Felipe Lima tenta driblar Wallace Oliveira e o braço do lateral toca na bola no carrinho. Penalidade máxima e chance da virada.

4' Lançamento de Iago e Douglas Silva vai ao limite de área para defender firme.

4' CARTÃO AMARELO! Hélder, por carrinho por trás em Luan.

3' Hélder cruza da direita e Bressan afasta com o pé.

2' Giuliano contra Vacaria no fundo e a bola sai em tiro de meta ao Juventude.

1' PRA FORA! Juventude troca passes até o chute do canhoto Felipe Lima, que manda por cima.

0' BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo com Roberson e Hugo.

Troca no Grêmio: Iago no lugar de Marcelo Oliveira.

Com os resultados do intervalo, as quartas do Gauchão estão ficando:

Grêmio x Brasil

São José x Noia

Inter x Ypiranga

Juventude x São Paulo — Impedimento (@impedimento) April 3, 2016

Giuliano, meia do Grêmio: "Falta um pouco de ritmo de jogo, fiz somente dois treinos com bola com a equipe".

Hugo, meia do Juventude: "A característica que eu já tinha feito com meus amigos e eles me cobram. É uma jogada desde as peladas de Bangu", afirma o autor da grande jogada do primeiro tempo.

Douglas e Bruno Ribeiro os autores dos gols da etapa inicial.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1-1 Juventude

44' Cruzamento de Felipe Lima e Thyerre corta para escanteio.

43' Alan Rodrigues cruza da esquerda e Hugo sobe para cabecear, mandando à esquerda da meta.

Ypiranga 1-1 Lajeadense

41' PRA FORA! Giuliano toca pelo meio para Bobô, o atacante avança no mano a mano e finaliza cruzado pela linha de fundo.

40' Impedimento de Bobô no ataque gremista. Se deslocava próximo da mesma linha da defesa.

São Paulo 0-2 São José. Zequinha mantém a vice-liderança.

39' Bola muito forte para o lateral Alan Rodrigues e é tiro de meta ao Grêmio.

38' CARTÃO AMARELO! Bressan para ataque do Juventude com Roberson e recebe a tarjeta.

36' PERDE BOBÔ! Sai na cara do gol e não finaliza, cobertura de Klaus salva o Juventude para auxiliar Douglas Silva.

35' PRA FORA! Bressan sobe para cabecear e manda próximo da meta.

35' Cruzamento de Bobô na direita e a cobertura da defesa com Hélder coloca para escanteio.

34' Grêmio volta a tentar imprimir seu jogo, mas erra muitos passes.

Gol do Novo Hamburgo: 1-0 sobre o Aimoré e, no momento, Grêmio enfrentará o Brasil de Pelotas nas quartas.

31' PRA QUÊ ISSO, GIULIANO?! Bobô escapa pela direita, toca rasteiro com açúcar para Giuliano e o meia enche o pé para isolar nas arquibancadas. Desperdiça a chance de voltar à frente.

31' Wallace Oliveira tenta o cruzamento, a bola bate na zaga, rebate nele e sai em lateral para o Juventude.

30' Falta sobre Luan na meia-direita.

28' Capitão Maicon ficou irritado pela chegada de Hugo anteriormente.

27' CARTÃO AMARELO! Hugo por acertar o braço em jogador gremista.

26' DE BICICLETA! Neguetti improvisa uma bicicleta na cobrança de Alan Rodrigues, Juventude tenta a finalização e Hugo divide bola para fora.

25' ESCANTEIO! Juventude vai ao ataque e Hélder descola corner em lance com Thierry no fundo.

24' Grêmio era melhor na partida, mas o Juventude cresceu em dois lances e aproveitou para empatar.

Primeiro uma finta es-pe-ta-cu-lar de Hugo junto ao escanteio. Deu um balãozinho em Bobô, cruzou de sem-pulo, Bruno Grassi deu um tapa na redonda e Bruno Ribeiro ficou com a sobra. O jogador fintou a marcação e arriscou no ângulo para empatar: 1 a 1.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDEEEEEE! GOLAÇO DE BRUNO RIBEIRO!

21' QUASE, ROBERSON! Finalização da meia-esquerda e a bola vai rasteira pela linha de fundo. Escanteio!

20' NÃO, ROBERSON! Atacante recebe o passe da direita, domina na área, ajeita o chute e praticamente erra em bola. Grohe fica com o domínio pelo Grêmio.

Glória 0-1 Inter

Brasil 1-0 Passo Fundo

Ypiranga 1-0 Lajeadense

São Paulo 0-1 São José

17' Luan sangrando na altura do tornozelo é atendido e voltará a campo.

16' AGORA O GRÊMIO: Maicon recebe pela direita da área, finaliza cruzado e Douglas Silva salva com a perna.

16' Lá e cá: Hélder finaliza sobre Marcelo Oliveira.

16' Douglas ajeita com o peito, Edinho bate em bola dividida e a defesa novamente se safa.

15' Bola acionada para Bobô e Klaus, na cobertura, chuta para lateral.

14' BRUNO GRASSI! Sananduva manda a bomba a gol e o goleiro gremista agarra firme no centro da meta.

12' Grêmio rouba muitas bolas na partida, mas cruzamento rasteiro de Douglas não aproveita chance.

11' SENTIU! Luan parou um pouco no centro de campo após desarme.

10' Maicon para Giuliano, o zagueiro Klaus antecipa-se e recua em cabeçada para Douglas Silva.

8' DOUGLAS SILVA! Falta cobrada em levantamento de Douglas e o goleiro xará dele corta com um soco na bola.

7' FALTA! Luan derrubado na esquina da grande área pela esquerda.

6' Lateral para o Grêmio na defesa. Marcelo Oliveira cobra.

Wallace Oliveira escapou da marcação pela direita, tocou rasteiro, Bobô finalizou, Douglas Silva defendeu com a perna, mas Douglas completou às redes. 1 a 0.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! DOUGLAS! APROVEITA REBOTE DE CHUTE DE BOBÔ!

2' PRA FORA! Felipe Lima pega a sobra de cruzamento rasteiro e chega batendo, mandando à esquerda da meta.

1' Bola lançada de Giuliano no ataque e o goleiro Douglas faz a defesa.

0' Saída para o Grêmio!

Bola vai rolar na Arena! Grêmio à direita das cabines, Juventude, de uniforme branco e meias verdes, à esquerda.

Bacana faixa do @Gremio sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. — Henrique König (@HenriqueKonig) April 3, 2016

Luiz Teixeira Rocha é o árbitro da partida.

Entram em campo os times. Nas arquibancadas, com bumbos e trompetes, a banda da Geral do Grêmio aparece no estádio.

Equipes no vestiário para última corrente e, em seguida, retornam ao gramado em definitivo, com uniformes para o jogo.

Siga a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook. Informações gratuitas do futebol pelo Brasil e pelo mundo, além de várias modalidades, como tênis, Fórmula 1 e NBA.

Aquecimento tricolor finalizado. Agora é hora da corrente final no vestiário, e daqui a pouco rola a bola na Arena para Grêmio x Juventude! — Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2016

Esta é a rodada que fecha a primeira fase do Gauchão.

Glória de Vacaria x Internacional

Brasil de Pelotas x Passo Fundo

Ypiranga de Erechim x Lajeadense

Novo Hamburgo x Aimoré

Veranópolis x Cruzeiro

São Paulo x São José

Banco do Grêmio: Marcelo Grohe, Kaio, Jailson, Iago, Lincoln, Fernandinho e Batista.

Banco do Juventude: Raul, João William, Itaqui, Guilherme, Dionas Bruno, Jeferson e Kayron.

Juventude: Douglas; Helder, Klaus, Neguete e Alan; Vacaria, Sananduva, Hugo, Felipe Lima, Bruno Ribeiro e Roberson.

Informação é de que o Juventude poupará Elias, Éverton e Itaqui.

Confirmação de equipe mista no Tricolor, com o meio de campo recebendo a volta de Giuliano, Douglas e Luan para atuarem juntos. Bobô é o mais adiantado.

Grêmio: Bruno Grassi; Walace Oliveira, Rafael Thyere, Bressan, Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

Ação do Grêmio para os sócios-torcedores.

Os sócios aniversariantes de hoje esto em campo nesse momento! Seja sócio e participe dessa ação você também! pic.twitter.com/RUtXWnOFCZ — Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2016

O Juventude tentará sua primeira vitória diante do Grêmio na Arena.

A última decisão de título entre Grêmio e Juventude foi em 2007. O jogo de ida terminou 3 a 3 em Caxias do Sul. A volta consagrou o Grêmio de Tcheco, Diego Souza e companhia com o placar de 4 a 1 no estádio Olímpico Monumental.

Roger Machado deu promessa de time misto para enfrentar o Juventude. Leia mais: http://bit.ly/1X8DuRv

14:25 Logo mais, confirmaremos as escalações das duas equipes.

Grêmio e Juventude duelaram na Arena no estadual passado e o placar, entre o tricolor e o alaranjado Juventude, ficou no 0 a 0. Já pelas semifinais, o Porto-Alegrense levou a melhor por 2 a 1, após ter vencido por 1 a 0 em Caxias do Sul.

Tricolores e Jaconeros na Arena, em 2015 (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Juventude vem em uma sequência de resultados negativos e precisa voltar a vencer para almejar a volta ao terceiro posto. Os jaconeros empataram três e perderam uma nos últimos quatro jogos. Na última rodada, igualdade por 2 a 2 com o Novo Hamburgo no estádio Alfredo Jaconi.

A partida contra o Passo Fundo também marcou os primeiros gols do volante Walace como profissional, balançando a rede, de quebra, duas vezes.

Na última rodada, o Grêmio aplicou 5 a 1 sobre o Passo Fundo e disparou como melhor ataque do torneio, com 27 gols marcados. Bobô e Pedro Rocha, ambos lutadores por titularidade, são os artilheiros da temporada gremista, com cinco gols cada.

O Tricolor lidera o Campeonato Gaúcho 2016 com 28 pontos, seguido pelo São José, que tem 25. Já o Juventude caiu na última rodada para o quarto lugar, com 22, atrás do Internacional, terceiro, com 23.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Juventude, pela 13ª e última rodada da fase de classificação do Gauchão 2016! A partida ocorre a partir das 16h00, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.