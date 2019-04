Argel demonstra confiança após triunfo em Vacaria: "Estamos crescendo no momento certo"

Com o término da partida em Vacaria, Argel Fucks não poupou elogios aos seus comandados, os quais carimbaram mais uma vitória no Campeonato Gaúcho e fixaram seu passe para as quartas de final da competição. No próximo domingo Internacional recebe o São Paulo, em confronto único e desisivo pelo estadual.

Treinador enfatizou atuação colorada, não só em Vacaria, mas também em toda a primeira fase da competição e ainda notou uma certa evolução na equipe durante o campeonato. Segundo o mesmo, crescimento ocorreu na hora certa.

"Equipe está bem, jogamos uma partida convincente, um futebol moderno. Temos uma confiança grande nestes jogadores. Temos uma equipe jovem, que já passaram por provas de fogo. Era um jogo muito difícil: Glória precisando do resultado, um jogo complicado. Tivemos maturidade. Independente dos jogadores, eles sabem a função tática, técnica. Estamos crescendo no momento certo", avaliou.

Complementando a ideia, Argel elogiou o time misto formado. Para ele, os jogadores mostraram desenvoltura diante do desesperado Glória. O mesmo ainda comemorou o fato de, em três partidas consecutivas, seu setor ofensivo, embora diferente a cada partida, ter marcado 11 gols.

"O mais importante é que nos últimos três jogos fizemos 11 gols, independe dos jogadores que entrem. Marquinhos não tinha feito gol, e é um jogador experiente. Isso dá confiança para o atleta. Precisamos ter essa confiança. Tivemos algumas ausências", observou.

Ainda sobre as novidades na equipe, na tarde deste domindo (03), o técnico colorado elogiou Andrigo que, segundo ele, já passou de promessa e virou realidade no Internacional:

"Andrigo já é uma realidade. Nos melhores momentos, ele estava na equipe. Estamos preparando para colocar o Ferrareis no momento certo. Eles jogaram muito tempo na base, têm uma qualidade, que marca, segura, que faz pivô. Ficamos satisfeitos. É um jogador que viemos olhando, teve partida satisfatória. Esse é o projeto do Inter, com jogadores da base. Também fui garoto. Fui colocado na equipe principal do inter com 17 anos. Eles têm assimilado a nossa forma de jogar", finalizou.