Resultado Palmeiras x Corinthians no Campeonato Paulista 2016 (1-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais um jogo, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

Com o resultado, o Palmeiras lidera o grupo B com 21 pontos, na frente de São Bernardo, Ponte Preta, Ituano e Novorizontino. O Corinthians, classificado continua na primeira colocação do grupo D com 32 pontos

O Palmeiras quebra o tabu após ficar 21 anos sem ganhar no Pacaembu, e foi de forma heróica. Fernando Prass, foi pouco exigido, mas na hora da decisão ele apareceu novamente ! Aos 30 minutos do segundo tempo Lucca cobrou pênalti e o Goleiro do Verdão salvou a equipe. Logo em seguida o Palmeiras fez o gol que deu a vitória merecida a equipe

MAIS UM DERBY QUE ENTRA PARA A HISTÓRIA!! Palmeiras e Corinthians fizeram um clássico como um jogo deste tamanho deve ser, uma partida brigada, com muita raça, vontade e cheio de emoção. Em um primeiro tempo equilibrado as duas equipes pouco criaram, na etapa final, o jogo ficou mais aberto. A máxima do futebol prevaleceu " Quem não faz, toma" Aos 30 minutos Fernando Prass, mais uma vez decisivo defendeu um pênalti batido por Lucca, no minuto seguinte, Dudu de cabeça fez o gol da vitória do Palmeiras

48' FINAL DE JOGO!!! O PALMEIRAS VENCE O CORINTHIANS !!!!!!

47' O Palmeiras segura a bola gastando o tempo

47' Falta em Egídio

46' Dudu está com fortes dores na coxa direita, o jogador não consegue correr e o Palmeiras não pode mais fazer substituições

45' Falta em Alecsandro

45' Corinthians tenta o empate nos últimos minutos

44' Teremos jogo até 48 minutos!!!

44' Escanteio para o Corinthians

43' Cartão Amarelo para Alecsandro

42' Veja o gol do Palmeiras:

40' Dudu puxou o contra-golpe entrou na área e finalizou cruzado, Jesus desviou para o gol mas estava em posição irregular

39' Fernando Prass de novo!! Em cobrança de falta a bola foi desviada, Prass foi no ângulo buscar

38' Substituição no Corinthians: Sai: Lucca. Entra: Danilo

36' Veja o pênalti defendido por Fernando Prass:

35' Cobrança de falta, Vitor Hugo afasta o perigo

31' Incrivel! logo em seguida do pênalti defendido por Fernando Prass, Dudu foi lançado na área Cássio ficou no meio do caminho e o baixinho Dudu desviou de cabeça abrindo o placar no Pacaembu

31' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! DUDU!!!!!

30' Fernando Prass !!! Lucca cobrou pênalti no canto esquerdo Prass fez a defesa sensacional

29' DEEEEFEEEEEEEEEENDEEEEEU FERNANDO PRASS

28' Thiago Martins derruba Giovanni Augusto e juíz aponta na cal

27' PÊNALTI PARA O CORINTHIANS!!

24' THIAGO MARTINS!! André saiu em velocidade mano a mano com o zagueiro, o jovem Thiago ganhou a bola como se fosse um veterano

22' Egídio vai até a linha de fundo e cruza nas mãos do goleiro

19' Cartão Amarelo para Arouca

18' Zé Roberto tocou para Dudu no meio que chutou em cima de Felipe

16' Substituição no Palmeiras: Entra: Dudu. Sai: Robinho

16' Robinho dá um toque por cima para Zé Roberto que dominou mas estava em posição de impedimento

15' Robinho em contra-ataque tentou encobrir Cássio e mandou a bola na bandeirinha de escanteio

12' Substituição no Corinthians: Entra: Romero. Sai: Guilherme

10' Egídio recebeu na esquerda cruzou na segunda trave, Alecsandro se esticou e não chegou na bola

9' Robinho cobra escanteio a bola passa por todo mundo

8' Alecsandro recebeu sozinho na área finalizou de carrinho no canto direito, Cássio foi buscar e mandou para escanteio. Um milagre!

8' CÁSSIIIIIIIIO FAZ UM MILAGRE NO PACAEMBU

6' ISOLOU!! Zé Roberto pegou a sobra da defesa, e finalizou direto para a arquibancada

5' Arouca tenta lançamento mas foi muito forte

4' Corinthians troca passes em seu campo

2' Lateral para o Palmeiras

0' Começa o segundo tempo

Com o resultado parcial, o Palmeiras lidera o grupo B com 19 pontos, o Corinthians já classificado é o líder isolado do grupo D indo para 33 pontos

Foi um primeiro tempo típico de Palmeiras e Corinthians um jogo pegado, de muita marcação e muitas faltas, um jogo equilibrado sem grandes chances de gol, Lucca bateu cruzado a bola passou raspando a trave, Gabriel Jeus o melhor jogador do Verdão neste primeiro tempo, arriscou fora da área, Cássio fez ótima defesa

50' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

50' Robinho cobra falta a zaga afasta

49' Falta em cima de Arouca

48' Zé Roberto faz falta em Guilherme

46' Robinho bate direto para a defesa de Cássio

45' Egídio tentou passar por Fágner que colocou a mão na bola é falta para o Verdão

44' Pela direita Gabriel Jesus faz linda jogada e consegue escanteio

43' Cartão Amarelo para Lucca

43' Cartão Amarelo para Gabriel Jesus

42' Zé Roberto cobrou escanteio a zaga afastou no rebote, Egídio mandou uma bomba em cima da defesa corintiana

42' Robinho cobra lateral, Alecsandro desvia de cabeça Felipe manda para escanteio

41' Robinho cobra escanteio a zaga afasta

41' Escanteio para o Palmeiras

40' André faz falta em Vitor Hugo

38' Elias lançou André a bola foi muito forte

36' Corinthians pressiona a saída de bola do Verdão

34' Lucca tocou para Bruno Henrique que mandou direto para fora do gol

33' Recomeça o jogo

30' Parada Técnica por conta do forte calor

29' Egídio tabela Alecsandro pela esquerda e faz o cruzamento nas mãos do goleiro

28' Gabriel Jesus roubou a bola perto da área adversária e cruzou para Alecsandro, Cássio saiu do gol para fazer a defesa

26' Jogo quente!! Gabriel chegou forte no carrinho, arouca e Elias dividiram e o juiz deu falta em cima do jogador do Palmeiras

25' Jean pela direita faz cruzamento Yago afasta o perigo

24' Robinho cobra falta a bola passa por todo mundo e sai pela linha lateral

23' Lucca faz falta em Gabriel Jesus

21' CÁSSIO SENSACIONAL! Gabriel Jesus foi lançado e apostou corrida com o zagueiro corintiano , o atacante mandou uma bomba para uma linda defesa do goleiro

19' Zé Roberto recebeu de Arouca, e cruzou na área Felipe falhou e a bola passou pelo Gabriel Jesus

17' André foi lançado sozinho mas estava marcado impedimento

16' QUASE LUCCA!! o atacante do Timão recebeu na direita nas costas de Jean e finalizou de primeira cruzado quase aberto o placar.

14' Jean tentou triangulação com Gabriel Jesus, mas o atacante tocou muito forte na bola. Tiro de meta para o Timão

12' Fágner cobrou lateral na grande área, Vitor Hugo afastou de cabeça

9' Falta em cima de Zé Roberto. Clássico muito pegado!!

7' Elias armou contra-ataque e lançou para Lucca mas o atleta estava em impedimento

6' Cássio está no chão recebendo atendimento médico

5' Jean recebe falta de Lucca no meio de campo

4' Egídio roubou a bola no meio de campo, soltou para Gabriel Jesus que viu Zé Roberto fazer a ultrapassagem , o garoto tentou o passe mas a bola saiu pela lateral

3' Corinthians troca passes em seu campo de defesa

2' André recebe falta de Vitor Hugo

1' Gabriel Jesus faz boa jogada pela esquerda, e viu Jean sozinho na direita, o lateral dominou e bateu mau na bola

0' COMEÇA O JOGO!!

Teremos um minuto de silêncio

Está tudo pronto!! a partida terá inicio em instantes

Neste momento acontece a execução do Hino Nacional Brasileiro

As duas equipes já estão no gramado, Palmeiras de camisa verde, calção branco e meias brancas. O Corinthians com seu primeiro uniforme, Camisa branca calção preto e meias pretas

Um grande número de torcedores estão entrando no estádio, faltando 10 minutos para o inicio da partida

Os dois times terminaram o trabalho de aquecimento e voltaram para os vestiários, daqui a pouco começa o derby paulista

Já foram vendidos mais de 22 mil ingressos Pacaembu estará lotado para o grande clássico do país

As duas equipes fazem aquecimento no gramado, a partida está marcada para daqui 30 minutos

O Verdão tem no banco de reservas: Vagner, João Pedro, Lucas, Roger Carvalho, Edu Dracena, Dudu, Thiago Santos, Régis, Allione, Erik, Rafael Marques e Lucas Barrios

CORINTHIANS ESCALADO: Cássio; Fagner, Yago, Felipe e Uendel; B. Henrique, Elias, G. Augusto, Guilherme e Lucca; André

PALMEIRAS ESCALADO: Prass, Jean, Thiago Martins, Vítor Hugo e Egídio, Arouca, Gabriel, Robinho. Zé Roberto, Gabriel Jesus e Alecsandro

As duas equipes já estão no estádio do Pacaembu!!

Leia mais: Palmeiras volta a treinar visando o clássico contra o Corinthians

Relembre jogos históricos entre Palmeiras e Corinthians:

1971 – Corinthians 4 x 3 Palmeiras: foi em 25 de abril, no estádio do Morumbi, o Palmeiras com o time da Segunda Academia, Corinthians com Zé Maria, Rivelino. As duas equipes entraram em campo e logo no primeiro tempo o Palmeiras abriu 2 a 0. O Corinthians empatou no segundo tempo, porém no minuto seguinte o Verdão voltou a ter a vantagem do placar. O Timão não desistiu e buscou a virada, Mirandinha fez o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

1974 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians: No dia 22 de dezembro Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela final do Campeonato Paulista daquele ano, o Alvinegro estava há 20 anos sem ganhar um título, o Palmeiras vivia seus momentos de glória com a Segunda Academia time liderado por Dudu e Ademir da Guia, aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante Ronaldo, abriu o placar para o Verde garantindo o título para o Palmeiras.Ao final da partida os Torcedores do Alviverde gritavam "Zum, zum, zum, é 21" fazendo referência ao tempo de fila Corintiana.

1993 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians: No dia 12 de junho, no estádio do Morumbi, Palmeiras e Corinthians fizeram o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Verdão estava sem ganhar um titulo há 16 anos, no tempo normal o Palmeiras fez 3 a 0, com gols de Zinho, Evair e Edílson, na prorrogação Evair de pênalti colocou seu nome na história do derby e do Palmeiras, fazendo o gol da vitória para o título palestrino após 16 anos em cima do seu maior rival.

1995 – Palmeiras 1 x 2 Corinthians: Após perder duas decisões para o rival, o Corinthians voltou a vencer, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, o Alviverde saiu na frente com o atacante Nilson, Marcelinho Carioca empatou para o Corinthians em uma cobrança de falta histórica, na prorrogação o meia Elivelton marcou o gol do título do Campeonato Paulista daquele ano para o Timão.

1999 – Corinthians 2 x 2 Palmeiras: Um mês depois do confronto das duas equipes na Libertadores onde o Verdão elimiou o rival nos pênaltis, a vingança veio na final do Campeonato Paulista, no segundo jogo Marcelinho Carioca abriu o placar, Evair virou o jogo, Edílson empatou aos 28 minutos da etapa final, faltando poucos minutos para o título do Timão, o capetinha Edílson fez embaixadinhas, humilhando seu arqui-rival, os jogadores do Palmeiras não gostaram da atitude e partiram para cima do atacante, o jogo virou uma grande briga, o juiz deu por encerrado a partida antes do tempo e o Corinthians foi campeão Paulista daquele ano.

2000 – Palmeiras 3(5) x 2(4) Corinthians: No dia 6 de junho, no estádio do Morumbi, Palmeiras e Corinthians fizeram o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América, o Verdão abriu o placar com Euller, Luizão marcou duas vezes e virou para o Alvinegro, Alex e Galeano viraram mais uma vez, a partida acabou indo para os pênaltis. No ano anterior São Marcos havia brilhado nos pênaltis contra o Timão, em 2000 Marcos foi canonizado pela torcida do Palmeiras, o goleiro defendeu o último pênalti, do ídolo corintiano Marcelinho Carioca eliminando o maior rival em um dos momentos mais marcantes do derby.

A maior goleada do clássico pertence ao Palmeiras, em 1933 o Alviverde deu um show no estádio Palestra Itália vencendo seu arqui-rival por 8 a 0.

A primeira partida entre as duas equipes foi em 1917, na época o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 3 a 0 com três gols de Caetano.Partida a qual foi disputada no antigo Palestra Itália, onde hoje é o moderno Allianz Parque

Palmeiras e Corinthians completam 99 anos de derby, até agora foram 358 partidas, o Verdão ganhou 126 vezes, Timão terminou como vencedor em 122 oportunidades, houve 110 empates , o Alviverde balançou as redes 514 vezes enquanto o Corinthians fez 472 gols.

Pacaembu: palco de grandes encontros entre Palmeiras e Corinthians

Tite falou sobre a expectativa para o jogo de logo mais “Um trabalho de equipe que tem que ser forte. Quando mais a gente puder fortalecer nossos laços, mais vamos produzir melhor. E em campo não é guerra, nem organizada se enfrentando. Queremos um grande espetáculo.”

O Técnico Cuca tem apenas cinco jogos pela equipe, foram quatro derrotas seguidas e na última rodada o Verdão bateu o Rio Claro por 3 a 0, Cuca em entrevista coletiva demonstrou saber da importância do derby “Estamos em um momento que todos os jogos são decisivos. Ontem (quinta-feira) era assim, domingo será assim e quarta também. Cada jogo é mais importante do que o outro. Temos um desgaste nos jogos que, no caso, os adversários diretos não estão tendo. Temos de ter equilíbrio físico também.” Analisou

O Timão já está classificado para a próxima fase, o líder do grupo D, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista perdendo apenas uma vez, para jogar a segunda fase o Corinthians terá o mando de campo ao seu favor em Palmeiras x Corinthians.

O Palmeiras está em busca da classificação para a segunda fase da competição, para isso precisa vencer o jogo contra o Corinthians e contra o Mogi Mirim, já que o Verdão está na terceira colocação do grupo B um ponto atrás de Ponte Preta e Ituano.

O Corinthians convocou 23 jogadores para o clássico:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Zagueiros: Yago, Felipe, Balbuena e Vilson

Laterais: Uendel, Fagner, Edilson e Guilherme Arana

Volantes: Bruno Henrique, Willians, Elias e Maycon

Meias: Giovanni Augusto, Guilherme, Danilo e Alan Mineiro

Atacantes: Lucca, André, Romero e Luciano.

O Palmeiras relacionou 24 jogadores para a partida de logo mais, confira a lista:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Leandro Almeida, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean e Thiago Santos

Meias: Allione, Régis e Robinho

Atacantes: Alecsandro, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Dudu

Pré Jogo: Com fases distintas, Palmeiras e Corinthians duelam por definição no Paulista

Hoje, Palmeiras tenta encerrar um tabu: não vence o Corinthians no Pacaembu desde 1995

Promessa é de estádio lotado para o derby, já foram vendidos antecipadamente 18 mil ingressos, as arquibancadas Amarela e Verde estão esgotadas, ainda há ingressos apenas para as arquibancadas Laranja e Visitante, para as cadeiras Descoberta, Laranja, e Coberta Azul e o Tobogã.

O tradicional estádio do Pacaembu será o palco do clássico deste domingo entre Palmeiras x Corinthians.

O maior artilheiro do derby é o jogador Cláudio o qual atuou pelo Corinthians e marcou 21 gols no maior clássico do país. Ademir da Guia , foi o jogador que mais atuou na história deste jogo, o ídolo do Verdão participou de 57 partidas entre Palmeiras x Corinthians

Fique de olho: Palmeiras x Corinthians: Alecsandro. O atacante do Verdão chegou em 2015, foi muito criticado pela torcida por conta de sua forma física, e não conseguir demonstrar um bom futebol. Em 2016, Alecgol começou sendo um dos principais jogadores da equipe, o atacante já marcou 6 gols na competição, é o jogador que tem mais finalizações certas, 9 no total além de 2 assistências.

Fique de olho Palmeiras x Corinthians: Fágner. O lateral do Timão é um dos pilares da equipe, nesta edição do Paulistão, o jogador lidera varios quesitos da equipe, Fágner é o jogador que deu mais assistências, 4 no total, já fez 35 desarmes na competição, fez 9 cruzamentos certos além de ser o segundo maior passador da equipe com 454 passes certos.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º- Grupo B Palmeiras 18 13 1º - Grupo D Corinthians 32 13

Guia VAVEL do Paulistão 2016

Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras seis vezes na história. Nos Campeonatos Paulistas de 1929 , 1954 , 1955 , 1999 . Ganhou Rio São Paulo de 1954 e o Campeonato Brasileiro de 2011

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é gigante, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, a Football Derbies outro veículo especializado, considerou o derby paulista entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial

São Paulo e Santos outros clubes grandes do estado, foram campeões do Paulistão 21 vezes.

O Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais tradicionais do futebol Brasileiro, o maior vencedor do Campeonato é o Corinthians com 27 títulos, o Palmeiras é o segundo que mais venceu, com 22 conquistas.

Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o clássico entre Palmeiras x Corinthians pela décima quarta rodada do Campeonato Paulista 2016.