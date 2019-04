Resultado Santa Fe x Corinthians pela Libertadores 2016 (1-1)

Agradecemos sua presença nessa noite de empate corinthiano. Te esperamos na próxima transmissão Uma boa noite e até a próxima!

Vamos fechando aqui mais uma transmissão da Libertadores. Siga no nosso site para saber mais sobre o mundo dos esportes.

Um primeiro tempo horrível e um segundo tempo com mais vontade e raça. Esse foi o Corinthians na noite colombiana.

Corinthians empata na raça, na vontade, praticamente se garante na próxima fase com muito empenho no segundo tempo.

94' ACAAAAABOU!

93' CÁÁÁÁÁSSIO! Bola na área e Cássio saiu pra garantir!

92' CÁÁÁÁÁÁSSIO! Bola cruzada, passa por todo mundo e iria na rede, mas Cássio manda em escanteio.

91' A zaga corinthiana vai rebatendo tudo que aparece.

90' MAIS QUATRO MINUTOS!

89' Santa Fe vai com todo mundo pra área!

88' Timão vai heroicamente segurando o empate.

87' Santa Fe ainda corre na busca do gol salvador!

86' Reta final de jogo!

85' FOOOOOORA! Perez isolou!

84' Torcida vem com Omar Perez e Mina.

83' Seijas fica no chão e Santa Fe tem chance em falta frontal.

82' AAAAAH ANDRÉ! Contra ataque corinthiano e Romero mandou no segundo pau, mas André finalizou por cima da meta.

81' Santa Fe aluga o campo alvinegro. Põe pressão.

80' MUDA O TIMÃO: Elias sai e Edílson entra!

79' Serão momentos de pressão do Santa Fe.

78' Corinthians joga por um contra ataque.

77' Corinthians é sufocado em seu campo.

76' FELIPE! Zagueirão cortou na hora H uma boa chance dos colombianos.

75' MUDA SANTA FE: Salazar entra e Perlaza sai.

74' Corinthians parece mais pregado fisicamente.

73' QUAAAAAAAASE! Jogadaça de Fágner na direita, ele levanta de canhota, cruza e manda na cabeça de Romero, que testou pra baixo e parou em Zapata!

72' Ele segue sentindo, mas o jogo reinicia.

71' Felipe sente e fica no chão. Jogo parado.

70' Santa Fe parte pra cima novamente.

69' QUE SUFOCO! A bola fica rondando a área corinthiana e ninguém tira.

68' E vem Santa Fe na bola parada.

67' MUDA O SANTA FE: Rojas entra na vaga de Otero.

66' MUDA O TIMÃO: Lucca e Guilherme saem, Romero e Maycon entram.

65' Omar Perez cabeceia colocado, mas Cássio pegou sem trabalho.

64' Omar Perez, craque do time, entra para dar mais criatividade no meio. Perigoso.

63' MUDA O SANTA FE: Omar Perez entra e sai Anchico.

62' QUAAAAAAAAAAAAAASE! Lucca escapa bem pela esquerda, cruza fechado e André chega fechando mandando no pé da trave!

61' ANCHICO... Volante foi cruzar e furou bizonhamente.

60' O pouco que correu, Timão equilibrou as ações.

59' Santa Fe busca adiantar o time novamente.

58' André recebe na frente, finaliza, mas estava impedido. Mal marcado.

57' NA SURPRESA! Timão rouba a bola e Guilherme deixa Elias na cara do gol. O camisa 7 toca na saída do goleiro e empata!

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ELIAS, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃO!

55' NO TRAVESSÃO! Lucca manda de longe e carimba o travessão! Melhor chance corinthiana.

54' Não há aproximação, não há tabelas. Jogadores atuam muito longe.

53' Santa Fe adianta seu time e tira a saída corinthiana.

52' Lucca bateu nas mãos de Zapata.

51' Elias penetra pelo meio, mas Mina chegou firme para cortar na hora H. Escanteio.

50' Santa Fe não tem pressa e vai se tornando líder.

49' Lucca segue tão mal que nem deveria voltar para esse segundo tempo.

48' Tite gesticula muito e quer um time mais ofensivo.

47' AMARELO, FÁGNER. Falta sem bola em Otero.

46' Seijas, manda de muito longe e Cássio pega sem problemas.

45' Sem mudanças, vamos para o jogo.

Equipes voltam e fica a torcida para um Timão mais participativo.

Fágner é quem mais participa dos ataques pela direita. Lado esquerdo é uma lástima.

Mais passivo e sem alma do que domingo, o time pouco agrediu e tem jogadores sumidos da partida. Lucca, Guilherme e André nada adicionaram.

Santa Fe joga o mínimo, vence com gol de Otalvaro e conta com uma atuação fraquíssima do Timão.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Acréscimos do árbitro.

44' Fágner é, novamente, o mais lúcido no ataque.

43' Lado esquerdo corinthiano está mal na defesa e pior ainda no ataque.

42' Atuação bizarra de Lucca.

41' Timão tenta sair mais para o ataque. Santa Fe se segura.

40' Minutos finais.

39' OUTRA! Elias tenta mandar na área duas vezes. Na segunda, a bola novamente passou por todo mundo e ninguém chutou!

38' FINALMENTE! Bruno Henrique manda de fora, cruzado e a bola passou na pequena área sem ninguém chutar!

37' A posse é de quase 70% para o Santa Fe.

36' AH ELIAS! Chegada no mano-a-mano do volante, que tentou um drible da vaca, mas tropeçou e perdeu a chance!

35' Corinthians não ataca, só se defende e toma o gol. Vamos ver agora.

34' QUEM MARTELA... Chegada pelo meio com Gordillo, seu chute vai desviada, pega na trave, volta para Otero e o atacante tira de Cássio para abrir o placar.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, OTERO, DO SANTA FE!

32' Corinthians não tem atitude e espera demais.

31' E agora Fágner desce no ataque, a bola bate no zagueiro, no brasileiro e saiu em tiro de meta.

30' Corinthians é um time passivo. Precisa mudar sua postura. Não pode esperar tomar o gol pra atacar.

29' IMPEDIDO! Mina cabeceia, Cássio faz milagre e Otero marca no rebote. Mas o jogo já estava parado.

28' A bola áerea é o ponto forte colombiano.

27' Otero deixa o corpo e Yago atropela. Falta boba.

26' AH GUILHERME! Era ele e Uendel, livres, mas o camisa 10 errou bizonhamente o passe.

25' Otero gira, chuta, mas isola. Tiro de meta.

24' Giovanni e Elias são quem mais aparecem para criar no meio campo.

23' Lucca, Guilherme e André. Nada até agora.

22' Corinthians fica na sua, na defesa, mas não mostra nada ofensivamente.

21' André faz mais um jogo apagado. Meio corinthiano não cria nada e nem o ajuda.

20' AMARELO, GORDILLO. Um carrinho por trás, que meu Deus!

19' Giovanni manda por cima para André, mas Zapata sai bem da meta.

18' UFA... Otalvaro chutou cruzado, Otero ficou no chão impedido e a bola passou por toda a área corinthiana, sem ninguém chegar.

17' Bola na área colombiana, mas André dominou com o braço. Posse do Santa Fe.

16' Pegada forte em Giovanni Augusto. Seijas sentou a bota. Vem bola na área.

15' Agora foi Otero quem surgiu no ataque, mas dominou com a mão. Posse corinthiana.

14' Jogo é todo no campo corinthiano, que não tem contra ataque.

13' Até agora, Santa Fé tem a bola e Corinthians só defende.

12' E agora o juizão conversa com Anchico dando bronca após pedido de falta.

11' Luzes na força máxima. Foram 13 minutos parados.

10' Gomez levanta na área, mas a zaga corinthiana cortou bem o perigo.

Agora vai!

As luzes vão retornando em sua totalidade. Vamos ter jogo!

Os times estão na área corinthiana para o escanteio colombiano. Mas as equipes ainda conversam.

A parte central do estádio ainda não tem luz completa.

Os times voltam e a bola vai rolar!

Aos poucos, as luzes vão retornando. A bola logo voltará.

Jogo paralisado em Bogotá.

Pela terceira vez na temporada, um jogo corinthiano é interrompido com falta de luz.

10' E ACABOU A LUZ!

9' Lateral rápido do Santa Fé quase pega a zaga desprevinida. Yago afastou. Escanteio.

8' Timão ataca na bola alta, mas André comete falta ofensiva.

7' Santa Fé escapa bem pela direita, dando trabalho a Lucca e Uendel.

6' QUE SUSTO! Anchico cruza da direita, ela sai rasteira, passando por todos até Otero finalizar, mas sem direção. Tiro de meta.

5' Torcida canta forte em Bogotá.

4' BOA CHEGADA! No chão, trocando passes pela direita, Fágner entrou bem em diagonal, mas Zapata saiu bem da meta.

3' Jogo promete ser muito difícil contra um dos melhores times colombianos.

2' Gomez tenta o domínio, Felipe buscou se antecipar, mas cometeu a falta.

1' Corinthians começa sem lá muita pressa e troca passes no meio.

0' Está valendo!

Timão também com uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Santa Fe com seu uniforme principal. Camisa vermelha com mangas brancas, calção branco e meias vermelhas.

Equipes prontas e a bola vai rolar!

O estádio não está lotado mas vem com bom público, prometendo apoiar o time alvirrubro.

Hino Da Colômbia no El Campin.

E agora temos o Hino Nacional Brasileiro.

A torcida faz sua parte e abre um mosaico com um leão e uma frase de apoio.

Sobem ao gramado Santa Fe e Corinthians!

Os auto-falantes cantam as escalações. Em instantes a bola rola!

Da Argentina vem o trio de arbitragem. Nestor Pitana, com Christian Navarro e Gabriel Chade.

O atual campeão da Sul-Americana tem Zapata; Otalvaro, Mina, Tesillo, Valencia, Gordillo, Perlaza, Anchico, Seijas; Gomez, Otero. Técnico: Alexis Garcia.

SANTA FÉ DEFINIDO!

O Bi Campeão Mundial entra em campo com Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Elias, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

CORINTHIANS ESCALADO!

Sobe ao gramado, Santa Fe e Corinthians. Preparação para a partida.

Se vencer, Timão garante a classificação. Um empate também é bom resultado.

A altitude pode ser um fator importante nesse jogo. Com mais de 2.300m, corinthianos podem sentir os efeitos.

A torcida vai tomando conta dos assentos e a promessa é de grande público.

Os dois times estão presentes no El Campin e em instantes sobem ao gramado para o aquecimento.

Acompanhe com a VAVEL Brasil tudo e mais um pouco à partir das 21h, mas com atualizações durante todo o dia.

O El Campín será o palco da partida. A expectativa é de ótimo público!

É a disputa do campeão invicto de 2012 contra o atual campeão da Sulamericana.

FIQUE DE OLHO: Giovanni Augusto, meia: nem parece que o camisa 17 acabou de chegar. À vontade, já é destaque pelas arrancadas, habilidade, raça e amor à camisa.

FIQUE DE OLHO: Mina, zagueiro: o jovem defensor é constantemente chamado para a Seleção Colombiana e é artilheiro da equipe na Libertadores, com ótima força ofensiva.

No Santa Fe, Omar Perez, camisa 10 e principal ídolo também está fora por lesão e desfacará a equipe por um bom tempo.

Rodriguinho segue de fora, após lesão. Meia é um dos destaques nesse começo de temporada.

No momento, o Timão lidera com 9 pontos, enquanto o Sant Fé vem em terceiro com 7.

Já o Santa Fe precisa da vitória. O treinador Gerardo Pelluzo não é mais o treinador e Alexis Garcia comanda o time.

O alvinegro vem de derrota no derby e a postura da equipe foi duramente criticada. A falta de empenho e vontade foram as grandes reclamações.

Duelo complicado, duro, contra um rival forte fisicamente, inteligente com a bola no pé e de futebol. O Independiente Santa Fe será mais um grande teste fora de casa.

E na noite desta quarta-feira, a Fiel acompanhará sua equipe em Bogotá, contra o bom time do Santa Fe.

Inicia-se por completo a 57° Copa Libertadores da América. Depois da fase inicial, onde se classificaram 6 equipes das 12 que disputavam a pré-vaga, as equipes deveram disputar em grupo duas vagas cada um para a próxima fase da competição. Para isso deverão enfrentar grandes viagens, altitude, estádios lotados e muita pressão para conquistar a tão desejada taça.

Já definidos, cada grupo tem sua característica própria e cada equipe deverá buscar em si e no adversário forças e fraquezas para ultrapassarem uns aos outros. Essas características serão apresentadas a partir desse guia que a VAVEL Brasil preparou.

No grupo 01 encontram-se disputas já conhecidas entre o atual campeão River Plate e São Paulo. Incrementa o grupo o já conhecido da competição The Strongest e o Trujillanos que disputa a competição pela terceira vez.

No grupo ao lado, nomeado por grupo 02 também há um River. Este porém é do Uruguai. Ele divide grupo com o atual campeão da Copa do Brasil Palmeiras e com o Nacional e o atual vice-campeão argentino Rosário Central.

No grupo 03 há uma dupla de conhecidos argentinos: Boca e Racing; e junto deles há o Bolívar e o Deportivo Cali que buscam conquistar título inédito para ambos na competição.

No grupo 04 e não menos importante, encontramos o já tradicional Peñarol disputando vaga com o Atlético Nacional, o Sporting Cristal e o recém classificado Huracán, que veio da pré-Libertadores.

O Atlético Mineiro encontra-se no grupo 05 juntamente com o Melgar que vem para a sua terceira participação na competição. Além deles há o Colo-colo e o Independiente dell Valle, resgatado da pré-Libertadores por vencer o Guaraní.

No grupo 06, considerado o grupo da morte, iremos apresentar o Grêmio juntamente com o popular San Lorenzo, a LDU e o Toluca. As equipes populares no continente fazem desse o grupo mais forte da competição até aqui por conta do histórico e número das equipes que compõe essa fase da competição.

No grupo ao lado porém há equipes não tão populares. Olimpia, Emelec, Deportivo Táchira e Pumas-UNAM fazem parte da chave 07 e apesar de não serem tão temidos, deverão trabalhar muito entre si durante a competição.

Fechando os grupos temos a chave 08 que é composta por Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal e Santa Fé. A equipe comandada por Tite passa por reformulação e espera não ter trabalho diante dos adversários, conquistando assim uma vaga para a próxima fase da competição.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Santa Fe x Corinthians, pela Copa Libertadores da América 2016! Fique conosco!