Para sacramentar a classificação, Atlético-MG vai ao Equador encarar o Independiente del Valle

INCIDENCIAS : Partida válida pela quinta rodada do grupo 5 da Copa Libertadores da América 2016. Jogo será disputado no Estádio Rumiñahui, em Sangolqui, no Equador, às 21h45.

O grupo 5 da Copa Libertadores da América encaminha-se para sua reta decisiva. E um dos jogos-chave para algumas definições é a partida de hoje entre Independiente del Valle e Atlético-MG, jogo que será realizado no Estádio Rumiñahui, em Sangolqui, no Equador, às 21h45.

Para o Independiente del Valle, a vitória tem grande importância, visto que a equipe equatoriana luta diretamente pela classificação com Atlético-MG e o Colo-Colo-CHI. O del Valle tem sete pontos em quatro jogos e um resultado positivo empataria em pontos com o Galo, perdendo nos critérios de desempate. Caso empate ou perca, pode perder a segunda colocação para os chilenos, que encaram o Melgar, na quinta-feira (6), no Peru.

Já o Atlético vai muito bem no grupo 5. A equipe atleticana tem dez pontos e uma vitória garantiria o alvinegro na fase de oitavas de final e engataria uma disputa com outras equipes para terminar nas primeiras colocações na classificação geral. O adversário mais próximo do Galo é Atlético Nacional-COL, que tem 12 pontos e ganhou as quatro partidas da equipe na chave 4. Por isso, vencer é muito importante para futuras pretensões atleticanas dentro do torneio continental.

Destaque do del Valle pode ser desfalque para o jogo

O Independiente del Valle já disputou outras duas edições da Libertadores. Em todas elas, ficou na primeira fase, deixando o torcedor equatoriano com uma possibilidade de classificação para o mata-mata cada vez mais evidente. Desta forma, o time do técnico Pablo Repetto não quer perder a chance de finalmente chegar ainda mais longe no torneio.

Para o jogo contra o Atlético, o Independiente del Valle tem alguns problemas. O atacante José Angulo, principal jogador da equipe, está em tratamento de um edema na coxa direita após um treinamento do time e virou dúvida para o confronto. Mesmo assim, o atleta está entre os 20 relacionados.

Além dos possíveis desfalques, o gramado do Estádio Rumiñahui está em condições precárias devido às chuvas na região. O treinador destacou os problemas que a falta de qualidade do campo do jogo pode trazer à equipe.

"Existe um cansaço maior, porque os jogadores terão que fazer um esforço dobrado neste tipo de gramado. Teremos que correr na partida para aproveitarmos as chances de marcar", disse ao site ElComercio.com



Diego Aguirre faz mistério e não divulga equipe para a partida

Após a excelente exibição diante do Villa Nova, onde o Atlético venceu por 7 a 2, os alvinegros estão em solo equatoriano desde domingo. O técnico Diego Aguirre trouxe os jogadores para realizarem as atividades no Centro de Treinamentos da Seleção Equatoriana.

No último treinamento, o técnico contou com a presença do lateral-esquerdo Douglas Santos, que se queixou de dores após a partida contra o Villa Nova e vinha realizando tratamento com o departamento médico. Outros jogadores também se juntaram ao grupo, casos do zagueiro Erazo e do meia Cazares, que não retornaram a Belo Horizonte após servir a seleção local. Os atletas ficaram os últimos dias treinando a parte no Equador.

No total, Aguirre trouxe 19 jogadores, entre eles, o goleiro Uilson, que fará sua estreia na Libertadores, o goleiro Lauro, inscrito na competição em lugar de Giovanni, que se recupera de uma fratura na face durante a partida contra o Tupi, pelo Campeonato Mineiro, além do meia Luan, poupado do jogo contra o Leão do Bonfim, no último sábado. O atacante Lucas Pratto ressalta a importância da vitória no Equador.

"Temos que ir ao Equador tentar ganhar para já classificar para as oitavas de final. É um time difícil, mas sabemos que aqui eles vieram mais defensivos, quase não atacaram aqui. Então lá, eles vão jogar mais abertos, porque eles precisam ganhar para continuar sonhando com a classificação", declarou a TV Galo.