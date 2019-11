Com azul mais claro, Avaí lança novos uniformes para temporada 2016

O Avaí apresentou nesta quarta-feira (6) os novos uniformes de jogo e de treino que serão utilizados durante a temporada 2016. Pelo terceiro ano seguido, os equipamentos do Leão da Ilha foram desenvolvidos pela FILA. A estreia do novo fardamento acontece no próximo domingo (10), no clássico contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 16h.

Diferente dos últimos anos, o Avaí usará tons mais claros de azul em seu uniforme principal, com calções brancos.

William veste o uniforme 1 do Avaí (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

Renan com o uniforme de goleiro (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

O uniforme reserva é predominantemente branco, com litras em azul e detalhes na manga. Já os goleiros usarão vermelho, com a marca d'água do escudo do clube.

Detalhe do uniforme reserva (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

O Avaí ainda divulgou um vídeo promocional com ídolos do clube para divulgar o uniforme. No vídeo, Fantick, Adilson Heleno e Jacaré, ídolos do passado, junto com o Leão, mascote do clube, levaram o novo fardamento ao meia Marquinhos.