Resultado Palmeiras x Rosario Central na Copa Libertadores (3-3)

Confira o gol de Lucas Barrios o terceiro do Verdão:

Com o resultado, o Verdão se complica para a classificação na próxima fase, na última rodada precisa vencer o River Plate do Uruguai, e torcer para uma vitória do Nacional em cima do Rosario Central

Um jogo equilibrado, o Palmeiras saiu na frente logo no inicio do jogo, o Rosario empatou, no último minuto da primeira etapa Gabriel Jesus fez o segundo para o Verdão. Na segunda etapa o Rosario Central pressionou e chegou a virar a partida, Lucas Barrios em seu primeiro toque na bola fez o gol de empate.

50' Final de jogo em Rosario!!!!

49' FERNANDO PRASS DE NOVO!! Cruzamento na área a bola foi desviada e Fernando Prass fez ótima defesa

47' FERNANDO PRASS!!!!!!! Fernandéz saiu cara a cara com o goleiro do Verdão que saiu no abafa e com as mãos tirou a bola do pé do atacante

47' Thiago Martins!! Salazar fez boa jogada na hora de bater o zagueiro corta

45' Recomeça o jogo, juiz adicionou mais um minuto, iremos até 50

45' Quatro minutos de acréscimo

44' Jogo paralisado para atendimento médico para Fernando Prass

44' Salazar recebeu tentou o chute Matheus Sales cortou

42' Lateral para o Palmeiras

41' Cartão Amarelo para Fernando Prass

40' Herrera cabecea por cima do gol

38' Cartão Amarelo para Barrios

37' Jean puxou contra-ataque tentou tocar para Zé Roberto mas a zaga afastou

34' QUASE RUBEN!! Marco Ruben foi lançado nas costas da zaga o jogador finalizou, Prass fez a defesa e Egídio completou para escanteio

34' Salazar cruza, Edu Dracena afasta

31' Egídio cobrou falta Lucas Barrios na segunda trave desviou sozinho para o gol empatada a partida!!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! LUCAS BARRIOS

30' Barrios recebe falta na intermediária ofensiva

28' Gabriel Jesus recebeu falta, logo em seguida chutou Musto e foi expulso

28' GABRIEL JESUS ESTÁ EXPULSO

26' NA TRAVEEEEEE!!! Egídio cruza Edu Dracena de peixinho desvia a bola explode na trave

25' Zé Roberto cobra falta, Vitor Hugo desvia de cabeça para fora

21' Ruben bateu forte no canto direito Prass foi no canto certo mas não chegou na bola

21' GOOOOOOOOOOOOL DO ROSARIO CENTRAL !!!! MARCO RUBEN!!!

19' Vitor Hugo puxou Musto e o juiz apitou

19' PÊNALTI PARA O ROSARIO CENTRAL!!!!!

17' Musto manda de longe a bola desvia em Zé Roberto e vai para escanteio

16' Jean cobra falta a zaga afasta.

16' Falta forte em cima de Gabriel Jesus

15' Substituição no Palmeiras: Sai: Robinho. Entra: Zé Roberto

15' Robinho cobra falta Barrios desvia sem perigo

14' Cartão Amarelo para Fernandéz em falta no Matheus Sales

13' Substituição no Palmeiras: Sai: Alecsandro. Entra:Lucas Barrios

12' Substituição no Rosario, Sai: Colman. Entra: Fernandéz

10' Jean tenta cruzamento, a bola fica nas mãos de Sosa

9' Falta em cima de Gabriel Jesus

5' Lo Celso cobra falta ensaiada, Cervi apareceu sozinho cara a cara com Fernando Prass e mandou de cobertura. Tudo igual em Rosario

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ROSARIO CENTRAL!!!!CERVI!!!

5' Cartão amarelo para Gabriel

4' Cervi cobra escanteio, após bate-rebate Vitor Hugo afasta

4' Lo Celso cobra falta a bola passa por todo mundo na sobra Musto ganha escanteio

2' PRESSÃO DO PALMEIRAS!!! Gabriel Jesus foi lançado entre os zagueiros, da entrada da área mandou uma bomba, a bola explodiu na trave, no rebote Robinho mandou de primeira Sosa fez ótima defesa.

2' Rosario Central troca passes pelo meio de campo

0' Começa o segundo tempo!!

As duas equipes voltam com o mesmo time

Palmeiras demora mais do que normal para voltar para o segundo tempo

Os jogadores do Rosario Central já estão no gramado para o inicio do segundo tempo

Veja o segundo gol de Gabriel Jesus para o Palmeiras:

Foi um primeiro tempo emocionante, logo aos 4 minutos Gabriel Jesus abriu o placar após uma falha da defesa Argentina, jogando em casa e estando atrás do marcador o Rosario Central partiu ao ataque, Fernando Prass fez belas defesas, aos 32 Donatti empatou a partida, No final da primeira etapa Gabriel Jesus de cabeça colocou o Palmeiras em vantagem.

Confira o gol de empate do Rosario Central:

47' Final de Primeiro tempo e confusão, o jogador do Rosario Central jogou a bola na cabeça do Gabriel Jesus, Fernando Prass acabou discutindo com o jogadores.

47' FERNANDO PRASS ESPETACULAR!!!!!! Cervi cobra falta Herrera desvia e Fernando Prass opera um milagre.

46' Jean faz falta na linha de fundo

44' Robinho cobra falta na área, Gabriel Jesus desvia de cabeça sem chances para o goleiro. Verdão na frente de novo!

44' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! GABRIEL JESUS DE NOVO!!!

43' Gabriel recebe falta na intermediária de ataque

42 ' Palmeiras dá muito espaço para a equipe do Rosario avançar

38' FERNANDO PRASS DE NOVO! Lo Celso deu belo drible em Thiago Martins e bateu cruzado , Pass fez boa defesa

37' Falta em cima de Cervi

32' Donatti cobrou falta de longe, a bola desviou em Robinho e matou o goleiro, empatada a partida

32' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ROSARIO CENTRAL!!! Donatti!!

31' Marco Ruben sofre falta no meio de campo

27' INCRIVEL! Lo Celso cobra escanteio, Pinola desvia, a bola sobra para Marco Ruben sozinho na segunda trave, o atacante se esticou mas desviou muito fraco

27' FERNANDO PRASS!! Lo Celso cobra falta em cima da barreira o goleiro do Verdão faz linda defesa

26' Cervi foi derrubado na entrada da grande área

24' Jean fez o cruzamento na segunda trave, Alecsandro tentou o gol de voleio mas não pegou bem na bola

21' Gabriel Jesus recebeu sozinho mas estava em posição irregular

20' Lo Celso arriscou de fora mas pegou mascado na bola

19' Rosario tenta pressionar o Palmeiras, apenas o goleiro e os zagueiros no campo de defesa

18' Cerve faz o cruzamento, Thiago Martins afasta de cabeca

16' Herrera foi até a linha de fundo e cruzou para Marco Ruben desviar de cabeca por cima do gol

15' Confira o gol do Palmeiras, marcado por Gabriel Jesus:

13' Salazar faz o cruzamento pela direita, a bola passa por todo mundo

12' Robinho recebeu de Gabriel Jesus e arriscou de longe, o goleiro fez a defesa em dois tempos

11' Egídio cobrou falta a zaga afastou

9' Gabriel Jesus recebe falta dura perto da área do Rosario

8' Marco Ruben tenta o cruzamento a Vitor Hugo afasta, a bola bate no atacante e é tiro de meta.

7' Alecsandro recebe falta no meio de campo

4' Musto deu um péssimo passe para o goleiro, Gabriel Jesus aproveitou e roubou a bola no caminho e abriu o placar.

4' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! GABRIEL JESUS !!!

3' Pinola cobra falta em cima da barreira

2' Vitor Hugo faz falta em cima de Ruben próximo a área

1' Falta em Jean

0' QUASE GABRIEL JESUS!! O atacante do Verdão foi lançado por trás da zaga e ficou cara a cara com o goleiro que chegou primeiro na bola.

0' Começa o jogo!!

A partida terá inicio em instantes

Marco Ruben é o capitão do Central, Fernando Prass é o Capitão do Alviverde

Palmeiras entra em campo com seu uniforme número dois, camisa branca, calção verde e meias brancas.

Rosario está de camisa azul com listras amarelas, calção azul e meias azuis

A equipe do Rosario Central entra em campo e a torcia explode no Gigante de Arroyito

A torcida do Rosario começa a cantar forte no estádio faltando poucos minutos para o inicio da partida

As duas equipes voltam para os vestiários, a partida terá inicio daqui 15 minutos

Rosario Central vem a campo para o aquecimento

O estádio recebe um grande público para a partida de logo mais.

Os reservas do Rosario Central: Garcia, Ferrari, Gil Romero, Montoya, Jose Luis Fernández, Jonas Aguirre e Becker

Agora a equipe inteira do Verdão está no gramado para começar o trabalho de aquecimento

O goleiro Fernando Prass faz aquecimento no gramado

Rosario Central escalado: Sosa; Salazar, Donatti, Pinola e Álvarez; Colman, Musto, Cervi e Lo Celso; Herrera e Ruben

O Palmeiras entra em campo no esquema 3-5-2 com o Edu Dracena de volta como titular, no meio Matheus Sales começa novamente entre os 11 jogadores.

No banco de reservas do Verdão: Vágner, Lucas, Roger Carvalho, Allione, Zé Roberto, Rafael Marques e Barrios.

Palmeiras escalado com novidades: Fernando Prass; Edu Dracena, Vitor Hugo e T.Martins; Jean, Gabriel, Matheus Sales, Robinho e Egidio; Gabriel Jesus e Alecsandro

O Palmeiras acaba de chegar no Gigante de Arroyito em instantes deve sair as escalações das duas equipes

A delegação do Rosario Central acaba de chegar no estádio

Rosario Central não perde em casa há 493 dias, última vez foi em novembro de 2014 para o Racing.Na ocasião derrota por 3 a 0

Relembre o primeiro jogo entre as duas equipes na fase de grupos: Palmeiras suporta forte pressão do Rosario Central e vence a primeira no Allianz Parque

Rosario Central x Palmeiras na Copa Libertadores da América 2016

Enquanto a bola não rola em Rosario, o River Plate vai vencendo o The Strongest por 5 a 0, partida válida pelo grupo 1

Egídio disse não temer o caldeirão que é o estádio Gigante de Arroyito "Lá é um caldeirão, campo pequeno, a torcida inflama. Em casa, quando enfrentamos eles foi bem difícil. Temos condições de vencer o jogo lá. Cada um dando seu melhor, ajudando um ao outro, temos grandes chances"

Na última partida em Rosário, foi no dia 23/03/06, um empate em 2 a 2.

O Palmeiras cortou três jogadores do banco de reservas : Thiago Santos, Erik e João Pedro

Confira a classificação do grupo 2:

Grupo 2 P V E D Nacional (URU) 8 2 2 0 Rosario Central 7 2 1 1 Palmeiras 4 1 1 2 River Plate (URU) 2 0 2 2

Fernando Prass, herói no último jogo, está confiante na classificação para o Verdão começando por uma vitória hoje " Muita gente ficou com a visão daquela segundo tempo contra o Rosario. Mas, no primeiro tempo, fomos muito superiores, na minha opinião. O Rosario não perde há muito tempo aqui, mas também tinha tabu contra o Corinthians, no Pacaembu. São coisas que acontecem. O Palmeiras não pode carregar este peso porque não jogou aqui nesse tempo. Cada jogo tem sua a história"

Devido a fortes chuvas na região do estádio Gigante de Arroyito o Palmeiras não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado, pois poderia prejudicar o estado do gramado para o jogo.

Sosa sabe da importancia deste jogo e analisou a partida de logo mais e os próximos jogos da equipe " Com a vitória garantimos a qualificação para a fase eliminatória . Além disso, temos na frente os três compromissos pelo torneio local , que são fundamentais . Mas imediatamente é bater os brasileiros ", disse o goleiro uruguaio .



O Rosario Central precisa vencer para garantir a vaga para a próxima fase da Copa Libertadores da América, promessa de um jogo aberto e emocionate.

Para se manter vivo na competição, O Palmeiras precisa vencer a partida de hoje diminuindo o saldo de gols, um empate dificulta a classificação para próxima fase, uma derrota elimina o Verdão

Rosario Central convocou 18 jogadores para a partida:

Reprodução: Rosario Central

O Palmeiras relacionou 21 jogadores confira a lista:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Gabriel, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales

Meias: Allione e Robinho

Atacantes: Alecsandro, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Erik

Enquanto a equipe está na Argentina junto com a comissão técnica, a diretoria do Verdão anunciou na noite desta terça-feira a contratação do jovem atacante Róger Guedes de apenas 19 anos, vindo do Criciúma

O Rosario Central está desfalcado de alguns jogadores, Cristian Villagra recuperando de uma entorse no tornozelo com ligamento medial distendido, Cesar Delgado com sobrecarga no adutor, Rodrigo Battaglia não está cem por cento fisicamente e continua fora de campo , como Marcelo Larrondo , que continua se preparando após a operação de menisco rompido no joelho direito .

O Palmeiras chega a Rosario com desfalques de Arouca, com desgaste muscular, Dudu que voltou a sentir sua lesão na coxa direita na partida contra o Corinthians e Cristaldo, que se recupera de lesão muscular.

Contra o Palmeiras o técnico Eduardo Coudet completa 50 jogos no comando do Rosario Central. O treinador tem 27 vitórias, 16 empates e apenas 6 derrotas.

O estádio Gigante de Arroyito será o palco da partida Palmeiras x Rosario Central de logo mais, o Central não perde em casa há mais de um ano.

Foto: Getty Images

Fique de olho Rosario Central x Palmeiras: Fernando Prass. Falou em decisão falou em Fernando Prass, o goleiro do Palmeiras cresce em momentos cruciais, com ótimas defesas, sempre salvando a equipe, principalmente no último jogo contra o Corinthians, defendendo um pênalti. Desde o ano passado, Fernando Prass defendeu 10 penalidades máximas, inclusive contra o próprio Rosario Central.

Foto: Getty images

Fique de olho Rosario Central x Palmeiras: Marco Rubén é a principal esperança de gols do Rosario Central, o atacante já tem 3 gols marcados na competição. Chegou a ser convocado para seleção da Argentina em 2011. No ano passado fez 23 gols em 34 jogos.

Foto: Getty images

As duas equipes se enfrentaram apenas 3 vezes na história, O Palmeiras nunca perdeu para o Rosario Central, foram 1 vitória e dois empates. O Verdão marcou 4 gols e sofreu dois gols.

O Rosario Central vai competir pela 11ª vez, após ser o vice-campeão da Copa da Argentina 2014-15. Sua melhor colocação foi na semifinal em 2001, onde perdeu para o Cruz Azul.

O Alviverde entra na competição após vencer o título da Copa do Brasil de 2015. Conquistou apenas um título em 1999 e foi vice três vezes: 1961, 1968, 2000.

O líder do grupo 2 é o Nacional do Uruguai, com 8 pontos, o Rosario Central é o segundo colocado com 7 pontos, o Palmeiras é o terceiro colocado e soma 4 pontos, o lanterna é o River Plate também do Uruguai com apenas 2 pontos.

Rosario Central e Palmeiras fazem partida pelo grupo 2, na última vez que as duas equipes se enfrentaram, foi no dia 3 de março, pela segunda rodada da Libertadores, em jogo disputado no Allianz Parque, o Verdão venceu a equipe Argentina por 2 a 0.

Neste ano a Copa Libertadores da América vai para a sua 57ª edição, no momento o campeonato está na segunda fase, o qual as equipes são divididas em oito grupos de quatro participantes, os 2 primeiros classificam para o mata-mata.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil, acompanhe agora a transmissão de Rosario Central x Palmeiras pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2016.