Campeão pelo Corinthians, Paulinho revela à VAVEL: "Ingleses ligam, e muito, para o Mundial"

Noite de quarta-feira. Dia 23 de maio de 2012. Eram jogados 42 minutos da segunda etapa e o placar mostrava 0 a 0, repetindo o cenário da ida e levando a disputa para os pênaltis. Escanteio pela direita, Alex cobra aberto e Paulinho surge para cabecear ao fundo das redes vascaínas, sem dar chance para Fernando Prass que ainda tentaria alcançar a bola. Explosão no Pacaembu. O Corinthians seguia à semifinal da Copa Libertadores, onde terminaria campeão.

Ali nascia um ídolo. Claro, amado por muitos desde sempre, mas oficialmente coroado naquele momento. José Paulo Bezerra Maciel Júnior, volante contratado junto ao Bragantino em 2010, seria lembrado eternamente pela Fiel. Entrevistado pela VAVEL Brasil, o próprio ainda nao consegue ter ideia do tamanho do feito, do carinho e da história que escreveu no clube.

"Ainda não. O Corinthians é de uma grandeza inexplicável. Só quem já jogou aqui sabe a experiência indescritível que é. Tenho um respeito imenso pelo clube e pela torcida, e todos sabem que o carinho é recíproco. Vivi anos maravilhoso no Timão", afirmou.

E no fim daquele ano, mais história foi escrita. O Corinthians voltava ao Japão para conquistar o mundo pela segunda vez contra o todo poderoso Chelsea. O volante, que atuou na Inglaterra pelo Tottenham entre 2013 e 2015, foi enfático para desmistificar o conto de que "Europeus não ligam para o Mundial". O período residente em Londres lhe gabarita para afirmar que tudo não passa de uma das maiores bobagens existentes no futebol.

"As pessoas costumam dizer que os europeus, sobretudo os ingleses, não ligam para o Mundial. Isso é uma das maiores bobagens do futebol. Eles ligam, sim, e muito! Jogador profissional entra em campo sempre para vencer. Jogador vencedor é aquele que quer vencer todo mundo, inclusive o Mundial. Foi uma decisão disputada, um duelo tático interessantíssimo e nós saímos vencedores com merecimento"

Mas nem tudo foram flores em sua carreira. Com apenas 17 anos, transferiu-se para o Vilnius, da Lituânia, em 2006, e em 2007 para o Łódź, da Polônia. Na Europa, foi vítima de racismo, por parte dos torcedores dos clubes rivais. Recém-formado e isolado em outro país, Paulinho revela que pensou em desisitir de tudo, mas contou com ajuda das pessoas ao redor para superar este episódio lamentável.

"Pensei (em desistir). É uma questão muito complicada. Doeu muito em mim, me abalou bastante. Mas felizmente, eu tive pessoas ao meu lado que me ajudaram a vencer esse obstáculo e seguir adiante. Hoje, no mundo moderno que todos dizem viver, é inadmissível que isso aconteça. Por isso, lutamos tanto contra o racismo ao longo de todos esses anos"

Atualmente no Guangzhou Evergrande, o jogador é apenas mais um dos vários brasileiros que escolheram o futebol chinês como plano de carreira. E o caso levanta dois debates. Primeiro, se os atletas estão preferindo um novo projeto multimilionário na China a um clube médio europeu. Segundo, se alguns deles, mesmo atuando no país oriental, continuariam sendo convocados para a Seleção Brasileira, casos de Renato Augusto, Tardelli, Gil e Ricardo Goulart. Paulinho afirma que sonha com o retorno à Seleção, mas limitou-se a comentar apenas sobre ele quanto a escolha na carreira.

"Depende muito do momento de cada jogador e do plano que ele tem para a carreira dele, seja a curto ou longo prazo. É difícil você cravar algo. Já a Seleção brasileira deve ser sempre algo que o jogador deve desejar, porém, temos muitos jogadores capacitados para vestir nossa camisa e viver tudo novamente com a camisa amarela, seria um prêmio para a minha carreira e isso, pode acontecer com trabalho e dedicação à profissão", finalizou.

Confira a entrevista de Paulinho à VAVEL na íntegra:

VAVEL BRASIL: Em sua saída do Corinthians, tinha a opção do Tottenham e da Inter de Milão, onde provavelmente seria protagonista. Hoje, você se arrepende de ter escolhido a Itália ao invés da Inglaterra?

PAULINHO: Não, de forma nenhuma. Como disse anteriormente, faço tudo de forma planejada na minha carreira. Pesquisei, me informei e tomei a decisão, que até hoje eu considero acertada. Aconteceram algumas situações, mas eu não me arrependerei jamais de ter ido para o Tottenham.

VBR: Paulinho, poucos anos atrás, muitos jogadores optavam pelo leste europeu ou até mesmo o oriente médio quando saiam do Brasil. Hoje, a China se tornou uma força emergente, muito devido ao seu poder financeiro. Você incentiva ou incentivaria mais jogadores a irem à China?

P: "Eu posso responder por mim. Não gosto de generalizar. Vai de cada um, sabe? Eu senti que era o momento de tomar essa decisão e aceitar o desafio de prosseguir com minha carreira na China. Lógico que o lado financeiro pesa, mas eu tive outras questões que me ajudaram a seguir por este caminho. E o principal é que não me arrependo nem um pouco desta escolha, pois estou muito bem aqui."

VBR: Após deixar o Corinthians, você passou pelo Tottenham antes de chegar ao futebol chinês. Sobre adaptação, onde passou por maior dificuldade no início? E o que foi – ou é – mais difícil para se acostumar nos continentes europeu e asiático?

P: "Cada clube tem seu contexto, sua cultura, seu futebol. Não tem como comparar a minha adaptação ao futebol inglês e a minha vida em Londres com o que tenho vivido na China. São coisas completamente diferentes, seja do ponto de vista esportivo, cultural, político e até econômico. O que posso dizer é que me preparei para me adaptar bem em ambos os lugares. Pesquisei informações sobre os clubes, as cidades, os países, e isso facilitou bastante o processo"

VBR: Com Tite, você foi campeão mundial. Com Felipão, virou titular no Guangzhou e teve momentos decisivos, com o mesmo técnico, na Seleção Brasileira. Ambos foram importantes em sua carreira, mas, quem você acredita ter sido mais decisivo para seu crescimento?

P: "Os dois são muito importantes para mim. O Tite é um cara absurdamente estudioso, traz novos conceitos e passa muitos aprendizados aos jogadores. O Felipão é um treinador extremamente vencedor e que tem uma facilidade incrível para montar times e estimular os jogadores. Se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias no futebol foi a oportunidade de ter trabalhado com os dois. Eu não seria o jogador que sou hoje sem a convivência com ambos"

VBR: Sobre Corinthians, você chegou em 2010 como mais um desconhecido dentro da política alvinegra de destaques do Bragantino e estreou contra o Flamengo, na queda na Libertadores. Você teve medo de ficar marcado de alguma forma pela eliminação?

P: Não, de forma nenhuma. Sempre soube do meu potencial e não acredito nessa história de uma só partida marcar para sempre um jogador em determinado clube ou campeonato. Fiquei chateado pela eliminação, mas segui o trabalho, estando certo que ainda seria muito vitorioso com aquela camisa naquela competição. Dois anos depois pude dar a volta por cima (risos)"

VBR: Recentemente, Agüero disse que pretende retornar ao futebol argentino quando seu contrato com Manchester City terminar. Carlos Tévez também deixou a Europa no auge para voltar ao Boca Juniors. Como você avalia esse cenário? E tem desejo de retornar ao Corinthians no futuro?

P: "Seria um sonho a se realizar. Mas no futebol, não dá para ter certeza de nada. Vamos ver o que Papai do céu, tem reservado para o nosso futuro..."

VBR: O Tottenham vem surpreendendo muita gente por estar na caça ao título da Premier League. Como você, que trabalhou um ano com Maurício Pochettino, enxerga isso?

P: "Futebol é algo que traz surpresas a cada dia, a cada jogo e isso faz, que o esporte seja apaixonante. Temos o exemplo do Leicester, que esta brigando com o Tottenham pelo título inglês, praticamente com o mesmo time da temporada passada e acho que é uma situação similar de ambos os times, que podem ter ganho mais conjunto e também, aproveitar os resultados adversos de cada adversário"