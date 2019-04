Batatais bate Bragantino nos pênaltis, e avança para a semifinal da A-2

Essa sexta-feira (15) foi histórica para o Batatais na A-2 do paulista. O Fantasma da Mogiana venceu o Bragantino nos pênaltis por oito a sete, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, e garantiu a sua vaga para a semifinal da competição. Jogo teve um bom público com um pouco mais de 14 mil presentes.

A partida começou com um Bragantino indo para cima buscando o jogo logo de inicio, porém, o Batatais conseguiu equilibrar as ações e deixou o jogo igual. Com um jogo mais franco, o Batatais saiu na frente. Aos 24 minutos, Raphael Toledo soltou a bomba de fora da área que o goleiro Felipe não conseguiu segurar e acabou dentro das redes, deixando os visitantes em vantagem no marcador.

Em desvantagem no jogo, o Bragantino se lançou ao ataque em busca do empate, e o goleiro Matheus apareceu com grandes defesas para garantir a vitória parcial do Batatais na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Fantasma da Mogiana com vantagem no placar, manteve a cautela e ficou na defesa explorando contra-ataques. O resultado parecia garantido até aos 48 do segundo tempo, quando Erick foi derrubado na área por Raphael Toledo, e o juiz apontar para marca do cal. Alemão bateu a penalidade com tranquilidade para empatar o jogo e levar a decisão da vaga para os pênaltis.

A disputa começou feliz para os cobradores, até a terceira cobrança do Bragantino quando Douglas Silva bateu para fora. Porém um lance inusitado ajudou a igualar a disputa. Eliandro converteu a penalidade, mas não valeu pelo fato da torcida do Bragantino ter jogado uma bola em direção ao gol bem no momento da cobrança.

Eliandro teve que cobrar novamente, mas dessa vez desperdiçou a cobrança deixando novamente a série empatada. As cobranças seguiram sendo convertidas, até que Edson Sitta do Bragantino, já nas alternadas chutou para fora. A responsabilidade ficou por conta do zagueiro Felipe Gregory, que não decepcionou e converteu a sua cobrança selando a classificação do Batatais para a fase semifinal da competição e a vitória nos pênaltis por oito a sete.

O adversário do Batatais na semifinal sairá do duelo entre Mirassol e União Barbarense. No jogo de ida na Toca do Leão em Santa Bárbara d’Oeste, o Mirassol venceu a partida por 3-2.