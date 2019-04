Mirando titularidade, atacante Coutinho espera aproveitar chance no Cruzeiro contra Boa

Já classificado para o mata-mata do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro irá entrar em campo no domingo (10), diante do Boa Esporte, em Varginha, com a equipe reserva. Com isso, alguns jogadores que não vêm ganhando muitas oportunidades terão a chance de provar ao treinador Deivid que podem conquistar um lugar no time principal. E um deles é o atacante Douglas Coutinho.

O jogador, que entrou como titular somente em uma partida desta temporada – na vitória contra o Atlético-PR, por 2 a 1, onde também marcou um gol –, formará dupla de ataque com Matías Pisano. Ele ressaltou a importância dessa chance para os atletas que vêm atuando pouco.

“Para cada jogador que não vem jogando é muito importante essa oportunidade de entrar e mostrar o seu futebol. E é bom também para formar o grupo. Deixa o elenco mais preparado, porque quando tiver jogos às quartas-feiras e aos fins de semanas, sempre acontece a infelicidade de ter jogadores lesionados”, disse.

Douglas Coutinho balançou as redes apenas uma vez atuando pelo Cruzeiro (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Devido a uma lesão no púbis, Douglas Coutinho não teve um bom rendimento em 2015 atuando pelo Atlético-PR. Assinou com o Cruzeiro nesta temporada buscando nos ares, e ele afirma que sua meta no time mineiro é chegar à titularidade.

“Fiquei bastante tempo parado no ano passado. Quando cheguei aqui, estava me sentindo um pouco sem confiança, mas o grupo me apoiou bastante para o meu crescimento. Com certeza darei meu máximo nas oportunidades que vierem para poder ajudar a equipe. Quero conquistar um espaço na equipe principal. Mesmo se for entrando cinco minutos, ou agora no fim de semana, sair jogando, eu sempre coloco na cabeça que meu objetivo pessoal é ser titular”, pontuou.

Por fim, o atacante exaltou o plantel cruzeirense. “O elenco do Cruzeiro é muito forte, eu vejo isso tanto o time titular quanto o time reserva. O Deivid nessa parte não tem problema nenhum. Os dois times [titular e reserva] têm as mesmas características, jogadores velozes, tanto na defesa quanto no ataque”, findou.

Boa Esporte e Cruzeiro se enfrentam no domingo à tarde, às 16h, em Varginha, pela última rodada classificatória do Mineiro.