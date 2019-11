Resultado Corinthians x Novorizontino no Campeonato Paulista 2016 (3-0)

Agradecemos aos amigos pela audiência. Te esperamos nas próximas transmissões. Um grande abraço e até a próxima.

Novorizontino bem que tentou, mas não avançará de fase, ficando na quarta posição de seu grupo.

Goleada corinthiana para fechar a primeira fase. Timão agora se volta para duelo contra o Red Bull, fim de semana que vem.

92' Terminou!

91' Minuto final.

90' Mais dois minutos.

89' SÓ GOLAÇOS! Alan Mineiro recebe na meia-lua, dá um corte e deixa o zagueiro no chão, manda de direita na gaveta e fecha a conta.

88' GOLAAAAAAAAAAAAAAÇO, ALAN MINEIRO, DO CORINTHIANS!

87' Marlone tenta jogada individual pela direita, mas se perde sozinho com a bola.

86' Semana vazia corinthiana para trabalhar visando o mata contra o Red Bull.

85' Reta final de jogo.

84' Falta batida por Guilherme, a bola ficou espirrada e quase Balbuena pega a sobra.

83' AMARELO, DOMINGUES. Entrada sem bola em Marlone.

82' MUDA O CORINTHIANS: Elias sai aplaudido para Willians entrar.

81' A Fiel segue seu apoio e canta alto em sua casa.

80' Corinthians não para um minuto e segue no ataque.

79' Jogadores trabalham para Luciano marcar, mas o camisa 18 não desencanta.

78' Luciano recebe na frente, chega a marcar, mas estava impedido.

77' MUDA O CORINTHIANS: Marlone vem na vaga de Romero.

76' Alan manda longa para Luciano, mas a defesa corta bem com Luisão.

75' A Ponte Preta marca e vai tirando o Novorizontino do mata-mata. Vai dando Palmeiras x Ponte.

74' Roberto chega pela direita, mas Yago chegou bem no carrinho.

73' MUDA O CORINTHIANS: Muito aplaudido, Danilo sai e Alan Mineiro entra.

72' Muita disposição corinthiana. Impressiona.

71' AMARELO, LUISÃO. Pegada em Romero.

70' Novorizontino aperta a marcação, mas Corinthians trabalha bem no sue campo.

69' LUCIANO, QUE ZICA! Romero briga, ganha a bola na direita, cruza fechado e Luciano só não marcou porque calça um número a menos.

68' FOOOOORA! Danilo sentou a canhota de longe, Veloso acompanhou e a bola passou.

67' Público de 30.697 pessoas na Arena.

66' Luis Araújo tentou enfiar no meio da zaga, mas o passe ficou fácil para Walter.

65' Romero demonstrando muita raça, mas não sendo feliz na técnica.

64' QUASE! Guilherme bate na área, Romero sobe livre, mas mandou por cima da meta.

63' Romero aperta na linha de fundo e ganha escanteio.

62' É um grando jogo alvinegro, dominando totalmente a partida.

61' E a Fiel vem com OLÉ!

60' AMARELO, ROBERTO. Um rodo tradicional em Yago.

59' AMARELO, FAHEL. Pegada fortíssima em Elias.

58' MUDA O NOVORIZONTINO: Pedro Carmona dá a vaga para Adriano.

57' PRA FOOOOOOORA! Mais uma linda jogada coletiva, com Fágner dando no pé de Guilherme, mas o meia mandou de direita por cima do gol.

56' Fágner joga como um ponta direita, bem liberado.

55' PRA FOOOOORA! Guilherme finta bem trazendo pra direita, enche o pé e manda à esquerda do gol.

54' Bola na área alvinegra, mas o impedimento de Rhayllan foi marcado.

53' Guilherme arrisca de fora, mas Veloso pega sem nenhum problema.

52' Escanteio batido, Balbuena tentou de bicicleta, mas cometeu falta.

51' VELOSO! Mais uma linda jogada corinthiana, de pé em pé até Danilo mandar colocado para grande defesa do goleiro!

50' Controle da partida é total pelo Corinthians. Pode vir mais gols.

49' Timão não diminui o ritmo e parte pra cima.

48' E a festa segue forte em Itaquera.

47' ARTILHEIRO! Lindo gol, com tabelas, passagens, trocas de passes envolvendo o rival e Fágner tabelou com Elias, para deixar o lateral livre, mandar cruzado e balançar as redes.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FÁGNER, DO TIMÃÃÃÃO!

45' A bola volta a rolar.

MUDA O NOVORIZONTINO: Cesar sai e entra Rhaylan e Cléo Silva deixa a vaga para Luís Araújo.

Timão faz um jogo muito bom, alternando velocidade e paciencia, invertendo os lados do campo de forma rápida e sendo objetivo.

Mesmo com esse resultado, o time do interior vai conquistando a vaga. Novorizontino tenta apertar a marcação e sair rápido, mas encontra um Corinthians bem postado.

Final da primeira etapa com uma boa partida. Timão vence com golaço de Fágner.

46' Fim de papo.

45' Mais um minuto.

44' VELOOOOOSO! Chegada forte pelo meio, Guilherme enfiou para Luciano, que saiu livre, tocou na saída do goleiro, que defendeu com pontinha dos pés.

43' Bola levantada por Fahel, mas Walter foi firme nela.

42' PERDEU! Eram 4 x 2 no contra ataque corinthiano, Luciano atrasou o lance, Danilo cruzou fechado, Romero foi pra finalizar, mas não contou com um furo do zagueiro, matando o paraguaio.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' UMA OBRA DE ARTE! Blitz alvinegra com uma pressão enorme na entrada da área. A bola foi cortada pela defesa e sobrou para Fágner, que fuzilou de longe e a bola pegou na junção das traves e só morreu no outro canto.

39' GOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇO, FÁGNER, DO TIMÃO!

38' É impressionante a festa que a Fiel faz.

37' Guilherme busca Luciano na área, mas a sobra fica com Veloso.

36' Bom jogo do Danilo, caindo dos dois lados e organizando o meio corinthiano.

35' Elias ganha na velocidade, põe na frente, mas atropela Fahel e o jogo foi parado.

34' Novorizontino tenta apertar na marcação e dar calor, mas é envolvido pelo time alvinegro.

33' Timão domina o jogo, usando bem as laterais, girando e procurando tabelas para abrir espaços.

32' Romero tenta inverter de lado para Fágner, mas o goleiro se antecipou bem.

31' PRA FOOOORA! Lindo lance corinthiano, girando pelos lados e buscando triangulações. Danilo entrou pelo meio, mas a bola passou ao lado do gol.

30' Yago testa, mas mandou por cima do gol.

29' QUE É ISSO?? Boa trama alvinegra pela esquerda e Uendel cruzou fechado. Jeci foi cortar e quase meteu contra. Escanteio.

28' O ritmo segue forte e o torcedor canta alto em Itaquera.

27' Corinthians novamente chega forte pela direita com Luciano, mas Jeci cortou novamente antes de ir até Danilo.

26' Guilherme, técnico do Novorizontino, é um show a parte na beira do gramado.

25' Timão cadencia o jogo e troca passes no meio campo.

24' Elias faz bem a infiltração, mas cruza contra a marcação.

23' E agora foi Luciano quem apanhou. Novorizontino bate.

22' Romero toma pisão na mão e sente no gramado.

21' Jogo pegado e corrido. Muito bom na Arena.

20' Bola levantada na área, mas Luciano comete falta ofensiva.

19' PRESSÃO! Uendel cruza fechado e Jeci e Veloso quase se complicam. Escanteio.

18' Timão pressiona de forma compacta e sufoca o rival.

17' Elias e Fágner fazem boa jogada pela direita, mas Jeci corta mais uma.

16' JECI! Guilherme virou um lindo voleio da meia-lua, mas o zagueiro travou bem e Veloso ficou com o rebote.

15' Todos os jogos dessa rodada final está sendo disputada nesse horário. Até agora, nada de gols.

14' Uendel escapa bem pela canhota, fuzila de canhota, mas manda quase no Tatuapé.

13' Bruno Henrique puxava contra ataque, mas sofre o encalço e a falta. Jogo parado.

12' Fiel faz festa em Itaquera.

11' Timão acerta a marcação e começa a encaixar o esquema de ataque.

10' Romero evitou a saída de bola de forma impressionante, mas a sequencia da jogada não teve quem finalizasse. Mereceu aplausos.

9' Novorizontino não para, marca forte e vai dando trabalho nesse começo.

8' Fágner manda na área do Novorizontino, mas a zaga afasta o perigo.

7' Jogo é aberto e bem legal nesse começo.

6' Torcida segue chegando e número aumenta muito na Arena.

5' Corinthians deixa espaços nas costas dos laterais e Tite já dá as primeiras ordens.

4' Jogo começa num ritmo forte e veloz.

3' Roberto chuta cruzado da direita, mas Balbuena afasta sem problemas.

2' Bruno Henrique completa seu centésimo jogo nessa tarde.

1' O gramado da Arena apresenta um desenho diferente, estilizado.

0' COMEÇOU!

Novorizontino com uniforme principal, listrado em amarelo e preto, com calção branco meias preta e amarela.

Timão com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Clima final para o início do jogo! Equipes postadas e prontas!

E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro.

Com muita criança, hino alvinegro e muita festa, os times sobem ao gramado.

Times na boca de acesso ao gramado! Preparativos para o jogo.

A torcida do Novorizontino chega em bom número e faz barulho. Jogo importante.

O Corinthians já sabe que enfrentará o Red Bull Brasil na próxima fase, valendo vaga na semifinal. Duelo será no próximo fim de semana, sem data definida.

Os times retornam para os vestiários. Preparação final antes da bola rolar em Itaquera.

Equipes no aquecimento no gramado da Arena Corinthians! O público vai chegando e o sol ameaçando dar lugar à chuva.

Mistão corinthiano! Isso porque Cássio foi liberado para ver sua avó doente, Felipe suspenso, Giovanni e André poupados, além de Lucca, no banco.

O Bi Campeão do Mundo vai com Walter; Fágner, Balbuena, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Guilherme, Danilo; Luciano. Técnico: Tite.

Segundo colocado do Grupo B, o Novorizontino vai com Veloso; Jeci, Luisão, Domingues; Fahel, Michel, Cléo Silva, Pedro Carmona, Paulinho; Roberto, César. Técnico: Guilherme.

Equipes escaladas para o grande duelo em Itaquera!

Já o Novorizontino quer confirmar a vaga e tentar ser priemeiro em seu grupo, podendo enfrentar o Palmeiras.

O Timão quer retornar a confiança de sua torcida, após perder na rodada passada para o Palmeiras e empatar pela Libertadores.

A expectativa é de ótimo público, mais uma vez. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos.

Os dois times chegaram na casa Corinthiana. Preparação para a rodada final.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Novorizontino, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Novorizontino 2016: Giovanni Augusto, meia. Chegado no começo do ano, vem apresentando boa adaptação e é um dos melhores jogadores do time, com muita habilidade, força e raça com a camisa alvinegra.

Giovanni Augusto, jogador do Corinthians em jogo

FIQUE DE OLHO Corinthians e Novorizontino: Adriano, volante. Conhecido do público pela passagem no Santos, o volante apresenta forte marcação, chute potente e boa chegada ao ataque.

Adriano, jogador do Novorizontino

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 32 14 2ºB Novorizontino 21 14

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Campeonato Paulista

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Novorizontino válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!