Resultado Salgueiro x Náutico pelo Campeonato Pernambucano 2016 (0-2)

Encerramos nossa transmissão aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam na Vavel BRASIL! Uma boa noite e até a próxima.

Nas semi-finais, o Timbu encara o Santa Cruz, enquanto o Salgueiro joga contra o Sport.

49' FIM DE PAPO! O Náutico derrota o Carcará em Salgueiro e garante a primeira colocação da fase de grupos.

45' Quatro minutos de acréscimo. Vamos a 49.

44' GOOOOOOL! ESQUERDINHA! Em cobrança de falta colocada, Esquerdinha manda a bola no ângulo do goleiro Mondragón, confirmando o primeiro lugar do Timbu no Hexagonal!

40' AMARELOU! Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar.

39' AMARELOU! Júlio César advertido por fazer cera.

33' JÚUULIO CÉSAR! Piauí cabeceia e o goleiro do Timbu salta para salvar o alvirrubro.

32' Náutico tem primeiro lance de perigo na segunda etapa. Após cobrança de falta de esquerdinha, Rodrigo Souza cabeceia e a bola passa tirando tinta da trave.

29' ALTERAÇÃO! Na última mudança da partida, entra Eduardinho no lugar de Gil Mineiro.

29' Em mais uma jogada aérea, Cássio sobe e cabeceia para fora. Outra chance desperdiçada pelo Salgueiro.

27' Esquerdinha sai na cara de Mondragón, mas goleiro afasta o perigo.

23' Matheus manda a bola para o fundo das redes, mas o juíz anula marcando impedimento.

20' ALTERAÇÃO! Alexon entra no lugar de Anderson Lessa. Última alteração no Carcará.

19' ALTERAÇÃO! Esquerdinha entra no lugar de Renan Oliveira.

18' Salgueiro pressiona em busca do empate.

13' Potiguar solta bomba em cima da barreira.

12' Falta perigosíssima para o Salgueiro, na entrada da área.

12' AMARELOU! Matheus acabou de entrar e já recebeu o cartão amarelo.

11' ALTERAÇÃO! Entra Matheus no lugar de Rony.

10' PASSOU MUITO PERTO! Lessa faz excelente cobrança de falta, mas manda para fora. Júlio César ficou apenas olhando, vendido no lance.

9' AMARELOU! Cartão amarelo para o meio-campo Ygor, do Timbu.

6' PERDEU! Anderson Lessa recebe cruzamento na área e cabeceia com categoria, tirando de Júlio César. A bola acaba indo para fora.

0' ALTERAÇÃO: Cássio Ortega entra no lugar de Lucas Piauí.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Salgueiro 0 x 1 Náutico.

42' Daniel chuta de longe.... e a bola vai para mais longe ainda. Segue o jogo.

39' Rafael Pereira cabeceia após lançamento de Renan Oliveira, mas Mondragón segura com tranquilidade.

37' Após escanteio, a bola sobra para Anderson Lessa no meio da área. O atacante bate de primeira mas a bola explode na zaga alvirrubra.

32' Jogo segue sem jogadas de perigo no fim do primeiro tempo.

25' PRA FOOOOORA! Lucas Piauí entra na área pela esquerda e sai na cara de Júlio César. O jogador poderia finalizar ou tocar para Anderson Lessa, que chegava junto, mas acaba tocando para fora.

Timbu vai se garantindo como líder do Pernambucano.

21' GOOOOOL! É DO TIMBU! Thiago Santana recebe bola dentro da área, de costas para o gol. O atacante girou e mandou para o fundo das redes abrindo o placar!

17' Paulinho Mossoró avança pela direita e tenta o cruzamento..... mas a bola vai para muito longe.

9' Piauí faz ótima jogada individual, invade a área alvirrubra pela direita e chuta em cima de Fabiano Éller. Torcida pediu toque de mão do xerife, mas o juíz marcou apenas o escanteio.

4' ALTERAÇÃO: Marcos Tamandaré sentiu lesão e saiu para a entrada de Toty.

Escalação do Náutico: Júlio César, Joazi, Rafael Pereira, Fabiano Eller, Gastón Filgueira, Ygor, Gil Mineiro, Rodrigo Souza, Renan Oliveira, Roni, Thiago Santana. Técnico é Gilmar Dal Pozzo.

Escalação do Salgueiro: Mondragon, Marcos Tamandaré, Toty, Maurício, Rogério Paraíba, Daniel Rodrigues, Moreilândia, Rodolfo Potiguar, Lucas Piauí, Paulinho Mossoró, Anderson Lessa e Piauí. Técnico é Sérgio China.

0' COMEÇA O JOGO NO SALGUEIRÃO!

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta tarde entre Salgueiro e Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico : Esquerdinha, meia alvirrubro, chamou a atenção pelo seu desempenho na última partida contra o Vitória da Conquista e é o destaque do Timbu para o confronto de hoje. Após mau início na equipe, o jogador vem se recuperando e afirma ainda dever muito de seu futebol no Náutico.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico : Cássio Ortega tem apresentado bom futebol no estadual, assim como apresentou na Copa do Nordeste, comandando o meio-campo do Carcará. O resultado positivo para a equipe na partida pode vir por causa dele.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.