Resultado Mogi Mirim x Palmeiras no Campeonato Paulista (1-2)

FIM DA ÚLTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA.

90' Com a derrota o Mogi fica com 15 pontos, e decreta seu rebaixamento.

90' Teremos mais 3 minutos de jogo

88' Lucas Barrios aproveita bobeira da zaga, sai em disparada mas no momento da finalização o atacante foi desarmado por trás.

85' Por enquanto o Palmeiras termina na liderança do grupo com 24 pontos, em segundo lugar vem o São Bernardo com 23 pontos.

85' Palmeiras e Mogi já se mostram sem vontade de jogar, a impressão é que ambas as equipes já se contentaram com o resultado.

82' Após cruzamento da esquerda, a bola fica com Jean, o lateral tenta finalizar mais é travado, ele insiste e chuta de novo a bola sobra para Allione que ao finalizar também é travado, a torcida pede pênalti mas o juiz mandou o jogo seguir.

80' Mogi tenta achar um espaço na zaga mas mostra a mesma deficiência de todo o campeonato, muitos erros de passe no campo de ataque.

78' Jean bate cruzamento, Lucas Barrios acerta a cabeçada mas a bola sobe muito, Mauro apenas aguarda ela descer e segura.

77' Substitução no Mogi, Sai: Renato Santos, Entra: Emerson Santos

75' Palmeiras já prende o jogo e espera o tempo passar, equipe muito próxima da classificação para a próxima fase!

72' MAIS UMA DELE, Jean acerta uma bomba de fora da área e o goleiro Mauro novamente foi buscar e mandar para escanteio.

69' QUASE UM GOLAÇO, Gabriel manda uma bomba no ângulo esquerdo, Mauro salta e consegue espalmar para escanteio, linda defesa do goleiro do Mogi.

68' Substituição no Palmeiras: Sai: Robinho, Entra: Lucas

67' Duas alterações no Mogi, Sai: Keke e Josa, Entram: Ruster e Ortigoza

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, LUCAS BARRIOS, após gol perdido por Mogi, Palmeiras saiu em velocidade, e após cruzamento vindo da direta Lucas Barrios se adiantou a zaga e mandou pro fundo das redes.

65' INACREDITÁVEL, Lulinha faz linda jogada pela direita, apenas rola a bola para Gabriel Dias marcar, o jogador conseguiu fazer o mais difícil, finalizar pra fora.

64' O própio Keke cobra a falta, mas a bola vai muito longe do gol.

63' Cartão Amarelo para Jean, por falta em Keke.

61' Alex Reinaldo tenta lançamento para Lulinha, mas Vitor Hugo ganha a disputa

58' Substituição no Palmeiras: Sai Rafael MarquesEntra Lucas Barrios.

56' Keke sai em disparada pela esquerda, mas com a forte marcação de Thiago Martins acaba curzando pra fora.

53' Robinho lança para Erik, o atacante tenta chegar na bola mas acaba se chocando com o goleiro Mauro, que fica caído do gramado.

51' Mogi abusa das jogadas pelo lado direito, Palmeiras mantém os mesmos erros de passe da primeira etapa.

49' Cartão amarelo para Allione, argentino faz falta dura em Lulinha.

47' Mogi manda a bola na área Keke aparece para o desvio mas já estava em posição irregular.

46' Robinho lança do campo de defesa, a bola chega limpa para Erik disparar pela esquerda, o jogador ainda escorrega mas consegue deixar a bola para Allione, que manda uma bomba de direita, o goleiro Mauro salvou o que seria o segundo gol do Palmeiras.

45' RECOMEÇA O JOGO!

Com a Palavra, Alecsandro: " A gente precisa acertar um pouquinho mais. Não somos nós que não temos qualidade, o gramado é diferente do que a gente joga no dia a dia. A bola fica viva, quica bastante. Principalmente no meio do campo, estamos errando passes que não erramos normalmente. É voltar para o segundo tempo com um pouquinho mais de vontade para buscar a classificação."

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

48' Palmeiras aproveita falta do Mogi e cobra rápido, Gabriel tenta lanãr Alecsandro mas manda muito forte, Mauro fica com ela.

46' Vamos até os 49 minutos.

46' Palmeiras comete muitos erros seguidos no campo de defesa e permite os contra ataques do Mogi.

44' Gabriel Dias faz boa jogada pela direita, cruza para Keke qlivre de marcação, mas o atacante tenta de primeira e manda a bola muito longe do gol.

42', Palmeiras erra no campo de ataque, Lulinha manda para Keke, mas o atacante escorrega no meio da corrida.

41' Lulinha lança para Roni, o atacante dispara pela direita e chuta forte, mas é bloqueado por Vitor Hugo.

39' Alecsandro ganha do zagueiro, mas adianta demais a bola e o goleiro Mauro consegue chutar para lateral, quase o segundo do verdão.

38' Allione é desarmado na esquerda e pede falta, mas o juiz novamente manda o jogo seguir, está afim de jogo o árbitro!

35' Mogi tenta jogar no contra ataques, mas falta qualidade no ultimo passe.

34' Robinho passa para Alecsandro, o atacante deixa a bola passar para Allione, mas o argentino mandou o chute sem direção;

33' Allione da carrinho em Lulinha, juiz entende que foi na bola e manda o jogo seguir, porém o atacante do Mogi continou caído e está sendo retirado de maca do campo;

32' Recomeça a partida.

30' Jogo pausado para a parada técnica

29' Vitor Luis cobra direto e acerta a trave esquerda do goleiro Mauro.

28' Falta perigosa para o Palmeiras

27' Lulinha força passe para Gabriel Dias. O Gabriel palmeirense estica a perna e fica com a bola.

26' Allione recebe entrada mais dura na intermediaria, pede a falta mas o juiz manda seguir o jogo.

24' Jean acredita, consegue o cruzamento para fora da área, Allione ajeita para Gabriel que bate com força mas a bola bate no zagueiro do Mogi.

21' Palmeiras tenta recuperar o dominio do jogo controlando o posse de bola.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MOGI! Lulinha bate forte no canto esquerdo, Prass pula certo mas não alcança a bola.

18' PENALTI PARA O MOGI MIRIM, Matheus Sales tenta antecipar o lance e comete pênalti em Roni.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, após Gabriel roubar bola no meio campo Rafael Marques da lindo passe para Allione que cruza rasteiro, a bola sobra para Alecsandro que manda para o fundo das redes.

13' Palmeiras toca a bola tentando achar um buraco na retranca do Mogi

11' Vitor Luis tenta fazer jogada individual pela esquerda, finaliza de muito longe e não chega nem perto da meta do goleiro Mauro;

10' Robinho cobra falta da intermediaria para dentro da área, Alecsandro consegue o desvio de cabeça mas a bola vai por cima do gol!

9' Keke e Roni fazem jogada de velocidade pela esquerda, mas Thiago Martins antecipa bem e manda a bola para escanteio.

7' Jean tenta mandar boa bola para Allione, mas o goleiro Mauro estava atento e interceptou o passe.

5' Roni recebe belo passe nas costas da zaga, Vitor Hugo para a jogada com falta, na cobrança o atacante do Mogi acabou ficando em posição de impedimento.

4' Allione da lindo lançamento para Jean, mas o lateral não domina bem a bola e é desarmado

2' Rafael Marques comete falta no campo de ataque.

1' Palmeiras começa pressioando a equipe do Mogi.

COMEÇA O JOGO!!

Escalação do Mogi Mirim: Mauro; Alex Reinaldo, Saimon, Bruno Costa e Motta; Renato Santos, Gabriel Dias, Josa e Lulinha; Keké e Roni.

Escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Victor Luis; Gabriel, Matheus Sales e Robinho; Allione, Rafael Marques e Alecsandro.

Equipes perfiladas para a execução do hino nacional

Falta menos de uma hora pro início da partida mais importante do campeonato para essas duas equipes, o Palmeiras não pode decepcionar sua torcida e precisa se classificar para a próxima fase, já o Mogi ainda sonha com a permanência na elite do Campeonato Paulista.

O estádio Vail Chaves será o palco da partida entre Mogi Mirim x Palmeiras, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Robinho, meia do Palmeiras. Robinho é uma das esperanças do Palmeiras para garantir a classificação para a próxima fase.

FIQUE DE OLHO: Roni, atacante do Mogi. Roni é um dos destaques da equipe do interior paulista.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

Grupo D - 4º Mogi Mirim 15 14 Grupo B - 1º Palmeiras 21 14

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

