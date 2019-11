Resultado Santa Cruz x Sport no Campeonato Pernambucano 2016 (1-1)

17:54 Muito obrigado a você que acompanhou o empate entre Santa Cruz 1x1 Sport, no Arruda, conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre as notícias!

17:52 O próximo jogo das equipes é no meio de semana, válido pela Copa do Nordeste. Os tricolores duelarão com o Bahia na próxima quarta-feira (13), às 21h45, novamente no José do Rêgo Maciel, já os rubro-negros irão receber o Campinense na Ilha do Retiro, na quinta-feira (14), às 20h, ambos com tendência de casa cheia

17:50 Com o resultado, o Mais Querido fica na 4ª posição, somando 11 pontos e sendo o último time a garantir classificação às semifinais, enfrentando o Náutico, que terminou na liderança. Já o Leão da Ilha termina na 3ª colocação, indo a 17 pontos ganhos, duelando contra o Salgueiro na próxima fase do Estadual

92' Final de jogo no Arruda para Santa Cruz 1x1 Sport! Keno marcou a favor dos corais, enquanto Grafite, contra, descontou pelos rubro-negros

90' Dois minutos de acréscimo

89' Minutos finais ficam dramáticos na partida

86' Público de 16.377, com renda de R$ 296.970,00 no Arruda

84' Ritmo de jogo cai ainda mais nos últimos minutos do duelo

81' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Maicon

79' Mais Querido se segura e visa aproveitar os descuidos do Leão para ampliar a vantagem

77' Sport se mostra mais presente ao ataque, porém sem criatividade em campo

75' Vinícius Araújo recebe de Luiz Antônio, mas não chuta e perde boa chance

73' Substituição no Sport! SAI Ronaldo, ENTRA Neto Moura

72' Partida fica pouco movimentada na metade do segundo tempo

69' Modificação no Santa Cruz! SAI Keno, ENTRA Wellington Cézar

68' Alteração no Sport! SAI Mark González, ENTRA Fábio

66' Vinícius Araújo arremata rasteiro e aproveitando o rebote dentro da pequena área, porém o camisa 1 faz a defesa

64' Luiz Antônio chuta de longe, mas sem levar perigo à meta de Tiago Cardoso

62' Substituição no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Wallyson

59' Daniel Costa cobra falta colocada e a bola desvia no braço do lateral Samuel Xavier, com a torcida coral pedindo pênalti e o árbitro nada marcando

56' Substituição no Santa Cruz! SAI Lelê, ENTRA Daniel Costa

56' Leão deixa partida mais emocionante após empatar o placar

55' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! GRAFITE, CONTRA! Luiz Antônio cobra escanteio, Grafite desvia contra o próprio patrimônio e acaba marcando contra. Santa Cruz 1x1 Sport

54' UHHHHHHHHHHHHHHH! Mark González bate falta fraca, Serginho desvia e Tiago Cardoso bota para escanteio

53' Partida fica truncada nesse início da etapa final

51' Mais Querido segue bem postado defensivamente e segura o Leão

49' Everton Felipe dispara bem pelo lado, contudo é bloqueado pela marcação

48' Mark González alterou seu posicionamento com Everton Felipe, agora caindo pela direita, enquanto o jovem fica pela esquerda

47' Partida começa animada, mas com poucas chances no jogo

46' Bola volta a rolar no Arruda para Santa Cruz 1x0 Sport!

17:02 Ambos voltam sem mudanças

17:01 Jogadores dos times retornam a campo para a disputa da etapa final

16:57 Chove no Arruda, porém sem alagar o gramado

16:53 Equipes seguem no vestiário, mas já já voltarão ao campo de jogo

16:50 Torcedores do Santa Cruz discutiram, durante o intervalo, com policiais na arquibancada, mas sem ninguém ter ido preso

16:48 Grafite, atacante do Santa Cruz, minimiza a chance perdida, mas exalta o passe para Keno: "Não fui feliz na finalização, mas dei um bom passe para Keno. Sei que posso finalizar melhor", afirmou

45+1' Final de primeiro tempo para Santa Cruz 1x0 Sport! Gol de Keno, aos 33, deixa a Cobra Coral em vantagem

45' Um minuto de acréscimo

44' Mais Querido fica mais presente ao ataque no fim

42' Partida perde ritmo nos últimos minutos da etapa inicial

40' Leão cresce em campo e começa a atacar com mais frequência

38' INCRÍVEL! Vinícius Araújo recebe, sem marcação e na pequena área, mas chuta para fora

37' Cartão amarelo para Ronaldo! Volante do Sport dá entrada dura em João Paulo e é punido pela arbitragem

35' Mark González recebe cruzamento na pequena área e cabeceia para fora

34' UHHHHHHH! Luiz Antônio cruza da direita e Vinícius Araújo completa, mas a marcação bloqueia

33' GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! KENO! Grafite toca entre o meio da defesa do Sport e Keno, na velocidade, bate na saída de Danilo Fernandes. Santa Cruz 1x0 Sport

31' INCRÍVEL! Grafite recebe passe na medida dentro da pequena área e, sozinho, chuta para fora, perdendo uma grande chance

29' Sport mostra boa postura defensiva e se segura bem

28' UHHHHHHHHHHHH! Mark González serve Everton Felipe, que tenta encobrir Tiago Cardoso, mas manda mais alto que deveria

27' Partida fica nervosa, ainda que o resultado não interfira a situação de ambos

25' Cartões amarelos para Keno e Serginho!

24' Princípio de confusão entre os jogadores após dura entrada de Serginho em Keno

22' UHHHHHHHHHH! Grafite chuta de longe e a bola passa perto

20' Grafite arranca para cima de Durval, porém Danilo Fernandes coloca para escanteio

18' Torcidas cantam e tentam empolgar suas equipes

16' Confronto segue agitado, mas sem muitos lances dos dois lados

14' João Paulo cobra falta e Danilo Fernandes sobe para afastar de soco

13' Grafite tenta tabelar com Keno na pequena área, contudo Durval corta o perigo

12' Jogo continua sem muitas emoções no Arruda, mesmo com o resultado favorecendo as equipes

11' Everton Felipe recebe de Serginho pela direita após contra-ataque, mas chuta fraco e Tiago Cardoso defende

10' Equipes trocam passes em busca de movimentação ofensiva

9' Forte marcação é o ponto chave do começo da partida

8' Jogo segue pouco movimentado e sem muitos lances ofensivos dos dois lados

7' Em Caruaru, o América abre o placar. Resultado faz o Mais Querido não pensar em perder

6' Apesar da liberdade ofensiva, os tricolores pouco criam

5' Início começa equilibrado, contudo com a Cobra Coral sendo mais incisiva

4' Vinícius Araújo dispara em velocidade e tenta aproveitar erro de marcação, porém Tiago Cardoso sai bem do gol para defender

3' Sport roda a bola no meio-campo e busca espaço para atacar

2' UHHHHHHHHHHHHHH! Após cruzamento na pequena área, Grafite deixa de calcanhar para Arthur, que gira e chuta, mas Danilo Fernandes fez boa defesa

1' Partida começa truncada e com muitas faltas no início

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Sport! Saída de bola foi do Mais Querido

Tudo pronto para o apito inicial

A arbitragem é de Gleydson Leite, sendo auxiliado por Elan Vieira e Albert Júnior

Hino de Pernambuco sendo reproduzido

Santa Cruz e Sport no gramado! Vai começar o jogo

Equipes já encerraram o aquecimento e estão no vestiário. Já já a bola vai rolar no Arruda

Apesar do caráter decisivo para os corais, a expectativa para o público não é dos melhores

Já a Cobra Coral contará com o retorno de Lelê e Grafite à titularidade após retornarem de lesão

O rubro-negro está escalado com

Todo o mistério por parte do Leão não foi por acaso. O chileno Mark González, que não atuava desde a derrota para América no dia 3 de fevereiro, volta a atuar e como titular

Já classificado, os rubro-negros também não tiveram os 11 definidos antecipadamente pelo técnico Paulo Roberto Falcão, que sinalizou a utilização de um time misto no embate contra o rival

Precisando de um empate para garantir a vaga, o Mais Querido ainda está indefinido. O técnico Milton Mendes decidiu esconder o jogo e não divulgou a escalação que entrará em campo contra o Leão. Apenas revelou que vai manter a base do time que venceu o Vozão, no último fim de semana, mas devendo fazer modificações

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta tarde entre Santa Cruz e Sport, válido pelo Campeonato Pernambucano.

(Foto: Divulgação/Santa Cruz)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Sport: Durval, zagueiro do Sport. Ídolo da torcida rubro-negra, o xerife está pronto para mais um clássico. Conhecido pela seriedade, disputa e determinação, a presença de Durval pode intimidar os atacantes adversários e dar tranquilidade ao elenco e à torcida rubro-negra.

(Foto: Williams Aguiar/Sport Recife)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz e Sport: Uillian Corrêa, meia do Santa Cruz. O jogador tem grande poder de marcação, desarme e consegue iniciar e construir jogadas pelo meio. Gosta de sair para o jogo, não se limitando ao estilo marcador que pode exigir um jogador de sua função.

(Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Sport, partida pela última rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h00 (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.