Resultado: São Bento x São Paulo no Campeonato Paulista 2016 (1-0)

Ambos estão classificados à próxima fase. O São Bento encara o Santos na Vila Belmiro. Já o Tricolor, visita o Audax ainda sem local definido. Mas antes, recebe o River Plate no Estádio do Morumbi na próxima quarta-feira (13), em um duelo decisivo pela Libertadores da América.

O São Bento garante mais uma vitória em casa, onde ainda não perdeu na competição. O São Paulo mesmo pressionando, e criando ótimas oportunidades na primeira etapa, não marcou e sofreu com a eficiência do Bentão na segunda etapa.

94' FIM DE PARTIDA EM SOROCABA

93' MAIS UMA, Rogério finaliza firme de fora da área mas a bola passa rente a trave de Henal

91' HENAL, Centurión cabeceia firme mas Henal opera um milagre no Walter Ribeiro

90' Quatro minutos de acréscimos em Sorocaba

89' Alan Kardec de cabeça leva perigo pelo alto

87' Rogério arranca bem em contra-ataque mas finaliza mal

85' CARTÃO AMARELO, Por reclamação, recebe o cartão Michel Bastos

77' SUSBTITUIÇÃO NO SÃO BENTO, A última, entra Rodriguinho no lugar de Anderson Cavalo

76' Marcelo Cordeira solta o pé na lateral esquerda e leva perigo

72' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO BENTO, Entra Hygor na vaga de Alê

71' CARTÃO AMARELO, Por simulação polêmica, Thiago Mendes recebe a punição

68' Alan Kardec cobra falta com categoria mas sem muita força

62' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Recuperado, Rogério é a última alteração do Tricolor na partida. Lucas Fernandes sai de campo

Confira o belo gol de Régis que vai garantindo mais uma vitória para o Bentão

57' Michel Bastos recebeu bem na entrada da área mas novamente finalizou sem qualidade

56' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Bruno entra na vaga do chileno Mena

55' Everton encontra Régis dentro da área, o lateral do Bentão faz lindo giro em cima de Lucão e anota uma verdadeira pintura em Sorocaba

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO BENTO

53' CARTÃO AMARELO, Segundo para o São Paulo, desta vez para o zagueiro Lucão

50' DEEEEENIS, Edno novamente pega firme, desta vez Denis faz uma linda defesa para salvar o Tricolor

49' Experiente Edno leva perigo de perna esquerda

45' Michel Bastos recebeu na entrada da área mas pegou muito mal na bola

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM SOROCABA

45' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO BENTO, Sai Rennan Oliveira entra Everton Sena

Audax vai vencendo o jogo diante do Santos na Vila Belmiro. Neste caso, o Audax se mantém na primeira colocação, levando a partida das quartas de finais contra o São Paulo provavelmente para Osasco

Tricolor domina o São Bento, cria boas oportunidades mas segue com um problema antigo: a falta de pontaria

47' FIM DE PRIMEIRA ETAPA

41' CARTÃO AMARELO, Mais um para o São Bento, para Rennan Oliveira

37' Michel Bastos de perna direita leva perigo de fora da área

33' LUGANO, O uruguaio cabeceia com muito perigo. Quase anota seu primeiro gol desde seu retorno

30' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra Michel Bastos na vaga do lesionado Daniel

23' MAIS UMA DESPERDIÇADA, Kardec teve a oportunidade de finalizar mas cruzou, Wesley escorregou e Daniel isolou

20' Mesmo sem ângulo Renan chuta e leva perigo ao gol de Denis

17' Lucas Fernandes finaliza de fora da área mas sem muita força

15' CARTÃO AMARELO, Primeiro do jogo, para Pitty

13' Mais uma vez funciona a dupla Centurión e Kardec: Desta vez o camisa 14 do São Paulo cabeceia por cima da meta de Henal

5' Mais uma linda jogada de Centurión para Kardec, desta vez Henal segurou no centro de sua meta

2' Primeira falta da partida de Edno em cima de Caramelo

1' QUAAAASE, Centurión arranca em velocidade, Caramelo cruza e Kardec por pouco não abre o placar

0' COMEÇA O JOGO NO WALTER RIBEIRO

São Bento e São Paulo em campo

Equipes terminaram o aquecimento e já voltam para o vestiário

O árbitro da partida será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Seus assistentes serão Paulo de Souza Amaral e Diogo Correia dos Santos

As opções do Mais Querido no banco de reserva: Léo, Bruno, Michel Bastos, Wilder, João Schmidt, Rogério, Lyanco, Kelvin

Os suplentes do Bentão serão: Viana, Müller, Airton, Hygor, Dogão, Everton Sena, Fernandinho, Gomes, Rodriguinho

Edgardo Bauza também já definiu seus titulares: Denis; Caramelo, Lugano, Lucão, Mena; Thiago Mendes, Wesley; Centurión, Daniel, Lucas Fernandes; Alan Kardec.

São Bento confirmado para o duelo de logo mais: Henal; Régis, Pitty, João Paulo, Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Alê, Serginho, Rennan Oliveira; Anderson Cavalo, Edno.

Acompanhe á partir de agora a transmissão da Vavel Brasil deste duelo decisivo para o Tricolor

O palco São Bento x São Paulo do duelo deste domingo será o Walter Ribeiro, em Sorocaba. O estádio já recebeu 13 jogos entre as equipes: são seis vitórias do Mais Querido, três do Bentão e quatro empates

Estadio São Bento x São Paulo

FIQUE DE OLHO São Bento x São Paulo: LUCAS FERNANDES, MEIA ATACANTE: Pela primeira vez o garoto da base do São Paulo será titular na equipe principal. Lucas segue sendo a aposta de Edgardo Bauza e da diretoria são-paulina para um futuro próximo, e aos poucos o garoto vai ganhando suas oportunidades. Quem sabe neste último duelo da primeira fase, Lucas garanta ou contribua para a liderança Tricolor no Grupo C

FIQUE DE OLHO São Bento x São Paulo: ANDERSON CAVALO, ATACANTE: Com alguns jogadores poupados, a tarefa de tentar surpreender a defesa sem entrosamento do São Paulo formada por Lucão e Lugano, será de Anderson Cavalo. Mesmo sendo opção do banco de reservas, Cavalo já anotou dois tentos neste Paulistão.

O Tricolor ainda tem algo para disputar nesta fase de grupos. Mesmo classificado, a equipe do Morumbi precisa vencer e torcer por um tropeço do Audax, para assumir a liderança e enfrentar em casa a equipe de Osasco

Já classificado, o surpreendente São Bento já sabe que irá enfrentar o Santos na Vila Belmiro nas quartas de finais, e disputa o próximo duelo somente para cumprir tabela

No ano passado, também pela primeira fase, o São Paulo venceu o Bentão no Estádio do Morumbi com um tento de pênalti de Rogério Ceni

São Paulo e São Bento já se enfrentaram em 58 oportunidades em toda história: são 38 vitórias do Tricolor, 6 do Azulão e 14 empates

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# Classificação PT JG 2º São Bento 24 14 1º São Paulo 22 14

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

São Bento x São Paulo no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Capivariano Mogi Mirim São Bento São Bernardo Ferroviária Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados da década de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe o confronto entre São Bento x São Paulo válido pela 15ª rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco neste importante confronto para o Tricolor.