Oliveira Canindé esboça titulares do CSA para duelo contra Santa Rita

O CSA iniciou a preparação da semana no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange, e praticamente definiu os detalhes pendentes para o duelo contra o Santa Rita. O jogo será realizado às 20h30 da próxima quarta-feira (13), no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata, válido pela quarta rodada do Hexagonal final do Campeonato Alagoano. Se seguir a tendência do treinamento de hoje, o técnico Oliveira Canindé não deve poupar ninguém.

A equipe maruja tem muitos desfalques por suspensão. Entretanto, um jogador preocupa. O atacante Luís Soares tem condições físicas perfeitas para entrar em campo no meio de semana, mas recebeu dois cartões amarelos e corre o risco de ficar suspenso do Clássico das Multidões, a ser realizado no fim de semana, caso receba o terceiro cartão contra o Santa Rita. Mesmo diante desse panorama, a tendência é que seja escalado nos titulares.

Nessa segunda-feira (11), o CSA realizou uma atividade de finalização. Em seguida, o treino coletivo foi realizado em dois períodos. E não houve modificação na equipe considerada titular para o jogo. Embora classificado às semifinais, a comissão técnica não dá indícios de usar as duas partidas restantes para testes com jogadores menos utilizados durante o estadual. A novidade foi o retorno do atacante Rafael Oliveira aos treinamentos. O centroavante participou de uma parte dos trabalhos, mas deve ficar no banco de reservas.

Para a partida contra o Santa Rita, o Azulão do Mutange não poderá contar com cinco jogadores, todos suspensos. Os zagueiros Leandro Souza e Douglas Marques, os volantes Jean Cléber e Panda, além do meia João Paulo Penha receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o ASA e não jogam. O lateral-direito Henrique Choco é dúvida por problemas médicos. O time considerado titular no treinamento de hoje foi composto por Jeferson; Hudson, Xandão, Walter e Rafinha; Escobar, David, Didira e Cleyton; Luís Soares e David Dener.