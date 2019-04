Com time bastante modificado, CSA encara Santa Rita em busca da invencibilidade no Alagoano

Partida válida pela quarta e penúltima rodada do Hexagonal final do Campeonato Alagoano 2016. Jogo a ser realizado no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata/AL, às 20h30 desta quarta-feira (13).

Prontos para a batalha. Com esse pensamento em mente, Santa Rita e CSA medem forças pela terceira vez em três meses. O jogo desta noite será realizado no Estádio Olival Elias de Moraes, na cidade de Boca da Mata, às 20h30 desta quarta-feira (13), válido pela quarta e penúltima rodada do Hexagonal final do Campeonato Alagoano 2016.

Os times estão em polos opostos, mas lutam pelos mesmos objetivos. O Leão da Mata ocupa a penúltima colocação, com dois pontos ganhos, e quer a primeira vitória nesta fase para estar no grupo que disputa as semifinais. Por outro lado, o Azulão do Mutange é líder já está classificado, mas luta pela manutenção da liderança e da invencibilidade em toda a temporada. Em 13 jogos oficiais, são 12 vitórias e um empate. Os resultados deixam o time marujo como o único invicto em todo o Nordeste.

Com ausências no meio de campo, Santa Rita busca classificação

O Santa Rita não depende apenas de si, mas pode estar em uma situação confortável caso consiga um resultado positivo diante de seu torcedor. A equipe precisa vencer o CSA e torcer por tropeços de Murici e/ou Coruripe, contra CRB e ASA, respectivamente. O clube de Boca da Mata ocupa a penúltima posição, com dois pontos ganhos, e não quer que o jogo em casa seja o último na atual temporada.

Três jogadores não irão entrar em campo no jogo desta quarta-feira. O técnico Eduardo Neto não poderá contar com o volante Jota e o meia Rafael Ceará, ambos suspensos. Outro desfalque é o meia Fábio Lopes. Contratado pela experiência no futebol de Alagoas, o jogador não gostou de ser substituído durante o empate sem gols contra o CRB, no último fim de semana, e discutiu asperamente com o treinador. Em vista disso, o comandante decidiu que Fábio Lopes não entra mais em campo enquanto estiver no comando do time.

Sobre o jogo, Eduardo Neto destacou a limitação do elenco e elogiou a bravura do grupo em fazer uma campanha digna e lutar de igual para igual com adversários mais fortes e apontados como favoritos ao título.

"Vamos enfrentar o CSA, mesmo sendo em casa, mas vamos enfrentar um clube de tradição e que luta pelo título. Nós estamos lutando por uma classificação que não é fácil conseguir. Temos um grupo que tem suas limitações, mas é um grupo que luta do início ao fim, joga dentro das suas condições reais de adquirir uma pontuação. Vamos trabalhar para conquistar um bom resultado no jogo de quarta-feira", declarou o técnico.

Completamente modificado, CSA luta pela manutenção da invencibilidade na temporada

Aquele que pensa em um relaxamento do CSA nos últimos jogos do Hexagonal por garantir a classificação antecipada está enganado. O time comandado por Oliveira Canindé mostra que não há descanso. Pelo contrário, há muita dedicação e empenho para continuar o ótimo desempenho, como há muito tempo não era visto. A preparação para o duelo foi finalizada com um rachão. Após uma segunda-feira intensa de atividades, o time trabalhou de forma recreativa, para descontrair antes de se concentrar para o jogo, na cidade litorânea da Barra de São Miguel.

No duelo contra o Santa Rita, o time marujo não poderá contar com cinco jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Os zagueiros Leandro Souza e Douglas Marques, os volantes Jean Cléber e Panda, além do meia João Paulo Penha estão fora do jogo em Boca da Mata. O atacante Luís Soares, artilheiro do Campeonato Alagoano, provavelmente vai a campo, mesmo com o risco de receber o terceiro cartão amarelo e ficar suspenso na última rodada, no Clássico das Multidões contra o arquirrival CRB.

O técnico Oliveira Canindé falou que tem um plano definido mesmo com a ausência de jogadores da equipe por atacado. Com o objetivo de promover a entrada de jogadores polivalentes e fazer variação tática, o comandante azulino destacou que espera um jogo bastante disputado, principalmente pela situação do Santa Rita, que necessitada vitória para seguir com chances de classificação.

"Eu trabalho olhando para o grupo, independentemente de quem for, quem entrar, tem totais condições de ser titular. Quando eu faço a escolha de determinado jogador, é mais pela parte tática, pela desenvoltura, pela capacidade de você mudar a parte tática dentro do jogo sem ter que mudar o atleta. O objetivo é optar por um jogador que possa render o que já rende. É um jogo que deve ser mais truncado pelo desespero do adversário, mas para nós que precisamos do resultado também, porque nós queremos manter o padrão e a determinação do grupo, olhando para a frente e sabendo que a cada jogo temos que fazer a nossa parte. É importante que façamos o nosso melhor, independentemente da equipe adversária", destacou Canindé.