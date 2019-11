Resultado Santa Cruz x Bahia na Copa do Nordeste (2-2)

23:40 Muito obrigado a você que acompanhou este duelo eletrizante entre Santa Cruz e Bahia, no Arruda, em Recife. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

23:39 Com o resultado, o Bahia pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 0 no jogo de volta, na Fonte Nova, que estará na final do Nordestão. Santa precisa vencer ou arrancar empate acima de 3 a 3

93' Final de jogo para Santa Cruz 2x2 Bahia no Arruda! Keno e Grafite marcaram a favor do Mais Querido, enquanto Hernane e Luisinho descontaram ao Esquadrão de Aço

92' Cartão vermelho para Lelê! Meia-atacante faz falta em lance involuntário e recebe o segundo amarelo

90' Cartão amarelo para Hayner! Lateral-direito é punido por retardar o reinício do jogo

90' Três minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Tiago Costa! Lateral-esquerdo é punido por falta em Hayner

88' Chuva aperta nos minutos finais e fica mais intensa

86' UHHHHHHH! Tiago Costa cruza e Lelê completa mal

85' Partida fica em aberto na reta final

83' GOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! LUISINHO! Ex-jogador do Santa, o meia-atacante faz a paradinha e chuta forte, sem dar chances de defesa a Tiago Cardoso. Santa Cruz 2x2 Bahia

82' PÊNALTI PARA O BAHIA! Árbitro marca toque de mão de Wellington Cézar, que acabou de entrar, acertadamente

81' Substituição no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Wellington Cézar

80' Milton Mendes chama Wellington Cézar

79' UHHHHHHHH! Daniel Costa chuta de longe e Lomba defende em dois tempos

77' UHHHHHHHHHH! Daniel Costa manda falta forte e rasteira, mas Lomba corta para escanteio com a ponta dos dedos

76' Substituição no Bahia! SAI Hernane, ENTRA Zé Roberto

76' Cartão amarelo para Robson! Zagueiro é advertido pela arbitragem após derrubar o adversário

75' Volta a chover no Arruda, mas ainda sem muita intensidade

73' Bahia vai perdendo a invencibilidade na Copa do Nordeste

71' Partida cai de ritmo depois da metade da etapa final

69' Substituição no Santa Cruz! SAI Keno, ENTRA Daniel Costa

68' Cartão amarelo para Feijão! Volante do Bahia é punido por falta em Lelê

66' Juninho tenta fazer gol olímpico, mas a bola cai na parte superior da barra

64' UHHHHHH! Keno faz bom lance e cruza para Arthur, que chuta com perigo

62' Substituição no Bahia! SAI Edigar Junio, ENTRA Luisinho

59' Torcida coral se motiva após virada da equipe e não para de cantar no Arruda

57' GOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Keno faz boa jogada e inverte da esquerda para a direita, com Arthur servindo João Paulo. O meia deixa para o atacante, que dribla Lomba e toca para o gol. Santa Cruz 2x1 Bahia

56' INCRÍVEL! Após bate-rebate na pequena área, Keno fica com a sobra e, com o gol aberto, bate para fora

53' Bahia se mostra perdido na saída de jogo e o Santa chega com mais vontade no ataque

51' UHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio fechada, Tiago Cardoso corta em cima de Neris, mas o Bahia não aproveita o lance

49' Santa Cruz volta mais incisivo no segundo tempo, porém com muitos impedimentos a favor

47' Lelê recebe livre pela esquerda, mas a arbitragem assinala um impedimento no lance

46' Bola volta a rolar para a etapa final de Santa Cruz 1x1 Arruda! Equipes voltam sem mudanças

22:48 Em Salgueiro, o Salgueiro ficou no empate com a Ferroviária em 1 a 1 e acabou eliminado da Copa do Brasil. Locomotiva agora irá duelar com o Fluminense na segunda fase

22:45 Goleiros já estão em campo para aquecer antes do segundo tempo

22:42 Já já as equipes retornam para a disputa da etapa final

22:38 Autor do gol do Bahia, "Brocador" relembra o drama longe dos gramados e exalta tento fora de casa: "Faro de gol não perdi. Foram 33 dias de agonia, querendo jogar mas, graças a Deus, fui feliz. Infelizmente, tomamos um gol, mas esse gol que marcamos aqui vai valer muito"

22:35 Igualdade demonstra o que as equipes produziram em campo, com poucos lances ofensivos

45+3' Final de primeiro tempo no Arruda para Santa Cruz 1x1 Bahia! Com gol de Keno, aos 44, e Hernane, aos 19, as equipes ficam na igualdade na etapa inicial

45+1' Zagueiro Lucas Fonseca será atendido na ambulância dentro do estádio, sem precisar ir ao hospital

45' Três minutos de acréscimo

44' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! KENO!? Keno faz boa jogada individual, limpa Feijão no lance e chuta tirando de Marcelo Lomba. Santa Cruz 1x1 Bahia

44' Partida se aproxima da reta final e o Mais Querido segue sem criatividade em campo

42' Zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia, sairá de ambulância do estádio após se sentir mal. Atleta já havia sido substituído

41' Cartão amarelo para Danilo Pires! Volante do Bahia é punido por falta dura em Keno

40' Bahia segue bem postado na defesa e administra a vantagem no placar

38' Santa cresce mesmo após ficar em desvantagem e busca o empate

36' UHHHHHHH! Após cobrança de falta, Hernane cabeceia bem, mas a bola passa distante do gol

34' UHHHHHHHHH! Lelê cruza e Grafite não consegue cabecear

31' Cartão amarelo para Danny Morais! Zagueiro do Santa Cruz é punido por falta em Hernane. Assim como Lelê, recebe o terceiro amarelo e não pode atuar na volta

30' Mexe o Bahia! SAI Lucas Fonseca, lesionado, ENTRA Robson

28' Gol anulado do Santa Cruz! João Paulo cobra falta na pequena área e Danny Morais, em impedimento, completa ao gol. O auxiliar, acertadamente, impugna o lance

27' Cartão amarelo para Lucas Fonseca! Zagueiro do Bahia calça Grafite e é advertido pela arbitragem

26' Mexe o Santa Cruz! SAI Allan Vieira, machucado, ENTRA Tiago Costa

25' Allan Vieira, que sofreu falta - não marcada - no lance do gol do Bahia, será substituído. Atleta sente dores

23' Keno faz bom lance individual, mas chuta em cima da marcação do Bahia

21' Cartão amarelo para Lelê! Meia do Santa Cruz é punido por reclamação

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! HERNANE! Após solicitação de falta no meio-campo em Allan Vieira, não marcada pela arbitragem, Edigar Junio dispara em velocidade e recebe livre pela direita, chutando no canto. Tiago Cardoso espalma na pequena área e Hernane, sozinho, completa. Santa Cruz 0x1 Bahia

16' Jogo segue sendo estudado, com os times procurando espaços na defesa adversária

14' Duelo fica com baixo ritmo e com poucos momentos de emoção

12' Já o Bahia aposta no contra-ataque, visando explorar os erros para sair em vantagem

11' Santa Cruz é mais incisivo, porém pouco criativo

10' Jogo segue sem muitos lances e equilibrado

9' Lucas Fonseca também é liberado para voltar

8' Grafite volta ao campo de jogo

7' Atletas precisarão agora da aprovação da arbitragem para retornar

6' Grafite é atendido pelos médicos e também sai do gramado

5' Lucas Fonseca, do Bahia, será retirado do campo após sofrer um corte no supercílio após dividida com Grafite

4' Bahia tenta atacar, porém esbarra na marcação sólida do Santa

3' Arthur cruza rasteiro e Eder corta. Torcida coral incentiva o time

2' Keno leva pancada dura de Hayner, mas a arbitragem nada marca

1' Partida começa truncada no Arruda, com o Santa Cruz cedendo poucos espaços ao Bahia

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Bahia! Saída de bola é dos baianos

Tudo pronto. Vai começar o jogo!

Times realizam última oração antes do apito inicial

Hino nacional sendo reproduzido debaixo de chuva no Arruda

Equipes no gramado!

Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

Santa Cruz e Bahia já se enfrentaram, por duas vezes, neste ano. Os jogos foram válidos pela fase de grupos do Nordestão e em ambos o Esquadrão venceu por 1 a 0

Equipes deixam o gramado após realizarem o último aquecimento

No Sertão, o Salgueiro encara a Ferroviária pela 1ª fase da Copa do Brasil. O Carcará está mal em campo e vai perdendo por 1 a 0, sendo eliminado da competição nacional. Partida está no intervalo

Público, apesar do caráter decisivo do jogo, ainda não é dos melhores no Arruda. Apenas a arquibancada inferior foi aberta ao público, com a diretoria do Mais Querido visando pressionar o Esquadrão de Aço

Equipes já estão no gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

Santa Cruz chegou com muita festa ao Arruda

Entre os reservas, o comandante tem como opções: Jean, Robson, João Paulo Almeida, Luis Fernando, Moisés, Luisinho, Zé Roberto, Gustavo Blanco e Rômulo

O Bahia está definido pelo treinador Doriva também no 4-3-3 e vai a campo com: Marcelo Lomba; Hayner, Lucas Fonseca, Eder e João Paulo; Feijão, Danilo Pires e Juninho; Edigar Junio, Hernane e Thiago Ribeiro

No banco, Milton Mendes tem à disposição: Edson Kölln, Alemão, Léo Moura, Tiago Costa, Wellington, Daniel Costa, Leandrinho, Raniel, Pedrinho Botelho, Wallyson e Bruno Moraes

O Santa Cruz vai a campo com o mesmo time que empatou com o Sport: Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, João Paulo e Lelê; Arthur, Grafite e Keno

Faltando pouco menos de 1h para a bola rolar no Arruda, as equipes estão definidas

Já o Esquadrão de Aço deve jogar com o mesmo time que venceu o Fluminense de Feira no último fim de semana, mas promovendo apenas uma mudança por conta de suspensão. Expulso contra o Fortaleza, o volante Paulo Roberto será substituído por Danilo Pires, ex-jogador dos corais

Apesar do caráter decisivo para o confronto, o técnico Milton Mendes não titubeou e divulgou antecipadamente a escalação. O Mais Querido vai a campo com a mesma equipe que atuou diante do Sport, sem poder contar ainda com a presença do zagueiro Leonardo, que se recupera de lesão

Para o duelo de logo mais, o Santa Cruz irá estampar a marca da MRV Engenharia, que foi anunciada nesta quarta-feira (13) como novo patrocinador master do clube

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto entre Santa Cruz e Bahia, válido pela Copa do Nordeste 2016

Estádio já recebeu jogos da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O sergipano Cláudio Francisco Lima e Silva será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Santa Cruz x Bahia. Ele tem como auxiliares Rodrigo Guimarães Pereira e Eric Nunes Costa, ambos do quadro da CBF

O América-RN é quem mais participou da Copa do Nordeste. O escrete potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, com 13 participações, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais, principalmente quando chega na fase de mata-mata, com os torcedores lotando os estádios por serem jogos de vida ou morte

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Bahia: Hernane, atacante do Bahia, artilheiro da equipe na temporada com nove gols marcados. Retornando de lesão, o "Brocador" voltou aos gramados motivado e é a esperança do Tricolor de Aço para balançar as redes dos corais

Brocador é o artilheiro do Tricolor no ano (Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Bahia: Uillian Correia, volante do Santa Cruz, contratado para a disputa da Série A. O atleta tem grande poder de marcação, desarme e consegue iniciar e construir jogadas pelo meio. Gosta de sair para o jogo, não se limitando no estilo marcador que exige de um cabeça de área

Atleta estreou pelo Mais Querido diante do Náutico e vem atuando como titular frequentemente (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols mas, na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará já ficaram com a taça por uma vez cada

A Copa do Nordeste vem para a 13ª edição neste ano. Assim como em 2015, estarão no páreo 20 equipes, sendo três representantes de Pernambuco e da Bahia, dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Bahia, partida de ida válida pela semifinal da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco