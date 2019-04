Falcão faz mistério no último treino e não confirma Sport para jogo com Campinense

Com quatro meses da temporada 2016, o Sport tem duas importantes decisões em seguida, ambas na fase semifinal. A primeira é na Copa do Nordeste, diante do Campinense nessa quinta-feira (14), e outra válida pelo Campeonato Pernambucano, contra o Salgueiro, marcada para a próxima quinta-feira (21), sendo realizadas na Ilha do Retiro.

Para o duelo no regional, o treinador Paulo Roberto Falcão já sabe que não contará com o lateral-esquerdo Renê, suspenso pelo terceiro amarelo. O atacante e artilheiro rubro-negro no ano Túlio de Melo é, no entanto, a única dúvida, pois ainda está se recuperando de dores no joelho direito, com Jhonathan Goiano devendo ser seu substituto.

Assim como o meia Mark González, que esteve em campo no último final de semana diante do Santa Cruz, Jhonathan já não sente mais nenhum incômodo e corre por fora pela vaga com Vinícius Araújo. O camisa 9 foi titular na ausência de Túlio e deverá seguir com espaço entre os 11. O chileno, que ficou afastado dos gramados por 67 dias por conta de seguidas contusões, enalteceu a torcida e a estrutura do clube.

"Quero ajudar o Sport, pois é um clube que me acolheu bem e que me dá uma boa estrutura. Vou trabalhar firme e buscar dar alegria aos torcedores do Sport. Já passei por vários clubes de todo o mundo e posso garantir que a estrutura do Sport é de nível mundial. Não deve em nada ao que eu já vi e, aqui, estou em um ótimo lugar", assegurou Mark.

Na manhã desta quarta-feira (13), o Leão realizou o último trabalho antes de duelar com a Raposa paraibana, em embate marcado às 20h, com expectativa de casa cheia na Ilha. A atividade, que foi mais leve por ser na véspera do jogo, visou ajustar o posicionamento tático dos atletas, sob sol escaldante no CT José Médicis, em Paratibe.

O escrete da Praça da Bandeira deve ser escalado, na partida do Nordestão, no 4-3-3: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Christianno; Rithely, Serginho, Diego Souza, Mark González e Reinaldo Lenis; Vinicius Araújo.