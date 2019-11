Resultado Sport x Campinense na Copa do Nordeste 2016 (1-0)

22:05 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quinta-feira (14). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

22:04 Foi sofrido, mas deu Leão! Agora, o Sport joga pelo empate no próximo domingo (17), às 16h, em Campina Grande! O Campinense precisa de dois gols para avançar e de um para levar para os pênaltis!

90+7' ACABOU NA ILHA! Sport sofre demais, mas vence o Campinense com gol de Durval! 1 a 0.

90+5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SPORT!!!!!!!!! É DO CAPITÃO! É DO ÍDOLO! É DE DURVAL! Após grande jogada de Maicon pela direita, o capitão aparece como surpresa na pequena área e manda para o gol!

90+3' Árbitro dá mais dois minutos.

90+2' Glédson fica no chão após dividida no escanteio.

90' Mais cinco minutos.

90' GLÉDSON MONUMENTAL! Johnathan Goiano recebe no meio e finaliza com muita força, mas o goleiro da Raposa faz uma defesa espetacular. Mais uma!

87' Pressão total dos donos da casa!

86' UUUUUUH! Após cruzamento da esquerda, Johnathan Goiano se antecipa ao defensor, mas cabeceia para fora.

85' Fernando Pires manda a bola na área, mas Danilo Fernandes fica com ela.

83' Substituição no Sport: Sai Lenis, entra Maicon. Meia foi muito vaiado na sua saída.

82' UUUUUUUUUUUUHHHHH!!!! Após mais uma cobrança de falta de longe de Magno, a bola pega efeito e obriga Danilo Fernandes a fazer uma grande defesa.

81' Cartão amarelo para Rithely por falta em Magno.

78' Substituição no Campinense: Sai Raul, entra Chapinha.

77' Johnathan Goiano recebe na direita, cruza rasteiro, mas ninguém aparece.

76' Negretti tem um problema nas costas e fica no chão. Jogo parado.

74' Aí não, Lenis! Meia do Sport recebe no meio, arrisca, mas a bola vai para muito longe. Paciência da torcida com ele tá pequena...

72' Danilo Fernandes! Adalgiso Pitbull avança pelo meio, aproveita escorregão de Henríquez e sai na cara de Danilo Fernandes, mas o goleiro do Leão defende. Quase o Campinense marca!

70' Substituição no Campinense: Sai Felipe Ramon, entra Jussimar; Substituição no Sport: Sai Vinícius Araújo, entra Johnathan Goiano.

67' GLÉDSON ESPETACULAR! Após cobrança de lateral, Diego Souza passa de primeira para Rithely, que domina, invade a área e solta a bomba, mas o goleiro da Raposa faz uma defesa fantástica!

66' Luiz Antonio puxa contra-ataque e abre com Lenis, que tenta o cruzamento, mas Negretti manda para escanteio.

65' Substituição no Sport: Sai Mark González, entra Luiz Antonio.

63' Rithely arrisca de muito longe, mas a bola sai torta.

62' Adalgiso Pitbull bate prensado com a defesa e Danilo Fernandes defende.

61' UUUUUUHHH!! Magno cobra a falta de muito longe, com força, e a bola passa perto da trave de Danilo Fernandes.

60' Cartão amarelo para Durval por falta em Raul.

58' Mark Gonzalez avança pela direita, vai até o fundo e cruza, mas a zaga afasta.

57' Cartão amarelo para Christiano por falta em Roger Gaúcho.

56' Glédson seguro! Lenis recebe de Diego Souza, avança pelo meio e arrisca de fora da área, mas o arqueiro da Raposa defende.

55' Roger Gaúcho avança pelo meio e passa para Filipe Ramon, que tenta a finalização, mas a bola pega na marcação.

54' Torcida segue pegando no pé de Lenis, que não faz um bom jogo.

53' Vinícius Araújo faz o pivô, rola pra Diego Souza, mas o camisa 87 manda por cima.

52' Substituição no Campinense: Sai Bruno Correa, entra Adalgiso Pitbull.

49' GLÉDSON! Mark Gonzalez recebe no meio e solta a bomba de canhota, e o goleiro da Raposa faz grande defesa; Fernando Pires fica no chão.

48' Segundo tempo começa com muita correria.

45' Começa o segundo tempo! Equipes sem modificações.

21:09 Sport e Campinense estão de volta.

21:07 Goleiros já voltaram, mas os times ainda não.

20:55 Sport foi melhor, mas peca demais nas finalizações. Campinense se defende, mas também ataca quando pode. Leão dá muito espaço em determinados momentos.

45+2' Fim de primeiro tempo na Ilha! Sport 0 x 0 Campinense.

45' UUUUUUUHH! Diego Souza recebe no meio, passa para Vinícius Araújo, que repassa para Lenis e o camisa 7 do Sport solta a bomba, mas a bola vai por cima do gol de Glédson.

44' A bola sobra para Christiano na esquerda, ele cruza, mas Tiago Sala afasta. Pressão do Leão!

43' Diego Souza cruza da direita, a bola passa pela área e chega em Mark Gonzalez, pega de primeira, mas a bola sai fraca, fácil para Glédson.

41' Essa doeu! Após bela troca de passes, Vinícius Araújo faz bem o pivô, ajeita para Diego Souza, que bate de primeira e a bola pega em Joécio; Lenis fica no chão.

39' Na trave... mas não valia! Bruno Correa recebe dentro da área e finaliza na trave, mas o lance já havia parado.

36' Raul fica no chão após dividida com Christiano.

35' Após cruzamento da direita, Bruno Correa não consegue dominar e perde boa chance para a Raposa.

33' Assim não, Mark! Christiano manda lindo lançamento para Mark Gonzalez na direita. O chileno domina, mas pega mal demais na bola.

31' Mark Gonzalez recebe passe de Samuel Xavier e cruza rasteiro, sem força. Danilo desvia, mas a bola fica com Glédson.

30' Ah, Durval! Após cobrança de escanteio, a bola passa por toda a área e chega no capitão Durval, que se atrapalha e erra o passe.

29' Lenis recebe com espaço, entra na área, mas Fernando Pires manda para escanteio.

27' UUUUUUH! Após cruzamento, a zaga da Raposa afasta e Serginho tenta na sobra, mas pega mal na bola. A redonda fica com Diego Souza, que vira finalizando dentro da área e a bola vai para fora. Melhor chance do Leão!

24' Cartão amarelo para Bruno Corrêa por reclamação.

23' Roger Gaúcho levanta fechado, mas Danilo Fernandes afasta o perigo.

22' Danilo recebe na esquerda, avança e sofre falta de Reinaldo Lenis. Lá vem bola na área do Sport.

21' Campinense puxa contra-ataque e a bola chega em Filipe Ramon, que arrisca chute cruzado, mas Danilo Fernandes faz fácil defesa.

19' Lá vem o Leão! Rithely avança pelo meio, passa para Mark Gonzalez, que tenta de bico e Glédson defende.

18' Jogo bem equilibrado neste momento.

15' Christiano avança pela esquerda e arrisca mais uma vez, mas Glédson defende.

15' Cuidado! Bola é recuada de forma erra para Durval, que divide com Roger Gaucho, que leva a pior. Quase o Sport se complica!

14' Olha a raposa! Mark Gonzalez perde a bola no campo de defesa para Negretti, que passa para Bruno Correa. O atacante gira dentro da área, mas finaliza para fora.

13' Roger Gaúcho recebe no meio, solta a bomba, mas Durval se joga e evita a finalização.

11' Christiano recebe na esquerda e tenta bater direito ao gol, mas a bola foi para fora.

9' Magno cobra falta da direita, mas a defesa afasta.

8' Raul recebe na direita, tenta o cruzamento, mas Durval é perfeito e rouba.

7' Sport é muito melhor no jogo; torcida rubro-negra vaia bastante quando os jogadores do Campinense tocam na bola.

4' Informações que chegam é que muita gente está do lado de fora da Ilha. Muitas pessoas ainda irão entrar no estádio.

3' Rithely recebe no meio e arrisca, mas Glédson defende sem problemas.

3' Olha o perigo! Mark Gonzalez avança pela esquerda, cruza, mas Glédson afasta.

1' Samuel Xavier tenta cruzamento prensado, mas Glédson fica com a bola.

0' Rola a bola na Ilha!

A festa da torcida do Leão é linda!

Sport e Campinense estão no gramado da Ilha!

Ilha do Retiro começa a ficar ainda mais cheia. Não para de chegar gente!

Faltam poucos minutos para rolar a bola! Jogo promete ser de muita emoção.

A única e principal baixa no Campinense é o atacante Rodrigão, artilheiro do Brasil. Suspenso, jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Salgueiro e está fora do confronto desta noite.

O técnico Francisco Diá coloca em campo os seguintes jogadores para defender a Raposa: Glédson; Fernando Pires, Joécio, Tiago Sala e Danilo; Negretti, Magno, Jussimar e Roger Gaúcho; Raul e Bruno Corrêa.

Escalação do Campinense definida!

Por sua vez, o Sport eliminou o CRB. A equipe pernambucana foi derrotada por 2 a 1 no primeiro duelo, mas venceu a segunda partida por 1 a 0 e garantiu a classificação graças ao gol marcado fora de casa.

Nas quartas de final do Nordestão, o Campinense eliminou o Salgueiro. A equipe paraibana venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e foi derrotado no segundo jogo por 2 a 1.

A única mudança em relação ao time considerado titular é a ausência de Renê. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Christianno será o substituto.

O técnico Paulo Roberto Falcão definiu o time titular do Sport com Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Durval e Christianno; Rithely, Serginho, Mark González, Diego Souza e Reinaldo Lenis; Vinícius Araújo.

Escalação do Sport definida!

A festa continua nos arredores da Ilha. O jogo começa logo, logo.

Ônibus do Sport segue em direção à Ilha do Retiro, palco do confronto contra o Campinense Clube.

Ônibus com a delegação do Sport aparece e os torcedores se aglomeram para mostrar apoio ao Leão da Ilha

A quantidade de rubro-negros pernambucanos só aumenta. A torcida mostra apoio ao Sport antes do importante duelo pela Copa do Nordeste.

Torcedor rubro-negro continua a se aglomerar nas ruas do Recife para acompanhar o Leão até a Ilha do Retiro.

Torcida do Sport começa a se concentrar em frente à loja oficial do clube. Ônibus com a delegação passará pelo túnel Chico Science, em vez da Avenida Sport Club do Recife.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta noite entre Sport e Campinense, válido pela Copa do Nordeste 2016.

José Ricardo Laranjeira, de Alagoas, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Sport x Campinense. O mesmo será auxiliado pelos conterrâneos Rondinelle dos Santos Tavares e Pedro Jorge Santos de Araújo.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Sport x Campinense: Rodrigão, atacante do Campinense, é o principal jogador do escrete paraibano nesta noite. Com uma boa temporada e números expressivos como centroavante, a torcida da Raposa confia em Rodrigão para conquistar um bom resultado;

FIQUE DE OLHO Sport x Campinense: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite para que o Leão saia de campo a classificação às finais da Copa do Nordeste 2016. Um dos jogadores mais queridos do torcedor rubro-negro, o camisa 87 espera colocar toda sua qualidade em campo para complicar o sistema defensivo do adversário.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Campinense, partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 20h, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.