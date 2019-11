Eliminação do Palmeiras é reflexo de problemas maiores que Marcelo Oliveira

Chegou ao fim o sonho palmeirense na Libertadores da América. Mesmo fazendo sua parte e goleando o River Plate (URU) por 4 a 0, a vitória do Rosario Central contra o Nacional selou a eliminação da equipe. Entre lágrimas e frustrações, fica a sensação de que o Palmeiras perdeu a classificação para ele mesmo, devido a péssima campanha no primeiro turno da fase de grupos. Com isso, nas redes sociais, surge um grande vilão para os torcedores: Marcelo Oliveira.

A busca por um grande culpado para justificar desastres é cotidiana em qualquer crise em sociedade. De fato, a trajetória do ex-treinador no torneio foi péssima. Mas, por ser o lado mais fraco de uma extensa corda chamada planejamento, acaba sendo execrado pelas críticas. Claro, algumas com bastante fundamento e razão, mas Marcelo Oliveira é, de fato, o grande vilão desta eliminação?

Marcelo Oliveira conquistou quatro pontos em três jogos nesta Libertadores. Cuca, a mesma pontuação com a mesma quantidade de partidas. A diferença é que o primeiro tinha conhecimento total do elenco há quase um ano, enquanto o segundo chegou para ser bombeiro e ter a responsabilidade de encontrar vida em meio ao incêndio que queimava.

É unânime entre os torcedores que, se Cuca tivesse sido contratado duas semanas antes, o Palmeiras estaria classificado às oitavas. Mas, se o trabalho de Marcelo Oliveira foi tão danoso, por quê permaneceu no cargo por tanto tempo? Dito isso, recordamos que os tropeços na Libertadores não foram os únicos resultados ruins, pois o péssimo futebol era apresentado também no Campeonato Paulista.

Vale lembrar que até o Palmeiras campeão da Copa do Brasil não encantava. Claro, na época pouco importava se as classificações vinham mais na garra do que na técnica. Por mais estranho que o maior destaque do recheado elenco fosse um grande goleiro que terminou sendo canonizado por seus inúmeros milagres, era mata-mata e a taça corretamente seguia como objetivo. Mas o futebol cobra seu preço e era óbvio que não daria para seguir daquele jeito para sempre. Era preciso melhorar, coisa que não aconteceu.

Então, novamente repito a pergunta: se o trabalho de Marcelo Oliveira foi tão danoso, por quê permaneceu no cargo por tanto tempo? Porque os grandes culpados pelas consequências que o Palmeiras está sofrendo estão muito acima de um simples técnico. Hoje o clube colhe os amargos frutos de uma gestão que acreditou que 2015 foi um ano brilhante dentro de campo e fechou os olhos para as deficiências que todos alertavam. Todos, até mesmo os próprios torcedores. Foi um ano positivo, sim, mas não brilhante.

Pecou o idolatrado Alexandre Mattos, onde, com o perdão do famoso e compartilhado áudio de whatsapp, decidiu gastar milhões para inchar o elenco e não corrigir as posições mais carentes do mesmo. Pecou o milionário Paulo Nobre, que bancou Marcelo Oliveira até o fim, a ponto de ser tarde demais para corrigir. E pecou todo e qualquer membro da diretoria que, sabe-se lá por qual motivo, foi conivente para que a situação se tornasse irreversível.

Marcelo Oliveira tem sim sua parcela de culpa, mas está longe de ser o grande vilão da história. Gostem ou não, tendo feito um bom trabalho ou não, o mesmo está ali por contrato e alguém acima dele é o responsável por contratar e demitir. Se acreditam que a eliminação se deve ao ex-treinador ter ficado além do tempo, culpe-se quem foi responsável por permitir que isso acontecesse.