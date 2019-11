Resultado Corinthians x RB Brasil (4-0)

Um grande abraço e até a próxima.

Fechamos aqui a transmissão. O Corinthians goleou em casa e carimba a vaga!

O Timão espera o seu rival, que pode ser São Paulo, Audax ou São São Bernardo. O jogo será amanhã.

Elias: "Espero continuar no Corinthians, ainda mais para fazer história nos torneios que vem pela frente."

Uendel: "Nos preparamos muito. Assistimos vídeos deles, fizemos nosso dever de casa e todos jogaram seu melhor futebol. Com apoio da torcida, estamos muito felizes."

Saulo: "O time deles é indiscutível. Para conseguir o bom resultado, não poderia errar e erramos. Souberam aproveitar e tem méritos na vitória."

Com uma atuação sólida, convicente, forte, o Timão garante a vaga e ainda garante uma possível final em casa, caso avance.

O CORINTHIANS SE CLASSIFICA PARA AS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO!

90' FIM DE JOGO!

89' E Fiel protesta nas arquibancadas.

88' Tite insiste em querer o time pressionando na frente.

87' E segue Corinthians no ataque!

86' PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDEU! Jogadaça corinthiana, com direito a passe com curva e drible da vaca. Uendel fechou, a zaga cortou, mas Romero perdeu debaixo da meta!

85' Minutos finais!

84' Corinthians não diminui seu ritmo e segue no ataque!

83' E o público é de 37.340 pessoas!

82' Edílson manda na área, Guilherme testa, mas muito alta por cima do gol.

81' O Timão praticamente se classifica para a semifinal e aguarda seu rival.

80' MUDA O CORINTHIANS: Romero entra na vaga de Lucca.

79' AMARELO, EDMILSON. Entrada forte em Bruno Henrique.

78' RB Brasil ainda tenta alguma coisa nesta reta final de partida.

77' MUDA O CORINTHIANS: Edílson entra e sai Fágner, ovacionado!

76' AMARELO, GUILHERME. Chegada atrasada no meio campo.

75' MUDA O RB BRASIL: Rafael Costa entra e sai Maylson.

74' Atuação gigantesca corinthiana! A Fiel transforma em show!

73' Olé em Itaquera!

72' E o Timão não tira o pé!

71' E o bate-boca entre Roger e Felipe segue!

70' A Fiel faz sua festa! Goleada em Itaquera!

69' AMARELO, ROGER. Pegada desleal em Fágner.

68' FESTA NA FAVELA! Arrancada forte corinthiana, passagem de Alan pelo meio, com a zaga aberta, que só abre para Lucca. O atacante enfia o pé cruzado e manda na gaveta, matando e abrindo a goleada!

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCCA, DO CORINTHIAAAAAAAAAAAAAAAAANS!

66' AMARELO, MAYLSON. Entrada forte em André, sem tempo de bola.

65' A Fiel segue sua festa em Itaquera.

64' Corinthians com a vaga na mão para a próxima fase!

63' Com esse placar, o Timão garante uma possível segunda partida da final em casa.

62' MUDA O RED BULL: Igor Sartori entra e sai Willian Magrão.

61' CÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Chute cruzado de Edmilson e o goleirão foi pra defender. O rebote com Maylson passou por cima da meta!

60' IIIIH, RAPAZ! Bate boca entre Bruno Henrique e Roger. O juiz chega para apaziguar.

59' FESTA NO HOSPÍCIO!

58' CLASSIFICADOS! O Timão pressionou demais. Saulo pegou mais uma, a zaga saiu errado, Guilherme recuperou, Elias passou e Alan Mineiro surgiu por trás livre e de frente. Um tapa colocado de direita, beliscando o pé da trave e carimbando a vaga!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALAN MINEIRO, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

56' SAULO DE NOVO! Alan Mineiro recebe na direita, fuzila mas Saulo pega em dois tempos!

55' SAULOOOOO! Lucca cruza, a zaga desvia e a bola sobra para Fágner. O lateral bate cruzado e o goleiro firme.

54' MUDA O RB BRASIL: Sai Galhardo e entra Edmilson.

53' Corinthians troca passes. Grande jogo de Bruno Henrique.

52' PECADO... Thiago Galhardo arranca da direita, mas sente a coxa. Já pede mudança. Ele que tinha tudo certo com o Santos.

51' O meia Marquinhos Gabriel está presente na Arena. Reforço corinthiano.

50' O Corinthians segue apertando no ritmo da Fiel!

49' AAAAFAAAASTA! Novamente tabela pela lateral, mas agora pela esquerda. Guilherme e Uendel, mas a defesa manda em esacanteio.

48' Lucca recebe na área, domina, mas prefere cruzar para André ao invés de Guilherme e a zaga afasta.

47' RB Brasil marca tão forte que cometeu duas faltas por pé alto demais.

46' A Fiel segue a todo vapor na Arena.

A comemoração do primeiro gol alvinegro.

46' Elias teve grande chance de arma um bom ataque corinthiano, mas errou passe para Lucca e a zaga afastou.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Os times retornam e a segunda etapa vai começar.

RB Brasil joga no erro e entre a linha defensiva corinthiana, que deixa espaço quando avança na marcação. Jogo bem parelho, apesar do placar.

Jogo paertado, com marcações encaixadas e firmes. Maior movimentação e poder de triangulação decide para o Timão.

Intervalo na Arena. Timão vence por 2 a 0, com Giovanni Augusto e André. Com esse resultado, o Corinthians vai se classificando para a próxima fase.

Thiago: " Time grande. Tem chance, mete gol. Não podemos dar essa oportunidade para eles, senão, mata."

André: "Só ouvi o grito da torcida na hora do gol. O time está bem na hora de tocar, mas ainda erra um pouco de passes. É acertar para marcar mais."

47' Fim de papo!

46' CÁSSIO! Pedrada de fora de Roger, Cássio pega, solta e Uendel afasta!

45' O Timão pressiona neste finalzinho!

44' SALVA, SACOMAN! Saulo saiu para abafar, mas Fágner chegou antes e cruzou para André. O camisa 9 testou firme, mas o zagueiro savlvou na risca do gol!

43' E teremos mais dois minutos.

42' IMPEDIDO! Roger teve grande chance. Errou, mas impedido. E bem marcado.

41' AMARELO, LUCCA. Por revezamento de faltas.

40' EXPLODE, FIEL! Elias recebe na direita, toca para Fágner e os dois tabelam de forma genial. O lateral entra livre na área, poderia chutar, mas rolou pra trás. André teve de dividir com um batalhão de zagueiros e a bola entrou mansamente no fundo do gol!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

38' EEEEE JUIZ... Bom ataque corinthiano, mas Luis Flávio entrou na frente e acabou com tudo.

37' Corinthians passa a errar mais passes e não tem tanto volume ofensivo.

36' Red Bull melhora no jogo e começa a ter mais posse no campo ofensivo.

35' GOL IMPEDIDO! Bola trabalhada, mas o bandeira acerta ao anular. RB assusta.

34' E agora o RB Brasil tem boa falta lateral.

33' Maylson tenta enfiada pelo meio da zaga corinthiana, mas Cássio foi bem nela.

32' Chegada boa do Timão pelo meio, mas Alan Mineiro não dominou e ela saiu em linha de fundo.

31' MUDA O TIMÃO: Alan Mineiro entra na vaga de Giovanni Augusto.

30' Chute de fora de Thiago, mas todo mascado e Cássio só olha.

29' E não dá mais para o Giovanni. Já pediu pra mudar.

28' Giovanni fica sentindo após cruzamento. Ele torceu o tornozelo.

27' Chegada rápida corinthiana pela direita, mas cruzamento de Giovanni fica nas mãos de Saulo.

26' Bola na área do RB Brasil, mas André comete falta.

25' RB Brasil joga no erro do Corinthians, usando velocidade. Jogo bem tático.

24' Maylson manda de longe, a bola explode na marcação e fica fácil com Cássio.

23' Guilherme aciona Lucca na canhota, mas em impedimento. Jogo parado.

22' NAAAADA! Elias dá por cima para Lucca, que toma o toque do marcador, mas se joga. Segue a partida.

21' Timão trabalha a bola no meio e cadencia o jogo na busca pelo espaço.

20' Giovanni volta a marcar na Arena, após ter feito pelo Figueirense, exatamente o primeiro da história do estádio.

19' OOOOOPA! Bola enfiada para Elias que sairia na cara do gol. Há um puxão, o volante cai, mas o juiz nada marca. Errou!

18' O BANDO DE LOUCOS É FESTA!

17' UMA PINTURA! Bola na área, a zaga desvia pra marca do penal e Giovanni Augusto mete de voleio, de forma clássica, no cantinho! Um golaaaaaaaaaço!

16' GOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, GIOVANNI AUGUSTO, DO TIMÃO!

15' Uendel escapa bem pela esquerda e descola escanteio.

14' Everton cruza, Roger testa, mas totalmente sem perigo.

13' Jogo bem mascado, marcado, truncado. A correria vai passando.

12' Elias manda de fora e explode na barreira. Corinthians segue apertando.

11' Timão marca forte e corre muito, pressionando o rival.

10' Tudo bem com Lucca, a partida reinicia.

9' E agora fica sentindo Lucca após dividida no alto. Jogo parado.

8' Jogo bem corrido neste começo. Corinthians usando bem o lado direito.

7' Red Bull volta todo quando Corinthians escapa da primeira marcação.

6' FOOOOOOOOOORA! André ajeita com o peito, Giovanni protege e Bruno Henrique manda cruzado. A bola passa por toda a área e sai.

5' PRESSÃO! Chegada corinthiana pela direita com Giovanni Augusto, mas chute foi travado. A Fiel vem junto!

4' Fágner novamente joga como um ponta direito, bem avançado e aberto.

3' Fiel vibra a cada desarme. Joga junto.

2' O RB Brasil aperta na marcação ofensiva. Ousado.

1' A Fiel é uma festa gigantesca!

0' COMEÇOU!

RB Brasil com camisa azul escuro, calção vermelho e meias azuis.

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Momentos finais para o jogo. Último apoio, última conversa.

A festa da Fiel é uma coisa impressionante!

E temos o Hino Nacional Brasileiro.

Uma ação ESPETACULAR DA FIEL! Várias faixas são erguidas com nomes de nações de refugiados. Uma bela atitude.

Muitas famílias, muitas crianças, num clima muito legal em Itaquera.

Os times se preparam na boca do túnel. É o momento final para entrada e preparação.

As escalações são anunciadas e a festa é enorme para o técnico Tite. o maior ídolo do Corinthians.

Reforço para o restante do ano, Marquinhos Gabriel está presente na Arena Corinthians. Meia confirmou acerto e provavelmente será apresentado nesta segunda-feira.

Se todos os grandes passarem, teremos Santos x Palmeiras e Corinthians x São Paulo, novamente em jogo único.

Ainda hoje, o Santos recebe o São Bento. Já amanhã, São Paulo visita o Audax e na segunda-feira, Palmeiras e São Bernardo.

Os times aquecem no gramado. Devido à alteração da partida, o jogo será às 16h20.

Corinthians x Red Bull Brasil se enfrentaram em jogo no ano passado na Arena e o jogo terminou sem gols. Se acabar assim, teremos penalidades.

O Red Bull ainda não perdeu para os grandes. Vitórias contra Santos e Palmeiras e empate contra São Paulo.

Será o duelo da melhor defesa contra o artilheiro do Paulistão.

São 19 jogos invictos. 10 jogos e 10 vitórias neste ano. A força de Itaquera é enorme!

O Hino Corinthiano toca alto! A torcida segue chegando ainda em pequeno número. O sol está de rachar.

Luis Flávio de Oliveira será o juiz da partida.

O setor Sul da Arena, que costuma ter um locar reservado para a torcida visitante, será totalmente corinthiana. Os visitantes irão para o setor Oeste Superior.

Os times sobem ao gramado para o início do aquecimento. A Fiel segue comparecendo.

Pra surpreender, RB Brasil com Saulo; Everton Silva, Anderson Marques, Diego Sacoman, Drausio; Willian Magrão, Carandina, Maylson; Galhardo, Misael, Roger.

O Bi Campeão Mundial tem Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Elias, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

Equipes escaladas para a partida decisiva!

Times presentas na Arena. Em instantes saem as escalações e o processo de aquecimento.

Um dos melhores gramados do mundo está pronto para receber Corinthians e RB Brasil.

Um velho conhecido retorna à camisa corinthiana. Após confirmação do patrocínio, a Caixa reaparece no manto alvinegro.

O público vai chegando na tarde com enorme calor neste sábado paulistano. É a abertura da fase final do Paulistão.

Crianças refugiadas de 10 países irão acompanhar o jogo de logo mais. Mais de 80 meninos presentes em Itaquera. Bela ação!

A torcida vai chegando na casa alvinegra. Promessa de um enorme público mais uma vez.

Arena Corinthians pronta e preparada! Brevemente os portões serão abertos.

Sábado à tarde, ótimo programa para se acompanhar. É o Timão em campo em sua primeira decisão em Corinthians x Red Bull Brasil! A torcida tem cobrado melhores campanhas em mata-mata.

A partida seria na tarde de domingo, mas foi alterada devido pedidos da PM por falta de segurança, já que no dia teremos votação do impeachment da Presidente Dilma e protestos pela capital irão acontecer.

A casa alvinegra terá ótimo público! Mais de 38 mil ingressos foram vendidos e Itaquera vai explodir.

Timão fechou a primeira fase com a melhor campanha entre todos, mas leva apenas a vantagem de jogar em casa. Clima quente!

É jogo único! Quem vencer passa, quem perder está fora! O empate leva aos pênaltis.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Red Bull Brasil, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Red Bull Brasil: Elias, volante. Completamente recuperado de lesão, Elias vem voltando a apresentar seu bom futebol, com chegadas, infiltrações e gols. Líder da equipe em campo.

FIQUE DE OLHO jogo Corinthians x RB Brasil: Roger, atacante. Com passagens por vários grandes clubes do Brasil, o centroavante mostra que ainda sabe fazer gol e é o artilheiro do Paulistão 2016.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 35 15 2ºD Red Bull Brasil 22 15

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Corinthians x Red Bull Brasil no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Red Bull Brasil válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!