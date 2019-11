Resultado Internacional x São José pelo Campeonato Gaúcho 2016 (0-0)

Por hoje ficamos por aqui! Obrigado pela companhia, e continue ligado nestes e em outros campeonatos pelo mundo inteiro na VAVEL Brasil! Até a próxima!

Público e renda:

Pagantes. 16.777

Menores. 1.863

Não pagantes. 1.417

Total público. 20.057

Renda. $ 661.375,00

Nada definido! Tudo fica para o próximo jogo no Passo D'Areia, no proximo sábado (23) .

Fala, Sasha: "No final deu uma desorganizada, procuramos o gol de qualquer forma, agora é trabalhar e buscar o resltado".

Fala, Fábio: "A defesa começa lá na frente, o importante é todos os jogadores ajudarem. Conseguimos um bom resultadoa qui, o Inter é um boa equipe. Agora a decisão é la na nossa casa."

50' Terminou! Placar sem gols e vaias no Beira-Rio!

47' Amarelou! Fabinho interceptou um contra-ataque do São José e levou cartão!

47' Vitinho levanta para a área e a zaga afasta!

46' Afastaaa! Sasha carrega para linha de fundo, cruza para o meio, e a zaga manda pra longe!

45' Teremos cinco minutos de acrécimos!

44' Última troca no São José : Sai: Diego Torres e Entra: Guilherme

41' Inter não desiste! Fabinho cruza e a zaga afasta!

39' FÁAAAAAABIOOOOOOOOOOO PEGOOOOOOUUU! Saha bateu mal e com as pernas o goleiro fez uma grande defesa!

38´ Amarelo para Fábio por reclamação!

37' Pênalti para o Inter! Sasha é derrubado pelo Wagner na grande área!

35' Perdeeeeu! Alisson se enrola com Arthur e quase o São José marca o gol com Diego Torres, que chuta por cima, sem goleiro!

35' Escanteio para o Inter!

34' Troca o Inter! Saí Anderson e Entra: Gustavo Ferrareis!

33' Amarelou! Alex reclama de falta marcada e leva cartão!

31' Troca no São José: Sai: Heliardo, Entra: Chico!

30' Explode na zaga! Alex deixa Sasha dentro da área. O atacante chuta, mas a bola explode no zagueiro!

27' Troca no Inter! Sai: Andrigo e Entra: Alex.

25' Fábiooo! Andrigo, dentro da pequena área, pela esquerda desvia. A bola fica nas mãos de Fábio.

23' Reclamação. Contra-ataque do Inter, Anderson deixa Alisson Farias de frente pro gol, o garoto tentou driblar, caiu na área e pediu pênalti, mas o juíz mandou seguir!

22' Quaseeeeeee! Vitinho arrisca de longe a bola passa do lado do gol. Quase um golaço!

21' Quase o São José chegou. Heliardo pintou na grande área de frente para o gol, tocou pro lado para Jô,mas a zaga do Inter corta.

20' Pra foraaaaaaaaaa! Sasha chuta cruzado a bola passa raspando a trave. Quase o gol do Inter!

19' Sasha escapa pela esquerda, tabela com Andrigo, rece de volta e o atacante chuta cruzado. A bola saiu na linha lateral!

19' Afasta a Zaga! Alisson Farias chega pela esquerda, cruza para Sasha, mas o zagueiro tira para linha de fundo. Quase!

17' Troca! Sai: Aylon e Entra: Alisson Farias!

16' Inter acordou!Vitinho lança Sasha, mas zagueiro do São José se antecipa e manda para a linha de fundo! Escanteio!

14' Escanteio! Vitinho arrisca de longe a bola desvia em Alemão!

13' Andrigo levantou direto para a linha de fundo! Vaias da torcida colorada!

12' Falta! Felipe Guedes derruba Fabinho. Inter vai mandar bola para a área.

11' Já da para ouvir algumas vais no Beira -Rio.

11' Finalmente! Inter chega pela direita, Fabinho cruza, mas a bola fica nas mãos do goleiro Fábio!

9' Inter não consegue chegar na área do São José.

7' Bobeira geral. Lançamento do São José, Alisson sai do gol toca de cabeça, Ernando briga e perde, mas Arthur recua para o goleiro Alisson.

5' Bobeira na zaga colorada! Felipe Gueders chutou, Heliardo não consegui dominar e a bola sai pela linha de fundo.

4' Longe! Fernando Bon arrisca de longe e a bola vai nas alturas!

3' São José tenta de novo, a zaga do Inter afasta.

2' Salva Fabinho! Desarme com precisão na bola, Jô ia entrando na área e ficaria de frente com Alisson.

1' Peimira chegada do São José. Diego Torres arrisca de longe, Alisson só acompanha!

0' Começa o segundo tempo!

Troca no São José: Sai: Rafael Carrilho. Entra: Carlos Eduardo

São José também de volta no gramado!

Inter voltando com a mesmo escalação!

Confira algumas imagens deste primeiro tempo. #VamoInter

Resumo: Jogo bem disputado na primeira etapa. O inter com mais posse de bola e mais finalizações, o São José se defendeu bem e apostou com contra-ataques perigosos. Talvez o calor atrapalhou os jogadores de ambos os times. Emoção para o esse segundo tempo!

Diz aí, Sasha! "A gente tem que trabalhar mais pelos lados, tirar eles da área e facilitar a nossa entrada na área"

Fala, Bindé! "A nossa proposta era defender bem e tentar os contra ataques. Na primeira etapa conseguimos fazer isso bem".

48' Fim de Papo no primeiro tempo! 0 a 0..

47' Falta! Jô escapa pela direita mas é derrubado por Artur.

46' Andrigo Cobra de novo, a zaga afasta de cabeça!

45' Andrigo cobra escanteio, e Diego Torres afasta. Novo escanteio!

44' Fabinho tenta cruzamento pelo lado direito. A bola desvia e é escanteio!

42' Tentativa de passe de Anderson para Sasha, a zaga do Zéquinha corta.

38' Heliardo recebe atendimento médico no garmado.

37' Quaseeeeeeeeeeeeee! Andrigo cobra falta, Fernando Bob cabeceia a bola toca no chão e passa rente ao travessão!

34' Falta de novo! Wagner chega atrasado em Vitinho! Amarelo pro zagueiro do São José!

33' Uhhhh! Vitinho cobra, e a bola vai por cima.

32' Faltaaaaa pro Inter! Aylon foi derrubado na dividida! Anderson deu seguimento, mas o juiz mandou parar!

31' De novo! Cruzamento do Inter para a área e Aylon não alcança!

30' Pra foraaaaaaaa! São José quase abre o palcar. O meia Rafinha recebeu de Jô dentro da área e chutou cruzado. Abola passa rente a treave do gol do Alisson.

28' Inter responde! Cruzamento de Fabinho, Aylon não alcança e zaga afasta!

28' Escanteio pro São José, afasta a zaga do Inter!

26' Amarelou! Paulão e Jô recebem cartão amarelo!

25' Esquentou! Jogadores trocam empurrões. Paulão tenta levantar Jô, outros jogadores chegam e se empurram.

24' Levantamento de bola na área, Fabinho afasta de cabeça!

23' Faltaaaaa! Ernando tentou tirar a bola, Heliardo foi derrubado!

22' Jogo já recomeçado!

21' Jogo parado! Jogadores dão uma parada para tomar uma água. Faz muito calor em Porto Alegre!

21' Sem perigo! Rafinha cobra falta longe do gol!

20' Faltaaaaa! Jô ia carregando a bola em contra-ataque, Fernando Bob parou a jogada. Fata pelo lado esquerdo frontal.

19' Inter troca muitos passes, mas não encontra espaço. São José se fecha bem!

17' A resposta do São José. Heliardo é acionado pela direita, mas não consegue alcançar.

16' Impedimento. Inter chega em velocidade com Vitinho, que deixou para Andrigo. O garoto chutou prensado com o goleiro Fábio. Mas não valia nada disso!

15' Falta pro São José. Fabinho derruba Jô pela direita no meio-campo.

13' Impedido! Vitinho cobra falta, Paulão cabeceia, a bola passa muito perto, mas foi marcado impedimento.

13' Falta! Vitinha derrubado rente a linha lateral direita!

9' Bindé tenta cruzamento pela esquerda. Ernando bem colocado afasta pra frente!

7' Mais um escanteio! Vitinho carrega a bola toca para Sasha, que tenta devolver dentro da área, e a zaga do São José afasta.

5' Escanteio. Aylon tenta cruzamento pelo direita, mas a bola desvia e vai para a linha de fundo!

3' Vitinho tenta passe para Fabinho, mas a bola vai para a linha de fundo!

2' Quaseeee! Em resposta São José quase abre o placar. A bola foi cruzada , mas Heliardo não alcançou.

1' Inter tenta o primeiro ataque.Bola fica fácil nas mãos do goleiro!

0' Bola rolando no Beira-Rio. São José sai com a bola!

China: "Jogo difícil, mas esperamos fazer uma boa partida"

Argel: "Precisamos jogar futebol"

BANCO DO SÃO JOSÉ: Luan; Cleylton, Carlos, Spessato, Jean, Guilherme e Chico

BANCO DO INTER: Muriel, Réver, Geferson, Jair, Gustavo Ferrareis, Alex e Alisson farias

Equipes entram em campo. Bola já vai rolar.

Jogadores do Inter no gramado realizando aquecimento! Faltam 20 minutos para a bola rolar!

Time do São José confirmado! Fábio; Bindé, Everton, Wagner e Deivid; F. Guedes, R. Carrilho, D. Torres e Rafinha; Jô e Heliardo.

Fabinho confirmado na lateral-direita. O técnico Argel optou por improvisar o volante que vem se destacando na equipe principal.

Inter confirmado! Alisson, Fabinho, Paulão, Ernando e Arthur, Fernando Bob e Anderson, Andrigo, Sasha, Aylon e Vitinho

Alisson e Muriel no gramado! Goleiros já fazem aquecimento.

Daqui à pouco a bola rola no estádio Beira-Rio, para Internacional X São José-RS. Partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.

Uma possibildade para o técnico Argel é a utilização improvisada do volante Fabinho, na lateral-direita.Já que, Willian está suspenso, devido a uma cotovelada no atacante Bolaños, no último Gre-Nal. Outra opção é o lateral-direito, Paulo Magalhães, que jogou algumas partidas, mas não empolgou.

Urgente! Grêmio derruma limitar sobre o efeito suspensivo que permitia o lateral William ir para o jogo deste sábado O lateral, portanto, estará impedido de jogar.

Torcida Colorada já vai chegando no Beira-Rio.

Confirmado: Willian estará disponível para a partida de hoje. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul indeferiu, agora a pouco, o pedido do São José, que pedia a suspensão do recurso concedido ao lateral-direito.

Daqui a pouco a bola rola no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E você acompanha todos os lances!

O volante Fred deve ser um desfalque para a equipe, o jogador rompeu os ligamentos do joelho e ficará fora de alguns jogos, com esse acontecimento a posição ficará vaga para a entrada de Rafael Carrilho ou Carlos Eduardo. Saiba mais sobre a preparação das duas equipes.

A esperança de gols do lado Colorado é Vitinho, que vive em grande momento. Depois de desfalcar o Colorado em algumas rodadas, devido a uma lesão muscular, o atacante voltou em grande fase. Marcou gols nos últimos 5 jogos.

O São José conta com um dos destaques do Campeonato. O atacante Heliardo é o artilheiro do Gauchão com oito Gols.

Por sua vez, o São José-RS entrou com recurso para impedir a liberação de William ao jogo. A decisão deve sair somente horas antes do apito inicial.

Fala Argel! Técnico comentou a volta de Wiilian: “O William é uma opção, um jogador importante, jogador que vinha muito bem, sem dúvida é um reforço muito importante para esse jogo com o São José”

O Colorado tem novidade na equipe para a partida de logo mais: o lateral-deireito Willian.O internacional conseguiu efeito suspensivo e o jogador poderá atuar hoje.

A partida de hoje tem tudo para ser um grande jogo. De um lado a melhor defesa do campeonato. O São José-RS sofreu apenas sete gols. Do outro, uma equipe que tem mostrado bom futebol nas últimas rodadas. Nos últimos quatro jogos foram 14 gols feitos e apenas dois sofridos.

Já o São José, encarou o Novo Hamburgo, em casa, e venceu por 2 gols a 0.

No jogo das quartas de final o Colorado goleou o São Paulo-RS, em casa, pelo placar de 4 a 0.

Já o São José-RS, teve um campeonato impecável. Ficou boa parte na liderança, porém na reta final, não conseguiu segurar a boa campanha do Grêmio e ficou em segundo lugar.

O Inter iniciou o campeonato meio irregular. Apenas nos jogos finais da fase classificatória que o Colorado convenceu, mostrando bom futebol. Terminou o campeonato em terceiro lugar.

Os dois times já se enfrentaram na segunda rodada do Gauchão, no jogo de despedida do D’Alessandro. Jogando no Passo D’Areia, os times acabaram empatando sem gols. O jogo valia o títulos da Recopa Gaúcha, e nos pênaltis o Colorado levou a melhor!

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x São José-RS, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaucho 2016! A partida ocorre às 16h20, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.