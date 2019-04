Vasco chega a Manaus em busca de força máxima para enfrentar o Fluminense

A delegação vascaína chegou a Manaus, nessa noite de quinta-feira (14) e foi recebida por mais de 600 torcedores no aeroporto Eduardo Gomes. A festa foi tão grande no saguão de desembarque que atrasou a saída de alguns integrantes do grupo cruz-maltino. A euforia dos amazonenses era tão grande que impressionou até os jogadores mais experientes do elenco, como Nenê, Martín Silva e Rodrigo.

O momento era de tanto apoio e carinho que o craque Nenê contrariou a ordem da segurança e se aproximou da galera que cantava e vibrava. Já o técnico Jorginho que foi constantemente abraçado em todo o caminho até o ônibus expressou a emoção ''Impressionante a paixão e amor dessa torcida''.

No domingo (17), o Vasco enfrenta o Fluminense pela última rodada da Taça Guanabara às 16h (Brasília), na Arena Amazônia. A partida será digna de final, pois ambas as equipes lutam pela primeira posição da tabela. O retrospecto do estádio não é muito favorável ao Vasco, quinta vez que atuará neste palco e até agora sem vitórias.

Para este jogo, o zagueiro Rodrigo conseguiu o efeito suspensivo pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ). O jogador havia recebido um jogo de punição por indisciplina na partida contra o Flamengo. Porém, o capitão ainda se recupera de lesão na coxa e não é certeza para o clássico.

No treino desta tarde, o zagueiro foi para campo. Caso não jogue domingo, deve ser substituído pelo jogador Rafael Vaz, que entrou no seu lugar diante o Madureira e o Remo. Quem também apareceu para a atividade com o grupo, foi o lateral esquerdo Júlio César que também está no departamente médico.

O Vasco quer ir com a força máxima para o jogo diante o Fluminense. O tricolor está na frente do cruz-maltino que só conseguirá ultrapassar caso vença, assim conquistar o título da Taça Guanabara e a vantagem para as finais.