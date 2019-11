Resultado Bahia x Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016 (0-1)

17:58 Equipes agora focam somente no Estadual, no qual disputam as semifinais

17:55 Mais Querido agora aguarda o vencedor de Campinense x Sport na final

96' FINAL DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA PARA BAHIA 0x1 SANTA CRUZ! Gol de Grafite, aos 13 do 1º tempo, dá vaga ao Santa Cruz!

95' Cartão vermelho para Moisés! Lateral-esquerdo do Bahia é expulso de campo

94' Substituição no Santa Cruz! SAI Keno, ENTRA Léo Moura

93' Cartão vermelho para João Paulo! Meia do Santa Cruz também recebe o segundo amarelo e é expulso de campo

92' Vitor cruza rasteiro, mas Lomba sai bem do gol e impede que Wallyson complete

90' Seis minutos de acréscimo

90' Cartão amarelo para Juninho! Meia do Bahia é punido pela arbitragem

87' Cartão vermelho para Robson! Zagueiro do Bahia dá entrada dura em Raniel e recebe o segundo amarelo, deixando o Esquadrão com um a memos

85' Partida fica nervosa e truncada nos minutos finais

82' Confusão se estende e jogo segue parado

79' Substituição no Santa Cruz! SAI Grafite, ENTRA Wellington César

78' Desentendimento entre atletas e comissão técnica das duas equipes resulta em expulsão do técnico Milton Mendes, do Santa Cruz

76' Última mudança no Bahia! SAI Tinga, ENTRA Zé Roberto

73' Doriva sinaliza mais uma mudança no setor ofensivo do Bahia

71' Apesar do equilíbrio, o Santa tenta a todo custo surpreender para garantir a vaga

69' Uillian Correia faz boa jogada, mas chuta mal e perde boa chance

67' Substituição no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Raniel

65' Substituição no Bahia! SAI Edigar Junio, ENTRA Luisinho

64' UHHHHHHHHH! Danilo Pires cruza bem e Hernane, sozinho, perde gol feito

63' Doriva chama Luisinho, ex-jogador do tricolor pernambucano

61' Bahia pressiona e visa explorar o cansaço do Santa Cruz para empatar

60' Jogo segue sem muita agitação e o Santa vai consolidando a classificação

58' Substituição no Bahia! SAI Paulo Roberto, ENTRA Rômulo

55' Cartão amarelo para Robson! Zagueiro do Bahia é punido pela arbitragem

54' Partida fica equilibrada na reta final, com boas chances aos dois lados

53' UHHHHHHHH! Grafite ficou sozinho após receber cruzamento com perfeição de Wallyson, mas isolou

51' Edigar Junio sai em liberdade após falta na área, mas perde boa chance

49' Santa aposta no contra-ataque para sacramentar o triunfo

47' Bahia começa com a mesma intensidade, mas o Santa segue bem na defesa

46' Bola rolando nos últimos 45 minutos para Bahia 0x1 Santa Cruz!

17:01 Bahia também volta. Equipes seguem sem mudanças

17:00 Santa Cruz volta ao campo de jogo

16:58 Já já as equipes voltam para a disputa dos últimos 45 minutos

16:55 Vitória parcial faz com que a final da Copa do Nordeste, neste momento, seja realizada entre times pernambucanos

16:52 Autor do único gol do jogo, Grafite reconhece a queda no rendimento do Santa Cruz, minimizando erros da arbitragem: "Acho que começamos muito bem, pressionando nos primeiros 25 minutos, mas depois caímos. Deixamos o Bahia crescer. Sobre a arbitragem, não tenho o que falar. Cometeu alguns equívocos, mas coisa de jogo"

16:48 Hernane, atacante do Bahia, reclama a não marcação do pênalti cometido por Neris: "Se voltar a câmera vai ver que ele (Neris) me deu um murro na cabeça. Tem quatro juízes e não posso falar muito. Se falar, vou ser punido"

45+1' Intervalo de jogo na Arena Fonte Nova para Bahia 0x1 Santa Cruz! Gol de Grafite, aos 13, deixa o Mais Querido em vantagem e conquistando a vaga

45' Um minuto de acréscimo

44' Keno disputa com Moisés e quase faz gol contra, mas Tiago Cardoso tira o perigo

43' Esquadrão segue mais presente ao ataque e permanece na pressão

40' Melhor em campo, o Bahia ataca com mais frequência, porém sem muita qualidade e esbarrando no camisa 1 coral

38' UHHHHHHH! Zaga coral dorme no ponto e Edigar Junio volta a cabecear com perigo, mas para em Tiago Cardoso

36' Esquadrão segue buscando a todo custo o empate

34' UHHHHHHHH! Edigar Junio cruza e Thiago Ribeiro cabeceia, porém Tiago Cardoso faz boa defesa

32' Cobra Coral tenta assustar, mas não é criativa

30' Cartão amarelo para Hernane! Atacante do Bahia é advertido por falta em Alemão, escapando até de ser expulso

29' INCRÍVEL! Edigar Junio recebe cruzamento com perfeição do volante Danilo Pires e perde gol feito

27' Cartão amarelo para João Paulo! Meia do Santa Cruz é punido por falta dura em Hernane

26' Mais Querido se fecha como pode para impedir os lances a favor do Esquadrão

24' Santa Cruz aproveita vantagem para administrar o resultado e deixar o Bahia mais nervoso

22' Hernane cai no gramado fora do lance reclamando de uma cotovelada, mas a arbitragem nada marca

20' Em Campina Grande, jogo segue truncado e sem gols, dando a vaga ao Sport

18' Hernane completa cruzamento e aposta numa meia-bicicleta, mas sem direção

16' Bahia tenta sair para o ataque após ficar em desvantagem no placar, mas peca pelo nervosismo

14' Cartão amarelo para Grafite! Atacante do Santa Cruz é punido por exagerar na comemoração

13' GOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Robson falha e Grafite aproveita para disparar em velocidade. O camisa 23 ganha de Lomba e chuta, sozinho, para o fundo do gol. Bahia 0x1 Santa Cruz

12' Arthur é lançado em profundidade, mas estava em posição de impedimento, marcado pela arbitragem

10' Grafite arranca em velocidade e a bola corre mais que o esperado, com Lomba apenas observando o desarme da defesa

9' Robson quase se atrapalha na saída de bola e o Mais Querido perde a chance de aproveitar

8' Bahia tenta sair com lançamentos em profundidade, no entanto pouco produz

6' Neris corta mal após saída errada de Tiago Cardoso, porém Danilo Pires não aproveita e manda para fora

5' Santa aposta no contra-ataque para tentar surpreender

4' Tinga volta a cruzar e dessa vez Hernane é quem cabeceia, também sem assustar

3' Assim como em todos os jogos dentro de casa, o Bahia começa pressionando e encurralando o Santa Cruz na defesa

2' Tinga cruza e Edigar Junio cabeceia, mas sem levar perigo

1' Jogo começa com boa movimentação ofensiva dos dois lados

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia x Santa Cruz!

Times agora batem bola e realizam o último aquecimento antes do apito inicial

Hino nacional sendo executado na Fonte Nova

Equipes no gramado!

Atletas encerraram o aquecimento e voltaram ao vestiário. Já já estão de volta para a bola rolar

Elenco do tricolor baiano também está no gramado

Jogadores do Mais Querido entram em campo para a última atividade, mas sob vaias

Goleiros do Esquadrão de Aço sobem ao gramado para realizar o último aquecimento

Zagueiro do Bahia, Lucas Fonseca não se recuperou da dividida com Grafite, ainda no jogo de ida, e foi vetado

Milton Mendes tem à disposição: Edson Kölln, Léo Moura, Everton Sena, Wellington Cézar, Pedrinho Botelho, Daniel Costa, Leandrinho, Raniel e Bruno Moraes

Santa Cruz definido! A Cobra Coral está confirmada para o duelo de instantes com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Néris e Tiago Costa; Uillian Correia, João Paulo e Wallyson; Arthur, Grafite e Keno

No banco, Doriva tem como opções: Jean, Dedé, Marllon, Feijão, João Paulo Almeida, Luisinho, Gustavo Blanco, Geovane Itinga, Rômulo, Zé Roberto, Douglas Pires (g) e Luís Fernando

Bahia escalado! O Esquadrão de Aço vai a campo logo mais com: Marcelo Lomba; Tinga, Robson, Éder e Moisés; Paulo Roberto, Danilo Pires e Juninho; Edigar Junio, Hernane e Thiago Ribeiro

Bahia e Santa Cruz, inclusive, já estão definidos para o confronto de logo mais. Confiram as escalações!

As equipes já chegaram à Arena Fonte Nova para o duelo que começa em pouco mais de 1h

Estádio Octávio Mangabeira, conhecido como Fonte Nova, será o palco do confronto desta noite entre Bahia e Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste 2016

Fonte Nova foi palco do duelo entre as equipes na Série B 2015 (Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

O alagoano José Ricardo Vasconcellos Laranjeira será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Bahia x Santa Cruz. Ele tem como auxiliares os conterrâneos Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelle dos Santos Tavares, ambos do quadro da CBF

Bahia x Santa Cruz

O América-RN é quem mais participou da Copa do Nordeste. O escrete potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, com 13 participações, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais, principalmente quando chega na fase de mata-mata, com os torcedores lotando os estádios por serem jogos de vida ou morte

Resultado Bahia x Santa Cruz 2016

FIQUE DE OLHO Bahia x Santa Cruz: Uillian Correia, volante do Santa Cruz, contratado para a disputa da Série A. O atleta tem grande poder de marcação, desarme e consegue iniciar e construir jogadas pelo meio. Gosta de sair para o jogo, não se limitando no estilo marcador que exige de um cabeça de área

Atleta estreou pelo Mais Querido diante do Náutico e vem atuando como titular frequentemente (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Bahia: Hernane, atacante do Bahia, artilheiro da equipe na temporada com 10 gols marcados. Autor do primeiro tento na ida, o "Brocador" voltou aos gramados após lesão motivado e é a esperança do Tricolor de Aço para balançar as redes dos corais também na volta

Brocador é o artilheiro do Tricolor no ano (Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols mas, na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará já ficaram com a taça por uma vez cada

Copa do Nordeste 2016

A Copa do Nordeste vem para a 13ª edição neste ano. Assim como em 2015, estarão no páreo 20 equipes, sendo três representantes de Pernambuco e da Bahia, dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí

Minuto a minuto Bahia e Santa Cruz em tempo real

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bahia x Santa, partida de volta válida pela semifinal da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia