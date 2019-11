Resultado Campinense x Sport pela semifinal da Copa do Nordeste 2016 (1-0)

Campinense vence Sport nos pênaltis em jogo dramático e volta à final do Nordestão após três anos

Campinense O O X O Sport O X X X

Campinense fará a final do Nordestão com o Santa Cruz

Campinense classificado à final do Nordestão após bater o Sport por 3 a 1

Joécio - Campinense 3x1 Sport

Johnathan Goiano perdeu - Campinense 2x1 Sport

Tiago Sala perdeu - Campinense 2x1 Sport

Luiz Antônio perdeu - Campinense 2x1 Sport

Jussimar - Campinense 2x1 Sport

Renê perdeu - Campinense 1x1 Sport

Chapinha - Campinense 1x1 Sport

Diego Souza - Campinense 0x1 Sport

18:14 Sport começa as cobranças

18:12 Chapinha, Jussimar, Tiago Sala, Joécio e Rodrigão batem pelo Campinense

18:10 Diego Souza, Renê, Luiz Antônio, Johnathan Goiano e Samuel Xavier cobrarão pelo Sport

18:07 Atletas das equipes seguem baixando o nervosismo antes das cobranças

18:04 Amigão fica silenciado antes das cobranças da marca da cal

93' Final de jogo no Amigão para Campinense 1x0 Sport! Decisão será definida nos pênaltis

92' Jogo fica dramático nos últimos instantes

90' Alteração no Sport! SAI Danilo Fernandes, ENTRA Magrão

89' Vai entrar Magrão no Sport!

87' Parida fica nervosa no fim e as equipes não conseguem criar

85' Falcão sinaliza entrada de Magrão para eventual disputa de pênaltis

82' Mexe o Campinense! SAI Roger Gaúcho, ENTRA Chapinha

80' UHHHHHHH! Vinícius Araújo pega a sobra após corte errado e chuta próximo à trave

77' Substituição no Sport! SAI Mark González, ENTRA Vinícius Araújo

76' Renê completa cruzamento e Glédson faz a defesa

75' Cartão amarelo para Roger Gaúcho! Meia do Campinense é punido pela arbitragem

73' Jogo segue truncado e com poucos lances

71' Roger Gaúcho cai dentro da pequena área, mas a arbitragem nada marca

69' Equipes pouco criam nesse momento dramático

67' Jogo fica mais nervoso para os dois lados, que pouco são criativos

65' Gol motiva os mandantes, mas os visitantes mostram que ainda estão vivos

63' Torcida raposeira festeja no Amigão e incentiva o Campinense para buscar aumentar a vantagem

62' Alteração no Sport! SAI Reinaldo Lenis, ENTRA Johnathan Goiano

61' GOOOOOOOOL DO CAMPINENSE! RODRIGÃO! Jussimar avança pela direita e cruza na medida para o camisa 9, que volta a marcar após cinco jogos e deixa a Raposa em vantagem. Campinense 1x0 Sport

59' Campinense segue pressionando em busca do gol

57' Substituição no Campinense! SAI Raul, ENTRA Jussimar

56' Sport tenta atacar para sacramentar a vaga, mas ainda não é criativo o suficiente

54' Jogo fica nervoso nesse início do segundo tempo e bastante truncado

52' UHHHHHHHH! Danilo cruza e Rodrigão completa, assustando o camisa 1 do Leão

50' Campinense tenta apostar no incentivo da torcida para ficar em vantagem, mas peca na criatividade

49' Samuel Xavier cruza e Diego Souza tenta cabecear, mas sem levar perigo

47' Sport demorou 20 minutos para voltar do intervalo

46' Bola rolando para a etapa final de Campinense 0x0 Sport!

17:13 Mexe o Campinense! SAI Filipe Ramon, ENTRA Adalgiso Pitbull

17:12 Times de volta ao gramado e Campinense vem com uma mudança

17:09 Já já as equipes voltam para a etapa final

17:06 Partida iniciou 10 minutos depois de Bahia x Santa Cruz e, com isso, terá o finalista definido depois

17:03 Empate sem gols faz a decisão do regional, neste momento, ser entre times pernambucanos

17:00 Já Rodrigão, atacante do Campinense, lamenta as chances perdidas: "Tive algumas chances, mas a bola não foi do jeito que eu queria. Mas vamos voltar para o segundo tempo e marcar esse gol"

16:57 Lateral-esquerdo do Sport, Renê reconhece as dificuldades, mas se mostra confiante: "Está sendo um jogo difícil, mas confio muito na nossa equipe. Vamos conseguir essa classificação"

45+2' Intervalo no Amigão para Campinense 0x0 Sport! Empate sem gols deixa Leão com vaga na decisão

45' Dois minutos de acréscimo

44' Equipes seguem sem espaço para atacar e pouco criam

42' Jogo segue truncado e o placar permanece zerado

40' Gramado pesado faz a partida seguir sem emoção

38' Sport valoriza o resultado da ida e administra a vantagem

36' Donos da casa tentam agredir, porém não conseguem envolver a defesa visitante nos lances

34' UHHHHHHHHHH! Rodrigão chuta de longe e assusta Danilo Fernandes

32' Samuel Xavier cruza e Matheus Ferraz cabeceia, mas sem força e Glédson pega seguro no meio

31' Cartão amarelo para Tiago Sala! Zagueiro do Campinense é punido por falta em Reinaldo Lenis

29' Sport tenta chegar ao ataque, mas pouco agride o Campinense

27' Cartão amarelo para Luiz Antônio! Árbitro alega reclamação

25' Jogo segue truncado e com poucos lances

24' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Lateral-direito é punido por falta dura, com os jogadores do Campinense cobrando a expulsão

23' Diego Souza completa falta cobrada por Mark González, porém a arbitragem havia marcado impedimento

21' Metade do primeiro tempo e o jogo segue sem muitas emoções

19' UHHHHHHHH! Raul recebe cruzamento na medida, mas não completa

17' Cartão amarelo para Reinaldo Lenis! Meia faz falta dura em Roger Gaúcho e é punido pela arbitragem

15' Partida pouco movimentada e com poucas opções das equipes em campo

13' Raposa toca mais a bola em busca de espaço, enquanto o Leão aposta no chutão

11' Sport mira o contra-ataque, mas não consegue ser criativo

9' Campinense tenta fazer valer o fator casa, porém ainda sem muita objetividade

7' Equipes criam pouco e o duelo segue sem agitação

5' Forte chuva no Amigão deixa o duelo equilibrado e estudado no meio-campo

3' Mark cobra falta por cima do gol e perde chance de lançar na área

2' Jogo começa truncado e com pouca movimentação ofensiva

40" Rodrigão domina após falha de Matheus Ferraz e chuta com perigo

0' Bola rolando no Amigão para Campinense x Sport! Saída de bola é da Raposa

Vai rolar a bola em Campina Grande. Tudo pronto no Amigão

Hino nacional sendo executado no Amigão

Campinense sobe ao campo de jogo!

Sport no gramado! Campinense ainda não entrou

Torcidas cantam muito e incentivam suas respectivas equipes

Torcida do Leão relata dificuldades para entrada na arquibancada

Jogadores do Sport optaram por aquecer no vestiário e já já entram em campo

Chove com mais intensidade no interior paraibano

Grupo raposeiro também no gramado do jogo

Francisco Diá tem como opções no banco: Dida, Everaldo, Tiago Pedra, Jussimar, Chapinha, Bruno Corrêa, Adalgiso Pitbull, Gil Bala, Renatinho, Joadson e Jairo

Campinense também escalado! A Raposa vai com: Glédson; Fernando Pires, Joécio, Tiago Sala e Danilo; Negretti, Magno, Jussimar e Roger Gaúcho; Rodrigão e Raul

Clima amigável entre as torcidas antes da entrada nas arquibancadas

No banco, o técnico Falcão tem como opções: Magrão, Christianno, Luís Gustavo, Maicon, Clayton, Neto, Everton Felipe, Vinicius Araújo e Johnathan Vilela

Sport definido! Leão está definido com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Matheus Ferraz e Renê; Serginho, Ronaldo, Luiz Antônio, Mark González e Reinaldo Lenis; Diego Souza

Danilo Fernandes e Magrão sobem para aquecer antes do apito inicial

Nesse momento, chove muito em Campina Grande

Elenco da Raposa chega festejado. Atacante e artilheiro Rodrigão, que retorna de suspensão na ida, foi o mais exaltado pela torcida

Zagueiro Durval, apesar de suspenso, viajou com a delegação para incentivar o grupo

O vestiário das equipes já estão prontos no Amigão, esperando apenas a chegada das delegações ao estádio

Estádio Ernani Sátyro, conhecido como Amigão, será o palco do confronto desta tarde entre Campinense x Sport, válido pela Copa do Nordeste 2016

Charles Ferreira, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Campinense x Sport. O mesmo será auxiliado por Rodrigo Pereira e Erick Costa

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Campinense x Sport: Diego Souza, meia do Sport. O camisa 87 retornou a peso de ouro para o Leão e tem, a seu favor, a experiência para auxiliar o time em busca da finalíssima rumo ao tetracampeonato regional

Meio-campista rubro-negro espera ser fundamental em confronto que vale vaga na decisão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

FIQUE DE OLHO Campinense x Sport: Rodrigão, atacante do Campinense. Artilheiro da Raposa na temporada e da competição, o centroavante retorna após cumprir suspensão motivado para ajudar a equipe pela vaga na decisão

Goleador é a esperança raposeira no duelo decisivo (Foto: Raniery Soares/Especial à Vavel Brasil)

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Campinense x Sport, partida de volta válida pela semifinal da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 16h (horário de Brasília), no estádio Amigão, em Campina Grande