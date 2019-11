Resultado Palmeiras x São Bernardo no Campeonato Paulista 2016 (2-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

Com o resultado o Palmeiras enfrenta na semifinal o rival Santos na Vila Belmiro, no outro jogo, o Corinthians joga contra o Audax em Itaquera. A definição da data e do horário de cada partida acontecerá amanha em uma reunião marcada para às 11h00 na Federação Paulista

Foi um jogo equilibrado, o Verdão começou melhor mas a partir dos 20 minutos da primeira etapa o São Bernardo controlou o jogo, aos 35, Alecsandro abriu o placar. No segundo tempo o Bernô partiu ao ataque, sendo mais perigoso que o Palmeiras que apostava no contra-ataque, aos 42 Dudu puxou um contra-golpe mortal, rolou na direita para o estreante Roger Guedes rolar na área para Gabriel Jesus finalizar, garantindo o Verdão na semifinal do Campeonato Paulista

Confira o segundo gol do Palmeiras marcado por Gabriel Jesus:

Jean " Acho que principalmente precisamos exaltar a postura defensiva da equipe marcamos forte corrigimos bem isso, a chance que apareceu nós matamos, belo passe do Guedes esse é o Palmeiras e a atitude que devemos manter" comentou o lateral na saída do gramado

47' FINAL DE JOGO!! PALMEIRAS CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL

46' Palmeiras troca passes no meio de campo esperando o fim da partida

45' Dois minutos de acréscimo

44' Cartão Amarelo para Luciano Castan

42' Em um contra-ataque mortal, Dudu abriu na direita para Roger Guedes, que deu um belo passe para Gabriel Jesus, livre, na área para mandar a bola na rede.

42' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! GABRIEL JESUS!!

40' Egídio cobra escanteio, Marino afasta , na sobra Allione isola a bola

38' Cañete cobra escanteio, Tatá desvia a bola bate na zaga e Vitor Hugo dá um bicão na bola

37' Lucas tentou jogada Allione chegou na cobertura para tirar o perigo

33' Substituição no Palmeiras: Sai: Alecsandro. Entra: Roger Guedes

32' Allione em jogada individual, no bico da área mandou uma bomba, a bola passou a esquerda

31' Lucas foi até a linha de fundo fez o cruzamento a bola passa por todo mundo. São Bernardo vai crescendo na partida

30' Público no Allianz Parque: 30.731 Para uma renda de : R$ 1.759.380,50

28' Tatá chutou forte Fernando Prass faz a defesa

27' Em novo escanteio, Marino afastou, na sobra Dudu tocou para Egídio que mandou direto para o gol. A bola passou longe

26' Jean cobra escanteio, Luciano Castan afasta para novo escanteio

25' Substituição no Palmeiras: Sai: Arouca. Entra: Gabriel

23' Cartão Amarelo para Tatá

22' Substituição no São Bernardo: Sai: Henan. Entra: Jefferson

21' Tatá puxou contra-ataque rolou para Marino que enfiou a bola para Henan que dominou errado e a bola ficou fácil para Fernando Prass

18' Egídio cobra escanteio curto para Dudu que invadiu a área e cruzou rasteiro nas mãos de Daniel

16' Substituição no São Bernardo : Sai : Fellipe. Entra: Tata

14' Substituição no Palmeiras: Sai: Robinho. Entra: Dudu

13' Cañete fez o cruzamento Henan cabeceou por cima do gol

9' NÃO ROBINHO! Gabriel Jesus fez linda jogada individual, soltou para Robinho dentro da área livre, o meia não conseguiu dominar a bola perdendo grande chance de finalizar

8' Allione recebeu de Thiago Martins, com espaço avançou até a intermediária e mandou por cima do gol

6' Jean cobra lateral na área Marino tira a bola .

2' Egídio cobra falta no meio do gol, sem dificuldades, Daniel fez a defesa

1' Alecsandro foi lançado dominou foi girar para bater pro gol e sofreu falta

0' Começa o segundo tempo

Com o resultado parcial, o Palmeiras enfrentará o Santos na semifinal

Confira o primeiro gol do Palmeiras:

Foi um primeiro tempo equilibrado, o Palmeiras começou a partida com forte volume de jogo pressionando bastante o adversário, a partir dos 20 minutos São Bernardo melhorou sendo perigoso no contra-ataque aproveitando as falhas da dupla de zaga. Aos 35 em cobrança de falta Alecsandro abriu o placar devolvendo o controle do jogo para o Verdão

50' Final de primeiro tempo!!

50' Alyson fez boa jogada passou por dois jogadores mas finalizou muito fraco

49' Teremos jogo até os 50 minutos

47' Cañete mandou de longe, Prass fez a defesa

47' Egídio joga a bola na área João Francisco afasta a bola

45' ESPAAAALMA DANIEL!! Jean cobrou muito bem falta o goleiro do São Bernardo fez boa defesa.

43' Gabriel Jesus partiu pra cima da defesa tentou passar por dois jogadores João Francisco fez falta e recebeu cartão amarelo

42' Eduardo cobrou falta, a bola passou por todo mundo sobrou para Lucas que bateu em cima da zaga

40' Egídio cobra falta nas mãos do goleiro

39' Falta em cima de Egídio

35' Egídio cobrou falta de perna esquerda, Alecsandro apareceu de surpresa na primeira trave e desviou de cabeça abrindo o placar!!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!! ALECSANDRO

35' Robinho tocou para Egídio que sofreu falta de Lucas

34' Palmeiras tenta atacar mas erra muitos passes

31' Alecsandro pela direita tocou para Jean que finalizou em cima da defesa

29' Robinho recebeu pela direita, cruzou para Gabriel Jesus o goleiro Daniel saiu do gol para fazer a defesa

26' FERNANDO PRASS! Lucas fez o lançamento para Felipe, a defesa do Palmeiras só olhou, o jogador do São Bernardo mandou uma bomba para linda defesa do goleiro

25' Cartão Amarelo para Gabriel Jesus

24' Palmeiras troca passes no meio de campo

21' Egídio cobra falta, Luciano Castan desvia para lateral

20'Daniel faz falta em Jean

18' Alyson cruzou a zaga afastou, na sobra Cañete entrou na área e Fernando Prass fez boa defesa

16' Recomeça a partida

13' Jogo paralisado por conta da torcida utilizar sinalizadores

12' Gabriel Jesus recebeu de Egídio, dominou e chutou muito fraco

9' UUUUUUUH Eduardo pela esquerda fez o cruzamento a bola passou na boca do gol, mas ninguém desviou

8' Cañete cobrou escanteio curto para Alyson o qual fez o cruzamento, Fernando Prass de soco afastou a bola

5' Alyson lançou Henan, mas foi marcado impedimento

4' Allione disputou a bola com muita força e fez falta

3' Palmeiras começa o jogo com forte pressão

0' UUUUUH Robinho fez o cruzamento, Gabriel Jesus cabeceou o goleiro fez a defesa

0' Começa o jogo

Vai começar o jogo!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no momento

Os jogadores do São Bernardo estão no aquecimento

Os jogadores do Palmeiras fazem aquecimento no gramado do Allianz Parque.



No banco do São Bernardo : Rayan, Luiz, Carlinhos, Daniel Amora, Junior, Tata, Tulio, Paulo Marcelo, Nunes, Maikon, Jefferson, Daniel Pereira

São Bernardo escalado !!! Daniel, Lucas, João Francisco, Luciano Castan, Marino, Fellipe, Alyson, Henan, Cañete, Walterson e Eduardo

Banco de reservas do Verdão : Vagner, Lucas, Edu Dracena, Zé Roberto, Gabriel, T.Santos, C.Xavier, Erik, Dudu, Roger Guedes, R.Marques e Barrios

O Palmeiras teve mudanças em relação a equipe do último jogo, Arouca e Gabriel Jesus entraram nas vagas de Gabriel e Barrios

Palmeiras escalado!!! Prass, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Arouca, Matheus Sales, Robinho e Allione; Jesus e Alecsandro

O Palmeiras tem 4 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos: Lucas, Alecsandro, Thiago Santos e Jean.

Luciano Castán, capitão da equipe do São Bernardo comentou sobre a expectativa do jogo contra o Palmeiras "A nossa classificação foi conquistada com muito esforço. Vamos repetir o nosso futebol das últimas partidas e assim esperamos conquistar uma vaga na semifinal. Sabemos que será um jogo difícil pelo bom nível do time do Palmeiras, mas estamos cientes de que temos condições de vencer. Não chegamos aqui à toa."

O Palmeiras também chegou ao estádio.

A equipe do São Bernardo acaba de chegar no Allianz Parque.

Faltando duas horas para o inicio da partida, um grande número de pessoas estão concentradas na Rua Palestra Itália, onde é o ponto de encontro dos torcedores do Verdão, antes dos jogos no Allianz Parque.



Promessa de estádio lotado, antecipadamente, venderam 25 mil ingressos, a cadeira Gol Norte está esgotada

Edu Dracena, Zé Roberto estão de volta após pequenas lesões, Gabriel Jesus que cumpriu suspensão pela Libertadores também está incluso na lista. A novidade ficou por conta do recém contratado Róger Guedes que pela primeira vez foi relacionado.

Palmeiras convocou 23 jogadores para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. Confira os relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Allione, Cleiton Xavier e Robinho

Atacantes:Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes

Pré Jogo: Palmeiras e São Bernardo definem último semifinalista do Campeonato Paulista

O técnico do São Bernardo, Sérgio Soares, não poderá contar com 4 jogadores, o zagueiro Diego Ivo e os laterais Magal e Léo Veloso, estão machucados, o meia Jean Carlos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O estádio Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x São Bernardo, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x São Bernardo: Alecsandro. O jogador está sendo uma boa surpresa para o torcedor do Verdão, no Campeonato Paulista, Alecgol já marcou 7 vezes e deu duas assistências.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x São Bernardo: Henan. O Jogador é o principal atacante da equipe, Henan é o artilheiro do time com 5 gols, e lidera as assistências com 4 no total.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram apenas quatro vezes na história, foram 4 vitórias do Verdão, marcando oito gols e nunca sofreu gol do São Bernardo.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º B Palmeiras 24 15 2º B São Bernardo 23 15

Guia VAVEL do Paulistão 2016

Se o São Bernardo passar de fase independente de vitória ou empate enfrentará o Corinthians em Itaquera.

Caso o Palmeiras passar ganhando a partida, enfrentará o Santos na Vila Belmiro. Se o Palmeiras passar nos pênaltis fará a semifinal contra o Corinthians em Itaquera.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentam no Allianz Parque para saber quem será o representante do Grupo B na semifinal do Paulistão.

O Classificado para a semifinal pelo grupo D foi o Santos, que na Vila Belmiro venceu o São Bento por 2 a 0.

No Grupo C, São Paulo e Audax jogaram em Osasco, O Tricolor levou um chocolate do Audax perdendo por 4 a 1 caindo nas quartas de final, Audax está classificado para a semifinal.

No grupo A, Corinthians e Red Bull Brasil se enfrentaram em Itaquera. O Timão venceu por 4 a 0 e avançou para a próxima fase.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

Confina os grupos desta edição, na primeira fase times enfrentaram rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Este ano ocorre a 124ª edição do Campeonato Paulista, atualmente o torneio é disputado por 20 times onde 6 caíram para a segunda divisão e dois clubes de cada grupo avançaram para as finais.

Boa noite, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x São Bernardo válido pelas Quartas de final do Paulistão 2016! Fique conosco nesta grande partida!