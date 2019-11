Resultado Fluminense x Atlético-PR na Primeira Liga (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta final entre Fluminense e Atlético-PR. Até a próxima!

Agora, o Fluminense e Atlético-PR concentram suas atenções para os Estaduais. O Tricolor enfrenta o Botafogo pela semifinal, às 19h, em Volta Redonda. O Furacão, às 16h, no Durival de Brito, pela mesma fase, encara o Paraná.

CAMPEÃO! O Fluminense vence o Atlético-PR por 1 a 0 com gol de Marcos Jr e conquista a Primeira Liga!

47' FIM DE JOGO!!

47' Falta para o Atlético-PR! Goleiro vai para a área

45' +3 de acréscimo

45' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR! (Fluminense)

43' Walter chuta colocado buscando ângulo de Cavalieri, mas erra.

42' André Lima cabeceia torto após cobrnça de escanteio.

41' Magno Alves recebe dentro da área, mas bate prensado com goleiro Weverton.

40' Atlérico-PR vai pra cima em busca do empate!

38' Substituição no Atlético-PR! Sai: Jadson; Entra: André Lima

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR! Em contra-ataque, o camisa 35 recebe em velocidade, ganha do zagueiro e abre o placar da decisão!!

32' Substituição no Atlético-PR! Sai: Otávio; Entra: Deivid

30' Substituição no Fluminense! Sai: Giovanni; Entra: Douglas

29' Após cobrança de escanteio, Walter cabeceia mal para fora.

28' Substituição no Atlético-PR! Sai: Vinícius; Entra: Pablo

26' Walter cobra falta e Cavalieri defende.

25' Edson puxa ataque para o Flu e faz o passe para Marcos Junior, que erra o lance. Torcida reclama.

24' No contra-ataque, a Cícero pela esquerda para dentro da área, mas Marcos Junior não alcança

22' Atlético-PR roda a bola e diminui o ritmo do jogo.

20' Substituição no Fluminense! Sai: Osvaldo; Entra: Marcos Jr

20' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Edson

19' Vinicius cobra e manda longe do gol.

17' Nikão é derrubado por Gerson. Falta boa para o Atlético-PR

15' Scarpa cobra e defesa afasta.

14' Magno Alves faz jogada individual e arruma escanteio na esquerda.

12' Em contra-ataque, Scarpa chuta fraco para a defesa do goleiro.

11' Falta a favor do Atlético-PR com Nikão, que faz jogada ensaiada, mas manda na barreira

9' Atlético-PR erra saída de bola, Cícero rouba e rola para Scarpa, que chuta. Weverton defende em dois tempos. Outra boa chande do Flu!

9' Osvaldo avança pela direita, cruza, mas pega forte demais na bola, que sai.

8' Reservas do Atlético-PR realizam aquecimento. Time voltou mal do intervalo.

6' Magno Alves recebe belo passe de Scarpa, dribla Weverton, mas perde ângulo para chute. Defesa mandou para escanteio.

5' CARTÃO AMARELO PARA GERSON! (Fluminense)

3' Eduardo escorrega e perde lance para o Atlético-PR

2' Gum cabeceia e a bola passa sem perigo a Weverton.

1' Wellington Silva cruza e arruma escanteio.

0' Começa o 2º tempo!

As equipes são as mesmas do primeiro tempo

Jogadores de Fluminense x Atlético-PR já retornaram para a etapa final.

Em jogo movimentado, Fluminense e Atlético-PR vão empatando sem gols pela decisão da Primeira Liga. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

44' +1 de acréscimo

42' Henrique cobra falta com muita força e manda longe do gol

40' Reta final de jogo e ainda há torcedores chegando no estádio.

39' Walter recebe pela esquerda, ajeita e chuta para o gol. Cavalieri defende.

38' Atlético-PR melhora bastante e pressiona o Flu, que mostra cansaço.

37' Nikão chuta para o gol, a bola bate na barreira e sobra para Vinicius bater de primeira. A bola explode na travessão!

36' Walter recebe com liberdade, dribla Gum e chuta por cima do gol.

35' Sidcley faz cruzamento longo procurando Eduardo, mas bola fica com goleiro.

33' Walter tenta cruzar na direita, mas pega muito mal na bola, que vai à linha de fundo.

32' Scarpa recebe de Pierre na direita e chuta, mas bola passa longe da meta de Weverton.

30' Atlético-PR consegue equilibrar o jogo e perde grande chance com Eduardo, que tenta de fora da área. Bola passou perto da trave!

28' Sidcley acha espaço para o cruzamento, e a bola fica tranquila para Cavalieri.

26' Fluminense é melhor em campo. Osvaldo, pelos lados do campo, vai levando a melhor contra a defesa do Furacão.

25' Osvaldo cruza a bola na segunda trave para Wellington Silva, que não alcança. Outro bom ataque do Flu!

23' Osvaldo tenta cruzar, mas defesa afasta.

21' Após cruzamento, Magno Alves não encontra posição dentro da área para receber a bola e perde o lance.

19' Vinicius encontra espaço, chua de fora, mas bola sai por cima do gol.

17' Após cruzamento da direita, a bola fica viva dentro da área, mas Paulo André rasga.

16' Ainda tem muitos torcedores do Fluminense chegando ao estádio.

14' Scarpa faz o cruzamento fechado na primeira trave e defesa afasta.

13' CARTÃO AMARELO PARA JADSON! (Atlético-PR)

12' Marcos Guilherme recebe a bola de Walter e invade a área, mas bate prensado

11' Decisão bastante movimentada, até o momento.

9' Cícero cabeceia após cobrança de escanteio, Gérson desvia e Weverton defende. Grande chance do Flu!

7' Em velocidade, Osvaldo ganha do Paulo André, que dá carrinho muito perto da linha. Juiz mandou seguir.

6' Henrique tenta arremate de fora da área, mas bola vai para fora.

5' Marcado por dois, Nikão tenta cruzar, mas a bola para nas maõs de Cavalieri.

3' Osvaldo tenta jogada pela direita e arruma escanteio.

2' Walter recebe pela esquerda, domina e bate para o gol para a boa defesa de Cavalieri!

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para a bola rolar!

Jogadores de Fluminense x Atlético-PR no gramado!

Torcida do Fluminense, mandante, lota o estádio e canta alto em Juiz de Fora.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Weverton; Eduardo, Paulo André, Tthiago Heleno, Sidcley; Jadson, Otávio, Vinícius; Marcos Guilherme, Nikão e Walter.

FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Gum e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Osvaldo; Magno Alves.

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais das duas equipes. Fique conosco!

A grande decisão em Fluminense x Atlético-PR terá a arbitragem de Sandro Meira Ricci, que será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Helton Nunes.

O estádio Radialista Mario Helênio é o palco do jogo Fluminense x Atlético-PR. O estádio tem capacidade para 32 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Atlético-PR: Walter, atacante do Atlético-PR. Ainda sem marcar em 2016, o jogador costuma aparecer em jogos decisivos. Também, já jogou no Fluminense e conhece a maioria dos atletas adversários.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Atlético-PR: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. Poupado no clássico contra o Vasco, o camisa 40 é um dos cérebros do time e terá a missão de organizar as jogadas ao lado de Gerson.

No Atlético-PR, Paulo Autuori terá só uma alteração no time. Trata-se do retorno do Marcos Guilherme na vaga de Ewandro. No mais, o resto da equipe deve ser o mesma da vitória sobre o Paraná, pelo estadual, com: Weverton; Eduardo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Jadson, Otávio e Vinícius; Marcos Guilherme, Nikão e Walter.

Para o time que vai a campo, o técnico Levir Culpi terá à disposição todos os jogadores. Inclusive, de Richarlison, que volta a ser relacionado após dois meses por conta de uma lesão sofrida no tornozelo. Sendo assim, o Fluminense está escalado com: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa e Gerson; Osvaldo e Magno Alves. Lembrando que Fred está suspenso da Primeira Liga.

Desde 2012 no Atlético-PR, o goleiro Weverton nunca conquistou um título pelo clube. Ele espera acabar com esse jejum nesta quarta-feira: ''Basta, agora, dar o último e grande passo, que é conquistar o título. Das três competições que a gente tinha no primeiro semestre, estamos na final de uma (Primeira Liga), na semifinal de outra (estadual) e disputando bem a Copa do Brasil. Então, tem tudo para ser um ano muito bom, a gente espera que os títulos venham para que o torcedor possa comemorar e nós, jogadores, também. Eu, que estou aqui há muito tempo, preciso disso também para que possa ficar na história do clube. Espero que quarta-feira possa ser um dia inesquecível para mim com este título''

Sabendo da qualidade do adversário, o meia tricolor Cícero espera um jogo disputado em Juiz de Fora: ''É um time que vem muito bem na temporada. Não é apenas finalista da Primeira Liga, mas também está muito perto de se classificar para a final do Campeonato Paranaense e vem respondendo muito bem dentro de campo quando é exigido. Com certeza vai ser um jogo muito complicado para o Fluminense, como já é de se esperar quando se fala de uma decisão. Vamos trabalhar com muita seriedade antes do jogo para que a gente possa chegar em boas condições de superar esse adversário'', disse.

O último encontro entre Fluminense x Atlético-PR aconteceu justamente pela Primeira Liga. Na estreia das equipes na competição, o Atlético-PR bateu o Fluminense por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, com gol do ex-tricolor Vinicius. Naquele jogo, Fred e Léo foram expulsos e suspensos da Sul-Minas-Rio.

O Atlético-PR, por sua vez, enfrentou o Flamengo pela outra semifinal e venceu por 1 a 0, com golaço de Marcos Guilherme.

Nas semifinais, o Fluminense teve pela frente o Internacional. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Tricolor derrotou o Colorado nos pênaltis por 3 a 2 e foi para a decisão.

Fluminense x Atlético-PR tiveram campanhas idênticas na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota. Além disso, ambos fizeram parte do Grupo A da Primeira Liga, que também continha Cruzeiro e Criciúma.

Grupo A PTS JGS SG 1º Fluminense 6 3 2 2º Atlético-PR 6 3 1 3º Cruzeiro 4 3 0 4º Criciúma 1 3 -3

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Atlético-PR minuto a minuto, partida válida pela final da Primeira Liga, a ser disputada no Estádio Radialista Mario Helênio, às 21h45, em Juiz de Fora (MG).