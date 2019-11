Resultado Santa Cruz x Náutico no Campeonato Pernambucano 2016 (3-1)

23:45 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (20) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:44 Nesta noite, o estádio do Arruda recebeu um público de 39.999 torcedores, gerando uma renda de R$ 344.880,00.

23:42 Santa Cruz e Náutico vão duelar novamente no próximo domingo (24), às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Quem passar, vai enfrentar o vencedor da outra semifinal envolvendo Sport e Salgueiro, que vão se enfrentar nesta quinta-feira (21).

23:40 Com o resultado deste noite, o Santa Cruz pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim estará na final, enquanto o Náutico precisa vencer por três gols para classificar ou ganhar por dois tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

48' Fim de jogo! O Santa Cruz sai na frente nas semifinais do Campeonato Pernambucano com uma vitória por 3 a 1 diante do Náutico.

45' Três minutos de acréscimos.

45' Tiago Cardoso! Gaston avança pela esquerda e cruza para Rafael Coelho, que cabeceia no canto e obriga o goleiro Coral a fazer boa defesa.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Joazi faz ótima jogada individual e manda para o fundo das redes, chutando da entrada da área. O gol deixa um pouco de esperança nos alvirrubros, que comemoram.

38' Com o domínio do Santa Cruz e o placar folgado, a torcida do Náutico já deixou o estádio do Arruda. Poucos torcedores estão no local destinado.

36' Última alteração no Santa Cruz: Sai: Arthur. Entra: Bruno Moraes.

34' Na trave! João Paulo cobra escanteio, Arthur desvia de cabeça e encontra Danny Morais, que também cabeceia e acerta a trave direita.

33' Perdeu! Raniel recebe pela esquerda, coloca velocidade e manda para Lelê, entrar livre na área e se atrapalhar por conta da chegada de Júlio César. Escanteio para o time Coral.

32' Modificação no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Raniel.

30' Última modificação no Náutico: Sai: Ygor. Entra: Eduardinho.

26' Alteração no Santa Cruz! Sai: Grafite. Entra: Wallyson.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Lelê puxa contra-ataque pelo meio e toca para Tiago Costa pela direita. O lateral-esquerdo limpa a marcação e chuta no canto, colocado, para aumentar a vantagem Coral. Festa da torcida tricolor com o belo gol.

22' Grafite recebe bom passe, tenta entrar na área e acaba sendo desarmado. Arthur pega o rebote e chuta cruzado, em cima da marcação.



21' Alteração no Náutico! Sai: Rony. Entra: Rafael Coelho.

18' Joazi avança pela direita e tenta surpreender chutando para gol, mas Tiago Cardoso defende bem.

13' Amarelo! Uillian Correia reclama cobrando um novo cartão para Rodrigo Souza e acaba sendo punido.

12' Joazi manda para Thiago Santana, mas Neris aparece bem e manda para linha lateral.

9' Amarelo! Rodrigo Souza entra de maneira dura em Arthur e recebe cartão. Esquerdinha, por reclamação, também é punido.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! João Paulo cobra escanteio e Arthur, aproveitando falha da marcação, manda de cabeça para o fundo das redes. Festa da torcida Coral.

5' Rodrigo Souza levanta a bola área buscando Thiago Santana e o goleiro Coral defende com tranquilidade.

2' Keno faz jogada individual pela esquerda e cruza rasteiro para Grafite, mas Fabiano Eller aparece no momento certo e afasta.

0' Começa o segundo tempo!

22:48 Náutico voltando neste momento, com alteração. Esquerdinha entra no lugar de Gil Mineiro.

22:46 Santa Cruz voltando para o campo de jogo, sem sofrer alterações.

22:38 Fabiano Eller, zagueiro do Náutico: "É um pouco difícil analisar o que faltou. Eles começaram com um ritmo forte, mas depois só deu Náutico. Precisamos criar um pouco mais para buscar o empate e sair com um bom resultado. É preciso criar e finalizar bem".

22:37 Arthur, atacante do Santa Cruz: "Eu tenho feito uma cobrança para obter meus objetivos. Estava sem marcar e já vinha com esse desejo há bastante tempo. Graças a Deus, hoje, eu tive a felicidade de balançar as redes. Vamos manter o bom futebol no segundo tempo para sair com a vitória".

22:36 Thiago Santana, atacante do Náutico: "Estamos bem. Clássico é isso, não pode falhar. Falhamos e sofremos o gol logo no começo. Temos mais 45 minutos para buscar a vitória e levar uma boa vantagem para o jogo da volta".

22:34 Grafite, atacante do Santa Cruz: "É difícil manter o mesmo ritmo durante todo tempo. A equipe não entrou na euforia da torcida, entramos focado e buscando fazer logo o gol. Conseguimos fazer e estamos na frente. Vamos trabalhar mais na etapa final para conseguir um bom resultado".

46' Fim do primeiro tempo.

45' Um minuto de acréscimo.

41' Tiago Costa cruza para Grafite e o atacante cabeceia para fora.

38' Lelê toca de calcanhar para Uillian Correia, mas defesa alvirrubra afasta e o meia-atacante fica com a bola novamente. Ele chuta colocado e manda para fora.

37' Renan Oliveira levanta a bola na área em cobrança de falta e Ronaldo Alves não consegue cabecear.

36' Joazi rouba a bola pela direita, entra na área e cruza rasteiro para Thiago Santana, mas a defesa Coral se posiciona bem e afasta o perigo.

35' Uillian Correia chuta forte de longe e Júlio César defende bem.

34' Uuuhhh! Neris recebe dentro área, após cobrança de falta, e cruza com qualidade para Grafite, que cabeceia bem e quase aumenta a vantagem

33' Amarelo! Renan Oliveira derruba Neris para matar o contra-ataque ataque e recebe o primeiro cartão do jogo.

28' Tiago Cardoso! Renan Oliveira cobra falta tocando rasteiro para Rony. O meia-atacante entra na área e chuta. A bola desvia na marcação e vai para o gol, mas o arqueiro Coral faz um milagre e evita o empate.

27' Renan Oliveira cobra escanteio cruzando rasteiro para Gil Mineiro, que entra na área e chuta a de maneira errada.

25' Rony recebe dentro da área, cai, consegue se recuperar e cruza para Thiago Santana. O atacante, entretanto, não chega na bola.

23' Rodrigo Souza acerta bom passe para Gaston, que vai até a linha de fundo e cruza em cima do defensor Coral.

21' Náutico tenta trabalhar mais a bola no setor ofensivo para assustar a meta Coral.

16' Jogo começa o ficar duro. Tiago Costa entra de maneira ríspida em Joazi, mas o árbitro manda seguir.

14' Renan Oliveira tenta lançar Gil Mineiro, mas chute sai muito forte e Tiago Cardoso defende com tranquilidade.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno faz ótima jogada pela esquerda e cruza para Arthur, de cabeça, abrir o placar. Explode a torcida Coral.

8' Lelê trabalha na entrada da área e Rodrigo Souza aparece bem para cortar.

4' Tiago Cardoso se complica na saída de jogo, Rony pega a bola, coloca velocidade e tenta surpreender chutando por cobertura, no entanto, erra o alvo.

2' Tiago Costa faz jogada individual, mas acaba não concluindo bem e a bola ai para a linha de fundo.

0' Começa! A bola está rolando para o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico pela semifinal do Pernambucano.

Fim da execução do hino de Pernambuco, dentro de instante, a bola vai rolar no estádio do Arruda.

Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

Santa Cruz e Náutico estão no gramado do Arruda.

Fim do aquecimento de Santa Cruz e Náutico. Dentro de instantes, ambos vão voltar ao campo de jogo.

Equipes estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento.

Arruda já recebe um ótimo público. Estádio deve contar com o maior público da competição nesta temproada.

Dal Pozzo terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Rodolpho; Rafael Pereira, Felipe, Eduardinho, Henrique, Jefferson Nem, Matheus, Daniel Morais, Esquerdinha, Rafael Coelho, Cau, Caíque Valdívia.

O alvirrubro de Rosa e Silva vai para o clássico com: Júlio César; Joazi, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón; Ygor, Rodrigo Souza, Rony, Renan Oliveira e Gil Mineiro; Thiago Santana.

Náutico também está escalado e com novidades na formação. Dal Pozzo promove a entrada de Joazi na lateral-direito. Thiago Santana será o centroavante.

Já o banco de reservas do Mais Querido será composto por: Edson Kolln; Alemão, Lucas Ramon, Léo Moura, Wellington, Daniel Costa, Leandrinho, Raniel, Italo, Wallyson e Bruno Moraes.

Milton Mendes escalou os corais da seguinte maneira: Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, João Paulo e Lelê; Arthur, Keno e Grafite.



Santa Cruz definido para o confronto de logo mais, com o retorno de Lelê e Danny Morais confirmado.

Equipes já estão no estádio do Arruda. Expectativa para a confirmação das escalações.

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Salgueiro, válido pelo Campeonato Pernambucano.

(Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Náutico: RONALDO ALVES, zagueiro do Santa Cruz - Ronaldo Alves é um dos principais nomes da equipe alvirrubra. Apesar de ser zagueiro, o jogador é goleador e figura entre os artilheiros da equipe de Rosa e Silva. Para o Clássico das Emoções desta quarta-feira (20), Ronaldo Alves é a esperança do Timbu em segurança na defesa e bola na rede adversária.

(Foto: Divulgação/Náutico)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Náutico: GRAFITE, atacante do Santa Cruz - Contratado durante a temporada 2015, o centroavante foi decisivo no retorno do Tricolor à elite do futebol brasileiro após 10 anos e volta a ser decisivo neste ano na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. O time agora busca o bicampeonato estadual e Grafite é a esperança do torcedor coral

(Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

