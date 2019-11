Sim, a Primeira Liga vale muito

Chegou ao fim a edição inaugural da Primeira Liga. Pioneiro e um dos fundadores, o Fluminense venceu o Atlético-PR por 1 a 0, diante de 23 mil torcedores em Juiz de Fora, e saiu com o título. Após sua realização, é possível analisar as consequências e motivações do mesmo e se perguntar: Quanto vale a Liga? Mais que um Estadual? Com toda certeza. Mais que uma Copa do Brasil? Não é para tanto. Mas o que traz valor para a conquista não é um simples troféu, mas seu valor fora de campo.

"Mas a Primeira Liga é só um torneio amistoso, não tem valor nenhum", brada o torcedor rival, de um clube que foi convidado para participar, mas recusou para apoiar alguma federação que lhe traz prejuízo. Sim, a Primeira Liga vale, e vale muito. Muito mais pelo valor histórico e moral que representa. Como dito antes, pode não ter o peso de uma Copa do Brasil, mas, à nivel nacional, significa mais que um falido Campeonato Estadual nos moldes atuais.

Foram 12 clubes participantes, sendo 10 deles já presentes na Série A e mais um que subiu recentemente para a primeira divisão. Em plena crise com as federações e a CBF, a Liga reuniu os principais responsáveis pela existência das mesmas em um torneio próprio. Eis que Fluminense e Flamengo se destacam nesse conceito. A eterna briga de egos contra a FERJ é apenas um exemplo. Também é possível citar o rompimento da dupla Gre-Nal com a FGF, Cruzeiro e Atlético-MG cobrando melhorias da FMF e etc... Vitória dos clubes.

E mais importante: todas as torcidas abraçaram a competição. Sua média de público foi o triplo da maioria dos principais estaduais pelo país, tendo também boa audiência na televisão paga. Ingressos com preços populares e divisão de cotas igualitárias também trazem uma esperança para o futuro dos clubes da região Sul e Sudeste. Assim como a Copa do Nordeste e Copa Verde estão fazendo.

TORNEIO EM QUESTÃO MÉDIA DE PÚBLICO PRIMEIRA LIGA 11,7 mil Campeonato Paulista 7,2 mil Campeonato Mineiro 4,1 mil Campeonato Gaúcho 3,5 mil Campeonato Carioca 2,9 mil

Ou seja, o torcedor que acompanhou todo o desenrolar das negociações, que batalhou para que a Primeira Liga fosse realizada e esteve manifestando apoio, sabe o valor que ela tem. Independente do time, campeão ou não, todos saem vencedores da mesma após seu término. É digno ter a consciência de que um passo à frente foi dado.

Sua rentabilidade é outro ponto a se destacar. A Primeira Liga obteve lucro bruto em 76% das partidas realizadas, enquanto a maioria dos Estaduais seguem - ano após ano - quebrando recordes de prejuízo. Modelo simples: a maior parte da renda é destinada aos clubes, e não para as federações. Não é difícil observar quem são os maiores beneficiados. Enquanto de um lado se paga para jogar em um sistema arquaico e falho, do outro temos os donos do espetáculo controlando o show.

Claro, a Primeira Liga não é perfeita e não correspondeu a todas as expectativas que gerou. Criada como rebelião, ainda não atingiu o patamar revolucionário que se esperava. A falta de organização é um reflexo dos problemas criados com a CBF no início do ano. Para 2017, é preciso evolução nesse quesito, ou dificilmente o torneio irá para frente.

Por fim, resta saber qual rumo a Liga tomará para a temporada que vem. Por si só, é uma conquista de nível nacional e isso não será mudado. Está confirmada a presença de mais equipes, surge o interesse de novos patrocinadores e o aval da CBF está encaminhado. Tudo leva a crer em melhorias para o torneio que, em apenas um ano, já conquistou os torcedores. Vence o futebol brasileiro.

