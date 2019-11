De 'quase eliminado' a campeão: relembre trajetória do Fluminense rumo ao título da Primeira Liga

Na quarta-feira (20), no estádio Radialista Mário Heleno, em Juiz de Fora (MG), o Fluminense venceu o Atlético-PR, por 1 a 0, com gol de Marcos Júnior e conquistou a Primeira Liga. Porém, o caminho do Tricolor até a final não foi fácil.

Vindo de uma temporada irregular em 2015, o Fluminense não iniciou o ano como todos imaginavam. Mesmo com as contratações caras – casos do zagueiro Henrique e do meia Diego Souza –, o Tricolor encontrou muitas dificuldades no Estadual.

Na Primeira Liga, não foi diferente. Porém, graças a chegada do técnico Levir Culpi, a equipe mostrou evolução e conseguiu chegar à final. A VAVEL Brasil relembra o caminho do Fluminense rumo ao título da Sul-Minas-Rio.

27/01 – Fluminense 0 x 1 Atlético-PR (1ª rodada)

Após esforços para criar uma liga independente, o Fluminense fez sua estreia na competição contra o Atlético-PR – coincidentemente, seu futuro adversário na final. Em Volta Redonda, o Furacão bateu o Tricolor por 1 a 0, com gol marcado pelo ex-tricolor Vinícius. Naquela ocasião, o atacante Fred e o lateral-direito Léo se estranharam e acabaram sendo expulsos. Em seguida, suspensos da Primeira Liga.

17/02 – Cruzeiro 3 x 4 Fluminense (2ª rodada)

Já sem poder contar com Fred, o Fluminense foi até o Mineirão visitar o Cruzeiro em situação delicada. Caso perdesse, estaria praticamente eliminado da Primeira Liga. Em jogo de sete gols, sendo três deles feitos por Diego Souza, o Tricolor conseguiu derrotar a Raposa em um dos melhores jogos da temporada e se manteve vivo na competição.

10/03 – Fluminense 2 x 0 Criciúma (3ª rodada)

Pela última rodada da fase de grupos, o Fluminense só precisava de uma simples vitória para garantir seu lugar nas semifinais do torneio. Na estreia do técnico Levir Culpi e com um time repleto de reservas, o Tricolor não encontrou dificuldades para derrotar o Tigre por 2 a 0. Gerson foi o autor dos dois gols.

23/03 – Fluminense 2 (3x2) 2 Internacional (Semifinal)

No Mané Garrincha, o Fluminense enfrentou o Internacional, em jogo único pela semifinal. Com dois gols de Osvaldo e Vitinho, a partida terminou empatada no tempo normal. Nos pênaltis, o Tricolor venceu o Colorado por 3 a 2 e foi à final da Primeira Liga.

20/04 – Fluminense 1 x 0 Atlético-PR (Final)

Vivendo um bom momento nos estaduais, Fluminense e Atlético-PR foram até Juiz de Fora em busca do primeiro título da Sul-Minas-Rio. Após decisão movimentada, mas sem gols, o jogo parecia que se encaminharia para os pênaltis. Porém, o atacante Marcos Junior precisou de 16 minutos em campo para marcar o gol que deu o título ao Fluminense.