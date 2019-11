Resultado Juventude x Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho 2016 (2-0)

Obrigado e um ótimo fim de semana a vocês.

Juventude abre importante vantagem com 2 a 0 sobre o Grêmio. Roberson e Klauss marcaram os gols. Jogo de volta domingo na Arena.

49' FIM DE JOGO!

47' Jogada na área do Juventude e o árbitro marca simulação de pênalti de Pedro Rocha. Amarelo para ele.

43' Cartão amarelo! Henrique Almeida por falta no ataque.

43' Chegando ao final no Alfredo Jaconi. Grêmio troca passes.

39' Sai: Roberson. Entra: Sassá.

38' Bressan toca de cabeça pela linha de fundo. Tiro de meta ao Juventude.

35' Bolaños cobra falta da direita e Elias tira de soco.

32' Bressan se estranha com o jogador do Juventude e jogo está parado no Jaconi.

28' Falta! Elias sobe no cruzamento é deslocado. Jogo parado no Jaconi.

27' Fred cobra falta no travessão e Grêmio perde a chance de diminuir.

25' Pedro Rocha tenta cruzar e manda pra fora.

23' GOOOOOOOOOL DO JUVENTUDEEEE! KLAUSS AMPLIA EM ESCANTEIO!

22' Roberson faz duas fintas em Fred, chuta sobre o zagueiro e a bola vai em escanteio.

20' Troca: Sai: Everton. Entra: Luan.

19' Itaqui arrisca pelo meio e a bola vai torta pela linha de fundo.

19' Tentativa de cruzamento da direita, bola pega na marcação gremista e há pedido de pênalti do Juventude.

40 dias após a lesão, retorna o equatoriano Miller Bolaños.

18' Sai: Lincoln. Entra: Miller Bolaños.

17' Sai: Hugo. Entra: Wallacer.

16' PERDE HUGO! Contra-ataque esmeraldino e Hugo cabeceia desequilibrado pra fora.

16' ESPALMA ELIAS! Cruzamento da esquerda e o goleiro voa para salvar.

Cruzamento de Hugo, Grohe erra na saída e o atacante Roberson completa às redes.

13' GOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDEEEEE! ROBERSOOOOOON!

13' MARCELO GROHE! Salva bola cruzada no ângulo e coloca para escanteio!

12' Elias! Fred arrisca o chute após bate rebate na intermediária e o goleiro cai para pegar firme.

9' Pra fora! Klauss tem liberdade dessa vez para o toque de cabeça, mas manda direto para fora, à esquerda.

9' Klauss sobe para cabecear no ataque e tem escanteio para o Juventude cobrar.

8' CARTÃO AMARELO! Lincoln por acertar o rosto de Heverton.

7' Falta de Fred sobre Pará. Chegada forte do gremista.

5' Klauss sobe para cabecear e goleiro Elias fica com a posse na segunda bola.

5' Escanteio! Bobô, pela esquerda, tenta o drible e Klauss coloca para corner.

4' Roberson chama a tabela, mas erra feio no passe. Bola com Grohe.

2' Marcelo Hermes protege no fundo de campo e ganha tiro de meta ao Grêmio.

Equipes sem modificações até aqui. Informaremos quando houver.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída do Juventude.

Segundo tempo pronto para iniciar no estádio em Caxias do Sul. Jogo movimentado na etapa inicial e 0 a 0 até aqui.

Intervalo com exibição de futebol americano no estádio Alfredo Jaconi. Lembrando que você acompanha a NFL também pela VAVEL Brasil.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Juventude 0-0 Grêmio

45' 1 minuto de acréscimos.

43' CARTÃO AMARELO! Falta de Itaqui sobre Lincoln. Usou o braço deliberadamente.

41' Klauss afasta o corner cobrado pela esquerda desta vez.

40' Escanteio cedido agora por Heverton. Pela direita para o Grêmio.

38' ELIAS! Toque de cabeça de Bressan, Éverton não domina na pequena área e o goleiro mergulha para defender.

38' ESCANTEIO! Pará espirra o taco e bota para trás. Cede corner ao Porto-Alegrense.

37' CARTÃO AMARELO! Roberson por chegada forte sobre Maicon.

36' ESCANTEIO! Heverton contra Bobô e o atacante gremista ajuda defesa colocando para escanteio.

35' Falta boa ao Juventude sobre Roberson. O chamado escanteio de calças curtas.

34' Pedro Rocha derrubado no setor de meio campo.

32' Nas mãos de Elias! Lincoln cobra falta diretamente aos braços do goleirão.

30' PRA FORAAAA! Ataca o Grêmio envolvente e Éverton solta a bomba próxima ao ângulo! Tiro de meta.

28' PRA FORAAAA! Walace erra passe, dá início à ataque do Juventude que conclui de cabeça com Hugo, à esquerda.

25' Lincoln disputa na área e descola escanteio pela direita ao Grêmio.

23' POMBO SEM ASAS! Juventude finaliza forte com Dieguinho, Grohe voa e a bola passa raspando o poste! Paulada do jogador esmeraldino!

21' Mão de Pedro Rocha! Fez a finta em Heverton e caiu na sequência. Tocou com a mão ao atingir o solo e o árbitro marca bola para o Juventude.

20' Falta sobre Maicon, que tomou pegada de Hugo. Meia do Juventude adiantou a jogada e acabou atingindo o gremista.

17' ESCANTEIO! Roberson bate de primeira em cruzamento da direita, ela desvia em Bressan e sai para corner.

16' PRA FORA! Resposta do Grêmio com Pedro Rocha, que chuta rasteiro, à esquerda da meta dos jaconeros.

14' PRA FORA! Mais um erro da defesa gremista com Wallace, bola é rodada para o meio e Itaqui finaliza por cima.

12' IMPEDIMENTO! Bola sobrava para Hugo após erro de Fred, mas o meia esmeraldino estava adiantado.

11' Pra fora! Éverton ganha pela meia-direita, traz para o centro e finaliza à direita da meta.

10' Bressan tenta o cabeceio e Elias pega a sobra no alto para fazer a defesa.

9' CARTÃO AMARELO! Wanderson chega forte, por trás, em Éverton.

6' MARCELO GROHE! Heverton cabeceia forte, Grohe espalma e, no rebote, Roberson se atrapalha e finaliza para fora, à esquerda.

5' PEGA MAL BOBÔ! Abre espaço para o chute de direita, mas a bola sobe demais.

4' Cruzamento errado do Grêmio pela esquerda e apenas o tiro de meta aos jaconeros.

2' ELIAS! Goleirão vai no alto após cruzamento e quase dá rebote para Éverton aproveitar. Repõe em jogo o arqueiro.

1' Pedro Rocha bota na frente após erro da zaga e Heverton se recupera no lance para tirar de carrinho.

0' Autoriza o árbitro! Bola rolando com saída gremista!

Pequena confusão instaurada na torcida do Grêmio com a Brigada Militar. Houve excesso pelo visto.

Entrada em campo das duas equipes. Grande presença em público do Alfredo Jaconi!

Apita o jogo Diego Real, auxiliado por Maurício Coelho da Silva Penna e Antonio Lima Albornoz.

Banco do Juventude: Douglas, Neguete, Felipe Lima, Vacaria, Lucas, Wallacer, Sassá.

Juventude: Elias, Helder, Klaus, Heverton e Pará; Wanderson, Itaque, Hugo, Bruno Ribeiro, Dieguinho e Roberson.

Escalação do Juventude:

1 Elias

2 Helder

3 Klaus

4 Heverton

6 Pará

5 Wanderson

8 Itaqui

10 Hugo

7 Dieguinho

11 Bruno Ribeiro

9 Roberson

Miller Bolaños integra o banco de reservas nesta partida. Primeira vez relacionado desde a lesão.

Ok, sem Geromel, temos Grêmio confirmado:

Marcelo Grohe, Wallace, Bressan, Fred e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Pedro Rocha, Lincoln, Everton e Bobô.

Geromel fica de fora em um período de 7 a 10 dias. Não enfrenta o Juventude na volta e complica para jogo de ida das oitavas na Libertadores.

Pedro Geromel, zagueiro gremista, confirmado como mais um caso de caxumba no Grêmio. Luan, Ramiro e Henrique Almeida haviam sido diagnosticados.

Juventude e Grêmio se enfrentaram na semifinal do ano passado. O Grêmio levou a melhor em ambas as jornadas. 1 a 0 em Caxias, com gol de Giuliano, e 2 a 1 na Arena.

Daqui a pouco, vamos escalar as duas equipes para o confronto da semifinal desta noite.

Na outra semifinal, jogo de ida finalizado em:

Internacional 0-0 São José. Jogo de volta será no estádio Passo D'Areia, também em Porto Alegre.

Hugo, camisa 10, é esperança de grande jogo pelo lado alviverde da disputa. No Grêmio, a equipe de Roger vem com Luan, líder de assistências no país na temporada, como grande trunfo.

No Juventude, ausências do zagueiro Pereira e do atacante Brenner, autor de 7 gols no campeonato e que já não defende mais ao esmeraldino da serra gaúcha.

O Grêmio não conta com o zagueiro Pedro Geromel, poupado após sentir o joelho direito. Douglas e Marcelo Oliveira sequer viajaram para Caxias.

Fique conosco para o primeiro tempo da decisão de 180 minutos. Juventude x Grêmio em Caxias do Sul.

O Grêmio eliminou o Brasil de Pelotas. O Juventude eliminou o Ypiranga de Erechim na fase quartas de final. Ambas as partidas teminaram no marcador de 4 a 1 em favor dos mandantes. As quartas eram em jogo único, porém as semifinais são em ida e volta.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Juventude x Grêmio, jogo de ida da semifinal do Gauchão 2016! O jogo é no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A volta será no domingo, na Arena do Grêmio.