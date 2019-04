Deivid 'balança' no comando do Cruzeiro após diretoria analisar momento da equipe

O domingo (24) será decisivo para o Cruzeiro, sobretudo, para o futuro do técnico Deivid no comando da equipe. A Raposa, que entrará em campo para enfrentar o América-MG, às 16h, no Mineirão, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, para chegar às finais do Campeonato Mineiro. Nesta quinta-feira (21), após o empate sem gols diante do Campinense, pela Copa do Brasil, a diretoria celeste analisou o momento do time e não garantiu o treinador em seu cargo, caso não alcance o objetivo do fim de semana.

"A gente não pode falar sim ou não (se Deivid será demitido caso o Cruzeiro não elimine o América). Todos vivem de resultados, principalmente no futebol profissional. Não esperamos colocar uma pressão dessa na comissão e nos jogadores. É claro que esperamos um bom jogo, passar e chegar às finais”, disse o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin.

No início da temporada, Deivid enfrentou momentos de pressão no Cruzeiro, com as atuações nada convincentes da equipe, dentro de campo. O futebol pouco vistoso, no entanto, deu lugar a uma invencibilidade na primeira fase do Campeonato Mineiro, incluindo uma vitória diante do Atlético-MG, por 1 a 0, no Estádio Independência, tranquilizando a situação do treinador no cargo. A diretoria evitou pressionar o técnico, mas cobrou resultados, sobretudo, no final de semana.

"Eu não posso colocar pressão no treinador na coletiva. Todos nós no futebol profissional, sabemos disso. Quem não aguenta a pressão, não pode trabalhar no futebol. Ainda mais num clube como o Cruzeiro. O trabalho começou com uma pressão muito grande, pelos resultados. Começamos com vitórias e, de repente, o time começou a crescer. Vencemos o clássico, mas perdemos um jogo decisivo para o América. Para a nossa sorte, temos a chance de reverter. Depois fizemos um jogo ruim com o Campinense. Mas com todo o respeito, temos de impor nosso tamanho", declarou Vicintin.

Deivid precisa vencer o América-MG para permanecer no comando do Cruzeiro (Foto: Leonardo Silva / Light Press)

Apesar da insatisfação com as duas últimas partidas da Raposa, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro descartou trocar de treinador antes do jogo de volta da semifinal do Mineiro, apostando na reversão da desvantagem sofrida no primeiro duelo, quando o Coelho venceu por 2 a 0. Assim como Bruno Vicintin, o diretor de futebol celeste, Thiago Scuro, também confia no triunfo azul e branco no domingo.

"Sabemos que o trabalho não está ruim, a ponto de ser descartado. Nossa atenção está no jogo de domingo. Sabemos que temos condições de reverter o resultado. Estamos criando um clima de decisão para os atletas e para a comissão técnica. É para isso que trabalhamos. Isso fez um grande diferença na história do Cruzeiro e vai fazer também no domingo", concluiu.