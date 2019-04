Zezé Perrella critica Gilvan Tavares, se diz 'cansado de política' e projeta volta ao Cruzeiro

Em áudios vazados na internet nesta sexta-feira (22), o senador Zezé Perrella, que participou da administração do Cruzeiro entre 1995 a 2011, declarou estar 'cansado da política' e revelou que prepara volta para a administração da Raposa. O atual mandatário celeste, Gilvan de Pinho Tavares, não poderá se candidatar novamente, por ter cumprido dois mandatos, assim, deverá lançar seu sucessor nas eleições do ano que vem.

“Eu penso, no ano que vem, em voltar sim. Tô analisando isso com bastante carinho. Estou cansado de política e com saudade do Cruzeiro”, declarou Zezé.

No pleito de 2011, Gilvan ainda era advogado do Cruzeiro e lançou candidatura com apoio de Perrella. Tavares saiu vencedor e assumiu a Raposa no ano seguinte, após uma temporada que quase resultou na queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o ápice do mandatário na administração do clube, ocorreu em 2013 e 2014, com a conquista do bicampeonato nacional e de um Campeonato Mineiro.

Apesar das conquistas, Gilvan Tavares acabou se distanciando de Zezé Perrella. Agora, o ex-presidente celeste acusa o atual gestor de ingratidão, em um dos áudios divulgados: "Nunca me meti na gestão dele. Qualquer coisa que eu falo, eu iria atrapalhar. Nunca dei entrevista sobre isso. Coloquei ele lá, mas o mais incrível é que ele não me apoia. O candidato dele não sou eu, nós vamos ter que enfrentá-lo. Mas a vida é isso, cheia de injustiça, de ingratidão. É bem próprio dele”, disparou Perrella.

Um dos maiores apoiadores de Zezé Perrella, seria o atual conselheiro do Cruzeiro e dono da rede de Supermercados BH, Pedro Lourenço. No final das mensagens, o ex-mandatário se despede afirmando que 'irá acabar com as gracinhas das frangas', em alusão ao arquirrival Atlético-MG. Zezé ficou a frente do Cruzeiro por quatro mandatos e conquistou, entre outros títulos, a Copa Libertadores de 1997, além de ter participado na montagem do elenco que conquistou a Tríplice Coroa em 2003.