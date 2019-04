Pela semifinal do Carioca, Flamengo e Vasco fazem Clássico dos Milhões em Manaus

Mais um capítulo da maior rivalidade do Rio de Janeiro será escrito neste domingo (23), pelas semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco fazem o Clássico dos Milhões às 16h, horário de Brasília, na Arena Amazônia, em Manaus.

Com a vantagem do empate - por ter melhor campanha na competição, o Gigante da Colina tenta manter a hegemonia recente nos clássicos diante do maior rival: há mais de um ano sem perder, são oito jogos disputados, com cinco triunfos vascaínos contra três empates.

Para o Flamengo, a vitória é de suma importância, tanto pela ida a final do Estadual quanto pelo fim da seca de triunfos diante da equipe vascaína. Além deste detalhe, o jogo deste domingo pode ser o último Clássico dos Milhões em 2016, visto que o Vasco se encontra - mais uma vez, na Série B do Brasileirão, e a única competição possível de encontro entre ambas as equipes seria a Copa do Brasil.

Muricy vê Flamengo pronto para o clássico, e Guerrero tenta fazer seu primeiro gol contra o Vasco

Após a vitória convincente da equipe diante do Confiança-SE na última quarta-feira (20), pela Copa do Brasil, o treinador Muricy Ramalho elogiou o grupo e analisou a disposição tática da equipe. "Nosso time cria muito sempre e é um grupo muito tático. Temos o hábito de fazer a marcação ofensiva e sempre entramos com o pensamento de pressionar no campo adversário, jogando pelos lados", comentou Muricy.

Sobre o Vasco, o comandante rubro-negro também enfatizou a boa temporada que o adversário da semifinal vem fazendo, e deu méritos à comissão ténica do Gigante da Colina. "Jorginho e Zinho estão fazendo um excelente trabalho no Vasco, que está jogando muito bem. Eles têm um entrosamento maior que o nosso, porque mexeram pouco do ano passado para agora. Nós [Flamengo], estamos encontrando o time, com duas maneiras de jogar", afirmou o técnico do Mais Querido.

Outro destaque do clássico deste fim de semana é Paolo Guerrero. Pelo Flamengo, o peruano já enfrentou o Vasco cinco vezes, porém ainda não marcou. O camisa 9 terá a oportunidade neste domingo de dar fim ao jejum de gols diante do rival, e ajudar o Rubro-Negro a se classificar a mais uma final do Carioca.

O único desfalque do Mais Querido para o Clássico dos Milhões é o zagueiro Juan, que levou um discutível cartão amarelo diante do Bangu, e desfalca pela soma de três no total. Recuperado de lesão, César Martins deve ser o substituto do camisa 4. "Estou bem, sem dor. Vou viajar com o grupo e vou esperar o treinador definir a escalação. O Muricy pediu para eu ver noticiários, ver como está o clima, estudar o time deles. Joguei dois jogos contra eles, mas todo jogo muda. Clássico é sempre bom de jogar”, analisou o zagueiro.

Guerrero tenta fazer primeiro gol diante do Vasco com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo.com.br)

Jorginho pede seriedade na busca pelo bicampeonato estadual

Apesar do retrospecto favorável contra o maior rival e sem perder há cinco meses, o treinador do Vasco, Jorginho, pede seriedade de seus jogadores contra o Flamengo, sem entrar de salto alto. "Atuar no Vasco é buscar o resultado o tempo todo, marcando forte. É decisão, temos que entrar assim. Quero meus jogadores concentrados completamente e nossa maior motivação não é a invencibilidade, o principal mesmo é a conquista do título", analisou Jorginho.

Destaque do Gigante da Colina, Nenê também pediu atenção total no clássico deste domingo. "São jogos que todos os jogadores gostam de jogar. Se trata de uma partida decisiva, um clássico. Existe tensão, adrenalina, a dimensão é enorme e atmosfera diferente. Então, vou dar mais do que meu máximo, fazer o melhor para ajudar o time na conquista da vitória. Tivemos muitos jogos seguidos, e é normal não jogar bem em todos. Nós estamos voltando a ter a mesma intensidade de antes, mas creio que podemos melhorar, na verdade sempre podemos evoluir. Vencer é o mais importante, mas queremos conquistar vitórias convencendo", enfatizou Nenê.

Assim como o Flamengo, o Vasco terá apenas um desfalque para o jogo deste fim de semana. Cumprindo suspensão, o volante Marcelo Mattos será substituído por Diguinho.