Resultado Grêmio x Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho (3-1)

Juve foca no próximo domingo (1), onde enfrenta o Internacional, no Alfredo Jaconi, pela partida de ida das finais do Gauchão.

Estatísticas do jogo entre Grêmio x Juventude. Massacre gremista, mas o classificado é o Juve!

# Grêmio Juventude Posse de bola 64% 36% Finalizações 30 6 Passes 630 146 Escanteios 12 0

Grêmio volta a campo na quarta-feira (27), nas oitavas de finais da Libertadores, contra o Rosário Central, na Arena

Jogadores do Juventude ficam no gramado, pulando com a torcida, que veio em peso e faz a festa na Arena.

É a terceira eliminação do Grêmio na recente história do Grêmio na Arena. Torcedores gremistas saem muito cabisbaixos. Desde 2010 o Tricolor não conquista o Gaúcho.

Elias, o herói do jogo: "É o mínimo que poderia fazer para minha equipe. É o meu trabalho. É só reflexo do trabalho que a gente faz durante a semana"

Roberson: "Mostrou que o time tem o espírito de competição. Seria difícil se bater de igual peso, o Grêmio está muito acima da gente, mas viemos na humildade e conseguimos o resultado"

Giuliano: "Infelizmente, a bola não entrou no momento que a gente precisava. Eles fizeram na única fez que chegaram. Isso faz parte do futebol"

Torcida gremista aplaude jogadores pelo empenho. A do Juve faz a festa, junto com os jogadores. Classificação heroica do time de Antonio Carlos

50' TERMINA O JOGO!

O Juventude faz história! Segura o massacre gremista e vai às finais do Gauchão 2016! Grêmio 3 x 1 Juventude

49' Luan cruza na área, Groe desvia, mas Elias fica com ela!

49' Cartão vermelho para Hélder, por falta em Luan!

48' NADA!

Falta não dá em nada e Marcelo Grohe continua na área!

47' Falta pro Grêmio. Grohe na área!

45' Cinco minutos de acréscimos!

45' CENAS LAMENTÁVEIS!

Elias intervém no cruzamento de Lincoln, Fred deixa o pé no goleiro e o tempo fecha na Arena

43' Miller Bolaños arrisca de longe, mas Elias, o herói do jogo até aqui, defende com segurança

43' BRESSAN NA ÁREA!

Roger diz para zagueiro ficar dentro da área nos ataques gremista

39' ELIAS!!!!!!

Henrique Almeida ficou na cara do gol, após passe de Giuliano, e o arqueiro do Juve faz outra bela defesa, salvando o time!

37' UHHHHHH!

Luan corta para o meio e bate de canhota, buscando o ângulo. Mas a bola sai pela linha de fundo

36' Lincoln no lugar de Walace, para repor a energia do meio-campo

33' Volante Walace erra passe. Símbolo da ansiedade e do cansaço que vive o Grêmio na partida

31' Walace cruza na área, Marcelo Oliveira tenta desviar, mas Elias fica com a bola. Goleiro fica sentindo o braço

28' Douglas sai aplaudido na Arena. Vem Henrique Almeida, outro atacante

Curiosidade: Com mais os três gols de hoje, o Grêmio chega a 49 gols na temporada. É o melhor ataque do Brasil, disparado

25' Douglas arrisca de fora da área mas a bola vai para a linha de fundo

23' Após muita intensidade do Grêmio, partida esfria. Juventude consegue tocar a bola no campo de ataque

19' QUE MASSACRE!

Walace recebe de Miller Bolaños e chuta no canto. Elias defende em dois tempos!

19' NO PAU!

Douglas recebe de Giuliano, corta para o meio e manda uma bomba no poste!

17' LUAN!

De fora da área, camisa 7 chuta com muito perigo, mas a bola sai pelo lardo esquerdo do gol de Elias! Pressão gremista!

17' O QUE FOI ISSO?

Giuliano sai na cara do go, Elias abafa, mas solta no pé de Douglas, que chuta, mas a bola desvia e sai pela linha de fundo

14' QUE JOGO FAZ GILUANO!

Meia é o dono do meio-campo. Já fez um, e agora, deu assistência. Jogaço!

13' Giuliano faz ótima jogada e toca no meio para o equatoriano, que recém entrou, marcar! Grêmio precisa de mais um!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BOLAÑOS!

12' Miller on fire!

Equatoriano já tocou diversas vezes na bola. Se movimenta muito o atacante gremista. Quer jogo!

9' Luan tenta cabeçada mas joga por cima do gol

7' Vem aí Bolaños!

Roger chama o equatoriano para o jogo! Bobô sai aplaudido

Confira o gol de Roberson!

Confira o gol de Giuliano!

4' QUE JOGO!

Com o gol do Juventude, o Grêmio precisa fazer mais dois para se classificar. Não teremos mais disputa de pênaltis. Só um 4 a 1 poderá promover o Tricolor à final

2' SEM TEMPO PARA RESPIRAR

Roberson chuta de fora da área, a bola desvia em Bressan e entra para o fundo das redes!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDE! ROBERSON!

1' Que golaço do Grêmio, de novo! Douglas deixa Giuliano em boas condições. Meia dribla o marcador e mete no canto esquerdo do goleiro Elias! O Grêmio empate o placar a agregado!

1' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOOO DO GRÊMIO! GIULIANO!

0' Começa a segunda etapa!

17h02 | Equipes estão de volta no gramado. Ambas sem modificações

Itaqui: "Sabíamos que ia ser bem difícil, até porque eles têm um volume de bola muito bom aqui. Agora é suportar no segundo tempo para levar o Juventude para a final", afirmou o meia do Juve.

Walace: "Time deles jogou pouco no primeiro tempo. Temos que conseguir no segundo", disse o autor do gol, na saída de campo.

Estatistícas do primeiro tempo de Grêmio x Juventude:

# Grêmio Juventude Posse de bola 65% 35% Finalizações 10 2 Faltas 12 6 Escanteios 6 0

BRONCA NO JUIZ!

Torcida vaia e entoa cânticos contra a arbitragem na Arena

47' Fim do primeiro tempo!

Grêmio 1 x 0 Juventude

45' Bressan tenta chute de longe mas a bola sai em linha de fundo

44' ELIAS! ELIAS!

Luan faz jogada individual, bate pro gol e o goleiro desvia para escanteio. Tá difícil passar pelo arqueiro do Juve!

41' DE NOVO, WALACE?

Em um lance parecido com o primeiro gol, volante chuta de longe e dessa vez manda por cima; a bola balança as redes do lado de fora

39' ALTO

Ramiro chuta com perigo da direita, mas a bola vai por cima da meta de Elias

35' PARA TUDO, DE NOVO

Giuliano deixa Bobô na cara do gol, mas o bandeirinha marca outro impedimento do atacante gremista

33' ELIAS SALVOU!

Bressan desvia cruzamento na pequena área e o goleiro do Juve faz uma defesa sensacional, impedindo o segundo gol do Grêmio. Na volta, a bola ainda bate no zagueiro e sai pela linha de fundo, em tiro de meta

32' SALVOU

Douglas faz ótima jogada na direita, cruza na cabeça de Bobô, mas o zagueiro do Juve tira na hora H! Escanteio!

31' IMPEDIDO

Douglas chuta, bola é desviada e cai no pé de Bobô que desvia para o gol, mas em posição irregular

29' Douglas cobra e a bola bate na barreira. Recomeça o Grêmio

29' FALTA

Luan faz jogada individual e cai na intermediária. Falta muito perigosa para o Grêmio! Douglas e Fred na bola

27' OUTRO

Fred recebeu amarelo por reclamação. Festival de cartões agora

25' Mais dois!

Hugo, por falta em Walace. E Dieguinho, por chutar a bola. Ambos do Juventude

25' Cartão amarelo

Bressan, por falta no meio-campo

20' BRONCA

Roger Machado se irrita com Giuliano, após tentar passe equivocado

17' TORCIDA VEM JUNTO

Fred cruza bola na área e Hugo desvia para escanteio. Grêmio pressiona e a Arena vem junto com o time

15' SAI BEM DO GOL, GROHE

Goleiro abafou Itaqui, que saiu na cara do gol

14' Boa drenagem:

Mesmo com a chuva forte, gramado da Arena está seco, proporcionando um jogo muito veloz

13' 100 jogos de puro desarme!

Roberson chega na linha de fundo, tenta driblar Bressan, mas o zagueiro que faz o centésimo jogo com a camisa Tricolor dá um carrinho para a linha de lado

11' UHHHHHH!

Douglas cruza na boca da área, Giuliano desvia e Bobô, na cara do go, não consegue empurrar para o fundo das redes! Pressão gremista!

7' Confira o gol de Walace:

Golaço de Walace. Do meio da rua.



5' COMEÇO AVASSALADOR

Grêmio começou impondo sua velocidade. Tricolor domina as ações do jogo e já tem vantagem no placar. Lembrando que 1 a 0 ainda dá a classificação para o Juve

3' Que lindo gol do volante Walace! Luan não consegue dominar e a bola pinga para o camisa 5, que emendou uma paulada, sem deixar cair, no ângulo do goleiro Elias. De fora da área!

3' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO GREMIO!

Walace!

1' NADA

Giuliano tenta jogada na esquerda, pede falta, mas Jean Pierre de Lima não marca nada

0' Rola a bola na Arena. Vamos para Grêmio x Juventude no Campeonato Gaúcho 2016!

15h58 | Juventude tem a vantagem de dois gols, concedida na vitória em Caxias do Sul, sobre o Grêmio. Tricolor precisa vencer por três ou mais gols para se classificar

15h56 | Sob chuva forte, Grêmio e Juventude estão no gramado da Arena. Vai rolar a bola!

15h53 | Tudo pronto para a bola rolar na Arena! Equipes no túnel que dá acesso ao gramado

15h30 | Curiosidade: hoje é o 100° jogo do zagueiro Bressan com a camisa Tricolor.

15h20 | Escalação do Juventude: Elias; Helder, Klaus, Heverton e Pará; Wanderson, Itaqui, Bruno Ribeiro, Dieguinho e Hugo; Roberson

#Grêmio escalado! Reservas:

30 B. Grassi

22 M. Hermes

12 Edinho

27 Lincoln

23 M. Bolaños

9 H. Almeida

25 P. Rocha pic.twitter.com/fmidcYBl4C — Grêmio FBPA (@Gremio) April 24, 2016

15h | Chove muito em Porto Alegre. Expectativa é de 15 mil torcedores na Arena. O gramado está aguentando a tromba d'água

14h30 | O Internacional venceu ontem o São José, por 1 a 0, no Passo D'Areia, e é o primeiro clube garantido nas finais do Campeonato Gaúcho.

+Gol de Ernando decide, Inter bate São José-RS e se garante na final do Gauchão

14h | Grêmio e Juventude já estão na Arena do Grêmio, que já abre os portões para os torcedores entrarem. Tarde de muita chuva em Porto Alegre.

Tricolor e Juve deverão ir a campo com o mesmo time que se enfrentaram na quinta-feira (21), no Alfredo Jaconi.

Palco do jogo, a Arena do Grêmio espera entre 15 e 20 mil torcedores no domingo (24) em Grêmio x Juventude, que apoiarão o Grêmio em busca da virada no placar agregado. Com capacidade para 62 mil torcedores, o Tricolor só perdeu para o São José no seu estádio, por 2 a 0, na fase de grupos do Gauchão.

A Arena do Grêmio será o palco para o confronto | Foto: Divulgação/Grêmio

Apesar da derrota em Caxias do Sul, o técnico Roger Machado demonstrou confiança na entrevista coletiva, concedida na exta-feira (22): "Foi um jogo decidido em duas bolas paradas. O Juventude nos marcou e tentou contra-atacar. Nas bolas paradas, entrou, e a gente sai derrotado. Domingo, podemos comemorar a classificação, reverter jogando em casa", disse.

+Roger Machado evita Libertadores e acredita na classificação do Grêmio nas semifinais do Gauchão

O principal destaque do Grêmio fica por conta do zagueiro Pedro Geromel, vitima do surto de caxumba no elenco gremista. Ele é o quarto jogador que sofre com a doença, e deverá ficar de fora do time por 10 dias, perdendo também a partida de ida das oitavas de finais da Libertadores.

+Zagueiro Pedro Geromel é mais uma vitima de caxumba e desfalca Grêmio por 10 dias

Ex-Grêmio, São Paulo e outros times brasileiros, o meio campista Hugo é o destaque do Juventude. Com 35 anos, o camisa 10 dos alviverdes tem feito um bom Campeonato Gaúcho, e é a principal fonte de qualidade técnica do time. Olho nele!

Hugo é o destaque alviverde (Foto: Divulgação/Juventude)

Apesar da sequência de partidas, jogando na terça-feira, quinta e agora no domingo (24), Roger Machado quer a classificação e usará os titulares para consegui-la. Com isso, será mais um teste para Miller Bolaños, que após 35 dias, voltou a entrar em campo, no Alfredo Jaconi. Com falta de ritmo de jogo, ele pouco somou à partida, mas estará presente no banco de reservas, à disposição de Roger.

Miller Bolaños é o destaque gremista (Foto: Divulgação/Grêmio)

+Resultado Juventude x Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho 2016 (2-0)

O Juve, que não subiu para a Série B em 2015 por uma diferença de saldo de gols, segue em boa fase. Classificado em terceiro colocado na tabela, os alviverdes fazem ótimo campeonato. Entretanto, o time de Caxias do Sul precisa segurar o Grêmio na Arena, para consolidar a boa temporada chegando à final do Gauchão.

+Roger Machado evita Libertadores e acredita na classificação do Grêmio nas semifinais do Gauchão

O Grêmio estava há dois meses sem saber o que era perder. O time de Roger Machado estava respondendo bem aos jogos, e tem o melhor ataque do Brasil, com 47 gols. Entretanto, o time passou em branco no último jogo, e acabou perdendo em Caxias do Sul.

Bobô é o artilheiro do time na temporada, com sete gols (Foto: Divulgação/Grêmio)

Para classificar-se, os gremistas precisarão fazer mais de três gols na Arena. Em caso de empate, ou derrota por um gol de diferença, o time alviverde é quem vai à final do Estadual. 2 a 0 leva o jogo para os pênaltis.

Grêmio e Juventude já se enfrentaram na partida de ida das oitavas. Na quinta-feira (21), o Tricolor perdeu para o Juve, no Alfredo Jaconi, por 2 a 0, e saiu em desvantagem na eliminatória de dois jogos.

