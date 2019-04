Fator Cuca: treinador proporciona mudanças técnicas e táticas desde sua chegada ao Palmeiras

O novo comandante alviverde foi contratado um dia depois da demissão do ex-treinador, Marcelo Oliveira, após a derrota em casa para o Nacional, na Libertadores. Os motivos que cercam a demissão de Marcelo são fundamentais para a comparação entre um trabalho e outro, entre o novo e o antigo técnico.

Na frente do Verdão, Oliveira teve um aproveitamento de 52%: 53 jogos, 24 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Após nove meses de trabalho, pré-temporadas e condições ideais de trabalho, a evolução foi nula. Além de perder pontos em casa, conceitos como a marcação individual e um volante pegador, levaram o trabalho do ex-técnico a ser questionado.

A marcação individual é o primeiro erro. Pegamos como exemplo o lateral direito Lucas, que foi e continua sendo criticado pela torcida por não vir jogando bem em 2016. Porém, a culpa não é toda dele, muito do futebol apresentado por Lucas tem a ver com o sistema imposto por Marcelo Oliveira. Sistema que obrigava o lateral sair, literalmente, a caça dos pontas. Qual a consequência disso? Inúmeros buracos na zaga palestrina. Aquele espaço vazio no campo que faz o torcedor ter calafrios só de olhar, e ao olhar, percebe na hora que algo está errado.

Muitas sessões de treino na pré-temporada e pouquíssima evolução. Conceitos desatualizados levaram a queda de Marcelo Oliveira, que já é pagina virada.

O Palmeiras de Cuca

(Foto: Palmeiras Divulgação/Cesar Grecco)

Agora falaremos do time comandado pelo atual treinador, como se ajeita em campo e como se comporta taticamente dentro das quatro linhas. O começo, como todos sabem, foi assustador para alguns, quatro derrotas seguidas e nenhuma mudança no futebol apresentado. Porém, era necessário tempo e treino para as coisas se ajeitarem. ​

As coisas começaram a mudar no 3 a 0 diante do Rio Claro, no Pacaembu. Protesto das organizadas, medo do rebaixamento e da não classificação para as quartas de finais. Mas o que se viu foi um time se impondo o tempo todo, com boas triangulações, e com princípios de compactação. Alguns jogadores, para muitos, “estrearam” em 2016 naquele jogo, como Egídio.

Palmeiras 1 a 0 Corinthians. A equipe de Tite foi engolida por Cuca e seus comandados. O Verdão foi a campo com um 4-4-2 em linha, com Gabriel e Arouca de volantes, Robinho e Zé Roberto abertos, e Jesus e Alecsandro na frente, marcando a saída de bola.

A dinâmica palmeirense começava a ser mudada. O plano foi simples: marcar as triangulações na saída de bola, principalmente no lateral mais fraco, que quando recebia a bola para girar, se via sem opções para o passe. Todas marcadas.

Com a posse de bola, o toque de Cuca começava a aparecer. Troca de passes rápidos e superioridade numérica pelos lados do campo. Os volantes começaram a aparecer para dar opção, diminuindo muito o número de chutões dado por Prass e pelos zagueiros. Consequentemente, na maioria das vezes, sempre havia um jogador palmeirense para dar opção.

Claro que apenas o jogo contra o Corinthians não pode ser tomado como base, afinal, raça em um clássico é o que não falta. Porém, tática, coletivo, e jogadores seguindo a risca a estratégia do treinador estiveram dentro de campo.

A chegada do novo técnico, além de começar a dar uma cara ao time, tem elevado a moral e o futebol de alguns jogadores. Egídio, Alecsandro, Jean, Gabriel Jesus e Gabriel, são exemplos disso.

O futebol apresentado pelo lateral-esquerdo, Egídio, é o que vem chamando mais atenção. De reserva e criticado, o jogador agora é titular e elogiado, considerado por muitos, um dos melhores das últimas partidas. No Campeonato Paulista, o jogador é o segundo maior desarmador da equipe, o primeiro em cruzamentos certos, o terceiro melhor passador, além de contar com duas assistências.

Na última segunda-feira (18), pelas quartas-de-final, Egídio foi o destaque da partida. Como mostra o mapa de calor, o lateral-esquerdo teve maior presença no meio do campo, com boas subidas para o ataque.

Comparado com Zeca, lateral-esquerdo do Santos, o palmeirense leva vantagem no número de assistências, tanto para gol como para finalização, e na precisão dos cruzamento. Já o santista comete menos faltas e tem uma pequena porcentagem a mais nos passes certos.

Do outro lado da lateral, Jean começou a ser improvisado na direita, depois de partidas questionáveis de Lucas. Junto com Egídio, Jean é o segundo com mais assistências na equipe. Como mostra o mapa de calor abaixo, o lateral-direito obedece fielmente algo já dito por Cuca, que quando um lateral sobe para o ataque, o outro fica.

Outro jogador que começou a se destacar com Cuca foi o atacante Alecsandro. O camisa 29 do Palmeiras é o artilheiro da equipe no Paulista, com 8 gols. Nos últimos jogos, é possível destacar que o atacante vem saindo muito da grande área para buscar a bola. Fato que se deve ao Verdão não jogar com um clássico camisa 10.

Ao comparado com o camisa 9 do Santos, o palmeirense tem dois gols a mais que Ricardo Oliveira. Além disso, a precisão na finalização é de 48%, contra 39,4% do santista. Muito dessa melhora se deve ao esquema imposto por Cuca, velocidade na troca de passes, de pressão no adversário e de superioridade numérica, que deixa sempre um jogador livre.

Contra o Corinthians, Alecsandro teve mais presença no meio-campo do que na grande área

Gabriel Jesus e Dudu são dois jogadores que vinham jogando bem com Marcelo Oliveira e agora melhoram, especialmente Jesus, a cada jogo comandado por Cuca. O jogo de toque de bola rápido e triangulação favorece muito o futebol destes dois atacantes.

Na volância, Gabriel, o “pitbull” palmeirense vem recuperando seu futebol cada dia mais. Porém, com ou sem Cuca, a sua melhora aconteceria, pois se trata de um dos melhores volantes do país.