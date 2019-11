Resultado Santos x Palmeiras  na semifinal do Campeonato Paulista 2016 (2-2)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Com a vitória nos pênaltis o Santos enfrenta o Audax na final do Campeonato Paulista 2016

UM JOGO HISTÓRICO Só deu Santos no primeiro tempo, o Peixe abriu o placar com Gabriel e perdeu grandes chances de aumentar o placar na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras pressionou bastante em busca do empate mas Gabriel mais uma vez marcou para o Santos. Todos achavam que o Palmeiras estava morto, mas aos 42 Rafael Marques diminuiu para 2 a 1. O Palmeiras foi buscar o empate na vontade, no minuto seguinte Rafael Marques fez o segundo gol levando a partida para os Pênaltis. Na marca da cal, Vanderlei se destacou defendendo duas cobranças. Fernando Prass que defendeu um pênalti, cobrou na trave e o Santos se classificou para a final do Paulistão

Santos: x - 1 - 1 - 1 = 3 Palmeiras : 1 - x - 1 - x = 2 SANTOS CLASSIFICADO PARA A FINAL DO PAULISTÃO 2016

Fernando Prass bateu NA TRAVEEEEEEE O SANTOS ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA !!!!!!!!

Vitor Ferraz bateu GOOOOOOOOL DO SANTOS

Rafael Marques bateu DEEEEEEEEFEEEEEEEENDEEEEEEEU VANDERLEI!!!

Tudo igual na Vila

Zeca bateu GOOOOOOL DO SANTOS

terceira cobrança do Santos está 2 a 1 para o Palmeiras

Jean bateu Gooooool do Palmeiras

David Braz bateu Goooool do Santos

Lucas Barrios bateu DEEEEEEEEFEEEEEENDEEEEEU VANDERLEI!!!!!

Lucas Lima bateu DEEEEEEEEEEFEEEEEENDEEEEEEU FERNANDO PRASSS!!!

Vanderlei chegou a espalmar mas o Verdão está em vantagem

Cleiton Xavier bateu GOOOOOL

O Palmeiras vai começar as cobranças !!

Batedores do Santos: Lucas Lima, David braz, Zeca, Victor Ferraz, Ricardo Oliveira

Lista de batedores de pênalti do Palmeiras : Cleiton Xavier Barrios Jean Rafael Marques e Fernando Prass

Que jogo amigos!!!! O Santos foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar com Gabriel. O Palmeiras pressionou na etapa final mas aos 29 Gabriel fez o segundo. Parecia que o Santos já estava na final, mas o Palmeiras foi gigante e aos 42 e 43 minutos Rafael Marques marcou para o Verdão empatando a partida

49' Final de Jogo a vaga final será definida nos PÊNALTIS

48' Lucas Lima invadiu a área Vitor Hugo no carrinho fez o corte a bola tocou por último no jogador do Santos

47' Roger Guedes cruza, a bola passa por todo mundo

46' A Partida está indo para os pênaltis

45' Cuca está expulso por entrar em campo para comemorar o gol

43' RAFAEL MARQUES INCRIVEL!! Egídio cruzou pela esquerda o atacante antecipou na primeira trave e desviou de cabeça marcando o segundo gol do Palmeiras

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS RAFAEL MARQUES DE NOVO

42' Barrios dominou no peito e tocou para Rafael Marques finalizar

42' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!! RAFAEL MARQUES!!

41' Ricardo Oliveira arrisca de fora, a bola explode em Matheus Sales

39' Barrios domina no peito e finaliza nas mãos de Vanderlei

37' Mudança no Santos: Sai : Gabriel. Entra: Alison

36' Santos domina a partida

33' Substituição no Palmeiras: Sai: Gabriel Jesus. Entra: Barrios

29' Mais um de Gabriel!! Matheus Sales perdeu a bola no meio de campo e deu o contra ataque para o Santos, Zeca fez linda jogada e tocou para Gabriel na marca do pênalti fuzilar para o gol

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS !!! GABRIEL DE NOVO!!!

27' Substituição no Santos: Sai: Victor Bueno. Entra: Paulinho

26' Cleiton Xavier tocou para Jean que mandou um foguete por cima do gol

25' Egídio cruzou rasteiro nas mãos de Vanderlei

23 ' Renato faz falta em cima de Róger Guedes

19' Egídio fez o cruzamento na segunda trave para Róger Guedes o atancante não dominou e a bola ficou fácil para Vanderlei

17 ' NÃO GABRIEL JESUS!! O atacante roubou a bola do zagueiro e disparou para o ataque, Jesus invadiu a área cara a cara com Vanderlei e mandou por cima do gol

15' Substituição no Palmeiras: Sai: Robinho. Entra: Cleiton Xavier

14' Substituição no Palmeiras: Sai : Alecsandro. Entra: Rafael Marques

13' Gabriel Jesus disputa com David Braz, o zagueiro do Santos está no chão recebendo atendimento médico

12' Zeca fez linda jogada puxando para o meio mas finalizou em cima da defesa

11' Cartão Amarelo para Thiago Martins após falta em Victor Bueno

11' Lucas Lima cobra falta, Alecsandro tirou de cabeça

9' Thiago Maia puxou contra ataque, Gabriel deu um carrinho por trás e levou cartão amarelo

8' Gabriel arrisca de fora, Vanderlei faz a defesa

8' Gabriel está caido no chão sentindo dores no tornozelo

7' Robinho faz o cruzamento Thiago Maia afasta para escanteio

6' Jean cruzou Roger Guedes dominou de peito mas Gustavo Henrique cortou

5' Alecsandro recebeu no meio e mandou uma bomba em cima da defesa

3' Palmeiras erra muitos passes neste começo de segundo tempo

1' Escanteio para o Santos

0' Começa o segundo tempo

Palmeiras está em campo vai começar a segunda etapa

Santos já voltou para o segundo tempo sem mudanças

Veja o primeiro gol do Santos

Primeiro tempo onde só deu Santos, o time da casa começou a partida fazendo forte pressão no Palmeiras, com troca de passes rápidos pelo meio de campo, o Palmeiras fez boa marcação mas não cuidava da bola errando muitos passes, o Peixe abriu o placar aos 39 em ótimo passe de Lucas Lima para Gabriel.

50' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

47' FECHOU O TEMPO!!! Alecsandro fez falta dura em cima de Gabriel os dois jogadores discutiram e receberam cartão amarelo

46' Ricardo Oliveira faz falta em cima de Thiago Martins

44' Cinco minutos de acréscimo por conta da parada técnica

42' Egídio cobra falta a bola direto pela linha de fundo

42' Falta para o Palmeiras

39' Contra ataque mortal!! Lucas Lima enfiou para Gabriel entre os zagueiros o atacante cortou Egídio e mandou uma bomba para o fundo do gol!!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS !!!! GABRIEL

39' Palmeiras começa a trocar mais passes

35' VANDERLEI !! Róger Guedes, fez linda jogada individual passou por três jogadores e mandou uma bomba para a ótima defesa do goleiro.

34' Gabriel recebeu livre cara a cara com o goleiro mas estava marcado impedimento

33' Rola a bola na Vila

30' Jogo paralisado para reidratação.

28' Lucas Lima cobra falta a bola passou por todo mundo e ficou com o goleiro

25' Róger Guedes bateu, a bola subiu muito e caiu nas mãos do goleiro

25' Jogo recomeçado

22' Parada técnica por conta de forte calor

21' Vitor Bueno recebeu um ótimo passe pela direita, fez o cruzamento a bola passou por todo mundo

19' FERNANDO PRASS!! Lucas Lima cobra escanteio, Vitor Hugo afasta, a bola sobra para o meia que chutou cruzado para ótima defesa do goleiro

18' Escanteio para o Santos

17' Cartão Amarelo para Egídio

15' Renato fez boa jogada pelo meio, tocou para Lucas Lima enfiou para Gabriel, mas Fernando Prass deu um bicão na bola

12' UUUUUUUH! Gabigol passou por dois marcadores e bateu cruzado, a bola passou perto

10' FERNANDO PRASS Lucas Lima cobrou falta rasteira na boca do gol a bola passou por todo mundo e Prass no reflexo fez boa defesa

9' Gabriel Jesus derrubou Lucas Lima no bico da área, falta perigosa

8' Lucas Lima foi lançado Vitor Hugo chega no carrinho e corta para lateral

6' Gabriel recebeu na área mas não conseguiu dominar a bola e ficou no chão sentindo o ombro

4' Egídio cruzou, Alecsandro tocou de peito para Róger Guedes mas Gustavo Henrique cortou

3' Lucas Lima cobra escanteio, Egídio afasta, na sobra Ricardo Oliveira chutou em cima da zaga.

3' Gabriel recebe nas costas de Egídio, Thiago Martins afastou

1' Lucas Lima cobra escanteio fechado, Fernando Prass tira de soco

0' Gabriel recebe na área Jean manda pra escanteio

0' Começa o jogo!

Faz muito calor na Vila Belmiro os jogadores se refrescam antes da partida.

As duas equipes estão prontas, vai começar a semifinal!!!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Palmeiras está no gramado !! com seu uniforme número 1, camisa verde, calção verde e meias verdes.

O Peixe vem com seu uniforme principal, camisa branca, calção e meias brancas.

O Santos entra no gramado e recebe grande festa da torcida!

As duas equipes estão no vestiário na preparação final para a partida

A Vila Belmiro está completamente lotada para o clássico entre Santos e Palmeiras

O Palmeiras acaba entrar no gramado para fazer seu aquecimento.

O time do Santos faz aquecimento no gramado na Vila Belmiro.

No banco de reservas do Verdão: Vagner, Lucas, Dracena, R.Carvalho, J.Pedro, Zé Roberto, T.Santos, Arouca, Cleiton, Erik, R.Marques e Barrios

Palmeiras escalado!!! Prass, Jean, T.Martins, V.Hugo e Egídio; Gabriel, M.Sales, Robinho, Roger Guedes, Alecsandro e Gabriel Jesus

Banco de reservas do Santos: Vladimir, Caju, Lucas Verissimo, Alison, Léo Citadini, Ronaldo Mendes, Sérginho, Rafael Longuine, Elano, Maxi, Paulinho e Joel.

Santos escalado!!! Vanderlei, V; Ferraz, D. Braz, G. Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabigol e R. Oliveira.

O Palmeiras já está no estádio, a torcida do Santos faz uma grande festa em volta do ônibus do Santos.

Acompanhe agora o confronto entre Santos x Palmeiras válido pela Semifinal do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, atualmente o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e realizado entre janeiro e maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio. Boa noite, torcedor da VAVEL Brasil!

No ano passado, a rivalidade entre as duas equipes Santos x Palmeiras foi aflorada com as finais do Paulistão e da Copa do Brasil. O Santos foi o campeão do estadual ganhando nos pênaltis, gerando uma enorme rivalidade entre os jogadores, principalmente entre Fernando Prass e Ricardo Oliveira.

Santos convocou 23 atletas para a disputa da semifinal. Confira a lista:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo

Laterais: Caju, Victor Ferraz e Zeca

Volantes: Alison, Thiago Maia e Renato

Meias: Elano, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Ronaldo Mendes, Serginho e Vitor Bueno

Atacantes: Gabriel, Joel, Maxi Rolón, Ricardo Oliveira e Paulinho

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para o clássico contra o Santos:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Cleiton Xavier e Robinho

Atacantes: Alecsandro, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes

Cuca para enfrentar o Santos na Vila conta com o crescimento da equipe no momento decisivo "Temos evoluído no controle de bola, na diminuição do espaço. O Palmeiras é assim em jogos decisivos, ele cresce, em clássico tem crescido bastante. A gente estava em um momento pior que hoje e íamos jogar contra o Corinthians. Em um clássico você pode fazer as coisas ficarem iguais. Para vencer na Vila precisamos ser mais preciosos do que fomos naquele domingo.” Ressaltou o treinador.

Dorival Júnior, treinador do Santos, comentou sobre a semifinal, segundo ele o jogo de logo mais terá caracteristicas diferentes da final da Copa do Brasil " O momento das duas equipes já é um pouco diferente. O próprio Palmeiras vem numa evolução, o Santos busca esse crescimento. Acho que teremos um espetáculo. Não acredito que tenhamos um jogo com aquelas características.Vejo o momento das duas equipes um pouco parecidos em alguns aspectos."

Em dezembro, o Palmeiras deu o troco sendo campeão da Copa do Brasil, tendo Fernando Prass como o herói,agora as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez valendo uma vaga para a final do Paulistão.

O Palmeiras tem dois desfalques para o jogo decisivo contra o Santos, Allione sofreu uma entorse no joelho esquerdo e Dudu com dores musculares foram vetados. O Peixe vai com seu elenco completo para a disputa.

Gabriel Jesus o artilheiro do Palmeiras no ano com 9 gols, também comentou sobre a partida de logo mais em entrevista coletiva "É complicado jogar na Vila Belmiro, todos sabem o quanto é difícil. Mas é briga de cachorro grande, pensaremos somente na vitória, que é o que importa para a gente. Estamos com a confiança em alta, afinal estamos vindo de vitórias, o Cuca está fazendo um belo trabalho, mexendo aonde tem de mexer, e isso faz a gente pegar mais confiança. O que importa é vencermos e nos classificarmos."

O zagueiro David Braz falou sobre o clássico contra o Palmeiras e analisou o adversário " Cada jogo tem sido mais importante que o outro. Contra o São Bento também foi assim. Acredito que encontraremos dificuldades diante do Palmeiras, mas não podemos vacilar. Os últimos jogos contra eles (Palmeiras) têm que nos servir de lição. Devemos ficar atentos nas jogadas aéreas e também na forte marcação deles"

Pela primeira vez na história, um clássico Santos x Palmeiras terá torcida única no estádio, O Santos vendeu quase todos seus ingressos, restam cerca de 500 ingressos, cinco setores da Vila Belmiro estão esgotados.

O estádio Vila Belmiro será o palco da partida entre Santos x Palmeiras, válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2016.

FIQUE DE OLHO Santos x São Bento: Ricardo Oliveira. O atacante é o artilheiro do time no campeonato, com 6 gols e ainda tem 3 assistências.

FIQUE DE OLHO jogo Palmeiras x Santos: Gabriel Jesus: A jovem promessa do Verdão começou o ano de forma fantástica, Gabriel Jesus é o artilheiro da equipe na temporada com 9 gols, além de ser o jogador do Palmeiras com mais desarmes certos no Paulistão 28 no total.

Santos e Palmeiras já se enfrentaram 313 vezes na história, o Peixe ganhou 100 vezes, ocorreram 81 empates, o Verdão ganhou 132 partidas.

Na outra semifinal, Corinthians e Audax se enfrentam em Itaquera, após o Timão vencer o Red Bull Brasil nas quartas de final, e o Audax golear o São Paulo por 4 a 1

O Santos foi o líder do grupo A avançando para a fase final sem grandes dificuldades, nas quartas enfrentou o São Bento na Vila Belmiro e venceu por 2 a 0

O Palmeiras após péssimo inicio no Paulistão, se classificou em primeiro lugar no grupo B, nas quartas de final, enfrentou o São Bernardo em casa vencendo por 2 a 0 garantindo a vaga para a próxima fase.

Santos e Palmeiras voltam a se enfrentar na fase final do Paulistão, desde 2000 as duas equipes se encontraram quatro vezes, em 2000 Santos eliminou o Palmeiras na semifinal. Também na semifinal em 2009, o Santos venceu o Palmeiras. Em 2013 as duas equipes se encontraram nas quartas de final, nos pênaltis Santos ultrapassou de fase. Em 2015 Santos e Palmeiras fizeram a final do Campeonato Paulista, e mais uma vez nos pênaltis, o Santos saiu como o Campeão Paulista

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times Santos x Palmeiras enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.