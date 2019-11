Resultado Salgueiro x Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano 2016 (1-0)

18:15 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (24) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:14 Cornélio de Barros recebeu um público de 4.184 torcedores, gerando uma renda de R$ 35.974,00.

18:12 A primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano será no estádio do Arruda, enquanto a volta vai ser realizada no estádio da Ilha do Retiro.

18:10 ?Com o resultado desta tarde, o Sport vai fazer a decisão do Campeonato Pernambucano 2016 com o Santa Cruz.

Para fora! Toty chuta para longe da meta e o Sport garante vaga na final ao vencer por 5 a 4.

Gol do Sport! Samuel Xavier desloca o goleiro Mondragon e deixa o Leão na frente. 4x5

Gol do Salgueiro! Rodolfo Potiguar chuta forte no meio do gol e deixa tudo igual. 4x4

Gol do Sport! Mark González chuta forte no canto esquerdo, Mondragon vai para o direito e Leão fica na frente. 3x4

Gol do Salgueiro! Ranieri mostra categoria chutando no alto e deixando tudo igual. 3x3

Gol do Sport! Everton Felipe chuta com muita categoria e coloca o Leão na frente. 2x3

Gol do Salgueiro! Nilson chuta de um lado, Danilo Ferandes vai para o outro e fica tudo igual. 2x2

Mondragon! Gabriel Xavier chuta no canto esquerdo e o goleiro setanejo faz grande defesa. 1x2

Gol do Salgueiro! Rogério Paraíba chuta no ângulo e diminui. 1x2

Gol do Sport! Luiz Antônio cobra de maneira parecida com Durval e aumenta a vantagem. 0x2

Para fora! Marcos Tamandaré chuta para longe da meta. Sport na frente. 0x1

Gol do Sport! Durval cobra com qualidade e abre o placar. 1x0

17:56 Marcos Tamandaré; Rogério Paraíba, Nilson, Ranieri e Rodolfo Potiguar vão bater os pênaltis pelo Salgueiro.

17:54 Durval, Luiz Antônio, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Mark González vão cobrar pelo Sport.

47’ Fim do jogo! Salgueiro vence o Sport pela placar mínimo e vaga na final será decidida nos pênaltis.

45’ Três minutos de acrésimos.

37’ Everton Felipe faz linda jogada individual e chuta fraco. Johnathan pega o rebote e chuta para defesa de Mondragon, mas lance é invalidade por conta de impedimento do atacante.

34’ Última alteração no Sport: Sai: Vinícius Araújo. Entra: Everton Felipe.

33’ Última alteração no Salgueiro: Sai: Moreilândia. Entra: Nilson.

28’ Modificação no Salgueiro: Sai: Cássio Ortega. Entra: Luis Eduardo.

27’ Amarelo! Gabriel Xavier faz falta e recebe cartão.

26’ Samuel Xavier lança Mark González pela esquerda, ele cruza para Vinícius Araújo e a defesa manda para escanteio.

24’ Jogo morno até o momento. Equipes não conseguem chegar com perigo, entretanto, o Salgueiro é quem está mais no campo de ataque.

18’ Danilo! Daniel cruza pela esquerda e Toty chuta para grande defesa do goleiro leonino.

15’ Uuuhhh! Piauí cruza para área e Daniel aparece com liberdade para cabecear para fora. Quase o segundo gol do Carcará.

12’ Alteração no Salgueiro: Sai: Jefferson Berguer. Entra: Marcos Tamandaré.

5’ Sport melhora na troca de passes, mas continua encontrando dificuldades para assustar a defensiva setaneja.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Salgueiro continua com a mesma formação.

17:00 Sport volta com duas alterações para este segundo tempo. Gabriel Xavier e Johnathan Goiano vão entrar no lugar de Serginho e Lenis, respectivamente.

16:52 Luiz Antônio, volante do Sport: “Jogo está muito truncado. Tivemos algumas oportunidades e não soubemos mantar. Das chances que tiveram, eles souberam aproveitar bem para abrir o placar. Agora é ter tranquilidade para sair com a classificação”.

16:50 Moreilândia, volante do Salgueiro: “Foi um gol muito importante. Primeiro vez que marca na temporada e fico muito feliz por isso. No entanto, sabemos que não tem nada ganho ainda”.

49’ Fim do primeiro tempo!

48’ Uuuhhh! Rogério Paraíba cobra a falta com qualidade e acerta a trave. Quase o segundo gol do Carcará.

47’ Amarelo! Jefferson Berguer faz jogada individual e acaba sendo derrubado por Durval quase em cima da linha. Zagueiro recebe cartão e o Carcará tem lance perigoso a favor.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Impedido! Bola é levantada na área e Henríquez cabeceia para grande defesa de Mondragon, mas lance é invalidado.

42’ Sport tenta encontrar espaços para assustar a defensiva sertaneja, mas até o momento não chega com perigo.

38’ Lindo lançamento do campo de defesa para Vinícius Araújo, que não domina bem e perde boa chance.

33’ Ritmo do confronto caiu bastante e os times encontram dificuldades para criar boas possibilidades de gol.

30’ Serginho domina pelo meio e acaba sendo derrubado pela marcação. Fala para o Leão, que pode levar perigo ao gol adversário.

27’ A bola está rolando novamente no estádio Cornélio de Barros.

25’ Parada técnica no estádio Cornélio de Barros por conta do calor.

22’ Lucas Piauí recebe bom passe de Cássio Ortega, avança com liberdade e cruza buscando Piauí, mas a bola vai para linha lateral.

20’ Sport tenta controlar o confronto valorizando a posse de bola para buscar o empate e evitar mais chegadas do Carcará.

16’ Danilo! Piauí recebe pela esquerda, avança, com espaços, e chuta forte para boa defesa do goleiro rubro-negro.

15’ Vinícius Araújo recebe outro bom passe, coloca velocidade e chuta cruzado para defesa de Mondragon.

14’ Mondragon! Lenis bate cruzado pela direita e o arqueiro sertanejo faz ótima defesa com o pé.

13’ Vinícius Araújo recebe grande passe de Rithely, mas se atrapalha e não consegue encontrar o melhor espaço para finalizar bem, assim, o chute vai para fora.

10’ Danilo! Cássio Ortega encontra facilidade para entrar na área pela direita e chuta cruzado para boa defesa de Danilo Fernandes.

9’ Amarelo! Moreilândia recebe o primeiro cartão do jogo por conta de demorar demais comemorando.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! Cássio Ortega faz jogada pela direita e manda para Moreilândia, que limpa dois marcadores e chuta forte, marcando um belo gol para delírio do torcedor sertanejo.

3’ Uuuhhh! Leoninos tocam a bola com tranquilidade e Rithely manda para Renê, que avança e toca para Mark González chutar com perigo.

1’ Uuuhhh! Toty recebe pela direita, avança e cruza para Jefferson Berguer cabecear com perigo. Quase o primeiro gol.

0’ Começa! A bola já está rolando no estádio Cornélio de Barros para Salgueiro e Sport, pela semifinal do Pernambucano.

15:56 Tudo pronto! O hino de Pernambuco já foi executado e os dois times fazem a última reunião antes do apito inicial, que deve acontecer em instantes.

15:52 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:51 Sport e Salgueiro já estão no gramado do Cornélio de Barros.

15:40 Com o forte calor que está fazendo no sertão pernambucano, o árbitro decidiu que vai fazer uma parada técnica para hidatração durante o confronto.

15:34 Elenco do Sport também está fazendo o aquecimento dentro de campo. Torcedores do Salgueiro pegando no pé dos atletas rubro-negros, o principal alvo é o meio-campista Rithely, por conta de uma declaração polêmica nesta semana que passou.

15:30 Jogadores do Salgueiro estão no gramado do Cornélio de Barros fazendo o trabalho de aquecimento.

15:26 Já no Sport a grande novidade está no banco de reservas. O meia-atacante Gabriel Xavier, recuperado de uma lesão, volta a ficar à disposição após três semanas longes dos gramados.

15:24 Novidade no Salgueiro nesta tarde é o retorno de Mondragon. Goleiro foi reserva na primeira partida da semifinal.

15:20 Torcida do Salgueiro fazendo bela festa na entrada do estádio Cornélio de Barros, que deve receber um ótimo público nesta tarde.

15:16 Thiago Gomes terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Magrão; Christiano, Matheus Ferraz, Gabriel Xavier, Ronaldo, Neto Moura, Maicon da Silva, Everton Felipe e Johnathan Goiano.

15:14 O Leão da Praça da Bandeira vai atuar da seguinte forma: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Serginho, Rithely, Luiz Antônio, Lenis e Mark González; Vinícius Araújo.

15:12 Sport também está escalado. Técnico interino Thiago Gomes não promove nenhuma surpresa entre os 11 inicias.

15:10 Como opção para o decorrer de partida, o técnico Sérgio China terá os seguintes atletas: Gleibson; Marcos Tamandaré, Luis Eduardo, Maurício, Marlon, Nilson, Paulinho Mossoró, Anderson Lessa, Dadá e Gustavo.

15:08 O Carcará vai entrar em campo com: Mondragon; Toty, Ranieri, Rogério Paraíba e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Jefferson Berguer e Cássio Ortega; Lucas Piauí e Piauí.

15:05 Salgueiro definido pelo técnico Sérgio China, que resolveu manter, praticamente, o mesmo time do primeiro jogo.

15:00 Os dois times já estão no estádio Cornélio de Barros. A expectativa agora é para a divulgação das duas escalações.

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta tarde entre Salgueiro e Sport, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Mark González, meia-atacante do Sport, é a principal esperança do torcedor rubro-negro nesta tarde. Uma das principais contratações para esta temporada, o chileno passou um bom tempo fora dos gramados por conta de lesão, mas vem retomando o ritmo de jogo e mostrando qualidade para municiar o ataque pelos lados do campo. Desta maneira, será fundamental a atenção da defesa adversária.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Cássio Ortega, meia-atacante do Salgueiro, chega com a responsabilidade de manter o bom desempenho apresentado nesta temporada para levar o time a segunda decisão da história. O atleta tem sido um dos destaques do organizado time sertanejo e pode deixar o sistema ofensivo adversário com bastante dor de cabeça durante este confronto.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Sport, partida de volta válida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h00, no estádio do Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco.