Em duelo dramático, Sport derrota Salgueiro nos pênaltis e avança à final do Pernambucano

INCIDENCIAS : Partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2016, disputada no Cornélio de Barros, em Salgueiro

O final da tarde e início da noite deste domingo (24), no Cornélio de Barros, foi de muitas emoções aos dois lados, tanto felicidade como tristeza. Valendo classificação à final, o Salgueiro até foi valente ao derrotar o Sport no tempo normal por 1 a 0, com gol marcado por Moreilândia, mas acabou derrotado nos pênaltis por 5 a 4.

Agora, o Leão não somente vai à final contra o Santa Cruz, reeditando a decisão de 2011, 2012 e 2013, vencidas pelos corais, como também está garantido no Nordestão do próximo ano. Este ano, já dois duelos entre os rivais, com uma vitória do escrete da Praça da Bandeira e um empate.

Os sertanejos voltam a campo somente no dia 4 de maio, quando irão enfrentar o Náutico na partida de ida na disputa pelo 3º lugar e por uma vaga na Copa do Nordeste 2017. Já os rubro-negros irão receber, às 19h15 da próxima quinta-feira (27), a Aparecidense pela volta da 1ª fase da Copa do Brasil. No primeiro encontro, os goianos venceram por 2 a 0, porém o foco dos leoninos é na Copa Sul-Americana, sem demonstrar interesse no torneio nacional.

Salgueiro é mais eficaz e sai em vantagem

Precisando reverter a desvantagem da ida e empurrado pela torcida, o Salgueiro começou presente ao ataque e, logo no primeiro minuto, arrematou ao gol. Após lançamento, Toty recebeu na direita e cruzou na medida para Jeferson Berger que, livre, cabeceou muito afastado e tirou muito de Danilo Fernandes.

Pouco tempo depois, o Sport mostrou que não se acomodaria e criou também sua primeira chance em campo. Depois de trocar passes no setor ofensivo, a bola ficou com Mark González na intermediária. O chileno arriscou de longe, contudo a bola não pegou a direção certa e saiu pela linha de fundo.

Fazendo valer o fator casa, o Carcará mostrou forças e abriu o placar no Cornélio de Barros. Cássio Ortega fez jogada individual na direita e mandou para Moreilândia. O volante dos mandantes limpou dois adversários, aproveitou uma desatenção de Renê e encheu o pé, sem dar possibilidades de defesa ao goleiro leonino.

Necessitando do empate para não ser eliminado novamente nas semi do Estadual, o Leão teve outras três de balançar as redes do tricolor, porém sem sucesso, duas com Vinícius Araújo. Na primeira, Rithely lançou o atacante, que se atrapalhou sozinho e chutou na rede pelo lado de fora. Em seguida, Lenis bateu cruzado e Mondragon cortou com o pé. O arqueiro tricolor ainda fez a defesa em novo arremate do camisa 9, que havia disparado em velocidade e sem marcação.

Com a vantagem no marcador, os donos da casa procuraram marcar pela segunda vez para ficarem próximos da classificação. Piauí saiu com liberdade pela esquerda de ataque e bateu na saída do arqueiro visitante, que fez uma importante defesa e impediu os sertanejos de igualarem. No último lance, Rogério cobrou falta com perfeição, mas acertou o travessão, assustando os recifenses.

Equipes criam pouco e decisão vai para pênaltis

Para a etapa final, o interino Thiago Gomes resolveu dar novo fôlego e maior presença ofensiva ao Sport. O volante Serginho, que não foi importante na marcação, e o meia-atacante Lenis, pouco presente ao ataque, foram substituídos por Gabriel Xavier e Johnathan Goiano, respectivamente.

Sem criatividade e com o nervosismo evidente em campo, as equipes não atacaram e fizeram com que o jogo ficasse truncado no meio. Em casa, o Salgueiro mostrou que estaria à disposição para sacramentar a classificação. Rodolfo Potiguar fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro na pequena área para Lucas Piauí, que chutou em cima de Danilo Fernandes, responsável por um milagre.

Demonstrando que não se acomodaria mesmo fora de seus domínios, o Leão foi para cima e chegou perto do empate no Cornélio. Mark González conduziu pela esquerda e serviu Vinícius Araújo, que não virou para chutar e perdeu a chance de deixar tudo igual, deixando a torcida impaciente.

Do meio para o fim, os treinadores optaram por deixar o duelo mais equilibrado. No lado dos anfitriões, Sérgio China colocou o zagueiro Luís Eduardo na vaga ocupada pelo meia Cássio Ortega, que estava cansado. Nos visitantes, o comandante visou segurar a ofensividade ao promover o jovem Everton Felipe no espaço de Vinícius Araújo, pouco efetivo. As mudanças, no entanto, não mudaram o resultado final e a decisão foi aos tiros da marca da cal.

Sport é mais eficaz e garante vaga na final

Começando as cobranças da marca da cal, Durval deixou o Sport em vantagem. O experiente Marcos Tamandaré, porém, perdeu a favor do Salgueiro. Luiz Antônio, que havia perdido diante do Campinense na última semana, marcou, assim como o zagueiro-artilheiro Rogério pelo Carcará.

Na terceira, Gabriel Xavier perdeu e colocou mais drama na disputa, junto ao gol marcado pelo volante Nilson. Nas duas últimas batidas, os cobradores foram eficazes e levaram às alternadas no empate em 4 a 4. Na primeira série, Everton Felipe fez o Leão ficar à frente em uma cobrança segura no canto esquerdo. Toty, contudo, bateu para fora e tirou os sertanejos da final.