Resultado Racing x Atlético-MG na Copa Libertadores 2016 (0-0)

Atlético-MG e Racing irão disputar a partida de volta das oitavas de final, na próxima quarta-feira (4), às 21h45, no Mineirão ou no Estádio Independência.

Atlético-MG e Racing irão disputar a partida de volta das oitavas de final, na próxima quarta-feira (4), às 21h45, no Mineirão ou no Estádio Independência.

49' Termina a partida no El Cilindro! Racing e Atlético-MG ficam no 0 a 0!

48' Erazo comete falta e Racing possui última chance da partida.

47' Clayton tenta encontrar Junior Urso, mas a bola acaba ficando com Saja.

46' Martínez cruza da direita, mas López acaba saindo com bola e tudo pela linha de fundo.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo!

44' QUE CHANCE! De zagueiro para centroavante: Vittor cabeceia na pequena área, mas erra o alvo. Racing perde uma grande oportunidade.

43' Jogo recomeça no El Cilindro.

41 Victor cai no gramado e recebe atendimento médico.

40' Aued tenta atacar, mas acaba desarmado por Rafael Carioca.

39' Cruzamento de Vittor pela direita, mas defesa alvinegra afasta o perigo.

38' Acuña recebe falta na intermediária.

35' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Robinho; Entra: Cazares

34' Douglas Santos manda uma bomba de fora da área, mas acaba errando o alvo.

33' Robinho recebe falta no meio-campo.

32' Lisandro López cabeceia após cobrança de falta, mas Victor segura firme.

31' SUBSITUIÇÃO NO RACING!

Sai: Grimi; Entra: Diaz

31' Acuña cruza pela esquerda e encontra López na área, no entanto, camisa 9 erra o alvo na cabeçada.

30' Leandro Donizete recebe falta no meio de campo.

28' Romero cobra falta pela direita, mas defesa alvinegra afasta o perigo.

27' Junior Urso comete falta e recebe cartão amarelo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Dátolo; Entra: Clayton

25' OUTRA CHANCE PERDIDA! Robinho encontra Junior Urso, que arremata em cima do goleiro Saja.

24' QUASE GOL DE ROBINHO! Lançamento de Marcos Rocha para o camisa 7, que tenta encobrir Saja, mas acaba errando o alvo por pouco.

23' Marcos Rocha cobra a infração, mas manda a bola pela linha de fundo.

22' Tentativa de contra-ataque entre Robinho e Lucas Pratto. Pedalada perde tempo da bola, mas recebe falta.

21' Aued tenta levar Racing para o ataque, mas erra o último passe.

20' Erazo comete falta em López e fica indignado com árbitro.

19' NO TRAVESSÃO! Romero acha Lisandro López, que acerta o poste do goleiro Victor!

17' SUBSTITUIÇÃO NO RACING!

Sai: Noir; Entra: Martínez

16' Dátolo cobra falta da intermediária, Junior Urso cabeceia e Saja fica com a bola.

14' QUE CHANCE, PRATTO! Contra-ataque de Robinho, passe para Lucas Pratto que aparece livre na área, mas manda por cima da meta de Saja!

13' QUE SUSTO! Acuña cruza pela esquerda e bola passa rente ao gol, se oferecendo aos jogadores argentinos.

12' Racing troca passes no campo de defesa.

10' Rafael Carioca recebe falta no meio de campo.

09' Na cobrança de escanteio, Erazo erra o alvo em cabeçada.

08' Argentinos arremessam objetos em Robinho na meta do escanteio. Polícia e arbitragem são acionados.

07' Dátolo tenta cruzamento para Pratto e ganha escanteio.

06' VICTOOOOOOOOOOOOR! Bola é desviada após arremate de Grimi e goleiro alvinegro é obrigado a espalmar a bola para escanteio.

05' Junior Urso erra passe no meio de campo.

04' Falta de Acuña em Robinho no campo de defesa.

03' Racing tenta encontrar espaços na defesa do Galo.

02' Robinho tenta passe de calcanhar para Junior Urso, mas defesa argentina retoma posse da bola.

01' VICTOR! Romero cobra falta da esquerda, e camisa 1 alvinegro dá um tapa na bola. Escanteio para o Racing!

00' Começa a etapa complementar para Racing e Atlético-MG!

As duas equipes estão de volta para o segundo tempo!

47' Termina o primeiro tempo no El Cilindro! Racing e Atlético-MG vão para os vestiários sem gols.

47' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Cruzamento de Dátolo pela esquerda, Junior Urso aparece livre na área para cabecear, mas a bola passa tirando tinta da trave!

46' Árbitro acresce mais um minuto, pelo atendimento médico em Aued.

45' Teremos um minuto de acréscimo!

44' Aued cai no gramado e recebe atendimento médico. Jogo paralisado.

43' Atlético-MG troca passes em busca de espaço na defesa do Racing.

42' Marcos Rocha corta para o meio, adianta a bola e perde para a defesa argentina.

41' Douglas Santos tenta o passe no ataque, mas acaba errando.

40' Blitz do Racing no campo de ataque. Defesa alvinegra tira como pode.

38' Sánchez cabeceia firme após cobrança de falta, mas Victor defende sem problemas.

38' Falta em cima de Grimi. Vem bola na área do Galo!

37' Romero cruza da esquerda, bola quica, engana Leonardo Silva, que pega errado na redonda e manda para escanteio.

36' Partida disputada no meio de campo.

35' No escanteio pela direita, Pratto cabeceia, mas acaba errando o alvo.

34' Robinho descola escanteio pela esquerda! Na cobrança, camisa 7 toca atrás para Douglas Santos, que arremata firme, mas bola é desviada.

33' SAJA! Racing bobeia, Lucas Pratto aproveita para arrematar e conta com desvio no meio do caminho. Só não contava que o arqueiro argentino fosse espalmar a bola.

31' Acuña cruza pela esquerda, bola fica viva na área, mas Erazo afasta o perigo.

30' Robinho vê Dátolo livre pela direita, mas passe acaba interceptado pela defesa do Racing.

29' Romero tenta o cruzamento pela direita, mas Erazo corta o perigo.

28' Sánchez tenta conduzir a bola pelo meio, mas é desarmado pela defesa do Galo.

27' Douglas Santos puxa contra-ataque para o Atlético-MG, mas erra no cruzamento.

26' Na cobrança de falta, Leonardo Silva desvia, mas Saja defende sem maiores problemas.

25' Acuña entra firme em Leandro Donizete e recebe cartão amarelo. O primeiro do Racing na partida.

24' Rafael Carioca comete falta em Romero e recebe segundo cartão amarelo da partida.

23' Dátolo cobra falta na intemediária, mas Pratto desvia para fora.

23' Aued comete infração em cima de Lucas Pratto. Mais bola parada!

22' Leonardo Silva recebe falta no campo de defesa.

21' Romero cobra infração, mas Erazo afasta o perigo.

20' Junior Urso comete falta em Pillud. Vem bola na área do Galo!

19' Lisandro López comete falta de ataque.

18' Argentino tenta cobrança à meia altura, mas defesa do Racing afasta o perigo.

17' Dátolo recebe falta na intermediária.

16' Jogo é brigado no meio de campo.

14' Defesa atleticana consegue afastar o perigo, após cobrança da infração.

14' Falta marcada em cima de Romero. Mais bola na área do Atlético-MG!

12' Atlético-MG cadencia jogo no ataque.

11' NÃO VALEU! Cobrança de escanteio pela esquerda, bola rebatida para chegar em Grimi de frente para o gol. O jogador balança às redes, mas o impedimento já havia sido marcado.

10' SAJA! Pratto recebe na entrada da área, gira, bate firme, mas camisa 1 do Racing defende em dois tempos.

09' Lucas Pratto tenta cruzamento pela direita, mas é desarmado pela defesa adversária.

08' Na cobrança, Romero manda para a área, mas Victor tira de soco e Leandro Donizete completa o corte.

07' Leonardo Silva comete falta em Lisandro López e recebe cartão amarelo.

06' Robinho tenta jogada com Pratto, que recebe bola mascada, mas mesmo assim tenta bater. Redonda acaba nas mãos de Saja.

05' Vittor chega firme em Robinho, que recebe a falta. Na cobrança, defesa argentina tira o perigo.

03' Marcos Rocha passa para Robinho, que tenta achar Junior Urso entrando na área, mas jogada é interceptada pela defesa adversária.

02' Falta de Rafael Carioca em Romero. Na cobrança da infração, o camisa 10 manda na área, zagueiro cabeceia com perigo, mas Victor segura firme.

01' QUE ISSO, ROMERO? Meio-campo tenta pegar Victor desprevinido do meio-campo, mas acaba errando o alvo.

00' Bola rolando para Racing x Atlético-MG!

O Atlético-MG também está no gramado. Comandados do técnico Diego Aguirre estão de branco nesta noite.

Mandantes em campo! Racing entra em campo neste momento e é saudado pelo seu torcedor!

Racing confirmado para enfrentar o Atlético-MG!

Elenco do Atlético-MG entra em campo neste momento para iniciar os trabalhos de aquecimento.

Torcida do Galo comparece em peso no Estádio El Cilindro!

Racing: Saja (Ibañez); Pillud; Vittor, Sánchez e Grimi; Acuña, Videla, Aued e Oscar Romero; Lisandro López e Noir (Roger Martínez).

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Dátolo; Robinho e Lucas Pratto

Desde 2013, quando foi campeão da Copa Libertadores, o Atlético-MG não sabe o que passar das oitavas de final da competição continental. Eliminado na primeira fase do mata-mata nos últimas dois anos, o Galo.

Porém espera começar a escrever um roteiro diferente nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na partida de ida Racing x Atlético-MG , no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina.

Quarto melhor primeiro colocado da primeira fase, com 13 pontos, o time mineiro terá pela frente um dos mais tradicionais clubes argentinos que, além de jogadores experientes e rodados no futebol europeu, possui em seu estádio um dos principais caldeirões do país.

Em razão disso, o volante Leandro Donizete, destaca que o Atlético-MG precisará saber lidar com a pressão de jogar no campo adversário para começar, a construir, fora de casa, o caminho para classificação na Libertadores.

“Temos que saber jogar fora de casa em Racing x Atlético-MG para a gente se sair bem nesta primeira partida. Temos que entrar firme, como entramos em todas as competições, e neste ano temos que entrar mais firmes ainda, porque ficamos duas vezes para trás nas oitavas. Isso não pode. Uma equipe qualificada como a nossa tem que brigar pelo título, então vamos entrar bem focados e certinho para fazermos um bom resto de Libertadores”, colocou o volante, presente nas últimas campanhas do Galo na Libertadores e que completará 200 jogos pelo clube nesta quarta.

Diante do Racing, o técnico Diego Aguirre deve repetir a mesma equipe que venceu a URT no sábado, garantindo a classificação para a decisão do Campeonato Mineiro. Com isso, Dátolo será mantido no meio-campo, que terá novamente três volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete e Júnior Urso. No banco, o comandante atleticano contará com o atacante Clayton, novidade entre os inscritos para as oitavas de final.

Vale lembrar que o treinador uruguaio não teve a possibilidade de comandar um treino de reconhecimento do gramado do El Cilindro, que foi preservado, após ser bastante castigado pelas chuvas que caíram em Buenos Aires nos últimos dias.

Pelo lado do Racing, a fase não é das melhores. O clube de Avellaneda soma cinco jogos consecutivos sem vencer entre partidas do Campeonato Argentino e da Copa Libertadores. Na competição nacional, a equipe portenha vem decepcionando e ocupa apenas a sétima posição da chave B, que reúne 15 times.

Olhando pela situação atual do rival desta quarta-feira, a esperança por um bom resultado do Atlético-MG se torna mais palpável, porém é bom o torcedor atleticano controlar a empolgação. Isto, porque, na atual temporada, o Racing perdeu apenas uma partida dentro de seus domínios, na derrota para o Boca Junior, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Classificado como quinto segundo melhor colocado, com nove pontos somados, o Racing terá um importante desfalque para esta quarta: o atacante Gustavo Bou, artilheiro da última Libertadores, que segue lesionado.

Para o lugar do goleador, o técnico Facundo Sava estuda escalar Tito Noir, que foi bem no clássico do último fim de semana contra o Independiente, ou Roger Martínez, que chegou a treinar entre os titulares. Já o centroavante e ídolo Diego Milito deve ser apenas opção no banco.

Além da ausência de Bou, o Racing corre o risco de não contar com o goleiro Sebastián Saja, que está com febre e terá a sua situação definida apenas na manhã de quarta-feira. Diante das dúvidas, o técnico Facundo Sava prefere adotar o mistério tendo em vista o potencial do Atlético-MG que, segundo ele, possui grandes individualidades.

