Novo pedido de efeito suspensivo do lateral William é analisado visando final do Gaúcho

Um novo pedido de efeito suspensivo da questão William, foi enviado ao TJD-RS. O fato é que, se desta vez o pedido for aprovado, lateral direito colorado estará livre e, poderá voltar ao time comandado por Argel Fucks a qualquer momento. Inclusive diante do Juventude, no jogo de ida, da final do Campeonato Gaúcho.

William recebeu pena de seis jogos sem atuar, depois de ter deferido uma cotovelada na mandíbula do atacante gremista, Miller Bolaños, ainda no Gre-Nal da primeira fase do estadual. Na ocasião, jurídicos colorados ao recorrer a punição, aproveitaram para pedir o efeito suspensivo do mesmo, ou seja, William poderia atuar normalmente até que o recurso fosse julgado pelo Pleno.

Alguns dias antes da semifinal desputada diante do São José, jurídico colorado conseguiu a aprovação do auditor Carlos Rafael dos Santos Júnior do Pleno TJD. Porém, a influência do seu arquirrival, Grêmio, no Rio de Janeiro, fez com que o presidente do STJD, Caio César Rocha cancelasse a decisão. Segundo o presidente, houve erros na condução do processo.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do TJD, Fabio Bertolucci afirmou que a decisão do caso William deveria ocorrer na tarde desta quinta-feira (28). No local, também seria escolhido um relator entre os sete auditores existentes no Pleno. O mesmo seria responsável por julgar a situação do lateral colorado.

E, apesar de estar envolvido novamente com a questão William, Inter não esqueceu das mamães coloradas, as quais no mesmo dia da final do Gaúcho (08/05), estarão comemorando o seu dia. O presente será uma promoção para assistir à final no estádio Beira-Rio. Na compra de um ingresso para a final do Gauchão, a sócia colorada se garante automaticamente na estreia do Campeonato Brasileiro.

Ainda contando com a promoção "mamãe é a maior", a torcedora poderá garantir seu ingresso com um preço mais em conta e especial. O início das vendas de ingressos começam nesta sexta-feira(29), com um lote promocional somente para sócios, no valor de R$30.