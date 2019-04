Aparecidense volta a vencer Sport e avança na Copa do Brasil

Confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2016. Jogo realizado na Ilha do Retiro, em Recife/PE.

Na despedida de Thiago Gomes do comando técnico interino do Sport, o rubro-negro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil 2016. Em jogo realizado na Ilha do Retiro, no começo da noite desta quinta-feira (28), os pernambucanos voltaram a ser derrotados pela Aparecidense. Desta vez, derrota por 2 a 1. Mateus Magro e Clayton Sales marcaram os gols goianos, enquanto o time da casa descontou com Diego Souza.

Com o resultado, o Sport dá adeus à competição, considerada a mais democrática do Brasil e foca as atenções no Campeonato Pernambucano, onde disputa a final a partir da próxima quarta-feira (04), contra o arquirrival Santa Cruz. A Aparecidense mantém as atenções focadas na Copa do Brasil. Na primeira participação da equipe no torneio, consegue histórica classificação. Na segunda fase, o adversário será o Ypiranga-RS. Os dias e horários dos jogos contra a equipe de Erechim ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aparecidense surpreende, abre placar, mas Sport empata

Com a obrigação de vencer por três gols de diferença para se classificar, o Sport partiu para o ataque e tentou fazer valer o mando de campo para obter o resultado positivo. Do outro lado, por ter mais tranquilidade, a Aparecidense manteve a postura defensiva e esperou o contra-ataque para surpreender o adversário. E a estratégia goiana deu certo. Aos 19 minutos, Mateus Magro foi acionado na área em lançamento. Sozinho, o volante mostrou muita calma e tranquilidade para finalizar com o pé esquerdo e abrir o marcador na Ilha do Retiro.

Em maior desvantagem, não restaram alternativas ao Sport. O time precisava atacar para tentar, pelo menos, um empate. O time tinha maior posse de bola, mas não era agudo nas finalizações. Ainda assim, o time conseguiu o empate. Aos 35 minutos, Christianno cruzou pela ponta esquerda, Johnathan Goiano não conseguiu alcançar, mas o meia Diego Souza conseguiu completar e dar sobrevida e um pouco de esperança ao time pernambucano.

O Sport ficou mais animado com o gol e pressionou de forma mais efetiva. O time da casa começou a achar brechas na defesa oponente e finalizar. Ainda assim, o goleiro Busatto e o restante do setor defensivo conseguiam suportar a pressão e a busca da virada por parte do time rubro-negro.

Aparecidense aproveita lance isolado e garante vitória

No segundo tempo, a missão do Sport era a mesma. Marcar três gols, uma vez que o gol marcado na etapa inicial ainda não tinha melhorado a situação rubro-negra. Por isso, o objetivo continuava o mesmo dos primeiros 45 minutos. Atacar de todas as formas para ficar perto da classificação. Os goianos tentaram administrar ainda mais o resultado para manter a tranquilidade na inédita classificação na Copa do Brasil.

O Sport quase marcou o segundo gol aos 15 minutos. Diego Souza cobrou falta e por muito pouco não acertou o ângulo defendido pelo goleiro Busatto. Mas quem conseguiu assinalar o segundo tempo foi a Aparecidense. Também em cobrança de falta, Clayton Sales arriscou e marcou um belo gol. O panorama ficou ainda mais complicado para o Sport, que precisava balançar as redes quatro vezes para conseguir a vaga na segunda fase.

A equipe pernambucana teve oportunidades para pelo menos buscar o empate ou a vitória, ainda que a classificação estivesse distante. Aos 26 minutos, Johnathan Goiano entrou na área da Aparecidense e encheu o pé, mas mandou para fora. O meia Diego Souza, sozinho no lance, reclamou muito por chegar livre na área, mas não ser acionado para finalizar. Aos 29, Neto Moura arriscou de longe e Busatto fez bela defesa. A última boa oportunidade leonina veio aos 35 minutos. Fábio recebeu passe de Diego Souza na área goiana, mas bateu por cima na saída do goleiro.