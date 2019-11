Resultado de Juventude x Internacional na final do Gauchão 2016 (0-1)

E assim encerramos mais esta transmissão em minuto a minuto aqui na VAVEL Brasil. Muito obrigado a você, que seguiu conosco a vitória do Internacional diante do Juventude, no primeiro jogo da final do Gauchão. Fique ligado no site para ler a repercussão deste confronto. Até a próxima! :)

Internacional e Juventude decidem o Campeonato Gaúcho 2016 no próximo domingo (8), no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16h.

Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, o Papo foi melhor na etapa final. É verdade que, no primeiro lance, Anderson exigiu defesaça de Elias. Em seguida, no entanto, Vitinho acabou expulso e os donos da casa tiveram posse de bola sem convertê-la em gol.

Com o resultado, Inter joga pelo empate no Beira-Rio, no próximo domingo (8), para ser hexacampeão gaúcho. Juventude precisa vencer por 2 a 1, 3 a 2 e assim por diante, ou por dois gols ou mais de diferença para levar o troféu para a Serra.

17h55 APITA VUADEN! FINAL DE JOGO! Juventude 0x1 Inter, gol de Andrigo.

50' ÚLTIMO MINUTO.

49' Inter consegue trocar passes. Paulo Cezar Magalhães toca para Fabinho, que dá bom drible sobre Héverton na esquerda e sofre falta. Tempo valioso.

48' Após escanteio, Klaus toca direito pela linha de fundo. Inter ganha tempo agora.

48' PRA FORA!! Hugo manda uma pancada, bola desvia na brreira e sai em escanteio!

47' Vuaden forma barreira. Hugo, Wallacer e Felipe Lima na bola.

47' FALTA PERIGOSÍSSIMA PARA O JUVENTUDE. Na risca da grande área. De Ernando sobre Bruno Ribeiro.

46' Dieguinho cruza e Paulo Cezar Magalhães chega tirando de cabeça.

46' Cinco minutos de acréscimo. Vamos a 50.

46' Andrigo faz tratamento na coxa esquerda no banco de reservas. É dúvida para o jogo de volta.

45' Sassá cruza para a área e Alisson sai, soberano, para agarrar.

44' Juventude não consegue criar chances.

43' Lucas manda passe alto tentando achar Dieguinho pela direita. Inter fecha os espaços e dificulta chegadas do Papo.

42' Raphinha cai sobre a bola e árbitro marca falta dele sobre Dieguinho. Ju ataca.

41' Zagueiro Héverton dá passe para Bruno Ribeiro, mas manda direto para fora.

40' Roberson conduz e Ernando chega dando um chutão para lateral.

39' Felipe Lima levanta e Ernando tira parcialmente. Depois, Fernando Bob sofre falta.

38' Escanteio para o Juventude.

38' Inter tenta puxar contra-ataques mas é engolido pelos defensores do Juventude, que parte para cima.

37' INTER TAMBÉM MUDA PELA ÚLTIMA VEZ. O volante Jair agora está em campo, na vaga de Andrigo.

36' ÚLTIMA TROCA NO JUVENTUDE. Sai Pará e entra Sassá.

35' Andrigo coloca a bola para fora e cai no gramado, sentindo muito.

35' Pará cruza e Roberson cabeceia fraco, nas mãos de Alisson.

34' Marquinhos inverte buscando Andrigo, mas passe é interceptado pela zaga do Ju.

34' Defesa colorada tira o perigo inicialmente, mas não consegue armar contragolpe.

33' Bruno Ribeiro recebe na área e chuta, mas carimba Artur. Escanteio.

32' Correção. Saiu Sasha no Inter, e não Andrigo.

31' ALTERAÇÃO NO INTER. Sai Andrigo, entra Raphinha, lateral-esquerdo formado na base do clube.

30' Paulo Cezar Magalhães não brinca em serviço e manda para lateral lançamento em profundidade feito por Hugo.

29' Roberson estica para Wallacer pela esquerda, mas o meia não consegue chegar a tempo de evitar a saída da pelota.

28' Fabinho tenta lançamento muuuito longo para Marquinhos, que ainda não tocou na bola. Ju se impõe e corta para programar nova trama ofensiva.

28' No Inter, Sasha fecha o lado esquerdo. Andrigo se posiciona no centro, mais adiantado.

27' Andrigo tabela com Sasha e chuta fraco, nas mãos de Elias.

26' TROCA NO JUVENTUDE. Sai Wanderson e entra Felipe Lima.

25' Lucas manda lançamento muito longo para penetração de Bruno Ribeiro. Tiro de meta para Alisson.

24' Dieguinho aciona Hugo na frente, mas Ernando chega bem e rasga.

23' EXPULSO VITINHO! Segundos depois de tomar o amarelo, camisa 11 do Internacional deixa o pé em Bruno Ribeiro e vai para o chuveiro mais cedo! Colorado com dez homens em campo.

22' CARTÃO AMARELO PARA VITINHO. Por falta em Dieguinho. Quarta advertência para atletas colorados.

22' Paulão, de cabeça, afasta o perigo no levantamento.

21' Vez de Fabinho atropelar Hugo.

21' Pará bate, bola desvia na barreira, sobe e cai no colo de Alisson.

20' CARTÃO AMARELO PARA ANDRIGO. Autor do gol colorado atropela Dieguinho muito perto da área, quando o camisa 7 do Ju fazia bela jogada individual! Nova boa chance ao Papo.

19' MUDA O INTER. Sai Anderson para ingresso de Marquinhos.

18' Lucas invade a área e chuta de bico, torto.

17' CHEGA O JUVENTUDE! Pará cruza, bola passa por Roberson, bate em Artur e se oferece para Hugo, que chuta forte. Bola explode em Ernando e torcida do Papo pede pênalti! Nada assinalado.

16' Anderson bate muito aberto procurando Paulão - como sempre - e Héverton corta.

15' Vitinho parte para o mano a mano com Wanderson e sofre falta do jogador do Juventude.

14' SUBSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE. Sai Itaqui e entra Wallacer.

14' Anderson ergue na área, Paulão pula com Hugo e Elias fica com a redonda.

13' Em novo escanteio batido por Andrigo, Paulão desvia e Sasha pega sobra. Ao cruzar novamente, camisa 9 carimba Lucas. Nova cobrança.

12' Andrigo cobra à meia altura, Paulão domina, tenta driblar dois defensores mas perde a bola.

11' PC Magalhães manda por cima para Andrigo. Itaqui cede escanteio ao Inter.

10' Inter tranquiliza o jogo ao trocar passes na defesa.

9' Vitinho recebe de Sasha na esquerda, corta para dentro, tropeça e acaba se atrapalhando.

8' Inter dá blitz na defesa juventudista. Após série de levantamentos, mandantes se safam.

7' Roberson domina, gira e tenta passe para Itaqui, mas Paulão se coloca no meio do caminho.

6' QUASE!!! Lucas bate em direção ao gol e Bruno Ribeiro desvia. A bola encobre Alisson e toca no ferro que sustenta as redes!

5' Juventude toma a iniciativa nesse segundo tempo.

4' Anderson manda passe por elevação para Andrigo, mas o zagueiro Klaus, tranquilo, recua de cabeça para Elias.

4' Goleiro Elias reclama para o árbitro Leandro Vuaden que uma pedra foi atirada em campo vinda da torcida colorada.

3' Na marca do pênalti, Fernando Bob tira de cabeça. No contragolpe, VItinho sofre falta de Wanderson.

3' Escanteio para o Juventude após chegada de Dieguinho.

2' Andrigo cruza e Paulo Cezar Magalhães dá um peixinho. Bola vai por cima.

1' ELIAS SALVA O JU! Anderson bate de primeira e o goleiro estica o braço esquerdo para realizar grande intervenção!

17h05 ROLA A BOLA PARA A ETAPA FINAL! Juventude 0x1 Internacional no Alfredo Jaconi pelo jogo de ida da final do Gauchão 2016!

17h05 Segundo tempo em vias de começar.

Com o resultado, Inter joga por qualquer empate no próximo domingo (8), no Beira-Rio. Se vencer por 1 a 0, Juventude leva a decisão aos pênaltis. Em caso de triunfo por 2 a 1, 3 a 2 e assim por diante, time caxiense conquista o troféu estadual. Do contrário, Colorado leva a taça para casa pela sexta vez consecutiva.

Em um primeiro tempo de ótimo nível, o Inter vai vencendo o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Colorado começou melhor e anotou o tento aos 22 minutos, quando Vitinho descolou grande enfiada para Andrigo, que dominou e finalizou sem chances para Elias. Depois, o Papo cresceu no jogo e teve uma grande oportunidade quando Hugo recebeu de Dieguinho e chutou forte, exigindo milagre de Alisson.

Andrigo, sobre o lance do gol (passe de Vitinho): ''Jogamos há um bom tempo juntos e todos sabem onde o outro vai estar. Fazemos isso nos treinos''.

Itaqui: ''Estamos fazendo as transições, tivemos oportunidades para marcar. O contragolpe deles é muito rápido. Vamos procurar os gols na volta''.

16h49 FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO JACONI! Juventude 0x1 Inter, gol de Andrigo aos 22 minutos.

47' Ju toca a bola. Inter se fecha nos segundos derradeiros da etapa inicial. Vai terminar.

46' Dois minutos de acréscimo. Vamos a 47.

45' Lucas cruza e Alisson voa para pegar.

44' Colorado volta a dominar as ações nestes minutos finais de primeiro tempo.

43' OPA! Vitinho recebe de Andrigo na área e cai. Leandro Vuaden manda seguir...

42' Hugo arrisca mal, direto para fora.

41' Vitinho cruza da esquerda e a bola passa por todo mundo até bater na bandeirinha de escanteio e ficar em jogo.

40' Juventude cresceu demais no jogo após sair perdendo. Já vai fazendo por merecer o empate.

39' Bruno Ribeiro corta para dentro e cruza buscando Roberson. Antes de Alisson, Paulão se estica e tira o perigo.

38' NOOOSSA! Itaqui toma muita distância e solta uma bomba em cima da barreira. Perde grande chance o Papo!

38' Bruno Ribeiro, Itaqui e Wanderson na bola.

37' CARTÃO AMARELO PARA ANDERSON. Camisa 8 mata linda jogada feita por Roberson. A falta é frontal e muito perigosa a favor dos caxienses!

36' Fernando Bob erra passe e possibilita contragolpe do Juventude, mas Hugo aciona Itaqui com lançamento muito forte pela esquerda. Tiro de meta.

34' Paulão sofre falta no centro do campo. Pé alto de Hugo.

33' Paulo Cezar Magalhães se infiltra na área em diagonal e recebe de Andrigo. Ao dominar, porém, lateral é pressionado e perde.

32' Roberson recebe e tenta passe de primeira para Lucas, mas manda muito fraco.

31' Papo troca passes no campo de defesa agora. Inter por enquanto espera.

30' Volume de jogo do Juventude cresce depois do gol colorado. Mandantes têm mais posse de bola, ao menos.

29' Anderson força passe na frente e erra.

28' CARTÃO AMARELO PARA FABINHO. Após cobrança de escanteio a favor do Ju, Inter contra-ataca e bola chega até Fabinho. Camisa 17 se perde e em seguida comete falta forte.

27' INCRÍVEL! QUE CHANCE PERDE HUGO! Camisa 10 recebe linda bola de Dieguinho, domina sozinho na área e chuta forte. Muito bem no lance, Alisson estica o braço e evita o tento de empate!

27' Artur tenta tabela com Sasha, mas devolução do camisa 9 sai um pouco defeituosa.

26' Com o gol marcado, Andrigo empata com Eduardo Sasha na artilharia do Internacional no Gauchão 2016.

25' De perna esquerda, Itaqui manda em cima da barreira.

25' Juventude tem falta boa para levantar na área rival.

24' Ernando chega rasgando em passe para Bruno Ribeiro. Torcida vermelha vai à loucura em Caxias!

24' Andrigo vem fazendo grande partida até o momento. Gol fundamental para o Colorado.

22' GOOOOOLLL DO INTER!!!!! ANDRIGO!! Vitinho manda passe espetacular para Andrigo. Entrando sozinho na área pela direita, o camisa 20 domina bem, sai na cara de Elias e solta uma bomba no alto, sem chance alguma para o goleiro do Juventude! 1 a 0 a favor do Colorado!

21' Bruno Ribeiro cobra na primeira trave e Fabinho tira de cabeça.

21' Roberson vai driblando e Paulão toca para escanteio, mesmo reclamando da decisão de Vuaden.

20' Pará força passe para Itaqui na esquerda de ataque do Ju. Errado.

19' Sasha cruza e Lucas chega sozinho para dominar e tirar.

18' UHHH!! Vitinho faz linda jogada, cruza rasteiro e Sasha não alcança! Quase o gol!

18' Roberson puxa contragolpe sozinho, mas Inter recompõe muito bem e desarma o atacante do Ju.

17' Inter troca passes tranquilamente no campo defensivo, mas quando atravessa a metade do gramado, fica com dificuldades.

16' Cada metro do campo é extremamente disputado nesta tarde ensolarada no Alfredo Jaconi, em Caxias.

15' Andrigo ergue na área e Hugo sobe bem para afastar.

15' Andrigo recebe rente à linha de fundo e cruza. Bruno Ribeiro manda para escanteio.

14' Partida volta normalmente. Ju pratica o fair play e devolve a posse para o Colorado.

14' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS. Pela chegada citada anteriormente em Vitinho.

13' Jogo paralisado para atendimento a Vitinho. Camisa 11 sente muito após chegada muito forte de Lucas.

13' Artur manda rasteiro para a área e Klaus rebate mais uma.

12' Andrigo cobra e Elias afasta de soco.

11' Andrigo levanta na área e Klaus sobe para mandar de cabeça à linha de fundo.

11' ALISSON! Roberson recebe com espaço na intermediária e arrisca chute forte. Bem colocado, Alisson pega firme!

10' Artur cruza nas mãos de Elias.

9' Saída de bola colorada sempre passa pelos pés de Fernando Bob. Camisa 5, como de praxe, fica entre os zagueiros na defesa. Laterais abrem bastante, dando amplitude.

8' Donos da casa também se postam no 4-2-3-1. Sem a bola, se formam duas linhas de quatro com Hugo junto à Roberson na frente.

7' Paulão lança Sasha, que disputa com Klaus. Zagueiro do Ju manda para fora.

7' Andrigo antecipa passe na defesa e liga o turbo ao conduzir pela direita. Na tentativa de passe longo para Vitinho, boa chegada de Héverton.

6' No início, Sasha é a referência ofensiva do 4-2-3-1 colorado. Anderson fica centralizado na linha de três, com Andrigo caindo pela direita e Vitinho pela esquerda.

5' Anderson cobra na direção de Paulão, que comete falta em Hugo ao pular.

5' Escanteio para o Inter. Zagueiro Ernando foi até a frente disputar bola.

4' Inter propõe o jogo nesse começo.

3' Defesa juventudista corta.

3' Andrigo parte para cima de Héverton, ginga e cruza. Bola desvia no zagueiro e sai em escanteio para o Inter.

2' BOA CHANCE! Após cobrança de lateral na área, Hugo desvia na primeira trave e Roberson domina para bater por cima da meta de Alisson!

2' Itaqui manda passe em profundidade procurando Pará, mas PC Magalhães rasga.

1' Lucas arranca pela direita e tenta passe para Roberson, mas Ernando tira.

0' Juventude ataca para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Inter, obviamente, para o direito.

16h01 APITA LEANDRO VUADEN! Está rolando a bola no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2016! Juventude x Internacional, estádio Alfredo Jaconi.

16h Quase tudo pronto para o pontapé inicial!

15h59 Inter: Alisson; Paulo Cezar Magalhães, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Andrigo, Anderson e Sasha; Vitinho.

15h59 Juventude: Elias; Bruno Ribeiro, Klaus, Héverton e Pará; Wanderson, Itaqui, Lucas, Hugo e Dieguinho; Roberson.

15h58 Vamos relembrar as escalações.

15h58 Argel: ''Teremos que ser uma equilibrada. É importante, jogando fora, fazer gol, e de preferência não sofrer. Com seriedade vamos em busca do objetivo''.

15h57 Antônio Carlos Zago: ''Infelizmente perdemos os dois laterais para esse jogo. O Bruno Ribeiro é lateral de origem e vai atuar ali''.

15h57 Hinos já foram executados e jogadores se cumprimentam.

15h55 Juventude e Inter com os respectivos uniformes tradicionais. Colorado todo de vermelho.

15h52 Equipes já estão no gramado!

15h51 Nas mesmas 16 vezes, o Internacional triunfou em nove, empatou em seis e foi superado em uma.

15h50 Neste Gauchão, o Juventude entrou em campo 16 vezes. Foram oito vitórias, cinco empates e três derrotas.

15h48 Dados de Marcos Bertoncello, da Rádio Gaúcha: 189 jogos entre Juventude e Inter. São 111 vitórias do INT (375 gols), 42 empates e 36 vitórias do JUV (171 gols).

15h40 Bola da final (Foto: Divulgação/Twitter @SCInternacional)

15h38 Aquecimentos encerrados. Todos os jogadores nos vestiários. Quando subirem ao gramado novamente, é para o começo da partida.

15h37 Banco do Inter: Jacsson, Réver, Raphinha, Jair, Gustavo Ferrareis, Marquinhos e Aylon.

15h34 Lembrando que o primeiro embate da decisão é em Caxias do Sul porque, juntando as campanhas da fase classificatória além dos mata-matas, o Inter soma mais pontos que o Juventude.

15h27 Em seguida, as opções que Antônio Carlos Zago e Argel Fucks contam no banco de reservas.

15h25 Enquanto isso, equipes aquecem no gramado do Jaconi.

15h24 A arbitragem de Juventude x Inter fica por conta de Leandro Vuaden, auxiliado por José Javel Silveira e Lúcio Flor.

15h22 JUVENTUDE CONFIRMADO: Elias; Lucas, Klaus, Héverton e Pará; Wanderson, Itaqui, Bruno Ribeiro, Hugo e Dieguinho; Roberson.

15h20 INTER ESCALADO! Alisson; Paulo Cezar Magalhães, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Andrigo, Anderson e Sasha; Vitinho.

15h05 Restam 55 minutos para o pontapé inicial de Juventude x Inter e as escalações ainda não foram confirmadas oficialmente.

Juventude x Inter, final do Gauchão: transmissão minuto a minuto, em tempo real

14h41 Duas equipes já no Alfredo Jaconi. Em breve as escalações serão divulgadas.

14h33 Delegação colorada já em deslocamento para o estádio.

14h20 Juventude já está no palco da partida!

14h16 Hotéis das equipes começam a receber movimentações maiores de torcedores que aguardam a saída das delegações rumo ao Jaconi.

Juventude e Internacional começam disputa da final do Campeonato Gaúcho. Confira o pré-jogo da VAVEL Brasil!

Aqui na VAVEL, você acompanha, além da final gaúcha, as decisões por todo o Brasil!

A partir das 15h, você acompanha tudo de Juventude x Internacional em tempo real aqui na VAVEL Brasil! Fique ligado!

No último dia 28 de fevereiro, Juventude e Internacional duelaram pela fase inicial do Gauchão. Também no Alfredo Jaconi, o Colorado venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Sasha aos 40 minutos do primeiro tempo. Confira:

O palco de Juventude x Internacional é o estádio Alfredo Jaconi. Acostumado a receber grandes jogos, até mesmo pelo fato de o Papo ter integrado a elite nacional por muitas temporadas no começo dos anos 2000, agora é a vez de uma final estadual.

Foto: Divulgação/EC Juventude

Juventude x Inter minuto a minuto em tempo real

O técnico paulista Antônio Carlos tem um grande currículo, de passagens por Seleção Brasileira, títulos em clubes distintos e, aos 46 anos, busca o estadual na condição de treinador do Esmeraldino. Internacional terá um time organizado pela frente.

Experiente e da casa: Antônio Carlos Zago, nome que leva o Juventude à final do Gauchão

O Juventude fez uma campanha segura em termos de classificação. Bons resultados em casa e precisão na fase de mata-mata para golear o Ypiranga e segurar o favorito Grêmo. A hora da decisão é frente ao Inter. Confira os números da equipe de Antônio Carlos Zago.

Juventude: altos e baixos de uma campanha inesquecível aos alviverdes

O técnico Argel Fucks chegou a estar por um fio: emprego ameaçado. Apesar disso, escapou da sequência incômoda de empates no meio da tabela, reconduziu o Colorado ao caminho das vitórias e coloca o Internacional em mais uma final do torneio estadual. É a chance da consagração a quem foi jogador do Inter nos anos 1990.

Argel Fucks: do emprego contestado à final do Campeonato Gaúcho

No Inter, uma das incógnitas no rendimento da equipe é Anderson. Após muitos protestos de torcedores e contestações feitas pela imprensa, o meia tenta confirmar o estadual em que esteve na titularidade ao longo da campanha. Olho nele!

Rendimento do meia Anderson em 2016: O que esperar na final?

O goleiro Elias, aos 20 anos na atualidade, contou ter visto a partida. Na condição de arqueiro do Juventude na atualidade, ele sonha com o título para confirmar grande fase na carreira, após ser um dos destaques da equipe ao longo do Campeonato Gaúcho.

Goleiro Elias no Juventude: jovem crucial na campanha e na classificação à final

Já em 2008, quando Internacional e Juventude ficaram frente a frente na decisão do estadual, mas com outro desfecho. O Colorado atropelou na partida de volta. Após uma vitória jaconera por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, o Colorado comandado por Abel Braga aplicou incríveis 8 a 1 no Beira-Rio, com direito a gol de Clêmer para selar o placar nos acréscimos, cobrando pênalti.

Em 1998, o Juventude surpreendeu o Inter e abriu grande vantagem com um placar de 3 a 1 em Caxias do Sul. Confira os gols que encaminharam a taça inédita aos jaconeros.

O Juventude, por sua vez, tem a chance de se juntar ao Guarany de Bagé. O clube da zona sul é o único bicampeão do Gauchão entre os clubes do interior. O Guarany conquistou nas temporadas de 1920 e 1938. O Esmeraldino da serra soma o título de 1998 e sonha em novamente derrotar o Internacional na decisão.

O Inter chega a mais uma decisão do Gauchão focado em adquirir o hexa. Caso consiga, será a terceira vez na história em que o Colorado alcança o sexto título consecutivo. Momento importante para os rubros, que tentam a 45ª taça de campeão gaúcho.

O jogo de volta para apontar o campeão estadual da temporada será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo, dia das mães.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Juventude x Internacional, pela final do Campeonato Gaúcho 2016! A partida de ida do confronto ocorre às 16h00 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.